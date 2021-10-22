В Україні найбільший урожай гречки за останні роки, - Мінагрополітики

В Україні зафіксовано найбільший урожай гречки за останні кілька років, хоча збір цієї культури ще триває.

Про це повідомив міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Маємо найбільший урожай гречки за останні кілька років. Два місяці тому наші прогнози були на рівні 100 тисяч тонн. І ось вже сьогодні, будучи на фінішній прямій, але ще її не перейшовши, аграрії намолотили 107 тисяч тонн гречаної крупи", - написав Лещенко.

Чиновник зазначив, що збирання гречки завершилося лише в 15 областях на 94% посівних площ. Найвища врожайність зафіксована у Вінницькій області-15,9 ц/га.

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"Тому наші оновлені прогнози становлять понад 110 тисяч тонн", - додав міністр.

Лещенко зазначив, що зерном та гречкою українці забезпечені в повному обсязі.