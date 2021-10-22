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Украинцы перейдут на зимнее время в последнее воскресенье октября

Украинцы перейдут на зимнее время в последнее воскресенье октября

В ночь на воскресенье 31 октября, в 4 часов утра украинцы переходят на зимнее время, то есть переводят стрелки часов на один час назад.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Читайте также: С 28 марта поезда на территории Украины будут курсировать по летнему времени, - Укрзализныця

Отметим, что перевод часов в Украине на зимнее и летнее время осуществляется почти четыре десятилетия. Стрелки сдвигают осенью и весной - в последнее воскресенье октября и в последнее воскресенье марта.

В этом году украинцы перейдут на зимнее время в ночь на 31 октября, в 4 часа утра. Таким образом следующие сутки в выходной день автоматически увеличится на час.

Перевод часов в Украине регламентируется постановлением Кабмина от 13 мая 1996 года №509 "О порядке исчисления времени на территории Украины".

"Летний" и "зимний" порядок исчисления времени впервые был введен в Великобритании в 1908 году для экономии и более рационального распределения электроэнергии в течение суток. В СССР переход на зимнее время и наоборот регулярно начал осуществляться с 1981 года.

Смотрите также: Рада не смогла отменить переход на летнее время. ВИДЕО

Как сообщалось, Верховная Рада в марте этого года отправила на доработку в комитет законопроект №4201 "Об исчислении времени в Украине", который предлагает отменить сезонные переводы часов и, таким образом, оставить в Украине "зимнее" время.

время (168) часы (154)


