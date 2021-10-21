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Новости Коронавирус и карантин
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ВОЗ прогнозирует, что пандемия коронавируса может затянуться до 2022 года

ВОЗ прогнозирует, что пандемия коронавируса может затянуться до 2022 года

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пандемия коронавируса может продолжаться еще в течение значительной части 2022 года. Это может произойти из-за того, что бедные страны мира не получают COVID-вакцин в достаточном количестве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

Как пояснил советник гендиректора ВОЗ Брюс Айлвард, развитые страны пока не выполняют свои обязательства по программе предоставления препаратов государствам с низкими доходами.

"Могу вам точно сказать, что мы не справляемся. Нам нужно действительно ускориться, а в противном случае знаете, что произойдет? Эта пандемия продлится на год дольше, чем ей следовало бы", - сказал Айлвард.

Он отметил, что если в большинстве стран привито от COVID около 40% жителей или больше, то в Африке вакцинированы лишь 5% населения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дельта-штамм коронавируса выявлен уже в 193 странах, - ВОЗ

Вместе с тем, согласно подсчетам благотворительных организаций, только одна из 7 доз вакцины от коронавируса, предоставленных беднейшим странам планеты, действительно попадает к ним.

Автор: 

ВОЗ (777) карантин (16729) пандемия (113) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Спонсор проекту - Пфайзер і компані
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21.10.2021 09:39
+3
Будут продолжать до полной ваксации тут все понятно. Все у них под контролем, даже вирус их слушается и подчиняется.
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21.10.2021 09:41
+3
Нет, ну а что. 2021 был для них весьма прибыльным... грех не продолжить, а планы продаж выполнять надо
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21.10.2021 10:13
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2022 рік через два місяці, якщо що .
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21.10.2021 09:38 Ответить
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пандемия коронавируса может продолжаться еще в течение значительной части 2022 года Источник:
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21.10.2021 09:40 Ответить
Будут продолжать до полной ваксации тут все понятно. Все у них под контролем, даже вирус их слушается и подчиняется.
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21.10.2021 09:41 Ответить
Ще не всі дози продали, а скільки ще зроблять...
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21.10.2021 09:52 Ответить
Так он же не математик, ему простительно
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21.10.2021 10:24 Ответить
Спонсор проекту - Пфайзер і компані
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21.10.2021 09:39 Ответить
Спонсорують якраз нещепнуті бовдури.
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21.10.2021 10:00 Ответить
Нашли новых виноватых....
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21.10.2021 09:39 Ответить
интересно,в каком году разрешат отстрел не вакцинованых?
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21.10.2021 09:43 Ответить
к тому времени у невакцинованых,по канонам Истории,появится свой фюрер,и история с Ковид-ом заиграет новыми яркими красками..
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21.10.2021 09:52 Ответить
Зараз поки у вакцинованих фюрер вже з'явився і для невакцинованих починають вже строїть гетто і обмежувать в пересуванні
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21.10.2021 09:59 Ответить
сила действия равна силе противодействия,всегда есть межа,за которой может 3,14дануть так,что станет не до смеха..
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21.10.2021 10:05 Ответить
і знову побіжать на парашку ,що найогидніше
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21.10.2021 10:13 Ответить
ничего удивительного,если первое место в мире самых богатых компаний займут производители вакцин.Все продумано до мелочей,как за короткое времья можно срубить с человечества немеренно монет,
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21.10.2021 10:07 Ответить
Какой это прогноз? Теперь Ковид -19 будет гулять как грипп - каждый год и бесконечно.
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21.10.2021 10:08 Ответить
Нет, ну а что. 2021 был для них весьма прибыльным... грех не продолжить, а планы продаж выполнять надо
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21.10.2021 10:13 Ответить
Якщо вже зараз починаються розмови про необхідність третьої дози, то за рік буде вже обов'язковою і четверта, і п'ята...
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21.10.2021 10:35 Ответить
Мы как-то тут обсуждали вплоть до 10ой...
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21.10.2021 10:48 Ответить
Прогнозы и заявления ВОЗ - пустой звук. Бесполезная организация.
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21.10.2021 10:33 Ответить
В Нидерландах вакцинация населения более 80%. Сейчас там ходят в магазы, кино, дискотеки и пр. без масок, при этом в Амстердам приезжают тысячи иностранных туристов в день. Так что антиваксеры, дело как раз в тотальной вакцинации населения. И только так можно побороть ковид.
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21.10.2021 10:43 Ответить
Ну, во-первых, не 80% а 67,3%.
Во-вторых, ты лжешь:
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tackling-new-coronavirus-in-the-netherlands/basic-rules-for-everyone
Дословно: "

Wear a face mask where required, for example on public transport and on aircraft.

В-третьих, чо там у Израиля...
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21.10.2021 10:52 Ответить
Ну во-первых, я только из Амстердама. По факту маски там никто не носит. Во-вторых, антиваксеры - работают на ритуальные услуги, поскольку им выгодно, чтобы больше было смертей от ковида в стране
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21.10.2021 12:39 Ответить
Так ты не перекручивай факты. Правильно надо писать так: "Но, несмотря на действующие карантинные ограничения, маски там никто не носит, как у нас".
Во-вторых, мы там не работаем. Просто думаем своими головами, а не головой г-на Ляшко
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21.10.2021 13:08 Ответить
затянуться до 2022 года??
Да ладно вам. Еще 2 месяца терпеть...
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21.10.2021 11:36 Ответить
Они не планируют ее заканчивать, это очень удобно попирать чужие права.
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21.10.2021 12:58 Ответить
не все бабки собрали.....
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21.10.2021 14:05 Ответить
Пандемия и в 2030 не закончится, даже больше вирусов будет, на разный вкус и цвет. Сказали же черти в начале пандемии, что возврата к прежней жизни не ждите.
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22.10.2021 13:48 Ответить
 
 