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Новости Коронавирус и карантин
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COVID-ограничения начнут отменять после вакцинации 70% населения, - Ляшко

COVID-ограничения начнут отменять после вакцинации 70% населения, - Ляшко

Ограничения в Украине по коронавирусу можно отменить в случае вакцинации не менее 70% украинцев.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил в эфире программы "Свободы слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Страны европейского региона, которые начали вакцинацию, за 4-5 месяцев дошли до порога 70%. Все остальные усиливают роль государства, вмешательство для того, чтобы увеличить количество вакцинированных среди 30%, которые не хотят или боятся", - сказал Ляшко.

Министр считает, что теперешняя динамика вакцинации показывает: 70% украинцев будут вакцинированы. "Далее будем убеждать и говорить", - добавил он.

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После достижения показателя в 70% вакцинированных Украина сможет постепенно отказываться от коронавирусных ограничений.

"В скандинавских странах уже отменяют маски в транспорте, потому что процент вакцинации уже более 75%", - добавил Ляшко.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) шоу Шустера (315) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
В Португалии 98% взрослого населения вакцинировано, в день 900+ заболевших, кто болеет ?
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22.10.2021 23:10
+7
Упырь признался, что хочет уколоть всех, независимо от возраста и состояния здоровья.
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23.10.2021 00:27
+6
Отменят после того как уколотые покорными дебилами станут
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22.10.2021 23:46
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ляшко, депутаты показывают пример для пересичных украинцев-они не вакцинируются.
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22.10.2021 22:39 Ответить
Ніколи цього не буде! Московські попи та антиваксерні боти цього не допустять. Знову закриють нас на карантин та будуть чекати, коли голодне та оскаженіле бидло почне одне одного їсти.
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22.10.2021 22:41 Ответить
А я пропоную не бажаючих вакцинуватися відсторонити від роботи! Геть усіх! Сподіваюся 20% обраних їх вдало замінять!
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22.10.2021 22:51 Ответить
Незабаром відсторонять від роботи майже усіх, коли закриють країну на черговий карантин.

