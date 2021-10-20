УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5365 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
587 4

Дельта-штам коронавірусу виявлено вже в 193 країнах, - ВООЗ

Дельта-штам коронавірусу виявлено вже в 193 країнах, - ВООЗ

Варіант коронавірусу B.1.617.2, вперше зафіксований в Індії і який Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) маркує як "Дельта", підтвердили в 193 країнах і територіях.

Про це йдеться в щотижневому епідеміологічному бюлетені ВООЗ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Статистика щодо поширеності інших варіантів коронавірусу у світі виглядає так: варіант B.1.1.7, який походить із Великої Британії і який ВООЗ класифікує як Alpha, зафіксували у 196 країнах та територіях; варіант Beta (B.1.351) з Південної Африки – у 145 країнах та територіях; варіант Gamma (P.1) з Бразилії – у 99-ти.

Найбільше нових випадків захворювання за минулий тиждень зареєстровано в США (582 707, зменшення на 11% порівняно з попереднім тижневим періодом), Великій Британії (283 756, зростання на 14%), Росії (217 322, зростання на 15%), Туреччині (213 981, аналогічно до показників минулого тижня) та Індії (114 244, зменшення на 18%).

Також читайте: Нові правила міжрегіональних перевезень в Україні вступають в силу з 21 жовтня, - МОЗ

Автор: 

ВООЗ (770) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вже звертали на твій хлорохін, в нього побічки слабіші за інші препарати, і коштує він копійки.
показати весь коментар
20.10.2021 11:09 Відповісти
мучает один вопрос - ежегодная прививка против гриппа учитывает предполагаемый штамм, который будет циркулировать в этом эпидсезоне, другие вакцины неэффективны соответственно. Вакцина против коронавируса одна и не учитывает мутаций ковида, которых на данный момент уже было три (или больше). Лично меня, это странное несоответствие озадачивает.
показати весь коментар
20.10.2021 10:36 Відповісти
Представь, что есть автоматический гранатомет, который наводится на колесо автомобиля Шкода с его разболтовкой и фирменным шильдиком. Он будет хнрачить такие авто, даже если вместо Шкоды седана будет Шкода хетчбек или Шкода с другим двигателем.
показати весь коментар
20.10.2021 14:19 Відповісти
 
 