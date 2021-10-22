МОЗ домовився про постачання медичного кисню з Польщі, - Ляшко
Україна отримуватиме медичний кисень із Польщі для лікування хворих на COVID-19, яким потрібна киснева терапія.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час виступу на пленарному засіданні Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
За словами Ляшка, на тлі зростання кількості пацієнтів із дельта-варіантом коронавірусі добова витрата кисню в лікарнях збільшилася удвічі. Водночас двоє виробників кисню в Україні зупинилися на плановий ремонт, а в ще одного виникли технічні несправності.
"Зараз два заводи, які займаються виробництвом медичного кисню, зупинилися на планові регламентні роботи на 10-15 днів", - повідомив Ляшко.
Міністр запевняє, що всі пацієнти отримують необхідну кисневу терапію. "До планових регламентних робіт ми готувалися і спільно з виробниками знайшли їм заміну на цей період", - заявив він.
За словами Ляшка, МОЗ та Мінінфраструктури домовилися з Польщею про постачання в Україну медичного кисню об'ємом близько 240 тонн на тиждень.
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льогко.
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це було до зе...
ЖК на проспекте Отрадный, 93/2 от КГС
февраль 11, 2019
Как и многие другие проекты Киевгорстроя, эта новостройка собственным звучным именем похвастать не может. Зато, каждому становится ясно, где она будет располагаться - ее адрес «зашифрован» в названии, ЖК «Отрадный, 93/2». Это Соломенский район столицы, стык жилого массива Отрадный, микрорайонов Караваевы дачи и Пост-Волынский. К слову, раньше на этом участке располагался кислородный завод.
22.10.2021 «Два основных производителя кислорода, которые работают в стране, остановились на регламентные работы. Поэтому сейчас в экстренном режиме проводится работа по поиску альтернативных источников поставок кислорода. И те перебои, которые иногда возникают на уровне областей, решаются в ручном режиме», - указал Кузин.
Вже епідемія два роки...
Все лето ******* пиарились на гуманитарных (т.е. бесплатно) поставках украинского кислорода в Индию.
А чи не МОЗ, з якого той самий Ляшко, казав, що вони готові до цієї наступної хвилі і всі ліжка забезпечені киснем?
Ці "узеленськи" мабуть навіть коли сплять, то теж брешуть!
07.05.2021, 06:23
Баллоны полные отправили....и я очень сильно сомневаюсь что их от туда вернули пустыми....