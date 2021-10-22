Зеленський сьогодні збирає засідання РНБО
Сьогодні, 22 жовтня, о 16:30 розпочнеться засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Воно відбудеться у будівлі Офісу Президента.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook РНБО.
"Президент України Володимир Зеленський доручив секретарю Ради національної безпеки і оборони України Олексію Данілову організувати проведення 22 жовтня 2021 року о 16:30 у Києві засідання РНБО (Офіс Президента)", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що всі члени РНБО поінформовані про дату, час і місце проведення засідання.
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Не ковід, не криза в енергетиці, ні пррвалене ДОЗ, ні війна з кацапами.
Ось пріоритети шапітолія....
Опять будут фейковіе санкции обсуждать
Списки "типа с ашибками" принимать
95 квартал за наши деньги
санкции против рошена?
Попрыгунья Стрекоза
Лето красное пропела;
Оглянуться не успела,
Как зима катит в глаза.
Помертвело чисто поле;
Нет уж дней тех светлых боле,
Как под каждым ей листком
Был готов и стол, и дом
Зеленомордий дебільний наркоман вийшов з наркотичного кайфу , вирішив провести РНБО по питанняменергетики.Зима йде, а ні вугілля ні газу вони на зиму не заготовили. Все , що їм залишив барига Порошенко, прогуляли пропили .А далі ........... Але у всьому винен товарищ Петро