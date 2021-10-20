Дельта-штам коронавірусу виявлено вже в 193 країнах, - ВООЗ

Варіант коронавірусу B.1.617.2, вперше зафіксований в Індії і який Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) маркує як "Дельта", підтвердили в 193 країнах і територіях.

Про це йдеться в щотижневому епідеміологічному бюлетені ВООЗ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Статистика щодо поширеності інших варіантів коронавірусу у світі виглядає так: варіант B.1.1.7, який походить із Великої Британії і який ВООЗ класифікує як Alpha, зафіксували у 196 країнах та територіях; варіант Beta (B.1.351) з Південної Африки – у 145 країнах та територіях; варіант Gamma (P.1) з Бразилії – у 99-ти.

Найбільше нових випадків захворювання за минулий тиждень зареєстровано в США (582 707, зменшення на 11% порівняно з попереднім тижневим періодом), Великій Британії (283 756, зростання на 14%), Росії (217 322, зростання на 15%), Туреччині (213 981, аналогічно до показників минулого тижня) та Індії (114 244, зменшення на 18%).

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