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Топ комментарии
+7
что такое нормально?
нормально что будет светло в 6-00 а темно в 16-30
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22.10.2021 10:32
+6
Нахіба...?
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22.10.2021 10:25
+5
Ненавиджу цей перехід, дуже довго адаптуюсь, але сподівань, що його колись відмінять у мене вже не залишилось.
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22.10.2021 10:31
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Нахіба...?
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22.10.2021 10:25 Ответить
Енергетична криза у країні. Далі ще буде. Перехід на зимовий час - це не саме страшне, що нас може очікувати.
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22.10.2021 10:30 Ответить
бот. нет зимнего времени. есть летнее время. и это обратный переход на нормальное поясное время
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22.10.2021 10:30 Ответить
что такое нормально?
нормально что будет светло в 6-00 а темно в 16-30
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22.10.2021 10:32 Ответить
нормальное время - это астрономическое время. и зимой мы наиболее близки к нему.
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22.10.2021 14:04 Ответить
Лох! Ну то переходь на літній час. Хто тобі заважає, лапоть?
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22.10.2021 10:34 Ответить
І як це врятує від енергетичної кризи?
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22.10.2021 10:36 Ответить
что бы темнело в 16-00
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22.10.2021 10:31 Ответить
Отож.
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22.10.2021 10:32 Ответить
кто сумеет связать переход на зимнее время с липецким рошеном-тот молодец. Ивану Петровичу Сидорову удалось связать фабрику рошен в Липецке с переходом на летнее время в 2018 году.Чем гордится.
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22.10.2021 10:27 Ответить
Єто тяжело, но я попробую. На самом деле перевод стрелок на зимнее время вреден для здоровья человека. Причина того, что у нас до сих пор его не отменили - чрезмерное потребление шоколада человеком, то есть сверхприбыли кондитеров. Дело в том, что когда темнеет раньше положенного, человек испытывает стресс, как будто его этапировали в чужой регион. И подсознательно тянется к шоколаду, чтобы успокоить нервы.То есть это выгодно кондитерам, в первую очередь владельцу Липецкой фабрики, так как у него самое мощное лобби в Верховной Раде.
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22.10.2021 10:49 Ответить
вреден для здоровья человека.-Иван Петрович Сидоров считает вредной для здоровья украинского человека правящая Украиной еврейская мафия Коломойского. Но Вам за коммент благодарен.
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22.10.2021 11:02 Ответить
"правящую Украиной еврейскую мафию".
Что у вас с падежами русского языка, вы иностранец?
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22.10.2021 14:04 Ответить
Что у вас с падежами русского языка, вы иностранец? - Торопился. Сейчас нет. Потому добавлю. Сто лет назад УНР удушила мафия где- то Бланка. Сейчас Украину душит где-то Шаломов с мафией Коломойского, гражданина Израиля, военного союзника РФ. История учит что она ничему не учит.
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22.10.2021 14:24 Ответить
невже це гуано не можна було відмінити?
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22.10.2021 10:29 Ответить
отменять нужно летнее время
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22.10.2021 10:31 Ответить
я про ці переходи загалом.
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22.10.2021 10:32 Ответить
наоборот, остаться на летнем времении,
зачем тебе летом в 20-00 темнота на улице?
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22.10.2021 10:33 Ответить
І світатиме у 2-3 години ночі.
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22.10.2021 10:38 Ответить
У 3-4 години, помилився.
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22.10.2021 10:39 Ответить
Ненавиджу цей перехід, дуже довго адаптуюсь, але сподівань, що його колись відмінять у мене вже не залишилось.
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22.10.2021 10:31 Ответить
Отменить эти качели - это не наши методы, ВР такой ерундой заниматься не будет, нужно успеть украсть все, что ещё осталось 😁😁😁
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22.10.2021 10:36 Ответить
зачем это цирк уже который год?
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22.10.2021 10:39 Ответить
Это стимулирует избыточное потребление шоколада зимой.
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22.10.2021 10:51 Ответить
Ващет это возвращение к обычному режиму,болваны...
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22.10.2021 10:40 Ответить
А весной, когда опять переведут, ты что скажешь?
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22.10.2021 10:45 Ответить
В эпоху Коронобесия можно даж лбом о кремлевску Стену бицца... урожая весной не бывает...
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22.10.2021 10:51 Ответить
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22.10.2021 10:43 Ответить
не нужно никуда переходить ,оставьте как есть
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22.10.2021 10:46 Ответить
Уже неоднократно написано, что вреда от этого перевода стрелок туды-сюды гораздо больше, чем пользы. Еще ни разу не попадалось внятного объяснения, в чем же собственно заключается эта самая "польза", и что же там так сильно экономится. Одни общие фразы. Повелители времени, мать их...
И почему решили остановиться на зимнем времени? Чем оно лучше летнего?
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22.10.2021 10:49 Ответить
Есть внятные объяснения. Когда то давно мельком читал какое то монументальное исследование времен совка о пользе перевода времени. При переводе происходит огромная экономия ресурсов. Сейчас экономия будет не такая массивная т.к. почти всю промышленность порезали на метал, но думаю, что по прежнему суммы там очень большие.
Лично я думаю, что в случае отмены перевода времени, и так запредельные цены на коммуналку вырастут ещё на 10-15%.
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22.10.2021 11:40 Ответить
Объясни, пожалуйста, на пальцах, каким образом и за счет чего "происходит огромная экономия ресурсов". Я никак не могу понять, что переводом часов можно сэкономить.
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22.10.2021 14:14 Ответить
За счёт более рационального использования светового дня. Электричество и всё, что связано с его генерацией. Ту огромную статью времён ссср я уже быстро найти не могу. Вот тут более-менее разложено в общих чертах
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
, но это вики, так что для составления компетентного мнения нужно сидеть и изучать источники.
Во времена совка экономила за счёт перевода была огромная, на данный момент вполне возможно, что мы развалили свою промышленность до такой степени, что перевод имело бы смысл и отменить. Хз, нужно сидеть и изучать.
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22.10.2021 16:17 Ответить
Спасибо! Но, после долгого чтения и перечитывания (без изучения источников) пришел к выводу, что все же вреда больше, чем пользы. Какое же это "рациональное использование светлого времени https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B8 суток и экономия https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F электроэнергии на освещение", если конец рабочего дня задвигают поглубже в темное время суток. Да и придя после работы домой в "зимнее время" люди не сразу ложатся спать, соответственно еще и дома используют электроэнергию еще несколько часов. А просыпаются утром, когда уже давно рассвело. Имхо, получается как раз лишний расход той же электроэнергии.
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23.10.2021 00:02 Ответить
В эпоху Золотой Орды основатель Мацковии Хан Батый пришел с Востока,разница во времени была примерно 7 часов...бедный хан задолбался топать на Мацковию Лапотную...
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22.10.2021 10:54 Ответить
Утром ржал капец... форвард английского "Лестера" и сб.Замбии Петсон Дака забил 4 гола мацкальскому Спартаку в игре Лиги Европы...Лестер победил 4:3
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22.10.2021 11:03 Ответить
а камментатор назвал их оккупантами и пожелал позорного проигрыша
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22.10.2021 14:07 Ответить
а вообще-то это хрень... задалбливающая (особенно весной)))
для страны в двух часовых поясах и разницей во времени между западом и востоком в 1 час с минутами очень непросто дергать стрелки чтоб угодить всем... для Украины во 2 географическом поясе более актуально "зимнее время" (я сам удивился )))) но все же мне кажется должна быть какая-то серьёзная корректировка на местное время...
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22.10.2021 11:07 Ответить
узбагойтесь... пока не отменят перевод стрелок в Европе - Украина будет слепо топтаться в фарватере...
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22.10.2021 11:08 Ответить
Гитлер напал на Ссср утром в 3 часа ночи по средеевропейскому времени,на Мацкве было 4 утра... и светило солнце....
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22.10.2021 11:10 Ответить
Фишка есть еще одна...почему Ссср празднуе 9 мая день паБЕДЫ а весь Мир 8 мая...1945 г...? потому что Вермахт капитулировал в 23:50 минут по Берлинскому времени 8 мая,а на Мацковии было уже 9 мая....
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22.10.2021 11:13 Ответить
Хотя по большому счету война считается оконченной не в день капитуляции одного из противников,а когда стороны конфликта подписывать Мирный договор...ССср дохляк и Германия подписали Мирный договор аж 25 января 1955 года....,именно этот день и считается паБЕДОЙ над Германией Но Юридическая сторона данного вопроса...
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22.10.2021 11:17 Ответить
Адептам "зимового,поясного часу" напевне довподоби коли вночі світло, а темніє дуже рано, а може вони є працівниками енергетичних компаній.
Перехід слід відмінити, але залишитись на "літньому", поясному+1 часі. Так планують зробити більшість країн ЄС.
У кацапів зимовий час на постійній основі і абсолютна більшість з них дуже невдоволена.
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22.10.2021 11:22 Ответить
сцукки депутаты-пока им денег не занесут - не отменят это "зимнее время
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22.10.2021 11:41 Ответить
Каждый год одно и то же. Зато движуха какая. Сейчас эту тему начнуть мусолить "эксперты" с умным видом на всех каналах.
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22.10.2021 11:55 Ответить
Вроде бы отменили это дело... но похоже нет, оно и хорошо, хоть какое-то отвлечение от боев без правил между ваксерами и антиваксерами
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22.10.2021 13:04 Ответить
ну никак Украина не может от раши оторваться.....
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22.10.2021 13:21 Ответить
 
 