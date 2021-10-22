Зеленский сегодня собирает заседание СНБО
Сегодня, 22 октября, в 16:30 начнется заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Оно пройдет в здании Офиса Президента.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook СНБО.
"Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову организовать проведение 22 октября 2021 в 16:30 в Киеве заседания СНБО (Офис Президента)", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что все члены СНБО проинформированы о дате, времени и месте проведения заседания.
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Не ковід, не криза в енергетиці, ні пррвалене ДОЗ, ні війна з кацапами.
Ось пріоритети шапітолія....
Опять будут фейковіе санкции обсуждать
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Попрыгунья Стрекоза
Лето красное пропела;
Оглянуться не успела,
Как зима катит в глаза.
Помертвело чисто поле;
Нет уж дней тех светлых боле,
Как под каждым ей листком
Был готов и стол, и дом
Зеленомордий дебільний наркоман вийшов з наркотичного кайфу , вирішив провести РНБО по питанняменергетики.Зима йде, а ні вугілля ні газу вони на зиму не заготовили. Все , що їм залишив барига Порошенко, прогуляли пропили .А далі ........... Але у всьому винен товарищ Петро