COVID-ограничения начнут отменять после вакцинации 70% населения, - Ляшко
Ограничения в Украине по коронавирусу можно отменить в случае вакцинации не менее 70% украинцев.
Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил в эфире программы "Свободы слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
"Страны европейского региона, которые начали вакцинацию, за 4-5 месяцев дошли до порога 70%. Все остальные усиливают роль государства, вмешательство для того, чтобы увеличить количество вакцинированных среди 30%, которые не хотят или боятся", - сказал Ляшко.
Министр считает, что теперешняя динамика вакцинации показывает: 70% украинцев будут вакцинированы. "Далее будем убеждать и говорить", - добавил он.
После достижения показателя в 70% вакцинированных Украина сможет постепенно отказываться от коронавирусных ограничений.
"В скандинавских странах уже отменяют маски в транспорте, потому что процент вакцинации уже более 75%", - добавил Ляшко.
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Чим будете займатися? Горобцям дулі тикати?
Эффект вакцины начинает спадать через пол года после вакцинации.
А перевакцинироваться надо через год.
Таким образом, они должны провакцинировать 70% населения за ОДИН ГОД максимум, а лучше за 9-10 месяцев.
То есть, ежедневно вакцинировать не менее 78000 человек, а лучше 100000 (праздники, то да сё).
Надо же делать минимум ДВА укола.
Поэтому ежедневно надо колоть 156000-200000 человек.
Он медик или гауляйтер ?
Развалілі Совок - развалім і Русню
СЛАВА УКРАЇНІ !!!
Не говоря уже о том, что если вакцинировать даже по 3 миллиона в месяц, то до 70 процентов нам еще год колоться. А там кстати и по второму кругу надо, а потом и по третьему... Пока не надоест или пока не изобретут нормально эффективное лекарство от ковида. Которое быстро подымает на ноги больных.
Но как то не видно что бы вакцинация очень сильно помогала!
15 143 376
58,50 %
https://ourworldindata.org/covid-vaccinations світ-48.
У дельти Ро не 2 як на початках ковіду, а 6-7.
тому йдеться вже не про 60,а 70-80 необхідних відсотків...для того,щоб карантинні обмеження можна знімати...
а поки що антиваксерів треба "ї..ати у хвіст і гриву",бо це унеможливлюють
щоб не розносили заразу..
Потрібні максимальні обмеження , щоб люди швидше приймали розумне рішення вакцинуватись .
Посмотрите графики по разным странам и и докажите мне что вакцинация эффективна! И я побегу делать укол ,хотя уже переболел легко! А максимальні обмеження можете засунути собі у дупу ! Мізки включіть самі , а не задурюйте їх іншим!
https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
https://who.maps.arcgis.com/apps/dashboards/a19d5d1f86ee4d99b013eed5f637232d