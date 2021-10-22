EHealth дозволить виявити серед сімейних лікарів противників вакцинації від COVID-19, - Ляшко

Аналіз даних системи електронної охорони здоров'я (EHealth) дозволить виявити серед сімейних лікарів противників вакцинації від COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Щодо медиків, які відмовляють вакцинуватися від COVID-19, а такі є, - ми їх досить швидко виявимо. Нам це дозволить зробити електронна система охорони здоров'я. При більшому зростанні охоплення вакцинацією у нас будуть залишатися низькі рівні вакцинації саме серед тих сімейних лікарів, які чомусь не довіряють вакцині. Ми з ними проведемо іншу розмову", - зазначив очільник МОЗ.

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