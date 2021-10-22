УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5046 відвідувачів онлайн
Новини Газова війна
7 253 84

У Молдові оголошено режим НС через енергетичну кризу

У Молдові оголошено режим НС через енергетичну кризу

У Молдові на 30 діб введено режим НС через дефіцит газу в країні.

Про це заявив віцеспікер Міхай Попша, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Gazeta.ru.

"Проєкт підтримали 55 депутатів", - повідомив Попша.

Молдавський парламент прийняв рішення про введення режиму НС за пропозицією уряду.

Раніше прем'єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця пояснила, що в уряду поки немає впевненості в успішному укладенні нового газового контракту з "Газпромом", не зважвючи на прогрес у переговорному процесі.

13 жовтня влада Молдови оголосила про введення "режиму тривоги" через брак газу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ілларіонов про "газове" питання: Бачимо новий етап тиску Кремля на Україну

Автор: 

газ (10487) Газпром (3395) Молдова (2086)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+4
Путлер відіграється по повній, але це йому вилізе боком
показати весь коментар
22.10.2021 17:01
+3
Веселая зима будете, походу газа и Европе не хватит
показати весь коментар
22.10.2021 16:58
+3
Пох мож наконец все таки опять разрешат индивидуальное отопление в многоквартирных домах или еще как то зачешутся.
показати весь коментар
22.10.2021 17:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Веселая зима будете, походу газа и Европе не хватит
показати весь коментар
22.10.2021 16:58 Відповісти
Пох мож наконец все таки опять разрешат индивидуальное отопление в многоквартирных домах или еще как то зачешутся.
показати весь коментар
22.10.2021 17:01 Відповісти
Индивидуальное - это конечно хорошо, но! Есть дома, где всю разводку нужно менять, т.е. пол-дома раскурочить.
показати весь коментар
22.10.2021 17:04 Відповісти
Это вы наверно имеете ввиду электрическое. Так это и наша кабельная продукция, рабочие места и тд. При таких ценах на газ это уже выгодно, а если еще зеленой энергетике перестать карманы выворачивать потребителям, то еще дешевле будет.
показати весь коментар
22.10.2021 17:14 Відповісти
Как раз водяное. У меня в доме к примеру разводка общая с соседями+на каждую комнату свой стояк. Гемор короче.
показати весь коментар
22.10.2021 17:15 Відповісти
Ну и что? У нас тоже проходное, прокинули и все. А вообще отрезать нах вообще централизованное и вместо субсидий кредит на индивидуалку.
показати весь коментар
22.10.2021 17:24 Відповісти
Газопровід в Молдову йде через Придністров'я яке краде газ з труби на своє опалення без будь якого сорому. Потрібно негайно прокласти газопровід в Молдову та Бесарабію в обхід Придністров'я, а для цього потрібно побудувати новий залізнично-автомобільний міст 4км через Дністровський лиман від Овідіополя до Б.Дністровського і по ньому подати в Бесарабію та Молдову електроенергію, газ та залізницю!
показати весь коментар
22.10.2021 17:54 Відповісти
Я что то не о том, а в Молдове сами разберутся куда газ вести.
показати весь коментар
22.10.2021 18:15 Відповісти
Ви нікуя не зрозуміли, газ в Українську Бесарабію йде через Придністров'я та Молдову, тому що немає переходу газопроводу через Дністровський лиман! Будівництво авто-ж/д моста з електро та газовими переходами через Дністровський лиман це питання національної безпеки, бо в Придністров'ї можуть перекрити або просто підірвати наші газогони та ЛЕП і половина Одеської області лишиться без світла і газу!
показати весь коментар
23.10.2021 10:10 Відповісти
Это на что совершенно насрать. 1млр кубов уже одалживают из наших газохранилищ.
показати весь коментар
23.10.2021 10:19 Відповісти
І правильно роблять що дають 1 млрд. куб.м. зараз. Потім Молдова поверне їх коли путін відключить газ і підірве наші газогони!
показати весь коментар
23.10.2021 10:20 Відповісти
Ну все теперь вы спокойны? Не нужно всем бежать и что то строить?
показати весь коментар
23.10.2021 10:32 Відповісти
). І через міст 4 км, який є в твоїй уяві тільки. А газопровід від Маяків до Паланки наприклад, чи взагалі в Чернівецькій області без мостів ніяк?))
показати весь коментар
22.10.2021 23:20 Відповісти
Дорога від Маяків до Паланки йде по території Молдови. Навіщо класти в неї газопровід? Щоб платити Молдові за транзит газу по її території? Це абсолютно неприйнятна пропозиція. В самому вузькому місці Дністровський лиман має ширину 4км, від Овідіополя до Б.Дністровського, потрібен авто-ж/д міст через лиман, по якому підуть ЛЕП та газогін.
показати весь коментар
23.10.2021 10:12 Відповісти
. Це п'ять.
По-перше є дорога, а є кордон. Дорогу прокладали ще при СРСР , і було без різниці - через Молдову чи ні. Газопровід можна класти тільки територією України через плавні і зробити гілку на Паланку. Ти взагалі в курсі, де кордон?
По-друге. Мова йшла про постачання газу Молдові в обхід ПМР. Який нахрін транзит?
показати весь коментар
23.10.2021 15:09 Відповісти
Так ни газа ни угля нет, электричества на всех не хватит энергосистем и будут веерные отключения, разве что дровами топить
показати весь коментар
22.10.2021 17:38 Відповісти
Так электричества как раз и завались. Блоки атомных станций останавливают девать не куда и компенсировать не чем ни угля ни газа. А если всех перевести на эл отопление то и отключать не придется и компенсатор не нужен.
показати весь коментар
22.10.2021 18:12 Відповісти
Вы очень сильно ошибаетесь или у вас просто короткая память и вы забыли что такое веерные отключения конца 2014 года
показати весь коментар
22.10.2021 18:15 Відповісти
Вы просто или не в курсе что с энергобалансом в Украине или просто несете чушь. Вопрос на засыпку почему когда в 2014 остановились основные энергопотребляющие предприятия Украины на Донбассе случились веерные отключения?
показати весь коментар
22.10.2021 18:19 Відповісти
Потому что был дифецит угля, сейчас его возят с рашки. В любом случаи энергосеть ляжет в случаи массового перехода на электроотопление.
показати весь коментар
22.10.2021 18:25 Відповісти
Что за бред? Атомные станции работают на угле? И откуда взялся уголь если в 2015 вообще заблокировали уголь из ордло а веерные отключения перестали после этого?
показати весь коментар
22.10.2021 18:31 Відповісти
Атомные станции вырабатывают всего 43 процента электроэнергии, и это при условии что работают все энергоблоки
показати весь коментар
22.10.2021 18:38 Відповісти
Уголь еще и из ЮАР возили, весь порт засрали этим углем
показати весь коментар
22.10.2021 18:40 Відповісти
Ну вы как то без маразма можете? Сколько того несчастного антрацита (который просто коррупционная схема, как и ротердам+) из ЮАР и сколько давал Донбасс в состоянии соотнести? Сможете сравнить тысячи и миллионы тонн что больше? Ну а энергобаланс можете всегда посмотреть на сайте укрэнерго по годам, месяцам, дням и даже по часам. Например на сегодня аэс больше 50% в энергобалансе Украины, без работы 4 блоков из 15.
показати весь коментар
22.10.2021 19:10 Відповісти
А остальные 50 где взять? А если отапление перевести на электричество то потребление возрастёт , вы это не учитывали
показати весь коментар
22.10.2021 19:15 Відповісти
Вы графики смотрели? Ночью потребление меньше и что б не останавливать аэс останавливают гес и тес. Поэтому ночью ни каких проблем для отопления, а днем достаточно ввести остановленные блоки тес и аэс. На тес работают только 31 из 88.
показати весь коментар
22.10.2021 19:26 Відповісти
Ввести энергоблок на тепловой станции в сеть это вам не генератор подключить в параллельную работу. Это практически нереально ТЕЦ обладают большой инертностью. Плюс к этому если отключить все котельные работающие на газу потребление электроэнергии в отопительный сезон вырастет в разы, энергии просто нехватит.

