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Новости Борьба с коронавирусом
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EHealth позволит выявить среди семейных врачей противников вакцинации от COVID-19, - Ляшко

EHealth позволит выявить среди семейных врачей противников вакцинации от COVID-19, - Ляшко

Анализ данных системы электронного здравоохранения (EHealth) позволит выявить среди семейных врачей противников вакцинации от COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Относительно медиков, которые отговаривают вакцинироваться от COVID-19, а такие есть, - мы их достаточно быстро выявим. Нам это позволит сделать электронная система здравоохранения. При большем росте охвата вакцинациями у нас будут оставаться низкие уровни вакцинации именно среди тех семейных врачей, которые почему-то не доверяют вакцине. Мы с ними проведем другой разговор", - отметил глава Минздрава.

Читайте также: Минздрав намерен интегрировать eHealth с порталом "Дия", - замминистра Кучер

Автор: 

вакцина (3815) медицина (2525) Ляшко Виктор (1364) eHealth (7) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+14
Наказом МОЗ від 24.12.2020№ 3018, передбачено, що вaкцuнaцiя від кoрoнaвiрyснoї хвороби C0VlD-l9 в Україні буде добровільною для усіх груп населення та професійних груп.

Ст. 43 Конституції України передбачено, що кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.

Відповідно до статті 2-1 Кодексу законів про працю України будь-яка дискримінація у сфері праці, пряме або непряме обмеження прав працівників не допускається.

У пункті 7.3.1 Резолюції 2361 (2021) Парламентська асамблея Ради Європи закликає інформувати громадян про те, що вaкцuнaцiя не є обов'язковою і що ніхто не може зазнавати політичного, соціального чи іншого тиску для проходження вакцинації, а також рекомендує забезпечити, щоб ніхто не піддавався дискримінації за те, що не пройшов вaкцuнaцiю.
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22.10.2021 16:12
+9
Когда из-за дeбил0в у власти медики массово начнут оставлять свою работу, тогда с Ляшко будет другой разговор. Одни мyдаки собираються "мороженое" не продавать людям без работы, другие слежку за врачами устроить. Давненько на "ведьм" охоту не устраивали.
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22.10.2021 16:12
+8
Количество заявлений о побочках, связанных с вакциной растет, но пострадавшим нет возможности обратиться за помощью
https://www.reuters.com/legal/government/covid-vaccine-injury-claims-mount-recourse-is-lacking-those-harmed-2021-10-19/?utm_source=reddit.com
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22.10.2021 16:16
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Правила форума Совет форумчан
как то это дурно пахнет, слежка, другой разговор...
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22.10.2021 15:59 Ответить
Черные фары у соседних ворот
Лютики, наручники, порванный рот

"Так це ж було вже!" (с)
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22.10.2021 16:01 Ответить
Эй, начальник
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22.10.2021 16:03 Ответить
Да оно так и будет, и ничего смешного в этом нет, тут уже повторно надо стадо колоть, а все первый раз никак.

Украинцам в 2022 году придется повторно проходить вакцинацию от COVID-19

Минздрав отказался от проведения бустерной (третьей) прививки против коронавируса, но планирует начать в 2022 году ревакцинацию. Это значит, что все привитые от коронавируса украинцы пройдут снова полный курс вакцинации в следующем году.

По словам главного санврача Украины Игоря Кузина, украинцам придется, скорее всего, делать каждый год прививку против COVID-19, так как иммунитет со временем ослабевает против вируса, несмотря на вакцинацию.
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22.10.2021 16:07 Ответить
І що тут поганого,якщо вакцинація рятує ЖИТТЯ?
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22.10.2021 16:21 Ответить
погано нічого. тільки спочатку розповідали, шо треба провести вакцінацію і ковіда не буде. а зараз виявляється треба вакцинуватись кожен рік. чекаємо, що далі буде
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22.10.2021 16:45 Ответить
від шмурдяка стають безсмертними? Навіть якщо це справді так, то це не причина влаштовувати гулаг
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22.10.2021 16:50 Ответить
Причина в тому що у нас БЕЗКОШТОВНА медицина. А це накладає дуже великі зобов'язання як на скот так і на лікарів. Чому ті хто привився повинні своїми податками оплачувати лікування важких форм скота який проти прививок?

