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Новости Коронавирус и карантин
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Минздрав договорился о поставках медицинского кислорода из Польши, – Ляшко

Минздрав договорился о поставках медицинского кислорода из Польши, – Ляшко

Украина будет получать медицинский кислород из Польши для лечения больных COVID-19, которым требуется кислородная терапия.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время выступления на пленарном заседании Верховной Рады, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

По словам Ляшко, на фоне роста количества пациентов с дельта-вариантом коронавируса суточный расход кислорода в больницах увеличился вдвое. В тоже время два производителя кислорода в Украине остановились на плановый ремонт, а у еще одного возникли технические неисправности.

"Сейчас два завода, занимающихся производством медицинского кислорода, остановились на плановые регламентные работы на 10-15 дней", – сообщил Ляшко.

Министр заверяет, что все пациенты получают необходимую кислородную терапию. "К плановым регламентным работам мы готовились и совместно с производителями нашли им замену на этот период", – заявил он.

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По словам Ляшко, Минздрав и Мининфраструктуры договорились с Польшей о поставках в Украину медицинского кислорода объемом около 240 тонн в неделю.

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4902) Польша (8498) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) кислород (70)


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Топ комментарии
+10
Свои предприятия угробили за последний год. А на поставках хрен знает откуда можно хорошо прибарахлился. Курточка степашки за полмиллиона - яркое тому доказательство
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22.10.2021 18:39
+9
Почему не смогли?
Все лето ******* пиарились на гуманитарных (т.е. бесплатно) поставках украинского кислорода в Индию.
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22.10.2021 18:43
+8
Свого не змогли зробить....
Вже епідемія два роки...
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22.10.2021 18:39
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Свои предприятия угробили за последний год. А на поставках хрен знает откуда можно хорошо прибарахлился. Курточка степашки за полмиллиона - яркое тому доказательство
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22.10.2021 18:39 Ответить
Невозможно угробить за год. Значит они уже ни один год на ладан дышали.
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22.10.2021 18:48 Ответить
В Киеве было такое предприятие "Кислородный завод", так вот его весной закрыли, начали сносить и застраивать высотками. А теперь попытайтесь приплести сюда Порошенко и какая весной была ситуация с КОВИДом.
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22.10.2021 18:55 Ответить
Погуглил я фотки этого "завода" Его нужно было ещё двадцать лет назад закрыть.
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22.10.2021 19:00 Ответить
Но он еще минимум год назад работал, выпускал продукцию и платил налоги. Просто кому то очень нужна была земля для строительства высоток. Судя по вашей логике все что "некрасиво" выглядит надо закрыть.
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22.10.2021 19:30 Ответить
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22.10.2021 21:23 Ответить

льогко.
\

це було до зе...
ЖК на проспекте Отрадный, 93/2 от КГС
февраль 11, 2019



Как и многие другие проекты Киевгорстроя, эта новостройка собственным звучным именем похвастать не может. Зато, каждому становится ясно, где она будет располагаться - ее адрес «зашифрован» в названии, ЖК «Отрадный, 93/2». Это Соломенский район столицы, стык жилого массива Отрадный, микрорайонов Караваевы дачи и Пост-Волынский. К слову, раньше на этом участке располагался кислородный завод.
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22.10.2021 21:17 Ответить
Еще вопросы есть?

22.10.2021 «Два основных производителя кислорода, которые работают в стране, остановились на регламентные работы. Поэтому сейчас в экстренном режиме проводится работа по поиску альтернативных источников поставок кислорода. И те перебои, которые иногда возникают на уровне областей, решаются в ручном режиме», - указал Кузин.
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22.10.2021 19:03 Ответить
Свого не змогли зробить....
Вже епідемія два роки...
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22.10.2021 18:39 Ответить
Крупнейшее предприятие остановили на ремонт. Поставки упали сразу в половину.
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22.10.2021 18:41 Ответить
Почему не смогли?
Все лето ******* пиарились на гуманитарных (т.е. бесплатно) поставках украинского кислорода в Индию.
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22.10.2021 18:43 Ответить
Ого, який откат буде, національного виробника положили
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22.10.2021 18:39 Ответить
Хорошие кислородные концентраторы стоят около 1100 баксов. Для бюджета страны это пыль. За лето можно было закомплектовать под завязку все опорные клиники. И удобнее, и мобильнее, и лучше, и безопаснее баллонов с техническим кислородом. Но тырить бабло на дорогах для зеленых гнид было намного важнее.
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22.10.2021 18:46 Ответить
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22.10.2021 21:18 Ответить
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22.10.2021 21:25 Ответить
Лета у вас не было подготовиться, ...уки? Вы не знали что осенью будет новая волна? Вместо подготовки дерибанили бабло на "большой афере". Гниды зеленые.
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22.10.2021 18:40 Ответить
Це той саий Ляшко, що навесні казав про наступну хвилю пандемії восени?
А чи не МОЗ, з якого той самий Ляшко, казав, що вони готові до цієї наступної хвилі і всі ліжка забезпечені киснем?

Ці "узеленськи" мабуть навіть коли сплять, то теж брешуть!
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22.10.2021 18:42 Ответить
зебидло з лохом докерувались, кисень з Польщі.
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22.10.2021 18:45 Ответить
Украинские власти решили поддержать Индию в борьбе с коронавирусом, выделив ей помощь в виде баллонов с кислородом - именно он сейчас там нужнее всего. Об этом в эфире передачи Право на владу на 1+1 заявил премьер Украины https://file.liga.net/persons/shmygal-denis Денис Шмыгаль .

07.05.2021, 06:23
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22.10.2021 18:48 Ответить
Это называется...отдай жену дяде...а сам иди к мляди...
Баллоны полные отправили....и я очень сильно сомневаюсь что их от туда вернули пустыми....
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22.10.2021 19:01 Ответить
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22.10.2021 18:50 Ответить
Зелені керуни провалили все, що можна. Навіть кисень не здатні забезпечити хворим людям.
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22.10.2021 19:06 Ответить
зеленых 3,14...ров надо рвать на куски. за месяц умрет 20 тыс человек.
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22.10.2021 19:07 Ответить
Даешь 20 000 окачуриков вакцинированных в день 💀
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22.10.2021 19:30 Ответить
Так они "Чемпионы мира" по борьбе с КОВИДом. Один плюс есть - популяция зебилов уменьшиться.
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22.10.2021 19:32 Ответить
На каждом химзаводе,НПЗ,металлургических комплексах-есть установки разделения воздуха.Кислорода-валом,о чем базар?🤔
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22.10.2021 19:57 Ответить
О том, что его не хватает на всю страну. В обычной опорной больнице сейчас большинство ковидных кислородозависимые, т.к. других уже просто отправляют по домам из-за недостатка мест. В нескольких красных областях уже совсем нет мест в клиниках и началась сортировка.
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22.10.2021 20:27 Ответить
Саме час запустити лазерну терапію, вона кисню не потребує, а грип виліковує за два дні. Але цей Ляшко лежить під "світовим урядом" якому здоров'я українців по барабану...
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22.10.2021 21:16 Ответить
Саме час запустити лазерну терапію
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22.10.2021 21:24 Ответить
этот дебил убивает кислородом
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22.10.2021 22:01 Ответить
Велике крадівництво важливіше кисня. Що не зрозуміло?
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23.10.2021 11:50 Ответить
 
 