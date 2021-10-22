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Новости Новый Кабмин
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В Кабмине могут поменять пятерых министров, - Разумков

В Кабмине могут поменять пятерых министров, - Разумков

Ходят слухи об отставке ряда министров, кроме министра экологии Романа Абрамовского.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, рассказал в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады экс-спикер Дмитрий Разумков.

"Многие члены правительства сегодня находятся в таком состоянии, что могут получить предложения покинуть Кабинет Министров. Я думаю, что речь идет не о двух, а где-то о пяти членах правительства", - отметил он.

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Разумков считает, что министры, по которым есть вопросы, должны сами на них ответить: "Я думаю, они сами должны ответить на те замечания, которые есть. Если они вообще существуют, потому что иногда кадровые решения принимаются не из-за замечаний, а по каким-то другим соображениям.

Автор: 

ВР (29272) Кабмин (14033) отставка (3160) Разумков Дмитрий (1522)


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Топ комментарии
+2
Це як в борделі ліжка переставляють?
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22.10.2021 10:22
+2
Гнать нафиг и кабмин недоумков и Раду распускать...и Новые выборы. Чем скорее тем лучше для граждан Украины.
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22.10.2021 10:23
+2
"Вигадниця Мартишка,
Осел,
Козел
Та клишоногий Мишка
Затіяли Квартет заграть.
Дві скрипки, ноти, бас і альт дістали
Й під липу в лузі посідали,
Щоб світ мистецтвом чарувать..."
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22.10.2021 10:24
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а могут и не поменять какаяразницахуженебудет !
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22.10.2021 10:19 Ответить
Крызаминет папизже,казав Азиров
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22.10.2021 10:19 Ответить
Це як в борделі ліжка переставляють?
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22.10.2021 10:22 Ответить
Гнать нафиг и кабмин недоумков и Раду распускать...и Новые выборы. Чем скорее тем лучше для граждан Украины.
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22.10.2021 10:23 Ответить
"Вигадниця Мартишка,
Осел,
Козел
Та клишоногий Мишка
Затіяли Квартет заграть.
Дві скрипки, ноти, бас і альт дістали
Й під липу в лузі посідали,
Щоб світ мистецтвом чарувать..."
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22.10.2021 10:24 Ответить
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22.10.2021 10:26 Ответить
Через заміну міністрів ситуація в Україні не покращиться. Потрібно міняти інших,що сидять набагато "вище".
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22.10.2021 10:48 Ответить
дима хочет лероса потеснить с позиции главного инсайдера верховной рады?
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22.10.2021 10:56 Ответить
не, димасику, как следующему "народному" ***********, надо рейтинг набивать на очередные "выборы".
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22.10.2021 11:01 Ответить
"...речь идет...о пяти членах..." Как в анекдоте-- Кто вы? Я голова Члена! Кто-кто??? лена ГоловаЧ.
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22.10.2021 11:04 Ответить
Вспомнилось про порутчика Ржевского, как он в купе разулся и все стали задыхаться от амбре носков двухнедельный свежести...
Его , негодующие товарищи спрашивают
- Порутчик, Вы носки меняете?
- В принципе можно, а на что Вы предлагаете их обменять?
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22.10.2021 11:22 Ответить
Разумков притворяется оппозицией. Бенины технологии.
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26.10.2021 07:36 Ответить
Да какая разница кто из зеленой плесени кого меняет.
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26.10.2021 07:37 Ответить
 
 