Зеленський сьогодні збирає засідання РНБО

Сьогодні, 22 жовтня, о 16:30 розпочнеться засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Воно відбудеться у будівлі Офісу Президента.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook РНБО.

"Президент України Володимир Зеленський доручив секретарю Ради національної безпеки і оборони України Олексію Данілову організувати проведення 22 жовтня 2021 року о 16:30 у Києві засідання РНБО (Офіс Президента)", - йдеться в повідомленні.

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Також повідомляється, що всі члени РНБО поінформовані про дату, час і місце проведення засідання.