МОЗ домовився про постачання медичного кисню з Польщі, - Ляшко

Україна отримуватиме медичний кисень із Польщі для лікування хворих на COVID-19, яким потрібна киснева терапія.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час виступу на пленарному засіданні Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

За словами Ляшка, на тлі зростання кількості пацієнтів із дельта-варіантом коронавірусі добова витрата кисню в лікарнях збільшилася удвічі. Водночас двоє виробників кисню в Україні зупинилися на плановий ремонт, а в ще одного виникли технічні несправності.

"Зараз два заводи, які займаються виробництвом медичного кисню, зупинилися на планові регламентні роботи на 10-15 днів", - повідомив Ляшко.

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Міністр запевняє, що всі пацієнти отримують необхідну кисневу терапію. "До планових регламентних робіт ми готувалися і спільно з виробниками знайшли їм заміну на цей період", - заявив він.

За словами Ляшка, МОЗ та Мінінфраструктури домовилися з Польщею про постачання в Україну медичного кисню об'ємом близько 240 тонн на тиждень.