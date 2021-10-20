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Новости Коронавирус и карантин
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Дельта-штамм коронавируса выявлен уже в 193 странах, - ВОЗ

Дельта-штамм коронавируса выявлен уже в 193 странах, - ВОЗ

Вариант коронавируса B.1.617.2, впервые зафиксированный в Индии и который Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) маркирует как "Дельта", подтвердили в 193 странах и территориях.

Об этом говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене ВОЗ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Статистика по распространению других вариантов коронавируса в мире выглядит следующим образом: вариант B.1.1.7, который происходит из Великобритании и который ВОЗ классифицирует как "Альфа", зафиксировали в 196 странах и территориях; вариант "Бета" (B.1.351) из Южной Африки - в 145 странах и территориях; вариант "Гамма" (P.1) из Бразилии - в 99-ти.

Больше всего новых случаев заболевания за прошедшую неделю зарегистрировано в США (582 707, уменьшение на 11% по сравнению с предыдущим недельным периодом), Великобритании (283 756, рост на 14%), России (217 322, рост на 15%), Турции (213 981, аналогично показателей прошлой недели) и Индии (114 244, уменьшение на 18%).

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Вже звертали на твій хлорохін, в нього побічки слабіші за інші препарати, і коштує він копійки.
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20.10.2021 11:09 Ответить
мучает один вопрос - ежегодная прививка против гриппа учитывает предполагаемый штамм, который будет циркулировать в этом эпидсезоне, другие вакцины неэффективны соответственно. Вакцина против коронавируса одна и не учитывает мутаций ковида, которых на данный момент уже было три (или больше). Лично меня, это странное несоответствие озадачивает.
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20.10.2021 10:36 Ответить
Представь, что есть автоматический гранатомет, который наводится на колесо автомобиля Шкода с его разболтовкой и фирменным шильдиком. Он будет хнрачить такие авто, даже если вместо Шкоды седана будет Шкода хетчбек или Шкода с другим двигателем.
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20.10.2021 14:19 Ответить
 
 