Свобода це там де капіталізм. А у нас в медицині соціалізм. Тому ГУЛАГ. Інакше це несправедливість.
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22.10.2021 19:36 Ответить
безкоштовна? справді? тобто гроші на фінансування медицини, освіти і т.д. з неба сипляться
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22.10.2021 20:24 Ответить
Враховуючи як ви уважно читаєте то для вас саме так
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22.10.2021 22:50 Ответить
Тобто якщо після вакцини у вас як побічка буде міокардит або перикардит то вас до лікарні пускати не потрібно?
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22.10.2021 22:33 Ответить
ГУЛАГ і тоталітаризм. У нашому випадку вирішує більшість. Вона обрала владу і навіть дала їй монобільшість. Влада монобільшість і навіть решта суспільства країни типу 25% сказали що всі мають вакцинуватись, а отже тих хто проти вакцинації лікувати не треба, бо вони не згідні не те що із політикою монобільшості, просто більшості, а з політикою взагалі цілої країни бо 25% теж за вакцинацію, а отже поведінка антивакцинаторів є девіантною. І ось тим хто дотримувався рішень політики цілої країни та через це міг отримати шкоду, тим потрібно за рахунок держави її відшкодувати бо це справедливо, а тим хто проявляв девіантну поведінку та був скотом-худобою і через це наразив на небезпеку решту, тих потрібно мінімум наказати, максимум відлучити від суспільства (чемодан вокзал).
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22.10.2021 23:06 Ответить
яким чином не привита людина наражає привиту людину на небезпеку?
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22.10.2021 23:20 Ответить
відлучити від суспільства яким чином? Так як це робили гітлер чи сталін?
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22.10.2021 23:22 Ответить
Які загально прийняті норми порушують непривиті люди?
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22.10.2021 23:28 Ответить
Що для вас не зрозуміло в словах "чемодан вокзал"?

Із ссср можна було виїхати? Вроді там були виїзні візи, хоча для вас це заскладно.

А що все населення Третього Рейху було рівним та мало можливості вільно пересуватись? Чи може Третій Рейх казав що всі не згідні із його політикою можуть "йти геть"? Вроді там права були лиш в невеликої кількості, а поняття "йти геть" не було взагалі передбачено так як місць куди можна було б піти незгідним, відповідно до мрії та прагнень Третього Рейху, не повинно було залишитись бо все повинно було належати тільки вибраним. Але це для вас по складності напевне взагалі космос.
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22.10.2021 23:51 Ответить
Вакцинація не захищає на 100% від вірусу. Вона лиш облегшує його протікання та зменшує тривалість захворювання. А все тому що у вакцинованої людини пропускається фаза коли імунітет людини виявляє вірус, досліджує вірус та розробляє під нього імунну відповідь. Як наслідок така людина менше часу є заразною, організм такої людини отримує менше шкоди так як менше часу працює не правильно, і у такої людини більше шансів на те що вона навіть не помітить те що в її організм проник вірус і що імунітет дав йому відповідь. Правда це ніяк не відміняє того що людині може дуже не пощастити і вона не зважаючи на вакцинування перехворіє у важкій формі бо еволюцію та різноманіття ніхто не відміняв.

Якщо вакцинувати усіх, то з часом є шанс що вірус взагалі згасне. Так як час заразності окремих індивідів буде меншим чим шанс що від них хтось підчепить вірус. Но якщо залишаться в суспільстві такі ось не вакциновані, то вони будуть основними переносниками. Будуть тими хто заражатиме вакцинованих. Ще не треба забувати що вакцинованим із своїх податків прийдеться утримувати цих переносників якщо у не вакцинованих хвороба перейде у важку стадію, а шанс цього ускладнення для не вакцинованих на порядок більший. І це вже не кажучи за те що ковід це зовсім не простий вірус, а колишня біологічна зброя і таке безвідповідальне ставлення до неї допускати не можна...
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22.10.2021 23:40 Ответить
Ви коли не будь колорадських жуків на городі отрутою кропили? Якщо ні то я вам розповім що через якийсь час жук звикає до отрути і потрібно збільшувати кількість отрути або міняти на нову. Вірус мутує значно швидше.
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22.10.2021 23:51 Ответить
Не пишіть про те в чому ви не розбираєтесь. Ви й уявлення не маєте про те як вірус проникає в клітини, як він мутує та інше...
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22.10.2021 23:53 Ответить
Біг БраЗЕ )))

