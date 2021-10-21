Рада может принять госбюджет-2022 в первом чтении 2 ноября, - Стефанчук
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук прогнозирует, что парламент 2 ноября сможет принять проект государственного бюджет на 2022 год в первом чтении.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Насколько я знаю, у ОПЗЖ есть ещё около сотни поправок, поэтому я думаю, что за завтра (22 октября - ред.) мы не успеем, потому что есть ещё поправки, которые будут вноситься, в том числе и фракцией "Батькивщина". Поэтому я так оптимистично думаю, что это (принятие проекта госбюджета-2022 в первом чтении - ред.) может быть в следующий вторник пленарной недели", - сказал Стефанчук на брифинге в четверг.
Согласно календарному плану шестой сессии Рады девятого созыва, следующая пленарная неделя начнется в парламенте 2 ноября.
Вместе с тем спикер подчеркнул, что Рада рассматривает госбюджет-2022 в полном соответствии с процедурой регламента, в связи с чем всем народным депутатам предоставляется возможность высказаться, потому что "это важный элемент дискуссии".
"Я откровенно скажу, государственный бюджет - это, наверное, самый важный документ который принимается Верховной Радой Украины, потому что это смета для всей страны. И поэтому мы придерживаемся всех требований", - отметил Стефанчук.
Как сообщалось, в среду парламент принял за основу таблицу выводов и предложений к первому чтению проекта государственного бюджета на 2022 год. Согласно Регламенту, депутаты должны поддерживать ее также и в целом, после чего проект госбюджета считается принятым в первом чтении.
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