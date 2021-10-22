Жернаков: "Татаровские КГБшные кандидаты" не будут претендовать на должности в КС

Комиссия при Президенте определилась с кандидатами на должность судьи Конституционного Суда.

Об этом пишет в Фейсбуке координатор Общественного совета доброчестности, глава правления DEJURE юрист Михаил Жернаков, сообщает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что комиссия при Президенте рекомендовала таких кандидатов: Водянников, Петришин, Сибига, Щербанюк, Савчин, Грищук, Кармаза.

"Из хорошего - Татаровские КГБшные кандидаты не прошли вообще. За это членам комиссии благодарность. Из такого себе - такое впечатление, что вопрос добродетели и политической нейтральности членов комиссии не волнует", - пишет Жернаков.

Так, он отметил, что у кандидата Сибиги и его родни много незадекларированного имущества. Кандидат Крамаза - экс-депутат от "Слуги народа" и член ЦИК от этой партии. Это означает политическую связь, а судья КС должен быть нейтральным.

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"И по-прежнему остается еще одна ключевая угроза - кого бы из этого списка Зеленский не выбрал, если он назначит их до истечения полномочий Тупицкого и Касминина - суд будет нелегитимен 9 лет, а это беда", - добавил Жернаков.

О том, зачем Зеленскому "перезагрузка" Конституционного Суда, можно почитать здесь.