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22.10.2021 16:21 Ответить
Ггггг, то есть мяу
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22.10.2021 16:28 Ответить
Ляжко, зарабатываешь срок
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22.10.2021 16:02 Ответить
А если этот врач - здоровая молодая деваха уже 8 месяцев не является на работу и всем пофиг, кого обвинять?
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22.10.2021 16:02 Ответить
Значит на 9й появится в роддоме))
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22.10.2021 16:29 Ответить
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22.10.2021 16:53 Ответить
Хаха, нуну, давай давай.
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22.10.2021 16:06 Ответить
И шо, их за це насильно вакцинируют просроченной вакцинкой?
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22.10.2021 16:07 Ответить
Треба таких "лікарів-антивакцинаторів" примусово направляти на роботу в інфекційні лікарні,щоб на власному досвіді бачили наслідки їхньої "роботи",бо щоб там не казали про "уявну шкоду вакцинації"-статистика говорить про зворотнє!
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22.10.2021 16:09 Ответить
Дадада, именно што под конвоем
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22.10.2021 16:12 Ответить
Картіна "Под конвоєм. Антіваксєра вєзут на обязатєльную прівівку".
Ілья Рєпін. 1876 год.

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22.10.2021 16:16 Ответить
Я би ще ввів кримінальну відповідальність для таких "лікарів")))
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22.10.2021 16:22 Ответить
Надо бы в дурке тырнет отключить. Или это зеленожёппый кабмин вещает?
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22.10.2021 16:25 Ответить
Ви занадто високої думки про себе...

БЕЗКОШТОВНА медицина накладає дуже великі зобов'язання як на скот так і на лікарів. Чому ті хто привився повинні своїми податками оплачувати лікування важких форм скота який проти прививок?

Свобода це там де капіталізм. А у нас в медицині соціалізм. Тому ГУЛАГ. Інакше це несправедливість.
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22.10.2021 19:39 Ответить
А на який йух мені таких лікар?)
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22.10.2021 16:24 Ответить
Сам считал? Или кто подсказал?
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22.10.2021 16:55 Ответить
Я дважды лежал в этом году в инфекционке. Все врачи ходят в масках(некоторые в скафандрах), но никто из них не вакцинировался. Я спросил их: Почему? Они ответили: Раньше, когда надо было вакцинироваться у врачей брали кровь и другие анализы, чтобы проверить не противопоказана им вакцинация. А сейчас гонят на вакцинацию как стадо животных. Потому никто из врачей и медсестер в инфекционке, работая каждый день с ковидными не вакцинируется. Все рассчитывают на свой иммунитет.
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22.10.2021 16:27 Ответить
Точно в инфекционке? Не перепутал?
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22.10.2021 16:57 Ответить
Не чув щоб у громадян була така складна процедура спеціально перед вакцинуванням. А що для лікарів так було прописано?
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22.10.2021 17:41 Ответить
Ой бачу я ти бот із кулсторі.

Мої знайомі лікарі всі привились не зважаючи навіть на протипоказання. Деякі скоро будуть третій раз прививатись так як уже час.
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22.10.2021 19:41 Ответить
Наказом МОЗ від 24.12.2020№ 3018, передбачено, що вaкцuнaцiя від кoрoнaвiрyснoї хвороби C0VlD-l9 в Україні буде добровільною для усіх груп населення та професійних груп.

Ст. 43 Конституції України передбачено, що кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.