показати весь коментар
22.10.2021 19:32 Відповісти
мля, ну вот что ты несешь? ТЕЦ обладают минимальной инертностью!
показати весь коментар
22.10.2021 22:20 Відповісти
Ну это у вас абсолютная чепуха. А то что можно спокойно тех кто ещё не перешёл на индивидуальное Эл отопление перевести говорит ещё и тот факт что после совка у нас только останавливают станции, тк просто не нужно такое колличество Эл энергии, которую раньше потребляла масса заводов выпускавших что попало.
показати весь коментар
23.10.2021 07:49 Відповісти
Вы шпарите абы шо даже не задумываясь об его пересечении с реальностью. Блоки АЭС уже сейчас работают на полную мощность. А уже при падении температуры воздуха до +5 понадобится еще 1-2 ГВт мощности, а в зимние холода еще 2-3 ГВт, даже если до зимы выйдут из ремонта пара блоков этого будет недостаточно.
показати весь коментар
22.10.2021 20:50 Відповісти
Не несите чепухи. Смотрите данные укрэнерго где сколько и как работает. Со времён совка у нас только останавливают Эл станции, тк просто не нужно столько Эл энергии сколько потребляя та масса всевозможных заводов которая тогда была и выпускала что попало.
показати весь коментар
23.10.2021 06:48 Відповісти
Смотрю укрэнерго. Речь выше о АЭС шла, причем к ним закрытие блоков? Кроме ЧАЭС по понятным причинам, никакие блоки не выводились из эксплуатации. А угольные тепловые отходят постепенно по износу. Строить новые сейчас никто не будет, уходящая технология.
показати весь коментар
23.10.2021 11:34 Відповісти
Ни че не понял. Из 15 блоков АЭС 4 не работают. Из 88 тес работают только 31. Почему вывели ЧАЭС мне например не понятно. Что вы хотели сказать?
показати весь коментар
23.10.2021 12:40 Відповісти
А вам не понятно почему не работают 4 блока АЭС? Прочитайте под табличкой расшифровку цифрового выделения. ЧАЭС закрыли во исполнение договоренностей с Евросоюзом и с учётом врождённых проблем блоков типа РБМК. Тепловые угольные выводятся по мере износа, строить новые строят. На биогазе и биомассе. Пока малых мощностей, но строят. Строят и модернизируют минигэс, ТЭЦ и ГАЭС. У нас перманентный кризис не из'за отсутствия мощностей, а из-за недостатка топлива.
показати весь коментар
23.10.2021 12:50 Відповісти
При чем тут не понятно о не рабочих блоках? Факт они не работают и все. Как и практически 2/3 тес просто не работают а не износ как вы выдумываете. Непонятно почему вы настаиваете что перейти на Эл отопление не возможно хотя и осознали что мощности нам позволяют. А то что дело в топливе так нех было декарбонизацию затевать и жульничать с вде. Столько денег в пустую потрачено. А то что закрыли просто из тупости ЧАЭС так это тоже к тому же маразму что газа нет но будем топить газом, а энергии навалом так мы ее и похерим вместо того что б использовать.
показати весь коментар
23.10.2021 13:14 Відповісти
В смысле, не работают и все? Они то как раз работают, только в режиме текущих, средних и капитальных ремонтов. Это нормы регламента обслуживания. Без их выполнения эксплуатация не возможна. И эти ремонты имеют календарные, либо нагрузочные циклы. И так было всегда с момента введения их в эксплуатацию. Не пойму, что вас удивляет? Или вы думаете, что один раз построили и пусть 45 лет гоняет без остановки?
Одновременная работа всех 15 блоков практически исключена, пока введут из ремонта 3 блока, два нужно будет останавливать на ремонт.
По поводу свободных мощностей, их сейчас уже в обрез. До 0С еще хватит, дальше уже зависит от скорости поставки импортных углей. То есть будет гонка, что быстрее приплывет корабль из штатов, или холод заставит сжечь остатки запасов. Прошлой зимой на пике морозов не хватило мощностей. В этом, проблемы начались уже при +10-+15. Сейчас потребляется на пике 18-18,5 ГВт, когда включат центральное отопление сразу возрастет до 19-20 ГВт. Если при этом вырубится 5-6 блоков ТЭС из-за отсутствия топлива, придется покупать беларусскую энергию.
Но это по производству, а по распределению - там уже все намного разноплановей, масса факторов в каждом районе и удаленность сетей и их характеристики и мощность подстанций, вводов, РУ. Все это не рассчитано на кратное возрастание нагрузки, да еще и сезонное. А ведь вы предлагаете заменить трансформаторы на миллиарды долларов только для работы 3-4 месяца в году. А что делать с недозагрузкой в остальные месяцы? На кого убытки складировать?
показати весь коментар
23.10.2021 14:02 Відповісти
