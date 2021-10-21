ВОЗ прогнозирует, что пандемия коронавируса может затянуться до 2022 года
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пандемия коронавируса может продолжаться еще в течение значительной части 2022 года. Это может произойти из-за того, что бедные страны мира не получают COVID-вакцин в достаточном количестве.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.
Как пояснил советник гендиректора ВОЗ Брюс Айлвард, развитые страны пока не выполняют свои обязательства по программе предоставления препаратов государствам с низкими доходами.
"Могу вам точно сказать, что мы не справляемся. Нам нужно действительно ускориться, а в противном случае знаете, что произойдет? Эта пандемия продлится на год дольше, чем ей следовало бы", - сказал Айлвард.
Он отметил, что если в большинстве стран привито от COVID около 40% жителей или больше, то в Африке вакцинированы лишь 5% населения.
Вместе с тем, согласно подсчетам благотворительных организаций, только одна из 7 доз вакцины от коронавируса, предоставленных беднейшим странам планеты, действительно попадает к ним.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Во-вторых, ты лжешь:
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tackling-new-coronavirus-in-the-netherlands/basic-rules-for-everyone
Дословно: "
Wear a face mask where required, for example on public transport and on aircraft.
В-третьих, чо там у Израиля...
Во-вторых, мы там не работаем. Просто думаем своими головами, а не головой г-на Ляшко
Да ладно вам. Еще 2 месяца терпеть...