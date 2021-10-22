У Молдові оголошено режим НС через енергетичну кризу

У Молдові на 30 діб введено режим НС через дефіцит газу в країні.

Про це заявив віцеспікер Міхай Попша, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Gazeta.ru.

"Проєкт підтримали 55 депутатів", - повідомив Попша.

Молдавський парламент прийняв рішення про введення режиму НС за пропозицією уряду.

Раніше прем'єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця пояснила, що в уряду поки немає впевненості в успішному укладенні нового газового контракту з "Газпромом", не зважвючи на прогрес у переговорному процесі.

13 жовтня влада Молдови оголосила про введення "режиму тривоги" через брак газу.

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