Даже как то интересно что вы вкладываете в понятие работа? А про тес тоже смотрите расшифровку из за чего они стоят. Ну проблемы из за топлива это нами же созданы и нами же спокойно при желании решаемы. Про кратные возрастания нагрузки не выдумывайте уже огромное колличество квартир пользуется Эл отопление. В нашем 90 квартирнике четверть примерно из них только 2 с газовым. Ну а что работы много так это и есть рабочие места продукция отечественная и развитие внутреннего рынка. Ну а весёлый аргумент что потратить миллиарды на сезоны так а в централизованное вбухивать ещё больше средств вас ни как не смущает? Вы удивитесь но с недонагрузкой у нас что то делают каждые сутки. А уж продавать излишек, а не покупать вам почему то в голову не приходит, не считая всевозможных вариантов что можно делать с излишком энергии хотя бы по примеру ГАЭС?
показати весь коментар
23.10.2021 14:19 Відповісти
В понятие работа я вкладываю непрерывные технологические процессы, проводимые на блоках АЭС силами ремонтных бригад и специализированных подрядчиков, включающие замену топлива, тестирование, ремонт и замену выработавших свой ресурс узлов и механизмов станции. Которые проводятся строго в установленные сроки и в установленном порядке. Что вы вкладываете я не понял. Вероятно, детское представление, что техника должна сама крутиться десятилетиями без обслуживания, тол ко лишь от нажатия кнопки.
показати весь коментар
23.10.2021 17:32 Відповісти
А по необходимой мощности на отопление можно грубо рассчитать. У нас в стране порядка 1 млрд кв.м жилья. Пусть 600 млн в многоэтажках, из них грубо полмиллиона это с системой цо. По нормам мощность отопления на 1 кв.м _100 вт, выходит для отопления только квартир нужно будет добавить 60 ГВт мощности только генерации. Даже пусть я завысил количество жил я с ц/о, но нужно добавить массу офисов и торговых объектов, встроенных в жилье и потребляющих ц/о. Но пусть даже в 3 раза меньше понядобится - это +20 ГВт. Сколько нужно АЭС построить?
показати весь коментар
23.10.2021 17:44 Відповісти
Ну вы и нафантазирывали. Во первых у работы есть классическое физическое определение. Уж не помню за какой это клас школы, но там что то о конкретном воздействии на тело, а не про ремонты и тд. С таким расширенным понятием работы можете туда включить и желание построить ещё 5 энергоблоков. И если вы обратили внимание то блоки ремонтируются потому что они просто не нужны, ни одного аварийного ремонта. На 3-4 месяца работы, как вы раньше озвучили 8 месяцев ремонтов вполне хватит что б и в резерве держать и ремонтировать и когда нужно включать. Ну а ваши метания: то мощностей нам хватает проблема будет некуда девать Эл энергию(что происходит ежесуточно, ежесезонно и так, даже не понятно как мы по вашему сейчас с этим справляемся) то теперь опять не хватит и вы с потолка цифрами это объясняете. Но данные почему-то другие находятся в интернете. Из примерно 160 тыс многоэтажек около 20 тыс уже не пользуются централизованным отоплением а на примере своего дома четверть квартир уже с индивидуальной, а уж офисы выводя квартиры из жилого фонда первым делом отрезают отопление, так что 99 процентов их с индивидуальной давным давно, 1 процент оставляю на то что сейчас это у них в процессе. Так что такие ваши цифры это просто фантазии. Тем более зная как топят централизованно приходилось дотапливать 2 кВт масляным радиатором. А после замены в 2 комн квартире около 60 кв, на 5 панелей суммарной мощностью 2,05 кВт в квартире наконец появилось тепло. Да когда 25-30 градусный мороз больше 22 градусов квартира на верхнем этаже не удается нагреть, но это всего несколько дней в сезон, да и не сравнить с 17-18 градусами центрального практически большую часть сезона. Так что зря вы не верите в такую полностью вероятную реальность. Тем более что уже с десяток лет назад уже целый город переводили на Эл отопление, не помню какой. Так что электроотопление это более реально, чем водородная, вде или что там ещё за сказки про энергетику.
показати весь коментар
24.10.2021 09:25 Відповісти
Вам в лист сложно усвоить, но ремонты по счастью намного чаще плановые, чем аварийные. И у них есть очень конкретные сроки, зависящие как от наработки, так и календарного возраста. Все эти вещи не устраиваются по щелчку, типа, хочу, что бы все ремонты закончились 1 ноября. Так не бывает, по тому, что у каждого блока своя история, а у разных типов ремонта разные нормативные сроки выполнения. Капитальный ремонт идёт под года и больше и не зависит от времени года. Средние стараются двигать, но там тоже 3-5 месяцев и проводят их почти каждый год. То есть, из 15 блоков, 13-14 каждый год проходят ремонт и не возможно их все провести за весна-лето.
показати весь коментар
24.10.2021 11:11 Відповісти
Ну и что? Я не пойму что за проблема с ремонтами, в чем проблема проводить их когда нужно? Или только в отопительный сезон их нужно ремонтировать?
показати весь коментар
24.10.2021 11:14 Відповісти
