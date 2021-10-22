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Новини Коронавірус і карантин
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МОЗ домовився про постачання медичного кисню з Польщі, - Ляшко

МОЗ домовився про постачання медичного кисню з Польщі, - Ляшко

Україна отримуватиме медичний кисень із Польщі для лікування хворих на COVID-19, яким потрібна киснева терапія.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час виступу на пленарному засіданні Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

За словами Ляшка, на тлі зростання кількості пацієнтів із дельта-варіантом коронавірусі добова витрата кисню в лікарнях збільшилася удвічі. Водночас двоє виробників кисню в Україні зупинилися на плановий ремонт, а в ще одного виникли технічні несправності.

"Зараз два заводи, які займаються виробництвом медичного кисню, зупинилися на планові регламентні роботи на 10-15 днів", - повідомив Ляшко.

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Міністр запевняє, що всі пацієнти отримують необхідну кисневу терапію. "До планових регламентних робіт ми готувалися і спільно з виробниками знайшли їм заміну на цей період", - заявив він.

За словами Ляшка, МОЗ та Мінінфраструктури домовилися з Польщею про постачання в Україну медичного кисню об'ємом близько 240 тонн на тиждень.

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5401) Польща (8615) Ляшко Віктор (1516) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) кисень (71)


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Топ коментарі
+10
Свои предприятия угробили за последний год. А на поставках хрен знает откуда можно хорошо прибарахлился. Курточка степашки за полмиллиона - яркое тому доказательство
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22.10.2021 18:39
+9
Почему не смогли?
Все лето ******* пиарились на гуманитарных (т.е. бесплатно) поставках украинского кислорода в Индию.
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22.10.2021 18:43
+8
Свого не змогли зробить....
Вже епідемія два роки...
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22.10.2021 18:39
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Свои предприятия угробили за последний год. А на поставках хрен знает откуда можно хорошо прибарахлился. Курточка степашки за полмиллиона - яркое тому доказательство
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22.10.2021 18:39 Відповісти
Невозможно угробить за год. Значит они уже ни один год на ладан дышали.
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22.10.2021 18:48 Відповісти
В Киеве было такое предприятие "Кислородный завод", так вот его весной закрыли, начали сносить и застраивать высотками. А теперь попытайтесь приплести сюда Порошенко и какая весной была ситуация с КОВИДом.
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22.10.2021 18:55 Відповісти
Погуглил я фотки этого "завода" Его нужно было ещё двадцать лет назад закрыть.
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22.10.2021 19:00 Відповісти
Но он еще минимум год назад работал, выпускал продукцию и платил налоги. Просто кому то очень нужна была земля для строительства высоток. Судя по вашей логике все что "некрасиво" выглядит надо закрыть.
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22.10.2021 19:30 Відповісти
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22.10.2021 21:23 Відповісти

льогко.
\

це було до зе...
ЖК на проспекте Отрадный, 93/2 от КГС
февраль 11, 2019



Как и многие другие проекты Киевгорстроя, эта новостройка собственным звучным именем похвастать не может. Зато, каждому становится ясно, где она будет располагаться - ее адрес «зашифрован» в названии, ЖК «Отрадный, 93/2». Это Соломенский район столицы, стык жилого массива Отрадный, микрорайонов Караваевы дачи и Пост-Волынский. К слову, раньше на этом участке располагался кислородный завод.
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22.10.2021 21:17 Відповісти
Еще вопросы есть?

22.10.2021 «Два основных производителя кислорода, которые работают в стране, остановились на регламентные работы. Поэтому сейчас в экстренном режиме проводится работа по поиску альтернативных источников поставок кислорода. И те перебои, которые иногда возникают на уровне областей, решаются в ручном режиме», - указал Кузин.
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22.10.2021 19:03 Відповісти
Свого не змогли зробить....
Вже епідемія два роки...
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22.10.2021 18:39 Відповісти
Крупнейшее предприятие остановили на ремонт. Поставки упали сразу в половину.
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22.10.2021 18:41 Відповісти
Почему не смогли?
Все лето ******* пиарились на гуманитарных (т.е. бесплатно) поставках украинского кислорода в Индию.
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22.10.2021 18:43 Відповісти
Ого, який откат буде, національного виробника положили
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22.10.2021 18:39 Відповісти
Хорошие кислородные концентраторы стоят около 1100 баксов. Для бюджета страны это пыль. За лето можно было закомплектовать под завязку все опорные клиники. И удобнее, и мобильнее, и лучше, и безопаснее баллонов с техническим кислородом. Но тырить бабло на дорогах для зеленых гнид было намного важнее.
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22.10.2021 18:46 Відповісти
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22.10.2021 21:18 Відповісти
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22.10.2021 21:25 Відповісти
Лета у вас не было подготовиться, ...уки? Вы не знали что осенью будет новая волна? Вместо подготовки дерибанили бабло на "большой афере". Гниды зеленые.
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22.10.2021 18:40 Відповісти
Це той саий Ляшко, що навесні казав про наступну хвилю пандемії восени?
А чи не МОЗ, з якого той самий Ляшко, казав, що вони готові до цієї наступної хвилі і всі ліжка забезпечені киснем?

Ці "узеленськи" мабуть навіть коли сплять, то теж брешуть!
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22.10.2021 18:42 Відповісти
зебидло з лохом докерувались, кисень з Польщі.
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22.10.2021 18:45 Відповісти
Украинские власти решили поддержать Индию в борьбе с коронавирусом, выделив ей помощь в виде баллонов с кислородом - именно он сейчас там нужнее всего. Об этом в эфире передачи Право на владу на 1+1 заявил премьер Украины https://file.liga.net/persons/shmygal-denis Денис Шмыгаль .

07.05.2021, 06:23
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22.10.2021 18:48 Відповісти
Это называется...отдай жену дяде...а сам иди к мляди...
Баллоны полные отправили....и я очень сильно сомневаюсь что их от туда вернули пустыми....
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22.10.2021 19:01 Відповісти
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22.10.2021 18:50 Відповісти
Зелені керуни провалили все, що можна. Навіть кисень не здатні забезпечити хворим людям.
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22.10.2021 19:06 Відповісти
зеленых 3,14...ров надо рвать на куски. за месяц умрет 20 тыс человек.
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22.10.2021 19:07 Відповісти
Даешь 20 000 окачуриков вакцинированных в день 💀
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22.10.2021 19:30 Відповісти
Так они "Чемпионы мира" по борьбе с КОВИДом. Один плюс есть - популяция зебилов уменьшиться.
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22.10.2021 19:32 Відповісти
На каждом химзаводе,НПЗ,металлургических комплексах-есть установки разделения воздуха.Кислорода-валом,о чем базар?🤔
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22.10.2021 19:57 Відповісти
О том, что его не хватает на всю страну. В обычной опорной больнице сейчас большинство ковидных кислородозависимые, т.к. других уже просто отправляют по домам из-за недостатка мест. В нескольких красных областях уже совсем нет мест в клиниках и началась сортировка.
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22.10.2021 20:27 Відповісти
Саме час запустити лазерну терапію, вона кисню не потребує, а грип виліковує за два дні. Але цей Ляшко лежить під "світовим урядом" якому здоров'я українців по барабану...
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22.10.2021 21:16 Відповісти
Саме час запустити лазерну терапію
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22.10.2021 21:24 Відповісти
этот дебил убивает кислородом
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22.10.2021 22:01 Відповісти
Велике крадівництво важливіше кисня. Що не зрозуміло?
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23.10.2021 11:50 Відповісти
 
 