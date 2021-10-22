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Новини
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Зеленський сьогодні збирає засідання РНБО

Зеленський сьогодні збирає засідання РНБО

Сьогодні, 22 жовтня, о 16:30 розпочнеться засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Воно відбудеться у будівлі Офісу Президента.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook РНБО.

"Президент України Володимир Зеленський доручив секретарю Ради національної безпеки і оборони України Олексію Данілову організувати проведення 22 жовтня 2021 року о 16:30 у Києві засідання РНБО (Офіс Президента)", - йдеться в повідомленні.

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Також повідомляється, що всі члени РНБО поінформовані про дату, час і місце проведення засідання.

Автор: 

Данілов Олексій (1259) Зеленський Володимир (24250) РНБО (2293)


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Топ коментарі
+9
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22.10.2021 14:26
+9
Тема заседания - "Что такое рейтинг и как его потерять!"
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22.10.2021 14:29
+7
Как стало известно, целью удержания Медведчука под арестом является надежда Зе где-то в феврале обменять его на три вагона угля и тысячу кубометров газа.
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22.10.2021 14:25
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Как стало известно, целью удержания Медведчука под арестом является надежда Зе где-то в феврале обменять его на три вагона угля и тысячу кубометров газа.
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22.10.2021 14:25 Відповісти
- В каком полку служили? Придется послужить отечеству. Вы дворяне? Очень хорошо. Запад нам поможет. Крепитесь. Полная тайна вкладов, то есть организации. ©
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22.10.2021 15:10 Відповісти
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22.10.2021 14:26 Відповісти
Ответ на 5.
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22.10.2021 16:12 Відповісти
Чергова серія серіалу "Смотрите нас по пятницах". Чули вже.
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22.10.2021 14:28 Відповісти
Тема заседания - "Что такое рейтинг и как его потерять!"
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22.10.2021 14:29 Відповісти
А вот и подручные материалы для рассмотрения кейсов на заседании
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22.10.2021 14:36 Відповісти
Зе-ВР проголосувала за санкції проти "Рошен". Х**ло проти ліпецької фабрики, Клоун проти "Рошен". Синергія.
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22.10.2021 15:56 Відповісти
вот, как сильно беспокоят рейтингОвые дела!
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22.10.2021 14:33 Відповісти
Основна тема: підняти вялий рейтинг Главного Зе.
Не ковід, не криза в енергетиці, ні пррвалене ДОЗ, ні війна з кацапами.
Ось пріоритети шапітолія....
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22.10.2021 14:35 Відповісти
Зе пережиvа за рейтинг .та дрyгий термін може бyти за гратами. томy готyє безпредел
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22.10.2021 14:35 Відповісти
Головне питання як підняти те що впало в Зе і як посадити Пороха
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22.10.2021 14:35 Відповісти
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22.10.2021 14:36 Відповісти
Как крутили Квартал, по пятницам, так и крутят. Традиция, однако.
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22.10.2021 14:38 Відповісти
Будут иешать когда по домам ходить и колоть всех,за отказ расстрел на месте имущество взыскать в государство ,детей в детдом
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22.10.2021 14:38 Відповісти
Может быть когда-нибудь СНБО будет собирать Зеленского?
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22.10.2021 14:41 Відповісти
Шабат
Опять будут фейковіе санкции обсуждать
Списки "типа с ашибками" принимать
95 квартал за наши деньги
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22.10.2021 14:43 Відповісти
Із-за ідіотів, терпим ідіота! Залишився рік його всевласного правління. Наступної осені парламентарі вже будуть готуватися до виборів. І вже не будуть такі послушні як зараз!
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22.10.2021 14:47 Відповісти
Против Пороха санкции вводить? Кретины.
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22.10.2021 14:53 Відповісти
Может против 95 квартала неЛох введет санкции? Налога компания не платит и с Рашкой сотрудничает.
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22.10.2021 14:54 Відповісти
старт второго сезона? или че такой кипишь?
санкции против рошена?
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22.10.2021 15:24 Відповісти
Звичайно - перше питання попросити у московії газ, вугілля і електроенергію. А друге - накласти санкції на КМІС, які вчора образили Косоворотку.
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22.10.2021 15:28 Відповісти
нелох будет делить откат от кредита ДНР ?
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22.10.2021 15:42 Відповісти


Попрыгунья Стрекоза
Лето красное пропела;
Оглянуться не успела,
Как зима катит в глаза.
Помертвело чисто поле;
Нет уж дней тех светлых боле,
Как под каждым ей листком
Был готов и стол, и дом

Зеленомордий дебільний наркоман вийшов з наркотичного кайфу , вирішив провести РНБО по питанняменергетики.Зима йде, а ні вугілля ні газу вони на зиму не заготовили. Все , що їм залишив барига Порошенко, прогуляли пропили .А далі ........... Але у всьому винен товарищ Петро
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22.10.2021 15:52 Відповісти
зеЛю и его банду уже ничего не спасет!
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22.10.2021 16:31 Відповісти
 
 