Вы меня не слышите? Ремонты производятся после определенной наработки определенными машинами и конструкциями. Например, условно 50 тыс. часов наработки паровой турбины требует ее остановки и ремонта в течении месяца, но ее нельзя остановить пока не выработано топливо. Вот когда сойдутся два этих параметра блок планируется к остановке. Если вы будете останавливать досрочно и менять не выработавшие ресурс узлы, кому то за это нужно будет заплатить, кому?
показати весь коментар
24.10.2021 11:40 Відповісти
По поводу статистики, вы не уточнили, что за цифра 160 тыс многоэтажек? Всего по стране? Даже если так, то при самом скромном среднем наполнении в 60 квартир по 50 квадратов на дом имеем 480 млн. кв.м, за минусом уже отключеных 420 млн. *0,1 кВт =42 МВт. Это плюс, нужный на стороне потребителя, добавьте 8-10% потерь в сетях и получим 45-46 ГВт генерирующих мощностей. Тут ничего сложного. Допустим, если сделать тариф для населения, покрывающий цену на зелёную и тепловую генерацию, а это нынче 3-3,5 грн. за квт, можно будет нарастить за полгода генерацию на 10 -12 ГВт за счёт закупки дорогого угля и расконсервации резервных блоков ТЭС, но где взять ещё 30, строить станции? Самая скромная цена строительства АЭС 3000 дол на 1 кВт мощности. Сами сосчитайте необходимый объем инвестиций.
показати весь коментар
24.10.2021 11:34 Відповісти
*- 42 ГВт конечно
показати весь коментар
24.10.2021 11:42 Відповісти
Понятно, вы вернулись к версии нехватки мощности. Даже в двух фантазийных вариантах: не хватит потому что ремонты все начнутся зимой и просто не хватит. Итак не понятно почему вы так боитесь ремонтов если это естественное состояние для эксплуатации оборудования. Вы же не отказываетесь ездить транспортом потому что ему нужно проходить то? Ну а ваша фантастическая версия что все эти, к примеру 50 тыс часов наработки необходимых на ремонт у всех или многих случится именно в самый мороз. Не волнуйтесь, графики плановых и текущих ремонтов составляют как раз что б такого не произошло. Ну а ваши расчеты это просто подгонка под необходимый результат. На собственном примере знаю и это рассчитывалось паспортом на эл отопление что на 1 квм нужно в 3 раза меньше, а уж потребление еще меньше будет раза в полтора как минимум. К тому же вы почему то пропустили что в домах не отключенных от центрального отопления уже есть квартиры с индивидуальным отоплением. На примере собственного дома таких четверть от общего количества. Так что при более реальных расчетах, причем как и у вас с уклоном в сторону запаса мощностей получится максимум чуть больше 10гвт. А это при установленной мощности в Украине более 55 гвт это без всякого напряга. Например на данный момент когда все топят в квартирах чем попало потребление чуть больше 18 гвт на максимуме, при чем еще и заграницу продаем. Напомню что те производства которые позакрывались после совка в Украине были гораздо более энергоемкими.
показати весь коментар
24.10.2021 20:42 Відповісти
Такое впечатление, что я разговариваю с глухим. Вам говорят, что чисто технически 15 блоков АЭС в их нынешнем состоянии не могут пребывать в режиме выработки энергии одновременно, не потому, что кто-то плохой, а потому, что нормативные регламенты требуют своевременного и необходимого ремонта с остановкой режима выработки энергии и эти периоды все равно наложатся один на один. Ибо невозможно взять и выключить летом 12-13 блоков одновременно, нужно же где-то и для вашего кондиционера вырабатывать энергию. Это то вы должны понимать?
По дефициту мощности тоже вроде понятно. Я же вам дал два варианта расчета и оба показывают что нужно к максимально возможным на сегодня 22-24 ГВт мощности накинуть еще 25-30 ГВт (минимум). Если вы согласны платить рыночную цену за энергию из угля и солнца, 3-4 грн. за кВт, то можно будет в течении полугода-года нарастить выработку на ТЭС где-то на 10 - 15 ГВт за счет расконсервации блоков. Но этого хватит для обогрева только Киева и еще пары городов поменьше. И усе. Да и не согласитесь вы платить по 3 грн. Вой будет до небес. А если 4 грн.? А ведь цена угля растет и логистика его доставки ограничена по пропускной способности.
показати весь коментар
24.10.2021 21:06 Відповісти
А уж какие инвестиции в энергосети нужны - сопоставимо с годовым бюджетом страны. Не, если найдутся какие то мощные инвесторы уровня Китая, США, Евросоюза и согласятся вложить миллиардов 200 баксов я только за. Но даже в этой фантастической ситуации возникает 2 вопроса:
- что делать с избытком мощностей в 20-30 ГВт весной-летом?
- на все это чудо нужно порядка 10-15 лет, а что делаем в этом промежутке?
показати весь коментар
24.10.2021 21:11 Відповісти
