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EHealth дозволить виявити серед сімейних лікарів противників вакцинації від COVID-19, - Ляшко
Аналіз даних системи електронної охорони здоров'я (EHealth) дозволить виявити серед сімейних лікарів противників вакцинації від COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
"Щодо медиків, які відмовляють вакцинуватися від COVID-19, а такі є, - ми їх досить швидко виявимо. Нам це дозволить зробити електронна система охорони здоров'я. При більшому зростанні охоплення вакцинацією у нас будуть залишатися низькі рівні вакцинації саме серед тих сімейних лікарів, які чомусь не довіряють вакцині. Ми з ними проведемо іншу розмову", - зазначив очільник МОЗ.
Топ коментарі
+14 Палєо Мустьє
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+9 David Wood
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+8 joker avto
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Лютики, наручники, порванный рот
"Так це ж було вже!" (с)
Украинцам в 2022 году придется повторно проходить вакцинацию от COVID-19
Минздрав отказался от проведения бустерной (третьей) прививки против коронавируса, но планирует начать в 2022 году ревакцинацию. Это значит, что все привитые от коронавируса украинцы пройдут снова полный курс вакцинации в следующем году.
По словам главного санврача Украины Игоря Кузина, украинцам придется, скорее всего, делать каждый год прививку против COVID-19, так как иммунитет со временем ослабевает против вируса, несмотря на вакцинацию.
Свобода це там де капіталізм. А у нас в медицині соціалізм. Тому ГУЛАГ. Інакше це несправедливість.
Із ссср можна було виїхати? Вроді там були виїзні візи, хоча для вас це заскладно.
А що все населення Третього Рейху було рівним та мало можливості вільно пересуватись? Чи може Третій Рейх казав що всі не згідні із його політикою можуть "йти геть"? Вроді там права були лиш в невеликої кількості, а поняття "йти геть" не було взагалі передбачено так як місць куди можна було б піти незгідним, відповідно до мрії та прагнень Третього Рейху, не повинно було залишитись бо все повинно було належати тільки вибраним. Але це для вас по складності напевне взагалі космос.
Якщо вакцинувати усіх, то з часом є шанс що вірус взагалі згасне. Так як час заразності окремих індивідів буде меншим чим шанс що від них хтось підчепить вірус. Но якщо залишаться в суспільстві такі ось не вакциновані, то вони будуть основними переносниками. Будуть тими хто заражатиме вакцинованих. Ще не треба забувати що вакцинованим із своїх податків прийдеться утримувати цих переносників якщо у не вакцинованих хвороба перейде у важку стадію, а шанс цього ускладнення для не вакцинованих на порядок більший. І це вже не кажучи за те що ковід це зовсім не простий вірус, а колишня біологічна зброя і таке безвідповідальне ставлення до неї допускати не можна...
Ілья Рєпін. 1876 год.
БЕЗКОШТОВНА медицина накладає дуже великі зобов'язання як на скот так і на лікарів. Чому ті хто привився повинні своїми податками оплачувати лікування важких форм скота який проти прививок?
Свобода це там де капіталізм. А у нас в медицині соціалізм. Тому ГУЛАГ. Інакше це несправедливість.
Мої знайомі лікарі всі привились не зважаючи навіть на протипоказання. Деякі скоро будуть третій раз прививатись так як уже час.
Ст. 43 Конституції України передбачено, що кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.
Відповідно до статті 2-1 Кодексу законів про працю України будь-яка дискримінація у сфері праці, пряме або непряме обмеження прав працівників не допускається.
У пункті 7.3.1 Резолюції 2361 (2021) Парламентська асамблея Ради Європи закликає інформувати громадян про те, що вaкцuнaцiя не є обов'язковою і що ніхто не може зазнавати політичного, соціального чи іншого тиску для проходження вакцинації, а також рекомендує забезпечити, щоб ніхто не піддавався дискримінації за те, що не пройшов вaкцuнaцiю.
