Украинцы перейдут на зимнее время в последнее воскресенье октября
В ночь на воскресенье 31 октября, в 4 часов утра украинцы переходят на зимнее время, то есть переводят стрелки часов на один час назад.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Отметим, что перевод часов в Украине на зимнее и летнее время осуществляется почти четыре десятилетия. Стрелки сдвигают осенью и весной - в последнее воскресенье октября и в последнее воскресенье марта.
В этом году украинцы перейдут на зимнее время в ночь на 31 октября, в 4 часа утра. Таким образом следующие сутки в выходной день автоматически увеличится на час.
Перевод часов в Украине регламентируется постановлением Кабмина от 13 мая 1996 года №509 "О порядке исчисления времени на территории Украины".
"Летний" и "зимний" порядок исчисления времени впервые был введен в Великобритании в 1908 году для экономии и более рационального распределения электроэнергии в течение суток. В СССР переход на зимнее время и наоборот регулярно начал осуществляться с 1981 года.
Как сообщалось, Верховная Рада в марте этого года отправила на доработку в комитет законопроект №4201 "Об исчислении времени в Украине", который предлагает отменить сезонные переводы часов и, таким образом, оставить в Украине "зимнее" время.
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нормально что будет светло в 6-00 а темно в 16-30
Что у вас с падежами русского языка, вы иностранец?
зачем тебе летом в 20-00 темнота на улице?
И почему решили остановиться на зимнем времени? Чем оно лучше летнего?
Лично я думаю, что в случае отмены перевода времени, и так запредельные цены на коммуналку вырастут ещё на 10-15%.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
, но это вики, так что для составления компетентного мнения нужно сидеть и изучать источники.
Во времена совка экономила за счёт перевода была огромная, на данный момент вполне возможно, что мы развалили свою промышленность до такой степени, что перевод имело бы смысл и отменить. Хз, нужно сидеть и изучать.
для страны в двух часовых поясах и разницей во времени между западом и востоком в 1 час с минутами очень непросто дергать стрелки чтоб угодить всем... для Украины во 2 географическом поясе более актуально "зимнее время" (я сам удивился )))) но все же мне кажется должна быть какая-то серьёзная корректировка на местное время...
Перехід слід відмінити, але залишитись на "літньому", поясному+1 часі. Так планують зробити більшість країн ЄС.
У кацапів зимовий час на постійній основі і абсолютна більшість з них дуже невдоволена.