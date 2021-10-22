У Кабміні можуть змінити п'ятьох міністрів, - Разумков

Ходять чутки про відставку деяких міністрів, крім міністра екології Романа Абрамовського.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповів в інтерв'ю журналістам у кулуарах Верховної Ради ексспікер Дмитро Разумков.

"Багато членів уряду сьогодні перебувають у такому стані, що можуть отримати пропозиції залишити Кабінет Міністрів. Я думаю, що йдеться не про двох, а десь про п'ятьох членів уряду", - зазначив він.

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Разумков вважає, що міністри, щодо яких є питання, мають самі на них відповісти: "Я думаю, вони самі мають відповісти на ті зауваження, які є. Якщо вони взагалі існують, тому що іноді кадрові рішення ухвалюються не через зауважень, а з якихось інших міркувань.