Відповідно до статті 2-1 Кодексу законів про працю України будь-яка дискримінація у сфері праці, пряме або непряме обмеження прав працівників не допускається.

У пункті 7.3.1 Резолюції 2361 (2021) Парламентська асамблея Ради Європи закликає інформувати громадян про те, що вaкцuнaцiя не є обов'язковою і що ніхто не може зазнавати політичного, соціального чи іншого тиску для проходження вакцинації, а також рекомендує забезпечити, щоб ніхто не піддавався дискримінації за те, що не пройшов вaкцuнaцiю.
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22.10.2021 16:12 Ответить
Все п...ц тебе,щас тебя дырявые забанят
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22.10.2021 16:15 Ответить
БЕЗКОШТОВНА медицина накладає дуже великі зобов'язання як на скот так і на лікарів. Чому ті хто привився повинні своїми податками оплачувати лікування важких форм скота який проти прививок?

Свобода це там де капіталізм. А у нас в медицині соціалізм. Тому ГУЛАГ. Інакше це несправедливість.
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22.10.2021 19:41 Ответить
Як ви вважаєте, на скільки років треба засудживати тіх вакцінованіх, що потім захворілі на Ковід-2019 та позараджували людей?

А ці вакціни вже сертифікоапні? А в України дозволено проводити експеріменти на людині?

Ви написали таку дурість, яку рідко можна прочитати.
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22.10.2021 21:41 Ответить
Ви жалюгідні.

ГУЛАГ і тоталітаризм. У нашому випадку вирішує більшість. Вона обрала владу і навіть дала їй монобільшість. Влада монобільшість і навіть решта суспільства країни типу 25% сказали що всі мають вакцинуватись, а отже тих хто проти вакцинації лікувати не треба, бо вони не згідні не те що із політикою монобільшості, просто більшості, а з політикою взагалі цілої країни бо 25% теж за вакцинацію, а отже поведінка антивакцинаторів є девіантною. І ось тим хто дотримувався рішень політики цілої країни та через це міг отримати шкоду, тим потрібно за рахунок держави її відшкодувати бо це справедливо, а тим хто проявляв девіантну поведінку та був скотом-худобою і через це наразив на небезпеку решту, тих потрібно мінімум наказати, максимум відлучити від суспільства (чемодан вокзал).
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22.10.2021 23:08 Ответить
Це ви, та єврєї при владі у Україні, намагаєтесь зробити тут новий ГУЛАГ.

Експерименти на людях ЗАБОРОНЕНІ. Як що вакціна не пройшла всіх випробувать, то її використання, це експеріменти на людях, це гитлеризьм, або сіонізм.

