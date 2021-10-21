ВООЗ прогнозує, що пандемія коронавірусу може затягнутися до 2022 року

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що пандемія коронавірусу може тривати ще протягом значної частини 2022 року. Це може статися через те, що бідні країни світу не отримують COVID-вакцин в достатній кількості.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

Як пояснив радник гендиректора ВООЗ Брюс Айлвард, розвинені країни поки не виконують свої зобов'язання за програмою надання препаратів державам з низькими доходами.

"Можу вам точно сказати, що ми не справляємося. Нам потрібно дійсно прискоритися, а в іншому випадку знаєте, що станеться? Ця пандемія триватиме на рік довше, ніж їй слід було б", - сказав Айлвард.

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Він зазначив, що якщо в більшості країн щеплено від COVID близько 40% жителів або більше, то в Африці вакциновані лише 5% населення.

Разом з тим, згідно з підрахунками благодійних організацій, тільки одна із 7 доз вакцини від коронавірусу, наданих найбіднішим країнам планети, дійсно потрапляють до них.