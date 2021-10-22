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В Украине самый большой урожай гречки за последние годы, - Минагрополитики

В Украине самый большой урожай гречки за последние годы, - Минагрополитики

В Украине зафиксирован самый большой урожай гречихи за последние несколько лет, хотя сбор этой культуры еще продолжается.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко в своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Имеем самый большой урожай гречихи за последние несколько лет. Два месяца назад наши прогнозы были на уровне 100 тысяч тонн. И вот уже сегодня, будучи на финишной прямой, но еще ее не перейдя, аграрии намолотили 107 тысяч тонн гречневой крупы", – написал Лещенко.

Чиновник отметил, что уборка гречихи завершилась лишь в 15 областях на 94% посевных площадей. Самая высокая урожайность зафиксирована в Винницкой области-15,9 ц/га.

"Поэтому наши обновленные прогнозы составляют более 110 тысяч тонн", – добавил министр.

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Лещенко отметил, что зерном и гречкой украинцы обеспечены в полном объеме.

Автор: 

гречка (139) Минагрополитики (412) урожай (210) Лещенко Роман (68)


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Топ комментарии
+31
Значит дорогая будет..
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22.10.2021 19:08
+23
Надо срочно свою гречку куда-то продать, а потом дороже купить гречку у Китая.

И все это действо сопровождать мантрами про то, что вот-вот экономика начнет расти.
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22.10.2021 19:11
+15
самый большой урожай и самые ысокие цены..
а все потому что зеЛох офшорный в конце 2019 подписал указ об открытии Госрезерва и распродажи его по бросовыми ценам - за границу..
В итоге резервы пустые, маски и медоборудование распродано перед пандемией по бросовым ценам, а офшоры зеленского и баканова пополнились очередными 41 млн.долл.
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22.10.2021 19:22
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Значит дорогая будет..
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22.10.2021 19:08 Ответить
она уже дорогая
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22.10.2021 19:09 Ответить
самый большой урожай и самые ысокие цены..
а все потому что зеЛох офшорный в конце 2019 подписал указ об открытии Госрезерва и распродажи его по бросовыми ценам - за границу..
В итоге резервы пустые, маски и медоборудование распродано перед пандемией по бросовым ценам, а офшоры зеленского и баканова пополнились очередными 41 млн.долл.
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22.10.2021 19:22 Ответить
У нас в магазина гречка стоит 1.24 евро за гилограмм. Урожая не было, она у нас тупо не растёт, завозят за тысячу километров.
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22.10.2021 19:27 Ответить
Счастливчик.
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22.10.2021 20:59 Ответить
Киев. Магазин Сильпо.
Самая дешевая гречка - 39 грн. = 1,28 евро
Самая дорогая - 52 грн. = 1,63 евро.

У нас гречка растет......

Только ЗЕленые барыги наживаются на людях.
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23.10.2021 07:33 Ответить
Значит, выборы скоро. Народная примета.
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22.10.2021 19:54 Ответить
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22.10.2021 20:05 Ответить
НІ.

значить до наступних виборів Україна готова.
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22.10.2021 21:06 Ответить
Значит подорожает...
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22.10.2021 19:08 Ответить
Уже одорожала. В супермаркетах рассыпная около 40 грн, а расфасованная 50 грн. /кг
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22.10.2021 19:12 Ответить
Я не уверен что это окончательная цена....
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22.10.2021 19:15 Ответить
в РФ дешевле.
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22.10.2021 19:36 Ответить
Оце дiло
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22.10.2021 19:09 Ответить
Будемо купляти по 50 грн за кг (
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22.10.2021 19:09 Ответить
Уже есь в пачках по 51 грн.
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22.10.2021 19:14 Ответить
Надо срочно свою гречку куда-то продать, а потом дороже купить гречку у Китая.

