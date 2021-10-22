EHealth позволит выявить среди семейных врачей противников вакцинации от COVID-19, - Ляшко

Анализ данных системы электронного здравоохранения (EHealth) позволит выявить среди семейных врачей противников вакцинации от COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Относительно медиков, которые отговаривают вакцинироваться от COVID-19, а такие есть, - мы их достаточно быстро выявим. Нам это позволит сделать электронная система здравоохранения. При большем росте охвата вакцинациями у нас будут оставаться низкие уровни вакцинации именно среди тех семейных врачей, которые почему-то не доверяют вакцине. Мы с ними проведем другой разговор", - отметил глава Минздрава.

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