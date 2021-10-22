В Кабмине могут поменять пятерых министров, - Разумков
Ходят слухи об отставке ряда министров, кроме министра экологии Романа Абрамовского.
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, рассказал в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады экс-спикер Дмитрий Разумков.
"Многие члены правительства сегодня находятся в таком состоянии, что могут получить предложения покинуть Кабинет Министров. Я думаю, что речь идет не о двух, а где-то о пяти членах правительства", - отметил он.
Разумков считает, что министры, по которым есть вопросы, должны сами на них ответить: "Я думаю, они сами должны ответить на те замечания, которые есть. Если они вообще существуют, потому что иногда кадровые решения принимаются не из-за замечаний, а по каким-то другим соображениям.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Осел,
Козел
Та клишоногий Мишка
Затіяли Квартет заграть.
Дві скрипки, ноти, бас і альт дістали
Й під липу в лузі посідали,
Щоб світ мистецтвом чарувать..."
Его , негодующие товарищи спрашивают
- Порутчик, Вы носки меняете?
- В принципе можно, а на что Вы предлагаете их обменять?