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Новини Новий Кабмін
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У Кабміні можуть змінити п'ятьох міністрів, - Разумков

У Кабміні можуть змінити п'ятьох міністрів, - Разумков

Ходять чутки про відставку деяких міністрів, крім міністра екології Романа Абрамовського.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповів в інтерв'ю журналістам у кулуарах Верховної Ради ексспікер Дмитро Разумков.

"Багато членів уряду сьогодні перебувають у такому стані, що можуть отримати пропозиції залишити Кабінет Міністрів. Я думаю, що йдеться не про двох, а десь про п'ятьох членів уряду", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відставка Абрамовського та Бюджет-2022, - порядок денний сьогоднішнього засідання Ради

Разумков вважає, що міністри, щодо яких є питання, мають самі на них відповісти: "Я думаю, вони самі мають відповісти на ті зауваження, які є. Якщо вони взагалі існують, тому що іноді кадрові рішення ухвалюються не через зауважень, а з якихось інших міркувань.

Автор: 

ВР (15025) Кабмін (14140) відставка (1470) Разумков Дмитро (1528)


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Топ коментарі
+2
Це як в борделі ліжка переставляють?
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22.10.2021 10:22
+2
Гнать нафиг и кабмин недоумков и Раду распускать...и Новые выборы. Чем скорее тем лучше для граждан Украины.
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22.10.2021 10:23
+2
"Вигадниця Мартишка,
Осел,
Козел
Та клишоногий Мишка
Затіяли Квартет заграть.
Дві скрипки, ноти, бас і альт дістали
Й під липу в лузі посідали,
Щоб світ мистецтвом чарувать..."
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22.10.2021 10:24
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Правила форума Рада форумчан
а могут и не поменять какаяразницахуженебудет !
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22.10.2021 10:19 Відповісти
Крызаминет папизже,казав Азиров
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22.10.2021 10:19 Відповісти
Це як в борделі ліжка переставляють?
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22.10.2021 10:22 Відповісти
Гнать нафиг и кабмин недоумков и Раду распускать...и Новые выборы. Чем скорее тем лучше для граждан Украины.
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22.10.2021 10:23 Відповісти
"Вигадниця Мартишка,
Осел,
Козел
Та клишоногий Мишка
Затіяли Квартет заграть.
Дві скрипки, ноти, бас і альт дістали
Й під липу в лузі посідали,
Щоб світ мистецтвом чарувать..."
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22.10.2021 10:24 Відповісти
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22.10.2021 10:26 Відповісти
Через заміну міністрів ситуація в Україні не покращиться. Потрібно міняти інших,що сидять набагато "вище".
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22.10.2021 10:48 Відповісти
дима хочет лероса потеснить с позиции главного инсайдера верховной рады?
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22.10.2021 10:56 Відповісти
не, димасику, как следующему "народному" ***********, надо рейтинг набивать на очередные "выборы".
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22.10.2021 11:01 Відповісти
"...речь идет...о пяти членах..." Как в анекдоте-- Кто вы? Я голова Члена! Кто-кто??? лена ГоловаЧ.
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22.10.2021 11:04 Відповісти
Вспомнилось про порутчика Ржевского, как он в купе разулся и все стали задыхаться от амбре носков двухнедельный свежести...
Его , негодующие товарищи спрашивают
- Порутчик, Вы носки меняете?
- В принципе можно, а на что Вы предлагаете их обменять?
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22.10.2021 11:22 Відповісти
Разумков притворяется оппозицией. Бенины технологии.
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26.10.2021 07:36 Відповісти
Да какая разница кто из зеленой плесени кого меняет.
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26.10.2021 07:37 Відповісти
 
 