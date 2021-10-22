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В Україні найбільший урожай гречки за останні роки, - Мінагрополітики

В Україні найбільший урожай гречки за останні роки, - Мінагрополітики

В Україні зафіксовано найбільший урожай гречки за останні кілька років, хоча збір цієї культури ще триває.

Про це повідомив міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Маємо найбільший урожай гречки за останні кілька років. Два місяці тому наші прогнози були на рівні 100 тисяч тонн. І ось вже сьогодні, будучи на фінішній прямій, але ще її не перейшовши, аграрії намолотили 107 тисяч тонн гречаної крупи", - написав Лещенко.

Чиновник зазначив, що збирання гречки завершилося лише в 15 областях на 94% посівних площ. Найвища врожайність зафіксована у Вінницькій області-15,9 ц/га.

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"Тому наші оновлені прогнози становлять понад 110 тисяч тонн", - додав міністр.

Лещенко зазначив, що зерном та гречкою українці забезпечені в повному обсязі.

Автор: 

гречка (68) Мінагрополітики (1565) урожай (592) Лещенко Роман (126)


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Топ коментарі
+31
Значит дорогая будет..
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22.10.2021 19:08
+23
Надо срочно свою гречку куда-то продать, а потом дороже купить гречку у Китая.

И все это действо сопровождать мантрами про то, что вот-вот экономика начнет расти.
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22.10.2021 19:11
+15
самый большой урожай и самые ысокие цены..
а все потому что зеЛох офшорный в конце 2019 подписал указ об открытии Госрезерва и распродажи его по бросовыми ценам - за границу..
В итоге резервы пустые, маски и медоборудование распродано перед пандемией по бросовым ценам, а офшоры зеленского и баканова пополнились очередными 41 млн.долл.
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22.10.2021 19:22
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Значит дорогая будет..
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22.10.2021 19:08 Відповісти
она уже дорогая
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22.10.2021 19:09 Відповісти
самый большой урожай и самые ысокие цены..
а все потому что зеЛох офшорный в конце 2019 подписал указ об открытии Госрезерва и распродажи его по бросовыми ценам - за границу..
В итоге резервы пустые, маски и медоборудование распродано перед пандемией по бросовым ценам, а офшоры зеленского и баканова пополнились очередными 41 млн.долл.
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22.10.2021 19:22 Відповісти
У нас в магазина гречка стоит 1.24 евро за гилограмм. Урожая не было, она у нас тупо не растёт, завозят за тысячу километров.
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22.10.2021 19:27 Відповісти
Счастливчик.
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22.10.2021 20:59 Відповісти
Киев. Магазин Сильпо.
Самая дешевая гречка - 39 грн. = 1,28 евро
Самая дорогая - 52 грн. = 1,63 евро.

У нас гречка растет......

Только ЗЕленые барыги наживаются на людях.
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23.10.2021 07:33 Відповісти
Значит, выборы скоро. Народная примета.
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22.10.2021 19:54 Відповісти
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22.10.2021 20:05 Відповісти
НІ.

значить до наступних виборів Україна готова.
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22.10.2021 21:06 Відповісти
Значит подорожает...
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22.10.2021 19:08 Відповісти
Уже одорожала. В супермаркетах рассыпная около 40 грн, а расфасованная 50 грн. /кг
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22.10.2021 19:12 Відповісти
Я не уверен что это окончательная цена....
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22.10.2021 19:15 Відповісти
в РФ дешевле.
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22.10.2021 19:36 Відповісти
Оце дiло
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22.10.2021 19:09 Відповісти
Будемо купляти по 50 грн за кг (
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22.10.2021 19:09 Відповісти
Уже есь в пачках по 51 грн.
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22.10.2021 19:14 Відповісти
Надо срочно свою гречку куда-то продать, а потом дороже купить гречку у Китая.