И все это действо сопровождать мантрами про то, что вот-вот экономика начнет расти.
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22.10.2021 19:11 Ответить
Все именно так и будет....
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22.10.2021 19:16 Ответить
А може - локшини?
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22.10.2021 19:11 Ответить
Капут... Готуймось до зростання вартості гречки, бо після найбільшого врожаю соняшника вартість олії здорожчала на 50-70%.
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22.10.2021 19:13 Ответить
Слава найвеличнішому. Нє?
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22.10.2021 19:14 Ответить
Не Нє,а Зє
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22.10.2021 20:27 Ответить
****, киля в калуге кипит от зависти
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22.10.2021 19:16 Ответить
Для того что бы корова меньше ела и больше давала молока надо её меньше кормить и больше доить.
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22.10.2021 19:16 Ответить
Кацапы завистью изойдут. Греча и доча - два слова на которых держится словарный запас современного жителя РФ.
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22.10.2021 19:17 Ответить
А что такое "доча"??? Это бояру так в паРаше называют??
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22.10.2021 19:19 Ответить
А что общего в паРаше между гречкой и дочкой??
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22.10.2021 19:25 Ответить
Общего у этих слов то, что если кто-то применяет их в своей речи, то перед тобой - москаль, житель запоребрика.
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22.10.2021 19:38 Ответить
Меня больше от слова "крайний" передёргивает.
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22.10.2021 19:24 Ответить
Ну и что, что уголь с газом не закупили, зато зерно продали!
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22.10.2021 19:19 Ответить
До перевиборів готуються? 🤔 73% готуйтесь,скоро на "халяву" роздавати будуть.Не спішіть купувати.🤓
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22.10.2021 19:27 Ответить
Но дешеветь в магазине она не будет))))))))))))))))
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22.10.2021 19:29 Ответить
Странно -живу в селе а полей гречихи не видел.
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22.10.2021 19:31 Ответить
Вот вам ***** "вРагам Народа" и показатель фермерства, а не латифундистов. ВР , закон "продажа земли". Хоть одна копейка от её продажи поступила в бюджет? Хер на рыло. Всё было уже разхвачено и Разумков на это им дал право.
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22.10.2021 19:32 Ответить
то-то гречка от 40 грн за кг. ( в АТБ) или по курсу от 107руб.
Вот только один прикол, сегодня в Москве гречка стоит 102 рубля.
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22.10.2021 19:34 Ответить
Гречка--корм для скота не в постсовковых странах. Ну, раз в полгода поесть, чтобы не забывать свое скотское происхождение!
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22.10.2021 19:38 Ответить
Не болтайте ерундой, корм для скота это ячмень и кукуруза. Гречка очень полезная хрень особенно для детей(часто входит в состав детского питания) и для любителей правильного питания
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22.10.2021 19:58 Ответить
для совков!
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22.10.2021 20:05 Ответить
У вас в твиттере nickname случайно не "Вернем все взад"?
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22.10.2021 20:14 Ответить
никто в мире не лопает гречку! только в русских магазинах за границей продается! ну, не едят ее нормальные люди....при чем тут в зад?
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22.10.2021 20:19 Ответить
Там такой же двинутый ненавистник гречки, а Европа кстати очень даже лопает гречку, особенно французы. Вопрос в другом ее мало где выращивают ибо капризная и не очень выгодная культура, проще фуражную пшеницу вырастить и на корма продать для животных
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22.10.2021 20:26 Ответить
только в местах расселения эмигрировавшего совка! та ешьте, кто вам не дает? голоса за нее отдавайте. Платите как за красную икру. Разнервничались...
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22.10.2021 22:51 Ответить
рузьке подобається гречка,тому що вариться елементарно..
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22.10.2021 21:08 Ответить
Не несите ерунды. Небось по ,,орел и решка,, знаете все на свете?
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22.10.2021 21:42 Ответить
кушайте, не обращайте внимания....
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22.10.2021 22:48 Ответить
Ненавижу гречку с молоком как кашу. К сухой тоже отношусь не очень. Но стоит добавить тушёнки и всё протушить, то получается очень даже вкусный продукт.

Зато я упал в осадок когда мне в первый раз дали немецкую гороховую кашу и в жижу бросили сосиську сантиметров двадцать. Как хочешь так и вынимай.
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22.10.2021 20:17 Ответить
добавь тушенку в любую другую кашу и будет вкусно! и каждый день все равно есть не сможешь , в отличии от борща!
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22.10.2021 20:20 Ответить
Бабушка говорила, в говно сметану добавь тоже вкусно будет.

