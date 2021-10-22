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Новини Коронавірус і карантин Бюджет-2022
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Рада сьогодні заслухає Ляшка і розгляне поправки до Держбюджету-2022

Рада сьогодні заслухає Ляшка і розгляне поправки до Держбюджету-2022

Верховна Рада на засіданні в п'ятницю заслухає міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка і продовжить розгляд поправок і пропозицій народних депутатів до проєкту Державного бюджету на 2022 рік.

Так, Година запитань до уряду буде присвячена результатам проведення запроваджених Кабміном у 2021 році карантинних заходів, стану виконання плану вакцинації населення України від коронавірусної хвороби COVID-19 та захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії. З доповіддю виступить міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Після цього депутати продовжать розгляд поправок і пропозицій народних депутатів до проєкту Державного бюджету на 2022 рік.

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Автор: 

бюджет (3005) ВР (15025) держбюджет (2410) карантин (18172) Ляшко Віктор (1516) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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