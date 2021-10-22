7 253 84
В Молдове объявлен режим ЧП из-за энергетического кризиса
В Молдове на 30 суток введен режим ЧП из-за дефицита газа в стране.
Об этом заявил вице-спикер Михай Попшой, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Gazeta.ru.
"Проект поддержали 55 депутатов", — сообщил Попшой.
Молдавский парламент принял решение о введении режима ЧП по предложению правительства.
Ранее премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица объяснила, что у правительства пока нет уверенности в успешном заключении нового газового контракта с "Газпромом", несмотря на прогресс в переговорном процессе
13 октября власти Молдовы объявили о введении "режима тревоги" из-за нехватки газа.
Топ комментарии
+4 Володимир Харченко #492573
показать весь комментарий22.10.2021 17:01 Ссылка
+3 Odessa_1232
показать весь комментарий22.10.2021 16:58 Ссылка
+3 ан пав
показать весь комментарий22.10.2021 17:01 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
По-перше є дорога, а є кордон. Дорогу прокладали ще при СРСР , і було без різниці - через Молдову чи ні. Газопровід можна класти тільки територією України через плавні і зробити гілку на Паланку. Ти взагалі в курсі, де кордон?
По-друге. Мова йшла про постачання газу Молдові в обхід ПМР. Який нахрін транзит?
Одновременная работа всех 15 блоков практически исключена, пока введут из ремонта 3 блока, два нужно будет останавливать на ремонт.
По поводу свободных мощностей, их сейчас уже в обрез. До 0С еще хватит, дальше уже зависит от скорости поставки импортных углей. То есть будет гонка, что быстрее приплывет корабль из штатов, или холод заставит сжечь остатки запасов. Прошлой зимой на пике морозов не хватило мощностей. В этом, проблемы начались уже при +10-+15. Сейчас потребляется на пике 18-18,5 ГВт, когда включат центральное отопление сразу возрастет до 19-20 ГВт. Если при этом вырубится 5-6 блоков ТЭС из-за отсутствия топлива, придется покупать беларусскую энергию.
Но это по производству, а по распределению - там уже все намного разноплановей, масса факторов в каждом районе и удаленность сетей и их характеристики и мощность подстанций, вводов, РУ. Все это не рассчитано на кратное возрастание нагрузки, да еще и сезонное. А ведь вы предлагаете заменить трансформаторы на миллиарды долларов только для работы 3-4 месяца в году. А что делать с недозагрузкой в остальные месяцы? На кого убытки складировать?
По дефициту мощности тоже вроде понятно. Я же вам дал два варианта расчета и оба показывают что нужно к максимально возможным на сегодня 22-24 ГВт мощности накинуть еще 25-30 ГВт (минимум). Если вы согласны платить рыночную цену за энергию из угля и солнца, 3-4 грн. за кВт, то можно будет в течении полугода-года нарастить выработку на ТЭС где-то на 10 - 15 ГВт за счет расконсервации блоков. Но этого хватит для обогрева только Киева и еще пары городов поменьше. И усе. Да и не согласитесь вы платить по 3 грн. Вой будет до небес. А если 4 грн.? А ведь цена угля растет и логистика его доставки ограничена по пропускной способности.
- что делать с избытком мощностей в 20-30 ГВт весной-летом?
- на все это чудо нужно порядка 10-15 лет, а что делаем в этом промежутке?
Так вот, от тех 55 отнимите 7,4 ГВт от СЭС и ВЭС - они имеют низкий КИУМ и ночью вам точно не дадут больше 1/20 установленной мощности, также отнимите 1,5 ГВт ГАЭС, которые только для сглаживания пиков работают, а не на генерацию, отнимите минимум 1 ГВт ГЭС, т.к. давно уже дефицит воды и больше 3,5 ГВт они не способны выдать. Ну и, отнимите, собственно, ТЭЦ, которые вы хотите похерить, а это 6,1 ГВт. И что в предварительном остатке - 55,6 - 7,4 - 1,5 - 1 - 3,5 = 42,2 ГВт. Это тот максимум, который может кратковременно выдать система, если ее полностью отремонтировать и зарядить топливом.
Идем дальше, системе нужен аварийный резерв? Нужен. Он разный по скорости подключения, но в целом составляет до 30% от рабочей мощности. То есть, для 42,2 ГВт это составляет до 12 ГВт, вычтем 1,5 ГВт ГАЭС и 0,5 ГЭС и в остатке получим порядка 30 ГВт. Это то, что ФАКТИЧЕСКИ может выдать система на более-менее длительном отрезке при тарифах от 3 грн.
