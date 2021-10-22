Минздрав договорился о поставках медицинского кислорода из Польши, – Ляшко

Украина будет получать медицинский кислород из Польши для лечения больных COVID-19, которым требуется кислородная терапия.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время выступления на пленарном заседании Верховной Рады, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

По словам Ляшко, на фоне роста количества пациентов с дельта-вариантом коронавируса суточный расход кислорода в больницах увеличился вдвое. В тоже время два производителя кислорода в Украине остановились на плановый ремонт, а у еще одного возникли технические неисправности.

"Сейчас два завода, занимающихся производством медицинского кислорода, остановились на плановые регламентные работы на 10-15 дней", – сообщил Ляшко.

Министр заверяет, что все пациенты получают необходимую кислородную терапию. "К плановым регламентным работам мы готовились и совместно с производителями нашли им замену на этот период", – заявил он.

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По словам Ляшко, Минздрав и Мининфраструктуры договорились с Польшей о поставках в Украину медицинского кислорода объемом около 240 тонн в неделю.