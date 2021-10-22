В Молдове объявлен режим ЧП из-за энергетического кризиса

В Молдове на 30 суток введен режим ЧП из-за дефицита газа в стране.

Об этом заявил вице-спикер Михай Попшой, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Gazeta.ru.

"Проект поддержали 55 депутатов", — сообщил Попшой.

Молдавский парламент принял решение о введении режима ЧП по предложению правительства.

Ранее премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица объяснила, что у правительства пока нет уверенности в успешном заключении нового газового контракта с "Газпромом", несмотря на прогресс в переговорном процессе

13 октября власти Молдовы объявили о введении "режима тревоги" из-за нехватки газа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина будет помогать Молдове на фоне газового давления РФ, - Кулеба