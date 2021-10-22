Жернаков: "Татаровські кагебешні кандидати" не претендуватимуть на посади в КС

Комісія при президентові визначилася з кандидатами на посаду судді Конституційного Суду.

Про це пише у Фейсбуці координатор Громадської ради доброчесності, голоава правління DEJURE юрист Михайло Жернаков, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що комісія при президентові рекомендувала таких кандидатів: Водянніков, Петришин, Сибіга, Щербанюк, Савчин, Грищук, Кармаза.

"З хорошого - Татаровські кагебешні кандидати не пройшли взагалі. За це членам комісії подяка. З такого собі - таке враження, що питання доброчесності і політичної нейтральності членів комісії не хвилює", - пише Жернаков.

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Так, він зазначив, що у кандидата Сибіги і його рідні багато незадекларованого майна. Кандидат Кармаза - ексдепутат від "Слуги народу" і член ЦВК від цієї партії. Це означає політичний зв'язок, а суддя КС має бути нейтральним.

"І як і раніше залишається ще одна ключова загроза - кого б із цього списку Зеленський не обрав, якщо він призначить їх до закінчення повноважень Тупицького і Касмініна - суд буде нелегітимний 9 років, а це біда", - додав Жернаков.

Про те, навіщо Зеленському "перезавантаження" Конституційного Суду, можна почитати тут.