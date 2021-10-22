Рада сьогодні заслухає Ляшка і розгляне поправки до Держбюджету-2022
Верховна Рада на засіданні в п'ятницю заслухає міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка і продовжить розгляд поправок і пропозицій народних депутатів до проєкту Державного бюджету на 2022 рік.
Так, Година запитань до уряду буде присвячена результатам проведення запроваджених Кабміном у 2021 році карантинних заходів, стану виконання плану вакцинації населення України від коронавірусної хвороби COVID-19 та захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії. З доповіддю виступить міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Після цього депутати продовжать розгляд поправок і пропозицій народних депутатів до проєкту Державного бюджету на 2022 рік.
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