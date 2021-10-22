В Украине самый большой урожай гречки за последние годы, - Минагрополитики
В Украине зафиксирован самый большой урожай гречихи за последние несколько лет, хотя сбор этой культуры еще продолжается.
Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко в своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"Имеем самый большой урожай гречихи за последние несколько лет. Два месяца назад наши прогнозы были на уровне 100 тысяч тонн. И вот уже сегодня, будучи на финишной прямой, но еще ее не перейдя, аграрии намолотили 107 тысяч тонн гречневой крупы", – написал Лещенко.
Чиновник отметил, что уборка гречихи завершилась лишь в 15 областях на 94% посевных площадей. Самая высокая урожайность зафиксирована в Винницкой области-15,9 ц/га.
"Поэтому наши обновленные прогнозы составляют более 110 тысяч тонн", – добавил министр.
Лещенко отметил, что зерном и гречкой украинцы обеспечены в полном объеме.
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а все потому что зеЛох офшорный в конце 2019 подписал указ об открытии Госрезерва и распродажи его по бросовыми ценам - за границу..
В итоге резервы пустые, маски и медоборудование распродано перед пандемией по бросовым ценам, а офшоры зеленского и баканова пополнились очередными 41 млн.долл.
Самая дешевая гречка - 39 грн. = 1,28 евро
Самая дорогая - 52 грн. = 1,63 евро.
У нас гречка растет......
Только ЗЕленые барыги наживаются на людях.
значить до наступних виборів Україна готова.
И все это действо сопровождать мантрами про то, что вот-вот экономика начнет расти.
Вот только один прикол, сегодня в Москве гречка стоит 102 рубля.
Зато я упал в осадок когда мне в первый раз дали немецкую гороховую кашу и в жижу бросили сосиську сантиметров двадцать. Как хочешь так и вынимай.
Да все продукты к которым мы привыкли можно кушать. Если нравится конечно.
В Европе вообще супы "как мы славяне варим" не едят получается тоже совок.
А що ж мовчать про соняшник?