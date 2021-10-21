УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12167 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 614 27

ВООЗ прогнозує, що пандемія коронавірусу може затягнутися до 2022 року

ВООЗ прогнозує, що пандемія коронавірусу може затягнутися до 2022 року

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що пандемія коронавірусу може тривати ще протягом значної частини 2022 року. Це може статися через те, що бідні країни світу не отримують COVID-вакцин в достатній кількості.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

Як пояснив радник гендиректора ВООЗ Брюс Айлвард, розвинені країни поки не виконують свої зобов'язання за програмою надання препаратів державам з низькими доходами.

"Можу вам точно сказати, що ми не справляємося. Нам потрібно дійсно прискоритися, а в іншому випадку знаєте, що станеться? Ця пандемія триватиме на рік довше, ніж їй слід було б", - сказав Айлвард.

Читайте: 546 померлих від COVID-19 і 22 415 випадків зараження за добу: нові трагічні рекорди в Україні

Він зазначив, що якщо в більшості країн щеплено від COVID близько 40% жителів або більше, то в Африці вакциновані лише 5% населення.

Разом з тим, згідно з підрахунками благодійних організацій, тільки одна із 7 доз вакцини від коронавірусу, наданих найбіднішим країнам планети, дійсно потрапляють до них.

Автор: 

ВООЗ (770) карантин (18172) пандемія (126) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+5
Спонсор проекту - Пфайзер і компані
показати весь коментар
21.10.2021 09:39
+3
Будут продолжать до полной ваксации тут все понятно. Все у них под контролем, даже вирус их слушается и подчиняется.
показати весь коментар
21.10.2021 09:41
+3
Нет, ну а что. 2021 был для них весьма прибыльным... грех не продолжить, а планы продаж выполнять надо
показати весь коментар
21.10.2021 10:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
2022 рік через два місяці, якщо що .
показати весь коментар
21.10.2021 09:38 Відповісти
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пандемия коронавируса может продолжаться еще в течение значительной части 2022 года Источник:
показати весь коментар
21.10.2021 09:40 Відповісти
Будут продолжать до полной ваксации тут все понятно. Все у них под контролем, даже вирус их слушается и подчиняется.
показати весь коментар
21.10.2021 09:41 Відповісти
Ще не всі дози продали, а скільки ще зроблять...
показати весь коментар
21.10.2021 09:52 Відповісти
Так он же не математик, ему простительно
показати весь коментар
21.10.2021 10:24 Відповісти
Спонсор проекту - Пфайзер і компані
показати весь коментар
21.10.2021 09:39 Відповісти
Спонсорують якраз нещепнуті бовдури.
показати весь коментар
21.10.2021 10:00 Відповісти
Нашли новых виноватых....
показати весь коментар
21.10.2021 09:39 Відповісти
интересно,в каком году разрешат отстрел не вакцинованых?
показати весь коментар
21.10.2021 09:43 Відповісти
к тому времени у невакцинованых,по канонам Истории,появится свой фюрер,и история с Ковид-ом заиграет новыми яркими красками..
показати весь коментар
21.10.2021 09:52 Відповісти
Зараз поки у вакцинованих фюрер вже з'явився і для невакцинованих починають вже строїть гетто і обмежувать в пересуванні
показати весь коментар
21.10.2021 09:59 Відповісти
сила действия равна силе противодействия,всегда есть межа,за которой может 3,14дануть так,что станет не до смеха..
показати весь коментар
21.10.2021 10:05 Відповісти
і знову побіжать на парашку ,що найогидніше
показати весь коментар
21.10.2021 10:13 Відповісти
ничего удивительного,если первое место в мире самых богатых компаний займут производители вакцин.Все продумано до мелочей,как за короткое времья можно срубить с человечества немеренно монет,
показати весь коментар
21.10.2021 10:07 Відповісти
Какой это прогноз? Теперь Ковид -19 будет гулять как грипп - каждый год и бесконечно.
показати весь коментар
21.10.2021 10:08 Відповісти
Нет, ну а что. 2021 был для них весьма прибыльным... грех не продолжить, а планы продаж выполнять надо
показати весь коментар
21.10.2021 10:13 Відповісти
Якщо вже зараз починаються розмови про необхідність третьої дози, то за рік буде вже обов'язковою і четверта, і п'ята...
показати весь коментар
21.10.2021 10:35 Відповісти
Мы как-то тут обсуждали вплоть до 10ой...
показати весь коментар
21.10.2021 10:48 Відповісти
Прогнозы и заявления ВОЗ - пустой звук. Бесполезная организация.
показати весь коментар
21.10.2021 10:33 Відповісти
В Нидерландах вакцинация населения более 80%. Сейчас там ходят в магазы, кино, дискотеки и пр. без масок, при этом в Амстердам приезжают тысячи иностранных туристов в день. Так что антиваксеры, дело как раз в тотальной вакцинации населения. И только так можно побороть ковид.
показати весь коментар
21.10.2021 10:43 Відповісти
Ну, во-первых, не 80% а 67,3%.
Во-вторых, ты лжешь:
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tackling-new-coronavirus-in-the-netherlands/basic-rules-for-everyone
Дословно: "

Wear a face mask where required, for example on public transport and on aircraft.

В-третьих, чо там у Израиля...
показати весь коментар
21.10.2021 10:52 Відповісти
Ну во-первых, я только из Амстердама. По факту маски там никто не носит. Во-вторых, антиваксеры - работают на ритуальные услуги, поскольку им выгодно, чтобы больше было смертей от ковида в стране
показати весь коментар
21.10.2021 12:39 Відповісти
Так ты не перекручивай факты. Правильно надо писать так: "Но, несмотря на действующие карантинные ограничения, маски там никто не носит, как у нас".
Во-вторых, мы там не работаем. Просто думаем своими головами, а не головой г-на Ляшко
показати весь коментар
21.10.2021 13:08 Відповісти
затянуться до 2022 года??
Да ладно вам. Еще 2 месяца терпеть...
показати весь коментар
21.10.2021 11:36 Відповісти
Они не планируют ее заканчивать, это очень удобно попирать чужие права.
показати весь коментар
21.10.2021 12:58 Відповісти
не все бабки собрали.....
показати весь коментар
21.10.2021 14:05 Відповісти
Пандемия и в 2030 не закончится, даже больше вирусов будет, на разный вкус и цвет. Сказали же черти в начале пандемии, что возврата к прежней жизни не ждите.
показати весь коментар
22.10.2021 13:48 Відповісти
 
 