Бюджетный комитет должен активнее работать с правками в госбюджет-2022, - Корниенко

Первый вице-спикер Александр Корниенко не видит трагедии в том, что парламент так долго рассматривает поправки к проекту госбюджета на 2022 год.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в интервью журналистам в ВР.

По мнению первого вице-спикера бюджетный комитет с проектом бюджета "должен работать активнее". Корниенко считает, что было бы лучше, если бы бюджет рассматривался быстрее.

"Потому что Минфин не может начать выполнять поручения и находить на них финансирование", - отметил он.

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Политик напомнил, что фракция "Слуга народа" обсуждала проект бюджета с руководством Минфина.

"Договорились договариваться. Нужно время", - добавил Корниенко.

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