"Як що не знаєшь, що та как робити - роби по Закону"!!!
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23.10.2021 21:02 Ответить
Яке ж ти близьке по розвитку до худоби. Істото вакцину винайшли практично зразу і саме випробування та одобрення затягнуло так процес її поширення. Те що є зараз це вже вакцина яка пройшла всі випробування, правда це не стосується російського шмурдяка. Хоча кому я це пояснюю... Худобі? І зауваж я не ущемляю істоту з рівнем розвитку скота у правах, і повністю згідний з тобою що все треба робити по закону. А тому марш виконувати закон і конституцію.
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23.10.2021 22:37 Ответить
Когда из-за дeбил0в у власти медики массово начнут оставлять свою работу, тогда с Ляшко будет другой разговор. Одни мyдаки собираються "мороженое" не продавать людям без работы, другие слежку за врачами устроить. Давненько на "ведьм" охоту не устраивали.
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22.10.2021 16:12 Ответить
Куди вони підуть, на пилораму? Ні разу не зустрічав колишнього лікаря. Хіба що Савіка Шустера, ну ще Кузьма був стоматологом.
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22.10.2021 17:44 Ответить
Усвідомлюєте наскільки ж низькі вимоги до якості працівників в медичній галузі що немає колишніх лікарів?
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22.10.2021 19:42 Ответить
А ehealth может выявить медиков, которые считают, что жизнь с холодными радиаторами - прекрасна и полезна для здоровья?
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22.10.2021 16:14 Ответить
за окном +17,на кой хер тебе радиаторы?
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22.10.2021 16:17 Ответить
Завтра попробуй на этот вопрос ответить. А лучче во вторник.
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22.10.2021 16:19 Ответить
Прямо по методичці рашабота. Там написав проти вакцини. Тут про те що Україна замерзне бо білі ходаки прийдуть...
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22.10.2021 19:45 Ответить
Разве я спрашивал о радиаторах и температуре за бортом? Нет, не спрашивал. Меня интересовала способность ehelth распознать врача-шарлатана Комаровского. Суть вопроса была именно в этом.
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22.10.2021 16:24 Ответить
а зачем распознавать это говно? нормальные люди давно его не замечают.
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22.10.2021 16:29 Ответить
Вот это верно. Только оно периодически всплывает и достает нормальных людей.
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22.10.2021 16:37 Ответить
Количество заявлений о побочках, связанных с вакциной растет, но пострадавшим нет возможности обратиться за помощью
https://www.reuters.com/legal/government/covid-vaccine-injury-claims-mount-recourse-is-lacking-those-harmed-2021-10-19/?utm_source=reddit.com
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22.10.2021 16:16 Ответить
Потому что придя на вакцину ты подписываешь бумаги что делаешь это добровольно
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22.10.2021 16:19 Ответить
Закладаюся, що цей ваш коментар видалять.
Мій, де я всього лише дав посилання і скріншот замітки на сайті ірландської газети зі 160 річною історією, видалили. Бо там йшлося про те, що на початок вересня цього року 54% госпіталізованих ірландців були повністю вакцинованими.

https://www.irishtimes.com/news/health/covid-54-of-hospital-patients-with-virus-are-fully-vaccinated-1.4670229
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22.10.2021 16:29 Ответить
А мало б бути майже 100%. Бо діти 16 і молодше років зазвичай становлять десь 19-22% населення, а в Ірландії повністю вакциновано 74,8% населення. Відомо, що діти легко переносять ковід і вкрай рідко їх шпиталізують. Так що серед молодих невакцинованих ризик бути ушпиталеним від ковіду в багато разів вище, ніж серед вакцинованих стариганів.
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22.10.2021 17:24 Ответить
Я навела посилання на cdc, forbes, radio svoboda (укр) та цн (даний ресурс) - видалили і забанили.
Посилання на інші джерела (наприклад, місцеві, окремі з них - державні) - також труться. І бан - бонусом.
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22.10.2021 20:37 Ответить
В Одессе в частной клинике(не буду говорить в какой) целый этаж лежит с побочкой от вакцин
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22.10.2021 16:45 Ответить
А ведь за все это придется отвечать,за добровольно принудительную вакцинацию,запрет передвижения,угрозы...ну выявишь ты врачей они уволятся,где ты дурак других искать будешь.будете вы твари в лучшем случае сидеть
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22.10.2021 16:18 Ответить
"Относительно медиков, которые отговаривают вакцинироваться от COVID-19, а такие есть, - мы их достаточно быстро выявим. Нам это позволит сделать электронная система здравоохранения. При большем росте охвата вакцинациями у нас будут оставаться низкие уровни вакцинации именно среди тех семейных врачей, которые почему-то не доверяют вакцине. Мы с ними проведем другой разговор".
И что? Если их "выявят", то "саботажников" будут штрафовать, сажать, или сразу расстреливать?
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22.10.2021 16:20 Ответить
один персонаж в известном фильме сказал-"Человек разумен. А толпа - это тупой, склонный к панике опасный зверь. "
и все делается для того,чтобы нагнать истерию,и с лёгкой руки вакцинированных идиотов,либо заставить разумных людей прививаться,либо в концлагерь. а могут вообще камнями закидывать.
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22.10.2021 16:26 Ответить
Я говорю это более-менее постоянно, но и те, и другие упорно норовят доказать, что именно они правы.
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22.10.2021 16:32 Ответить
"заставить разумных людей прививаться" - ви людино подібний скот назвали розумним? Смішні ви.
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22.10.2021 19:33 Ответить
Так що ж ви забули в країні із соціалістичною медичною системою? Що ви забули в країні де все вирішує колектив? Що ви забули в країні де безліч норм від комунізму (норм комуни)?

