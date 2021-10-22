COVID-19 забрал жизни десятков тысяч медиков, - ВОЗ

По данным Всемирной организации здравоохранения, COVID-19 серьезно повлиял на медицинский персонал и унес жизни от 80 тыс. до 180 тыс. человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что медицинские работники должны получать вакцины в первую очередь, и подверг критике несправедливость в распределении прививок.

Отмечается, что во всем мире насчитывается около 135 миллионов медицинских работников.

"Данные из 119 стран показывают, что в среднем двое из пяти медицинских работников в мире полностью вакцинированы", - отметил глава ВОЗ.

По его словам, меньше чем один из 10 медицинских работников в Африке прошли полную вакцинацию, по сравнению с 8 из 10 - в странах с высоким уровнем доходов.

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