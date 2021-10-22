В Україні найбільший урожай гречки за останні роки, - Мінагрополітики
В Україні зафіксовано найбільший урожай гречки за останні кілька років, хоча збір цієї культури ще триває.
Про це повідомив міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Маємо найбільший урожай гречки за останні кілька років. Два місяці тому наші прогнози були на рівні 100 тисяч тонн. І ось вже сьогодні, будучи на фінішній прямій, але ще її не перейшовши, аграрії намолотили 107 тисяч тонн гречаної крупи", - написав Лещенко.
Чиновник зазначив, що збирання гречки завершилося лише в 15 областях на 94% посівних площ. Найвища врожайність зафіксована у Вінницькій області-15,9 ц/га.
"Тому наші оновлені прогнози становлять понад 110 тисяч тонн", - додав міністр.
Лещенко зазначив, що зерном та гречкою українці забезпечені в повному обсязі.
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а все потому что зеЛох офшорный в конце 2019 подписал указ об открытии Госрезерва и распродажи его по бросовыми ценам - за границу..
В итоге резервы пустые, маски и медоборудование распродано перед пандемией по бросовым ценам, а офшоры зеленского и баканова пополнились очередными 41 млн.долл.
Самая дешевая гречка - 39 грн. = 1,28 евро
Самая дорогая - 52 грн. = 1,63 евро.
У нас гречка растет......
Только ЗЕленые барыги наживаются на людях.
значить до наступних виборів Україна готова.
И все это действо сопровождать мантрами про то, что вот-вот экономика начнет расти.
Вот только один прикол, сегодня в Москве гречка стоит 102 рубля.
Зато я упал в осадок когда мне в первый раз дали немецкую гороховую кашу и в жижу бросили сосиську сантиметров двадцать. Как хочешь так и вынимай.
Да все продукты к которым мы привыкли можно кушать. Если нравится конечно.
В Европе вообще супы "как мы славяне варим" не едят получается тоже совок.
А що ж мовчать про соняшник?