И вишенка на торте, вы ратуете против дорогого газа, но его сжигают в половине ТЭС, их тоже закрыть?
По ТЭЦ, а что же вы предлагаете, как не смерть им? Ведь если у них забрать ЦО, их электроэнергия будет почти всегда не конкурентна, а значит, их придется закрыть. А это десятки предприятий и тысячи рабочих мест.
По углю мы уже ничего и никогда не заместим, добычи упали ниже плинтуса и угольной промышленности уже гаплык. А возить уголь из США и ЮАР, особенно с учетом квот на выброс, которые будут уменьшаться после 2030 года, дело не перспективное.
Построить среднего масштаба шахту - 5-7 лет и 1 млрд долларов.
Так что быстро, только кошки. Угольная промышленность это долго и дорого. Донашивают то, что было введено 40-50 лет назад и к 2030-му году останется несколько самых новых шахт с коксующимся углем и чутка копанок для частного сектора.
А шахта это не завод, где построил цеха, завез оборудование и 50 лет гайки нарезаешь. Шахта это живой организм. Если не инвестировалось 10 лет в строительство горизонтов, то приходит момент, когда подготовленные поля отработаны, а новые не нарезаны. И все, свет тушат, добыча за несколько месяцев падает практически до 0. Вот хоть возьмите ГП Краснолиманская, часть шахтного поля передана в аренду еще при овощах, а государственная шахта доработала запасы и все, угледобычи нет с 2018 года. Так, обслуживание осталось. Запасы есть еще лет на 40, но что бы к ним попасть, нужно достроить брошенный ствол и кучу выработок, при этом никто не знает, в каком они состоянии, может заново уже проходить нужно. А только строительство ствола в сегодняшних ценах порядка 70-100 млн грн. и год времени, околоствольный двор может и дороже выйти и дальше по цепочке капитальных выработок - квершлаги, уклоны, ходки. Каждая выработка сечением 12-14 кв.м. - 1-1,2 тыс. долларов метр, а их нужно километров 20-30 пройти в сумме для старта.
То есть, все это можно сделать при двух условиях - выделении сопоставимых с Большим будивництвом сумм и 3-5 лет времени. Это только что бы до пласта добраться. А еще нужно много-много оборудования закупить. Частник уже в это не пойдет. Так как углю оставили 10-20 лет для активного использования, а такие масштабные инвестиции могут не окупиться. Не зря же ДТЭК возвращает шахты из аренды досрочно государству и планирует закрыть большинство шахт Павлоградугля за 10-15 лет.
Локально, нужно вкладывать по 5-20 млн. долл. в каждую новую лаву, что бы получать рост добычи на 500-1000 тыс. т в год, а нам нужно для самообеспечения поднять добычу на 15-20 млн. т. Но это на перспективных шахтах. А процентов 60 дорабатываемых до ручки придется закрыть в ближайшие 5-10 лет. Шахтеры зависят от энергетиков, как только тем становится не выгодно закупать уголь, они не платят и на выходе запутанный клубок неплатежей. У нас тариф все также не покрывает издержек на добычу на большинстве предприятий. Происходит многомиллиардное накопление кредиторки, которое слегка погашается волевым решением кабмина раз-два в год за счет бюджета. И так уже 30 лет.
Там можно спорить о методологии, но то что любая унификация и открытая методика расчета цены снижает коррупцию на госпредприятиях это абсолютно понятно.
«О введении Чрезвычайного положения в области природного газа. Это административная процедура, предусмотренная GD 207/2019. Это необходимо, потому что «Газпром» ограничил объем газа. Это позволяет нам несколько вещей:
- оперативное функционирование Чрезвычайной Комиссии в экстренных ситуациях;
- бронирование газопроводов и закупка газа в других странах государственным трейдером «Энергоком»;
- крайние меры: при снижении давления в сетях - отключение подачи газа для предприятий. Это необходимая мера для обеспечения возможности покупать газ из других источников, пока мы усиливаем позиции для переговоров с «Газпромом»
Странам НАТО плешивец газ дешевле продаёт.
Нахрена тот газ тратить в такую жару чтоб окна открывать, забейте на эти фэйки.