И все это действо сопровождать мантрами про то, что вот-вот экономика начнет расти.
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22.10.2021 19:11 Відповісти
Все именно так и будет....
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22.10.2021 19:16 Відповісти
А може - локшини?
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22.10.2021 19:11 Відповісти
Капут... Готуймось до зростання вартості гречки, бо після найбільшого врожаю соняшника вартість олії здорожчала на 50-70%.
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22.10.2021 19:13 Відповісти
Слава найвеличнішому. Нє?
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22.10.2021 19:14 Відповісти
Не Нє,а Зє
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22.10.2021 20:27 Відповісти
****, киля в калуге кипит от зависти
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22.10.2021 19:16 Відповісти
Для того что бы корова меньше ела и больше давала молока надо её меньше кормить и больше доить.
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22.10.2021 19:16 Відповісти
Кацапы завистью изойдут. Греча и доча - два слова на которых держится словарный запас современного жителя РФ.
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22.10.2021 19:17 Відповісти
А что такое "доча"??? Это бояру так в паРаше называют??
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22.10.2021 19:19 Відповісти
А что общего в паРаше между гречкой и дочкой??
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22.10.2021 19:25 Відповісти
Общего у этих слов то, что если кто-то применяет их в своей речи, то перед тобой - москаль, житель запоребрика.
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22.10.2021 19:38 Відповісти
Меня больше от слова "крайний" передёргивает.
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22.10.2021 19:24 Відповісти
Ну и что, что уголь с газом не закупили, зато зерно продали!
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22.10.2021 19:19 Відповісти
До перевиборів готуються? 🤔 73% готуйтесь,скоро на "халяву" роздавати будуть.Не спішіть купувати.🤓
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22.10.2021 19:27 Відповісти
Но дешеветь в магазине она не будет))))))))))))))))
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22.10.2021 19:29 Відповісти
Странно -живу в селе а полей гречихи не видел.
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22.10.2021 19:31 Відповісти
Вот вам ***** "вРагам Народа" и показатель фермерства, а не латифундистов. ВР , закон "продажа земли". Хоть одна копейка от её продажи поступила в бюджет? Хер на рыло. Всё было уже разхвачено и Разумков на это им дал право.
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22.10.2021 19:32 Відповісти
то-то гречка от 40 грн за кг. ( в АТБ) или по курсу от 107руб.
Вот только один прикол, сегодня в Москве гречка стоит 102 рубля.
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22.10.2021 19:34 Відповісти
Гречка--корм для скота не в постсовковых странах. Ну, раз в полгода поесть, чтобы не забывать свое скотское происхождение!
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22.10.2021 19:38 Відповісти
Не болтайте ерундой, корм для скота это ячмень и кукуруза. Гречка очень полезная хрень особенно для детей(часто входит в состав детского питания) и для любителей правильного питания
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22.10.2021 19:58 Відповісти
для совков!
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22.10.2021 20:05 Відповісти
У вас в твиттере nickname случайно не "Вернем все взад"?
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22.10.2021 20:14 Відповісти
никто в мире не лопает гречку! только в русских магазинах за границей продается! ну, не едят ее нормальные люди....при чем тут в зад?
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22.10.2021 20:19 Відповісти
Там такой же двинутый ненавистник гречки, а Европа кстати очень даже лопает гречку, особенно французы. Вопрос в другом ее мало где выращивают ибо капризная и не очень выгодная культура, проще фуражную пшеницу вырастить и на корма продать для животных
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22.10.2021 20:26 Відповісти
только в местах расселения эмигрировавшего совка! та ешьте, кто вам не дает? голоса за нее отдавайте. Платите как за красную икру. Разнервничались...
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22.10.2021 22:51 Відповісти
рузьке подобається гречка,тому що вариться елементарно..
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22.10.2021 21:08 Відповісти
Не несите ерунды. Небось по ,,орел и решка,, знаете все на свете?
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22.10.2021 21:42 Відповісти
кушайте, не обращайте внимания....
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22.10.2021 22:48 Відповісти
Ненавижу гречку с молоком как кашу. К сухой тоже отношусь не очень. Но стоит добавить тушёнки и всё протушить, то получается очень даже вкусный продукт.

Зато я упал в осадок когда мне в первый раз дали немецкую гороховую кашу и в жижу бросили сосиську сантиметров двадцать. Как хочешь так и вынимай.
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22.10.2021 20:17 Відповісти
добавь тушенку в любую другую кашу и будет вкусно! и каждый день все равно есть не сможешь , в отличии от борща!
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22.10.2021 20:20 Відповісти
Бабушка говорила, в говно сметану добавь тоже вкусно будет.

