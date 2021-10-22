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Бюджетный комитет должен активнее работать с правками в госбюджет-2022, - Корниенко
Первый вице-спикер Александр Корниенко не видит трагедии в том, что парламент так долго рассматривает поправки к проекту госбюджета на 2022 год.
Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в интервью журналистам в ВР.
По мнению первого вице-спикера бюджетный комитет с проектом бюджета "должен работать активнее". Корниенко считает, что было бы лучше, если бы бюджет рассматривался быстрее.
"Потому что Минфин не может начать выполнять поручения и находить на них финансирование", - отметил он.
Политик напомнил, что фракция "Слуга народа" обсуждала проект бюджета с руководством Минфина.
"Договорились договариваться. Нужно время", - добавил Корниенко.
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договоритесь вы все скоро ))))) задолбали...
прийде погано одягнений дєдушка!