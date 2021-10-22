В Украине самый большой урожай гречки за последние годы, - Минагрополитики

В Украине зафиксирован самый большой урожай гречихи за последние несколько лет, хотя сбор этой культуры еще продолжается.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко в своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Имеем самый большой урожай гречихи за последние несколько лет. Два месяца назад наши прогнозы были на уровне 100 тысяч тонн. И вот уже сегодня, будучи на финишной прямой, но еще ее не перейдя, аграрии намолотили 107 тысяч тонн гречневой крупы", – написал Лещенко.

Чиновник отметил, что уборка гречихи завершилась лишь в 15 областях на 94% посевных площадей. Самая высокая урожайность зафиксирована в Винницкой области-15,9 ц/га.

"Поэтому наши обновленные прогнозы составляют более 110 тысяч тонн", – добавил министр.

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Лещенко отметил, что зерном и гречкой украинцы обеспечены в полном объеме.