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Зеленский сегодня собирает заседание СНБО

Зеленский сегодня собирает заседание СНБО

Сегодня, 22 октября, в 16:30 начнется заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Оно пройдет в здании Офиса Президента.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook СНБО.

"Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову организовать проведение 22 октября 2021 в 16:30 в Киеве заседания СНБО (Офис Президента)", - говорится в сообщении.

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Также сообщается, что все члены СНБО проинформированы о дате, времени и месте проведения заседания.

Автор: 

Данилов Алексей (1066) Зеленский Владимир (20769) СНБО (4440)


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Топ комментарии
+9
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22.10.2021 14:26
+9
Тема заседания - "Что такое рейтинг и как его потерять!"
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22.10.2021 14:29
+7
Как стало известно, целью удержания Медведчука под арестом является надежда Зе где-то в феврале обменять его на три вагона угля и тысячу кубометров газа.
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22.10.2021 14:25
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Как стало известно, целью удержания Медведчука под арестом является надежда Зе где-то в феврале обменять его на три вагона угля и тысячу кубометров газа.
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22.10.2021 14:25 Ответить
- В каком полку служили? Придется послужить отечеству. Вы дворяне? Очень хорошо. Запад нам поможет. Крепитесь. Полная тайна вкладов, то есть организации. ©
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22.10.2021 15:10 Ответить
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22.10.2021 14:26 Ответить
Ответ на 5.
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22.10.2021 16:12 Ответить
Чергова серія серіалу "Смотрите нас по пятницах". Чули вже.
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22.10.2021 14:28 Ответить
Тема заседания - "Что такое рейтинг и как его потерять!"
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22.10.2021 14:29 Ответить
А вот и подручные материалы для рассмотрения кейсов на заседании
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22.10.2021 14:36 Ответить
Зе-ВР проголосувала за санкції проти "Рошен". Х**ло проти ліпецької фабрики, Клоун проти "Рошен". Синергія.
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22.10.2021 15:56 Ответить
вот, как сильно беспокоят рейтингОвые дела!
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22.10.2021 14:33 Ответить
Основна тема: підняти вялий рейтинг Главного Зе.
Не ковід, не криза в енергетиці, ні пррвалене ДОЗ, ні війна з кацапами.
Ось пріоритети шапітолія....
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22.10.2021 14:35 Ответить
Зе пережиvа за рейтинг .та дрyгий термін може бyти за гратами. томy готyє безпредел
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22.10.2021 14:35 Ответить
Головне питання як підняти те що впало в Зе і як посадити Пороха
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22.10.2021 14:35 Ответить
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22.10.2021 14:36 Ответить
Как крутили Квартал, по пятницам, так и крутят. Традиция, однако.
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22.10.2021 14:38 Ответить
Будут иешать когда по домам ходить и колоть всех,за отказ расстрел на месте имущество взыскать в государство ,детей в детдом
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22.10.2021 14:38 Ответить
Может быть когда-нибудь СНБО будет собирать Зеленского?
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22.10.2021 14:41 Ответить
Шабат
Опять будут фейковіе санкции обсуждать
Списки "типа с ашибками" принимать
95 квартал за наши деньги
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22.10.2021 14:43 Ответить
Із-за ідіотів, терпим ідіота! Залишився рік його всевласного правління. Наступної осені парламентарі вже будуть готуватися до виборів. І вже не будуть такі послушні як зараз!
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22.10.2021 14:47 Ответить
Против Пороха санкции вводить? Кретины.
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22.10.2021 14:53 Ответить
Может против 95 квартала неЛох введет санкции? Налога компания не платит и с Рашкой сотрудничает.
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22.10.2021 14:54 Ответить
старт второго сезона? или че такой кипишь?
санкции против рошена?
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22.10.2021 15:24 Ответить
Звичайно - перше питання попросити у московії газ, вугілля і електроенергію. А друге - накласти санкції на КМІС, які вчора образили Косоворотку.
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22.10.2021 15:28 Ответить
нелох будет делить откат от кредита ДНР ?
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22.10.2021 15:42 Ответить


Попрыгунья Стрекоза
Лето красное пропела;
Оглянуться не успела,
Как зима катит в глаза.
Помертвело чисто поле;
Нет уж дней тех светлых боле,
Как под каждым ей листком
Был готов и стол, и дом

Зеленомордий дебільний наркоман вийшов з наркотичного кайфу , вирішив провести РНБО по питанняменергетики.Зима йде, а ні вугілля ні газу вони на зиму не заготовили. Все , що їм залишив барига Порошенко, прогуляли пропили .А далі ........... Але у всьому винен товарищ Петро
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22.10.2021 15:52 Ответить
зеЛю и его банду уже ничего не спасет!
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22.10.2021 16:31 Ответить
 
 