Да все продукты к которым мы привыкли можно кушать. Если нравится конечно.
В Европе вообще супы "как мы славяне варим" не едят получается тоже совок.
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22.10.2021 20:27 Відповісти
Також, при Хрущові (60 ті)якось не було врожаю і колгоспникам на зароблений крб.не видали пшеницю,а видали гречкою(мабуть її в держплані не було)прийшлось її молоти на муку,наївся тоді гречаного хліба,різних гречаників,навіть гречаних вареників з сиром,тепер уже понад 50 років дивитись на неї не можу,не говорячи про запах коли вариться.
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22.10.2021 22:47 Відповісти
Гречка не еда, гречка корм!
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22.10.2021 19:39 Відповісти
Какая то мышь и этот урожай сожрет
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22.10.2021 19:40 Відповісти
Похер я ее все равно не ем
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22.10.2021 19:56 Відповісти
Ну хоч гречки антиваксери наїдяться перед см... ой, шо це я таке говорю, здоровлячка усім.
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22.10.2021 19:56 Відповісти
Заметно по ценам.
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22.10.2021 20:02 Відповісти
А я голову ламаю: ну чого ціна летить догори?, а воно он що - врожай хороший зібрали!
А що ж мовчать про соняшник?
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22.10.2021 20:07 Відповісти
Про соняшник вже все сказано - до нового року очікують ціну до 100 грн. за літр!!!
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22.10.2021 20:45 Відповісти
Зеленые мыши все сожрут.
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22.10.2021 20:11 Відповісти
Что интересно, в Европе гречку едят только наши эмигранты, и то её ещё надо найти где купить. В Америке вообще слабо представляют, что это такое. Вопрос - куда наши белки её плавят? На россию? Или в Китай? По поводу потребления её в Китае честно говоря не имею информации.
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22.10.2021 20:18 Відповісти
Америку на ГМО кукурузу подсадили
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22.10.2021 20:30 Відповісти
Пакет гречки 4евро за 900 грамм. Нехилый такой навар у ,,небарыг,, будет
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22.10.2021 21:30 Відповісти
Амеры практически все ГМО выращивают, то дерьмо что они жрут в европу и на порог не пустят
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22.10.2021 23:03 Відповісти
белки=делки)
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22.10.2021 20:19 Відповісти
стало быть местные прохоботы будут в шоколаде )
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22.10.2021 20:23 Відповісти
Мы всегда в шоколаде) И тебе советую съесть рошенку - сразу подобреешь
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22.10.2021 20:28 Відповісти
Облезет. Пусть жует свою зеленую соплю.
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22.10.2021 21:28 Відповісти
Правда,на стільки подорожчає,причина ж тепер є,великий урожай.
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22.10.2021 20:31 Відповісти
Ой біда.. Значить суховантажі вже стоять в черзі на погрузку в порти Чорноморськ та Південний... Чекаємо штучного дефіциту, та дорогої гречки з Китаю..
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22.10.2021 21:06 Відповісти
Есть страны там люди едят кашу исключительно из овса...вот скоты
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22.10.2021 21:18 Відповісти
Ждите повышения цены значит. ,,Небарыги,, быстренько продадут ее по заграницам,скирдуя в офшоры бабло,а потом быстренько обьяснят своим олигофренам на каналох каломойш,почему Порошенко виноват в том что такие цены
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22.10.2021 21:27 Відповісти
гречки становится больше - населения меньше, баланс !
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22.10.2021 21:48 Відповісти
гоните на экспорт. Это не наше
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22.10.2021 22:00 Відповісти
І найдорожча гречка за останні два роки
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22.10.2021 22:19 Відповісти
Понятно теперь почему цена 42 грн за кг
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22.10.2021 22:31 Відповісти
110.000 тонн на 40.000.000 народу - это ж меньше 3кг на лицо. Где обеспеченность полностью?
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23.10.2021 09:05 Відповісти
Намолотили ... крупы? Это зеленый министр аграрной политики!
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23.10.2021 11:01 Відповісти
Щас ЗЕ команда продаст урожай Китаю и все будет ок. На новый год у нас греча будет по 50 грн. Наслаждайтесь зебилы
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23.10.2021 12:26 Відповісти
 
 