Мда, ну и представления у вас о реальности! Мы с вами переписываемся если что, так что слышать тут что то нет необходимости. Максимально возможная это какое-то у вами выдуманное понятие. Напомню установленная в Украине более 55 ГВт. Не нужно что б все блоки АЭС работали, как и невозможна фантастическая остановка всех или большенство. Ваш бзик про ремонты это просто глупость. В совке при гораздо большем потреблении их тоже ремонтировали и как то справлялись же? Ваш вариант расчета, повторяюсь это подгонка под нужный результат, ничего общего с реальностью не имеет. Ну а про инвестиции и тд тоже уже писалось: вбухивать миллиарды в покупку газа вместо того что б развивать внутренний рынок с уже готовыми у нас производствами. Эл отопление вы можете сейчас во многих вариантах установить, утеплить квартиру и тд. Ну а про тот же уголь то у нас его навалом, хотя и Роттердам + вводили, но декарбонизацию и выкачка денег в пользу вде, от которого в Европе уже отказались. Так что нужно развивать реальность а не фантазии.
показати весь коментар
25.10.2021 06:49 Відповісти
Установленная да 55. Но вы разумеется, понимаете, что никакая система не может работать сколько нибудь долго на установленном максимуме. Это как скорость движения суден, есть максимальная установленная (которая достигается только на сдаточных испытаниях и в критических ситуациях) и экономическая на которой реально ходят.
Так вот, от тех 55 отнимите 7,4 ГВт от СЭС и ВЭС - они имеют низкий КИУМ и ночью вам точно не дадут больше 1/20 установленной мощности, также отнимите 1,5 ГВт ГАЭС, которые только для сглаживания пиков работают, а не на генерацию, отнимите минимум 1 ГВт ГЭС, т.к. давно уже дефицит воды и больше 3,5 ГВт они не способны выдать. Ну и, отнимите, собственно, ТЭЦ, которые вы хотите похерить, а это 6,1 ГВт. И что в предварительном остатке - 55,6 - 7,4 - 1,5 - 1 - 3,5 = 42,2 ГВт. Это тот максимум, который может кратковременно выдать система, если ее полностью отремонтировать и зарядить топливом.
Идем дальше, системе нужен аварийный резерв? Нужен. Он разный по скорости подключения, но в целом составляет до 30% от рабочей мощности. То есть, для 42,2 ГВт это составляет до 12 ГВт, вычтем 1,5 ГВт ГАЭС и 0,5 ГЭС и в остатке получим порядка 30 ГВт. Это то, что ФАКТИЧЕСКИ может выдать система на более-менее длительном отрезке при тарифах от 3 грн.
показати весь коментар
25.10.2021 16:17 Відповісти
Но в зимний период при температурах -5-10С потребление и так уже растет до 23-24 ГВт, а если не дай боже будет -20-25С?
И вишенка на торте, вы ратуете против дорогого газа, но его сжигают в половине ТЭС, их тоже закрыть?
показати весь коментар
25.10.2021 16:22 Відповісти
Ну будьте как то поадекватней. ТЕЦ никто не предлагал херить не врите, предлагалось херить вде как бесполезную игрушку от которой уже отказались в Европе. Но признаю что проблема с 2/3 их, которые работают на газу как то не сильно вписывается в мою концепцию. Но не они основные потребители газа. Теплокомунэнерго потребляет газа столько же сколько и население в целом: около 8 млр куб. А энергетики потребляют более чем в 2 раза меньше. И да согласен перевод газовых ТЕЦ на уголь проблематично, но тк они отапливают в основном крупные города то да в этом вы правы тут просто не получится да и наверно не стоит, тем более это снизит нагрузку на энергосистему. А вот все котельные теплокомунэнерго жрущие почти треть годового потребления газа это вполне реально в кратчайшие сроки. К тому же некоторые города имеют угольные котельные, которые тоже вполне можно оставить. Ваши рассуждения о тарифах это опять что то натянутое. А вот то что 30гвт нам хватит это вполне, хотя наши возможности и больше. В зимний период к примеру январь этого года при -17 нам вполне хватало до 23 гвт. И тот расчет по максимальным нагрузкам в реале будет гораздо меньше тк средние температуры у нас январские около -5. И выше максимума пусть даже температура ниже 20, 30 и тд потребление не будет, будет просто холоднее немного в квартире. Вишенку можете выкинуть она не в тему, энергетики как уже писалось потребляют газа в целом ни в какое сравнение с теплокомунэнерго.
показати весь коментар
25.10.2021 20:59 Відповісти
По мелким коммунальным котельным соглашусь с вами. Устаревшие, изношенные, неэкономичные вполне можно и нужно заменять индивидуальным отоплением. Особенно в старом жилье, 1-3 этажной застройки. А вот для 5-9 и выше это не обязательно поквартирное отопление, которое крути не крути даст перегруз энергосетям, намного экономичнее современная крышная газовая котельная в сочетании с солнечными панелями. Вот наш дом сейчас договаривается с частной компанией на сдачу в аренду крыши под СЭС. Обещают порядка 20-30 КВт на подъезд выдавать днем. Теоретически сам дом может установить под зеленый тариф и очень серьезно экономить на энергии для лифтов и внутридомовом освещении.
