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Новости Бюджет-2022
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Бюджетный комитет должен активнее работать с правками в госбюджет-2022, - Корниенко

Бюджетный комитет должен активнее работать с правками в госбюджет-2022, - Корниенко

Первый вице-спикер Александр Корниенко не видит трагедии в том, что парламент так долго рассматривает поправки к проекту госбюджета на 2022 год.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в интервью журналистам в ВР.

По мнению первого вице-спикера бюджетный комитет с проектом бюджета "должен работать активнее".  Корниенко считает, что было бы лучше, если бы бюджет рассматривался быстрее.

"Потому что Минфин не может начать выполнять поручения и находить на них финансирование", - отметил он.

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Политик напомнил, что фракция "Слуга народа" обсуждала проект бюджета с руководством Минфина.

"Договорились договариваться. Нужно время", - добавил Корниенко.

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бюджет (4838) ВР (29273) госбюджет (1187) Корниенко Александр (658)


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договорились договариваться (с)... ))))
договоритесь вы все скоро ))))) задолбали...
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22.10.2021 12:40 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27440301.html До всіх, хто розповідав про бєдно, но хорошо одєтую бабушку...

прийде погано одягнений дєдушка!
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22.10.2021 12:41 Ответить
 
 