Чемодан вокзал і кудись де анархія чи де відсутній колектив, кудись на безлюдний острів чи в пустиню, ось там ви будете вільні від суспільства (яке ви назвали стадом) і повністю самостійні.

Втім вам про що я написав скоріше за все не зрозуміти, бо здібностей у вас якраз на рівні представника стада, звичайної худоби із девіантною поведінкою.
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22.10.2021 23:18 Ответить
Згідно конституції все вирішує більшість. Якщо ти з цим не згідний чемодан вокзал.

І не забувай що твої права і свободи закінчуються там де починаються інших.

Вибирати чи вакцинуватись ти міг би якщо б жив в країні де вся медицина платна і індивідуальна. А в країні де медицина за рахунок податків і колективна - ти повинен підкорятись рішення колективу.

Ти просто не грамотний... Демократія це саме право колективу вирішувати (за допомогою методів колективного прийняття рішень). Тоталітаризм це саме право одного вирішувати за колектив. А лібертаріанство це право кожного члена колективу вирішувати за себе самого.

Ось незнання цього робить тебе невігласом і взагалі може записати в скот. Розвивайся бо підеш на метан.
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23.10.2021 00:09 Ответить
На каком основании???, а если у человека противопоказания, чем больше читаю такой бред, тем больше жалею что вакцинировался....
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22.10.2021 16:25 Ответить
это не бред,это стратегия.
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22.10.2021 16:27 Ответить
А щоби школота розносила заразу по сім'ях - то таке... Так задумано.
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22.10.2021 16:29 Ответить
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22.10.2021 16:42 Ответить
а на кой их выявлять!? вы лучше попробуйте выявить которые за вакцинацию
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22.10.2021 16:55 Ответить
Походу так зарождался медицинский диктат на планете
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22.10.2021 17:10 Ответить
БЕЗКОШТОВНА медицина накладає дуже великі зобов'язання як на скот так і на лікарів. Чому ті хто привився повинні своїми податками оплачувати лікування важких форм скота який проти прививок?

Свобода це там де капіталізм. А у нас в медицині соціалізм. Тому ГУЛАГ. Інакше це несправедливість.
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22.10.2021 19:47 Ответить
Від медицини тут нічого нема: фарма + велика політика + решта бенефіціарів.
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22.10.2021 20:38 Ответить
Ну вот представьте,здоровый человек 30ти лет с отличным иммунитетом.Не инфецированный СПИДОМ,в нашем случае Ковидом приходит в больницу с ОРВИ.А ему предлогают заразиться СПИДОМ в нашем случае Ковидом,ради безопасности и мира во всём мире.Конечно врач трижды подумает,чем предлогать здоровому человеку,добровольно-принудительное заражение
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22.10.2021 17:17 Ответить
охота на ведьм - НАЧАЛАСЬ!!!!!!
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22.10.2021 18:08 Ответить
"Относительно медиков, которые отговаривают вакцинироваться от COVID-19, а такие есть,"
Я вообще не вижу смысла, как в отговаривание, так и в отказе вакцинироваться после отговоров. Сертификат то, всё равно необходим. А дальше- больше и нужней, т.к страшней). Идёт конкретное закручивание гаек. Так что- "рыбак рыбака" увидел, да и сделал укольчик в падушечку. И все довольны- и врач выполнил "клятву аппарата" и "бессимптомно больной "вакцинировался". А как следствие, "осертификатился")).
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22.10.2021 18:30 Ответить
"проведем другой разговор" - позбавити ліцензії.

І взагалі перевірити на інтелектуальні здібності. Може це просто людиноподібні...
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22.10.2021 19:32 Ответить
Врачей-вакцерманов, прекрасно знающих, какие послдствия ждут обколотых не пойми чем, будут вычислять и судить в уголовном порядке.
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22.10.2021 21:11 Ответить
 
 