По ТЭЦ, а что же вы предлагаете, как не смерть им? Ведь если у них забрать ЦО, их электроэнергия будет почти всегда не конкурентна, а значит, их придется закрыть. А это десятки предприятий и тысячи рабочих мест.
По углю мы уже ничего и никогда не заместим, добычи упали ниже плинтуса и угольной промышленности уже гаплык. А возить уголь из США и ЮАР, особенно с учетом квот на выброс, которые будут уменьшаться после 2030 года, дело не перспективное.
показати весь коментар
25.10.2021 21:35 Відповісти
Ну хоть как то уже позиции сблизились. Про тец на газу я уже писал что согласен с вами что и перевести их на уголь или закрыть будет проблематично пусть остаются. А про зелёный тариф не мечтайте, зелёный остался только для Ахметова и ко, кто влез в это мошенничество раньше. Теперь все вводимые вде будут иметь тариф гораздо ниже чем у них. Ну а уголь похереный им же ради аферы с вде восстановить вполне возможно, в кратчайшие сроки, тем более это единственный энергоноситель которого у нас в достатке. А вот эти игра в выбросы для кого то в ущерб собственный интересам как раз и разрушительно на нас и воздействует.
показати весь коментар
26.10.2021 06:51 Відповісти
Что бы ввести лаву в строй нужно порядка полугода, что бы подготовить горизонт - год-два, тоже построить ствол и околоствольный двор.
Построить среднего масштаба шахту - 5-7 лет и 1 млрд долларов.
Так что быстро, только кошки. Угольная промышленность это долго и дорого. Донашивают то, что было введено 40-50 лет назад и к 2030-му году останется несколько самых новых шахт с коксующимся углем и чутка копанок для частного сектора.
показати весь коментар
26.10.2021 14:06 Відповісти
Ну вот любите вы подтягивать под нужный вам результат. Действующих шахт вполне достаточно на ближайшее десятилетие, как минимум, а живём мы если что в Украине и тут в гривнах все, в долларах только на внешнем рынке. И к стати тот же Роттердам+ ведь работал и как то же давали электроэнергию с ним, хотя и с большой якобы себестоимостью.
показати весь коментар
26.10.2021 14:53 Відповісти
В каком смысле достаточно? У нас добыча упала с 80 до 29 млн. т в год. Больше половины угля импортируется.
А шахта это не завод, где построил цеха, завез оборудование и 50 лет гайки нарезаешь. Шахта это живой организм. Если не инвестировалось 10 лет в строительство горизонтов, то приходит момент, когда подготовленные поля отработаны, а новые не нарезаны. И все, свет тушат, добыча за несколько месяцев падает практически до 0. Вот хоть возьмите ГП Краснолиманская, часть шахтного поля передана в аренду еще при овощах, а государственная шахта доработала запасы и все, угледобычи нет с 2018 года. Так, обслуживание осталось. Запасы есть еще лет на 40, но что бы к ним попасть, нужно достроить брошенный ствол и кучу выработок, при этом никто не знает, в каком они состоянии, может заново уже проходить нужно. А только строительство ствола в сегодняшних ценах порядка 70-100 млн грн. и год времени, околоствольный двор может и дороже выйти и дальше по цепочке капитальных выработок - квершлаги, уклоны, ходки. Каждая выработка сечением 12-14 кв.м. - 1-1,2 тыс. долларов метр, а их нужно километров 20-30 пройти в сумме для старта.
То есть, все это можно сделать при двух условиях - выделении сопоставимых с Большим будивництвом сумм и 3-5 лет времени. Это только что бы до пласта добраться. А еще нужно много-много оборудования закупить. Частник уже в это не пойдет. Так как углю оставили 10-20 лет для активного использования, а такие масштабные инвестиции могут не окупиться. Не зря же ДТЭК возвращает шахты из аренды досрочно государству и планирует закрыть большинство шахт Павлоградугля за 10-15 лет.
показати весь коментар
26.10.2021 19:42 Відповісти
Те сами пишите что разрушают отрасль в угоду черти чему но это прям безвыходная ситуация прям как с графиком ремонтов. Все просто восстановить, было бы желание и что добывать. Шахта это шахта не выдумывайте черти что. А почему вы так упорно обходите ротердам+ ведь это уже было в себестоимости эл. энергии и ничего как то справлялись. Так может просто продолжать эксплуатацию угля ведь реальной альтернативы пока и в проекте нет. И как всегда это рабочие места развитие внутреннего рынка и тд. Или будем фантазировать о природном газе и водороде?
показати весь коментар
26.10.2021 20:05 Відповісти
Шахта это шахта. Весьма емко. Но если на нее не выделять деньги, а уголь на госшахтах дотационный, не покупать оборудование и не проводить ежедневно новые выработки, то добыча будет медленно, но верно падать. И никакими лозунгами ее не поднять. Только миллиардными вложениями.
