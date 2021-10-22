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Жернаков: "Татаровские КГБшные кандидаты" не будут претендовать на должности в КС

Жернаков:

Комиссия при Президенте определилась с кандидатами на должность судьи Конституционного Суда.

Об этом пишет в Фейсбуке координатор Общественного совета доброчестности, глава правления DEJURE юрист Михаил Жернаков, сообщает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что комиссия при Президенте рекомендовала таких кандидатов: Водянников, Петришин, Сибига, Щербанюк, Савчин, Грищук, Кармаза.

"Из хорошего - Татаровские КГБшные кандидаты не прошли вообще. За это членам комиссии благодарность. Из такого себе - такое впечатление, что вопрос добродетели и политической нейтральности членов комиссии не волнует", - пишет Жернаков.

Так, он отметил, что у кандидата Сибиги и его родни много незадекларированного имущества. Кандидат Крамаза - экс-депутат от "Слуги народа" и член ЦИК от этой партии. Это означает политическую связь, а судья КС должен быть нейтральным.

Смотрите: Шабунин о конкурсе на судей КС: От вчерашнего цирка челюсти отпали даже у опытных послов - кандидаты или КГБшники, или не знают элементарных вещей. ВИДЕО

"И по-прежнему остается еще одна ключевая угроза - кого бы из этого списка Зеленский не выбрал, если он назначит их до истечения полномочий Тупицкого и Касминина - суд будет нелегитимен 9 лет, а это беда", - добавил Жернаков.

О том, зачем Зеленскому "перезагрузка" Конституционного Суда, можно почитать здесь.

Автор: 

КС (2248) Жернаков Михаил (50)


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Кто-то в это верит ? Им начихать на то, что в ЕС уже все дороги скоро будут перекрыты.
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22.10.2021 19:20 Ответить
Клоун-"Козирь" формують кадрову політику по принципу, щоб були на гачку.
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22.10.2021 19:53 Ответить
и все это "благодаря" 73% любителям халявы и видосиков от клована квартального
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22.10.2021 19:24 Ответить
Прекрасный выбор для высшего органа правосудия - ФСБшные крысы Ермака и Татарова или ЗЕленые крысы из Слуг Наркомана.
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22.10.2021 19:35 Ответить
Жернаков висвітив "ліхтариком" двох. А що з іншими, "темні конячки" чи по ним питань немає?
Якась неповна інформація.
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22.10.2021 23:01 Ответить
 
 