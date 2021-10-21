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Новини Бюджет-2022
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Рада може прийняти держбюджет-2022 у першому читанні 2 листопада, - Стефанчук

Рада може прийняти держбюджет-2022 у першому читанні 2 листопада, - Стефанчук

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук прогнозує, що парламент 2 листопада зможе прийняти проєкт державного бюджету на 2022 рік у першому читанні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наскільки я знаю, в ОПЗЖ є ще близько сотні поправок, тому я думаю, що за завтра (22 жовтня - ред.) ми не встигнемо, тому що є ще поправки, які вноситимуться, зокрема і фракцією "Батьківщина". Тому я так оптимістично думаю, що це (ухвалення проєкту держбюджету-2022 в першому читанні - ред.) може бути у вівторок наступного пленарного тижня", - сказав Стефанчук на брифінгу в четвер.

Згідно з календарним планом шостої сесії Ради дев'ятого скликання, наступний пленарний тиждень почнеться в парламенті 2 листопада.

Разом з тим спікер підкреслив, що Рада розглядає держбюджет-2022 в повній відповідності з процедурою регламенту, у зв'язку з чим всім народним депутатам надається можливість висловитися, тому що "це важливий елемент дискусії".

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"Я відверто скажу, державний бюджет - це, напевно, найважливіший документ, який приймається Верховною Радою України, тому що це кошторис для всієї країни. І тому ми дотримуємося всіх вимог", - зазначив Стефанчук.

Як повідомлялося, в середу парламент ухвалив за основу таблицю висновків і пропозицій до першого читання проєкту державного бюджету на 2022 рік. Згідно з Регламентом, депутати мають підтримувати її також і в цілому, після чого проєкт держбюджету вважається прийнятим у першому читанні.

Автор: 

бюджет (3005) держбюджет (2410) Стефанчук Руслан (760)


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только сам госбюджет не может принять и вместить эту раду...
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21.10.2021 18:37 Відповісти
У меня этот тип, сидевший на тещиной шее, ассоциируется только с известным киношным эпизодом:
- А компот ? (с)
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21.10.2021 18:42 Відповісти
сначала принимаем бюджет... а потом Законы о налогах..
- Абрам жарь рыбу!
- Так ее нету!
- Ты жарь, рыба будет потом!
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21.10.2021 18:52 Відповісти
Рада может принять госбюджет-2022 в первом чтении 2 ноября, - Стефанчук Источник:

..
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21.10.2021 19:24 Відповісти
 
 