Локально, нужно вкладывать по 5-20 млн. долл. в каждую новую лаву, что бы получать рост добычи на 500-1000 тыс. т в год, а нам нужно для самообеспечения поднять добычу на 15-20 млн. т. Но это на перспективных шахтах. А процентов 60 дорабатываемых до ручки придется закрыть в ближайшие 5-10 лет. Шахтеры зависят от энергетиков, как только тем становится не выгодно закупать уголь, они не платят и на выходе запутанный клубок неплатежей. У нас тариф все также не покрывает издержек на добычу на большинстве предприятий. Происходит многомиллиардное накопление кредиторки, которое слегка погашается волевым решением кабмина раз-два в год за счет бюджета. И так уже 30 лет.
показати весь коментар
26.10.2021 21:55 Відповісти
Ну это все ваше личное мнение. Главное что перешли к консенсусу что хоть и не все многоквартирные дома можно перевести на индивидуалки, но мощностей хватит что б избавится от теплокомунэнерго пожирающих газ. А по поводу ваших сомнений, то напомню был Роттердам+ который вносили в себестоимость Эл энергии и расчеты ещё раз напоминаю у нас проводят в гривнах, которые вполне нашего происхождения в отличии от доллара.
показати весь коментар
27.10.2021 06:54 Відповісти
Это мое мнение аналитика, работавшего как в угольной промышленности, так и для энергетиков. Я вам привел цифры. Они приблизительные, но в правильном порядке. Понятно, что если с аккумулировать громадные деньги, по типу Большой стройки, то можно за несколько лет поднять добычу миллионов на 15 т. Но кто это будет делать? И это все равно будет только отсрочка окончательной смерти укруглепрома. Единственный вариант его выживания, если цены на газ останутся на уровне выше 500-600 дол. за тыс. кубов в среднесрочной перспективе. Тогда, воленс-неволенс придется вкладываться в уголек.
показати весь коментар
27.10.2021 18:23 Відповісти
Ну это ваше личное аналитическое мнение. Моё мнения, как скажем к примеру историка, то что уже делалось людьми всегда можно повторить, было бы из чего. И да тут с вами согласен, углепром в нашей ситуации обрекли на смерть, без какой либо альтернативы для него. Но опять вам напоминаю о ротердаме+, когда он был не нужен он очень "успешно" работал. И судя по заявлениям завозу угля из за рубежа работает и сейчас. Так что в краткосрочной перспективе это альтернатива углепрому, если взяться за ум и обойтись без прожектерства.
показати весь коментар
28.10.2021 09:13 Відповісти
Роттердам+ это просто ценовой индикатор для планирования расчетов между шахтерами и энергетиками. Из него сделали политический жупел. А вы не хотите платить за добычу, но требуете ее нарастить. За чей счет не понятно. То что было 40-60 лет назад, когда многомиллионная империя могла кинуть сотни тысяч людей на восстановление шахт и те за пирожок и бутылку водки ехали, уже не повторится. Шахты изношены, их модернизация требует миллиардов. При этом, нужны миллиарды же на закрытие бесперспективных шахт. Это клубок проблем, вызванный недофинансированием длиной в 40 лет.
показати весь коментар
28.10.2021 17:32 Відповісти
Что вы странный эксперт. Ротердам+ это расчет себестоимости элэнергии тес. Шахтерам с него ничего не рассчитывалось. Ну конечно теперь даже из крана вода бежать не будет не та империя, да и 2+2 уже не те что были в империи теперь эта сумма только от мнения аналитиков зависит. Да и смотрю в окно а там деревья какие то маленькие.....
показати весь коментар
28.10.2021 19:14 Відповісти
Роттердам+ это индикативный расчет цены угля для контрактов между генерацией и поставщиками угля, которых я для упрощения назвал шахтерами. То есть, формула давала расчетную условно рыночную стоимость угля в Украине по импортному паритету. И если она получалась 1800 грн. за т, а цена угля на госшахтах 5000 грн./т, то государство будь добро дотируй добычу для снижения себестоимости, или энергетиков на покупку того угля. То есть, вводилась объективная расчетная величина, которую можно прогнозировать и заключать контракты на будущую поставку. А не коррупционно, подмазав кого нужно, продавать уголь Центрэнерго по 3500 грн./т, купив его за 1200.
Там можно спорить о методологии, но то что любая унификация и открытая методика расчета цены снижает коррупцию на госпредприятиях это абсолютно понятно.
показати весь коментар
28.10.2021 20:34 Відповісти
Не фантазируйте. Использовалась именно для расчета себестоимости Эл энергии тес Никто никому шахтам не доплачивал и тд. И объяснение было абсолютно другое, что б при нехватке угля можно маневрировать зарубежной закупкой.
показати весь коментар
29.10.2021 07:58 Відповісти
Зеленский?
показати весь коментар
22.10.2021 17:01 Відповісти
Путлер відіграється по повній, але це йому вилізе боком
показати весь коментар
22.10.2021 17:01 Відповісти
Отыграеться,и ничего ему не будет.
показати весь коментар
22.10.2021 17:56 Відповісти
Бывший советник Санду:

