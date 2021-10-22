Минздрав договорился о поставках медицинского кислорода из Польши, – Ляшко
Украина будет получать медицинский кислород из Польши для лечения больных COVID-19, которым требуется кислородная терапия.
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время выступления на пленарном заседании Верховной Рады, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.
По словам Ляшко, на фоне роста количества пациентов с дельта-вариантом коронавируса суточный расход кислорода в больницах увеличился вдвое. В тоже время два производителя кислорода в Украине остановились на плановый ремонт, а у еще одного возникли технические неисправности.
"Сейчас два завода, занимающихся производством медицинского кислорода, остановились на плановые регламентные работы на 10-15 дней", – сообщил Ляшко.
Министр заверяет, что все пациенты получают необходимую кислородную терапию. "К плановым регламентным работам мы готовились и совместно с производителями нашли им замену на этот период", – заявил он.
По словам Ляшко, Минздрав и Мининфраструктуры договорились с Польшей о поставках в Украину медицинского кислорода объемом около 240 тонн в неделю.
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льогко.
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це було до зе...
ЖК на проспекте Отрадный, 93/2 от КГС
февраль 11, 2019
Как и многие другие проекты Киевгорстроя, эта новостройка собственным звучным именем похвастать не может. Зато, каждому становится ясно, где она будет располагаться - ее адрес «зашифрован» в названии, ЖК «Отрадный, 93/2». Это Соломенский район столицы, стык жилого массива Отрадный, микрорайонов Караваевы дачи и Пост-Волынский. К слову, раньше на этом участке располагался кислородный завод.
22.10.2021 «Два основных производителя кислорода, которые работают в стране, остановились на регламентные работы. Поэтому сейчас в экстренном режиме проводится работа по поиску альтернативных источников поставок кислорода. И те перебои, которые иногда возникают на уровне областей, решаются в ручном режиме», - указал Кузин.
Вже епідемія два роки...
Все лето ******* пиарились на гуманитарных (т.е. бесплатно) поставках украинского кислорода в Индию.
А чи не МОЗ, з якого той самий Ляшко, казав, що вони готові до цієї наступної хвилі і всі ліжка забезпечені киснем?
Ці "узеленськи" мабуть навіть коли сплять, то теж брешуть!
07.05.2021, 06:23
Баллоны полные отправили....и я очень сильно сомневаюсь что их от туда вернули пустыми....