Да все продукты к которым мы привыкли можно кушать. Если нравится конечно.
В Европе вообще супы "как мы славяне варим" не едят получается тоже совок.
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22.10.2021 20:27 Ответить
Також, при Хрущові (60 ті)якось не було врожаю і колгоспникам на зароблений крб.не видали пшеницю,а видали гречкою(мабуть її в держплані не було)прийшлось її молоти на муку,наївся тоді гречаного хліба,різних гречаників,навіть гречаних вареників з сиром,тепер уже понад 50 років дивитись на неї не можу,не говорячи про запах коли вариться.
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22.10.2021 22:47 Ответить
Гречка не еда, гречка корм!
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22.10.2021 19:39 Ответить
Какая то мышь и этот урожай сожрет
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22.10.2021 19:40 Ответить
Похер я ее все равно не ем
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22.10.2021 19:56 Ответить
Ну хоч гречки антиваксери наїдяться перед см... ой, шо це я таке говорю, здоровлячка усім.
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22.10.2021 19:56 Ответить
Заметно по ценам.
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22.10.2021 20:02 Ответить
А я голову ламаю: ну чого ціна летить догори?, а воно он що - врожай хороший зібрали!
А що ж мовчать про соняшник?
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22.10.2021 20:07 Ответить
Про соняшник вже все сказано - до нового року очікують ціну до 100 грн. за літр!!!
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22.10.2021 20:45 Ответить
Зеленые мыши все сожрут.
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22.10.2021 20:11 Ответить
Что интересно, в Европе гречку едят только наши эмигранты, и то её ещё надо найти где купить. В Америке вообще слабо представляют, что это такое. Вопрос - куда наши белки её плавят? На россию? Или в Китай? По поводу потребления её в Китае честно говоря не имею информации.
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22.10.2021 20:18 Ответить
Америку на ГМО кукурузу подсадили
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22.10.2021 20:30 Ответить
Пакет гречки 4евро за 900 грамм. Нехилый такой навар у ,,небарыг,, будет
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22.10.2021 21:30 Ответить
Амеры практически все ГМО выращивают, то дерьмо что они жрут в европу и на порог не пустят
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22.10.2021 23:03 Ответить
белки=делки)
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22.10.2021 20:19 Ответить
стало быть местные прохоботы будут в шоколаде )
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22.10.2021 20:23 Ответить
Мы всегда в шоколаде) И тебе советую съесть рошенку - сразу подобреешь
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22.10.2021 20:28 Ответить
Облезет. Пусть жует свою зеленую соплю.
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22.10.2021 21:28 Ответить
Правда,на стільки подорожчає,причина ж тепер є,великий урожай.
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22.10.2021 20:31 Ответить
Ой біда.. Значить суховантажі вже стоять в черзі на погрузку в порти Чорноморськ та Південний... Чекаємо штучного дефіциту, та дорогої гречки з Китаю..
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22.10.2021 21:06 Ответить
Есть страны там люди едят кашу исключительно из овса...вот скоты
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22.10.2021 21:18 Ответить
Ждите повышения цены значит. ,,Небарыги,, быстренько продадут ее по заграницам,скирдуя в офшоры бабло,а потом быстренько обьяснят своим олигофренам на каналох каломойш,почему Порошенко виноват в том что такие цены
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22.10.2021 21:27 Ответить
гречки становится больше - населения меньше, баланс !
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22.10.2021 21:48 Ответить
гоните на экспорт. Это не наше
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22.10.2021 22:00 Ответить
І найдорожча гречка за останні два роки
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22.10.2021 22:19 Ответить
Понятно теперь почему цена 42 грн за кг
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22.10.2021 22:31 Ответить
110.000 тонн на 40.000.000 народу - это ж меньше 3кг на лицо. Где обеспеченность полностью?
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23.10.2021 09:05 Ответить
Намолотили ... крупы? Это зеленый министр аграрной политики!
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23.10.2021 11:01 Ответить
Щас ЗЕ команда продаст урожай Китаю и все будет ок. На новый год у нас греча будет по 50 грн. Наслаждайтесь зебилы
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23.10.2021 12:26 Ответить
 
 