Зеленский сегодня собирает заседание СНБО

Сегодня, 22 октября, в 16:30 начнется заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Оно пройдет в здании Офиса Президента.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook СНБО.

"Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову организовать проведение 22 октября 2021 в 16:30 в Киеве заседания СНБО (Офис Президента)", - говорится в сообщении.

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Также сообщается, что все члены СНБО проинформированы о дате, времени и месте проведения заседания.