Свобода це там де капіталізм. А у нас в медицині соціалізм. Тому ГУЛАГ. Інакше це несправедливість.
А ці вакціни вже сертифікоапні? А в України дозволено проводити експеріменти на людині?
Ви написали таку дурість, яку рідко можна прочитати.
ГУЛАГ і тоталітаризм. У нашому випадку вирішує більшість. Вона обрала владу і навіть дала їй монобільшість. Влада монобільшість і навіть решта суспільства країни типу 25% сказали що всі мають вакцинуватись, а отже тих хто проти вакцинації лікувати не треба, бо вони не згідні не те що із політикою монобільшості, просто більшості, а з політикою взагалі цілої країни бо 25% теж за вакцинацію, а отже поведінка антивакцинаторів є девіантною. І ось тим хто дотримувався рішень політики цілої країни та через це міг отримати шкоду, тим потрібно за рахунок держави її відшкодувати бо це справедливо, а тим хто проявляв девіантну поведінку та був скотом-худобою і через це наразив на небезпеку решту, тих потрібно мінімум наказати, максимум відлучити від суспільства (чемодан вокзал).
Експерименти на людях ЗАБОРОНЕНІ. Як що вакціна не пройшла всіх випробувать, то її використання, це експеріменти на людях, це гитлеризьм, або сіонізм.
"Як що не знаєшь, що та как робити - роби по Закону"!!!
https://www.reuters.com/legal/government/covid-vaccine-injury-claims-mount-recourse-is-lacking-those-harmed-2021-10-19/?utm_source=reddit.com
Мій, де я всього лише дав посилання і скріншот замітки на сайті ірландської газети зі 160 річною історією, видалили. Бо там йшлося про те, що на початок вересня цього року 54% госпіталізованих ірландців були повністю вакцинованими.
https://www.irishtimes.com/news/health/covid-54-of-hospital-patients-with-virus-are-fully-vaccinated-1.4670229
Посилання на інші джерела (наприклад, місцеві, окремі з них - державні) - також труться. І бан - бонусом.
И что? Если их "выявят", то "саботажников" будут штрафовать, сажать, или сразу расстреливать?
и все делается для того,чтобы нагнать истерию,и с лёгкой руки вакцинированных идиотов,либо заставить разумных людей прививаться,либо в концлагерь. а могут вообще камнями закидывать.
Чемодан вокзал і кудись де анархія чи де відсутній колектив, кудись на безлюдний острів чи в пустиню, ось там ви будете вільні від суспільства (яке ви назвали стадом) і повністю самостійні.
Втім вам про що я написав скоріше за все не зрозуміти, бо здібностей у вас якраз на рівні представника стада, звичайної худоби із девіантною поведінкою.
І не забувай що твої права і свободи закінчуються там де починаються інших.
Вибирати чи вакцинуватись ти міг би якщо б жив в країні де вся медицина платна і індивідуальна. А в країні де медицина за рахунок податків і колективна - ти повинен підкорятись рішення колективу.
Ти просто не грамотний... Демократія це саме право колективу вирішувати (за допомогою методів колективного прийняття рішень). Тоталітаризм це саме право одного вирішувати за колектив. А лібертаріанство це право кожного члена колективу вирішувати за себе самого.
Ось незнання цього робить тебе невігласом і взагалі може записати в скот. Розвивайся бо підеш на метан.
Свобода це там де капіталізм. А у нас в медицині соціалізм. Тому ГУЛАГ. Інакше це несправедливість.
Я вообще не вижу смысла, как в отговаривание, так и в отказе вакцинироваться после отговоров. Сертификат то, всё равно необходим. А дальше- больше и нужней, т.к страшней). Идёт конкретное закручивание гаек. Так что- "рыбак рыбака" увидел, да и сделал укольчик в падушечку. И все довольны- и врач выполнил "клятву аппарата" и "бессимптомно больной "вакцинировался". А как следствие, "осертификатился")).
І взагалі перевірити на інтелектуальні здібності. Може це просто людиноподібні...