«О введении Чрезвычайного положения в области природного газа. Это административная процедура, предусмотренная GD 207/2019. Это необходимо, потому что «Газпром» ограничил объем газа. Это позволяет нам несколько вещей:

- оперативное функционирование Чрезвычайной Комиссии в экстренных ситуациях;

- бронирование газопроводов и закупка газа в других странах государственным трейдером «Энергоком»;

- крайние меры: при снижении давления в сетях - отключение подачи газа для предприятий. Это необходимая мера для обеспечения возможности покупать газ из других источников, пока мы усиливаем позиции для переговоров с «Газпромом»
показати весь коментар
22.10.2021 17:19 Відповісти
Хотят продаться за дешевый газ. Это вам не Украина.
показати весь коментар
22.10.2021 17:21 Відповісти
Вот и посмотрим, чьи яйца крепче. Чьи озабоченности и обеспокоенности теплее. Украине отбиваться от ***** ими было сподручно- выражали все кому не лень. Особенно щедро те, кто до того и разоружал Украину под свои гарантии и обещания. Прогнутся под газпром, снова усядутся на газовую иглу или выстоят и рашке укажут заслуженное место. Та и если в Молдове будет все плохо и Украина сможет и станет помогать, и не только Молдове а всем соседям, даже в ущерб себе- слова поганого за то не скажу ни про Зелю, ни про правительство. Хоть они и мудаки)))
показати весь коментар
22.10.2021 17:22 Відповісти
Я готовий усю зиму без газу бути аби паРАША збитки понесло🤬
показати весь коментар
22.10.2021 17:28 Відповісти
А по итогу - ты будешь мёрзнуть, а РФ получит сверхдоходы от космических цен на газ
показати весь коментар
22.10.2021 17:32 Відповісти
по итогу насадят тебя на бутылку, чмо лишнехромосомное
показати весь коментар
22.10.2021 22:26 Відповісти
В итоге ты будешь мерзнуть а Ахметов заберет у тебя деньги которые ты будешь платить за содержание пустых труб и за *зельоные тарифы* и отдаст Параше, так как его бизнесс так или иначе крепко с ней повязан.
показати весь коментар
22.10.2021 18:57 Відповісти
чмошник с ником "зелное гавное" - скорее ахметка насадит тебя на бутылку
показати весь коментар
22.10.2021 22:27 Відповісти
Молдове надо с Румынией договариваться с объёмами газа. А Румыния уже от себя с ******, не говоря, что газ и для Молдовы.
Странам НАТО плешивец газ дешевле продаёт.
показати весь коментар
22.10.2021 17:29 Відповісти
Щас унылый Додон на болотах всплывёт.Договориться с москалями и приедет в Молдову со с ловами"Я привёз вам газ"
показати весь коментар
22.10.2021 17:53 Відповісти
Додон сейчас даже не депутат. Он покинул парламент.
показати весь коментар
22.10.2021 19:22 Відповісти
Чем дальше будет откладываться запуск СП-2, тем выгоднее РФ. Да по большому счёту, он им и вообще не нужен. Заводы по производству селитры строят с объёмами по 2,5 млн тонн в год. Крупу какую то белую пластмассовую эшелонами продают. Зачем им газ конкурентам поставлять.
показати весь коментар
22.10.2021 18:37 Відповісти
Расскажу вам про ЧП, на улице сегодня +22, некоторые ходят в майках. А дома трубы горячие.
Нахрена тот газ тратить в такую жару чтоб окна открывать, забейте на эти фэйки.
показати весь коментар
22.10.2021 20:00 Відповісти
Это где такие трубы горячие?))))
показати весь коментар
22.10.2021 21:07 Відповісти
 
 