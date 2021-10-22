COVID-ограничения начнут отменять после вакцинации 70% населения, - Ляшко

Ограничения в Украине по коронавирусу можно отменить в случае вакцинации не менее 70% украинцев.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил в эфире программы "Свободы слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Страны европейского региона, которые начали вакцинацию, за 4-5 месяцев дошли до порога 70%. Все остальные усиливают роль государства, вмешательство для того, чтобы увеличить количество вакцинированных среди 30%, которые не хотят или боятся", - сказал Ляшко.

Министр считает, что теперешняя динамика вакцинации показывает: 70% украинцев будут вакцинированы. "Далее будем убеждать и говорить", - добавил он.

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После достижения показателя в 70% вакцинированных Украина сможет постепенно отказываться от коронавирусных ограничений.

"В скандинавских странах уже отменяют маски в транспорте, потому что процент вакцинации уже более 75%", - добавил Ляшко.