Чим будете займатися? Горобцям дулі тикати?
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22.10.2021 23:01 Ответить
А як працював при тих локдаунах, так і працюватиму! Бо якщо закриють моє та решту профільних підприємств вакциновані без електроенергії залишаться.
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22.10.2021 23:04 Ответить
Ну, на Цензорі ви працюєте на кацапську антиковідну пропаганду.
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22.10.2021 23:27 Ответить
Україна на третьому місці у світі по смертності від ковіду. 614 померлих за добу, а ви зі своїми ************, як кацапячий бот аж з трусів вистрибуєте від радощів.
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22.10.2021 23:50 Ответить
Дуже дивно що *********** та проклять у бік не бажаючих вакцинуватися ви впритул не помічаєте.
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23.10.2021 09:44 Ответить
Та де ділись всі ваші аргументи, коли заборонили невакцинованим у потягах їздити - вони всі штурмують тепер пункти вакцинації і не бояться наслідків вакцинації.. СТАДО.
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23.10.2021 09:48 Ответить
Так, штурмують, навіть з пострілами. Це напевно Ляшко розповів?
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23.10.2021 10:11 Ответить
У який саме день я почала заважати жити якомусь Андрею Ивашкевичу? Я тебе взагалі вперше бачу на сайті.
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23.10.2021 00:22 Ответить
Вы дебил в Европе болеют с уровнем вакцинацией 70/90% вопрос кто болеет то хомячки насекомые или те самые вакцинированные Ляшко и власть пребывают в статусе придурков Израиля там также праздник с салютами устроили от массовой вакцинации и получили при Дельта +% 200 прироста больных и 70% роста смертей только об этом не сильно с салютами отмечают в Израиле....
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23.10.2021 07:59 Ответить
І це він патякає коли вакцинованих 15%
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22.10.2021 22:43 Ответить
Полностью вакцинированно только 6,5 млн, да и то те кто делал прививки весной уже вновь в зоне риска и им нужно вновь вакцинироватся.
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22.10.2021 22:49 Ответить
Тоесть - НИКОГДА!
Эффект вакцины начинает спадать через пол года после вакцинации.
А перевакцинироваться надо через год.
Таким образом, они должны провакцинировать 70% населения за ОДИН ГОД максимум, а лучше за 9-10 месяцев.
То есть, ежедневно вакцинировать не менее 78000 человек, а лучше 100000 (праздники, то да сё).
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22.10.2021 22:49 Ответить
Сорри, ошибся:
Надо же делать минимум ДВА укола.
Поэтому ежедневно надо колоть 156000-200000 человек.
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22.10.2021 22:59 Ответить
Отличайте зёрна от плевел. Вакцина и китайский шмурдяк это две большие разницы
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22.10.2021 23:56 Ответить
зелин контингент начал массово дохнуть...теперь икс их загонишь на уколы,будут ховатся под диваны---бумеранг он **** такой.
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22.10.2021 22:54 Ответить
С учетом того что в 2022 году все нужно повторять заново ( три вакцинации), о чем предупреждают чины от медицины, то ограничения придется сохранять постоянно. Украине не поднять вакцинацию 70% ( а нужно даже 80-85% не меньше) за столько короткие сроки между очередной прививочной компанией. У коронавируса все таки оказывается есть сезонность. А значит по сути остается окно для вакцинации май - сентябрь и за этот период нужно вакцинировать не менее 80-85% взрослого населения, вряд ли это реально. Но только тогда может быть и будет возможность проходить период октябрь - апрель без ограничений.
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22.10.2021 23:08 Ответить
особенно если учесть, что этому населению ещё мозги нужно вставить. А это задача посложнее
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22.10.2021 23:20 Ответить
А что ваши мозги думают о том, что в Израиле, в поисках ответа на смертность после вакцинации. три группы мышей: 1инфицированная ковид 2 вакцинирована и 3 чистая, заразили сезонным гриппом. Первые две группы погибли в полном составе. А о том что в Великобритании с одним из самых высоких уровней вакцинации по 50000 заболевших за сутки и смертность выше чем в начале вакцинации.
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23.10.2021 00:24 Ответить
Антиковідна ботяра! Краще розкажи, що там на расєї. Цю фігню твої колеги по цеху вже пейсали.
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23.10.2021 00:30 Ответить
Звернись до психіатра. В тебе манія переслідування москалями. Хоть від них всяких пакостей треба чекати, але не можна шкірити зуби на всіх зустрічних.
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23.10.2021 01:08 Ответить
Звернись до проктолога, у тебе мозок там дав збій. Багато хрюкаєш та гавкаєш одночасно.
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23.10.2021 01:13 Ответить
В Португалии 98% взрослого населения вакцинировано, в день 900+ заболевших, кто болеет ?
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22.10.2021 23:10 Ответить
В Португалии население поменьше и климат другой
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22.10.2021 23:48 Ответить
Да пофиг на климат, ВАКЦИНИРОВАННО 98%, кто тогда болеет ?
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22.10.2021 23:58 Ответить
Ты еще смертность сравни, 8 человек в день у них и 614 у нас... И при чем тут взрослое население? Дельтой болеют все возраста.
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23.10.2021 02:30 Ответить
Отменят после того как уколотые покорными дебилами станут
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22.10.2021 23:46 Ответить
Чем вакцинироваться? Китайским шмурдяком? Пусть сами вакцинуются этим шмурдяком
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22.10.2021 23:52 Ответить
хм.. ну пока только 50% не против чтобы остальные 50% вакцинировались..
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22.10.2021 23:52 Ответить
Что-то Ляшко много на себя берёт.
Он медик или гауляйтер ?
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23.10.2021 00:02 Ответить
А он будет козлом отпущения на суде за дискриминацию и принуждение к участию в медицинских экспериментах, что классифицируется Нюрнбергским кодексом как очень тяжкие преступления. За такие дела Геринга повесили.
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23.10.2021 00:33 Ответить
Павєсілі Герінга - павєсім і Путіна
Развалілі Совок - развалім і Русню
СЛАВА УКРАЇНІ !!!
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23.10.2021 08:18 Ответить
Нет не начнут, как только будет очередной ковид-сезон, осень или весна (летом и зимой ковидом болеют мало) - вне зависимости от количества вакцинированный будут всплески.
Не говоря уже о том, что если вакцинировать даже по 3 миллиона в месяц, то до 70 процентов нам еще год колоться. А там кстати и по второму кругу надо, а потом и по третьему... Пока не надоест или пока не изобретут нормально эффективное лекарство от ковида. Которое быстро подымает на ноги больных.
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23.10.2021 00:05 Ответить
Упырь признался, что хочет уколоть всех, независимо от возраста и состояния здоровья.
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23.10.2021 00:27 Ответить
Ты признался в том, что ты не знаешь, что все - это 100%. Ты что, много болел в школе?
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23.10.2021 12:15 Ответить
Какие то странные графики если посмотреть по разным странам https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/vaccination/australia/ https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/vaccination/australia/


Но как то не видно что бы вакцинация очень сильно помогала!
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23.10.2021 01:12 Ответить
австраліяПолностью вакцини­ровано
15 143 376
58,50 %

https://ourworldindata.org/covid-vaccinations світ-48.

У дельти Ро не 2 як на початках ковіду, а 6-7.

тому йдеться вже не про 60,а 70-80 необхідних відсотків...для того,щоб карантинні обмеження можна знімати...

а поки що антиваксерів треба "ї..ати у хвіст і гриву",бо це унеможливлюють
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23.10.2021 09:22 Ответить
ї..ать у хвіст і гриву - самі себе! Я перехворів легко і не хочу і не буду вакцинуватись. Почитайте дослідження - повторно хворіють одиниці з проблемним імунітетом. У нормальних людей що перехворіли імунітет на довгі роки! Тим більше , коли я стикаюсь з цим вірусом час від часу , імунітет підтримується. Я не буду собі колоти казна-що! Я 30 років не приймаю таблетки ніякі і майже не хворію , про антибіотики давно забув і жарознижуючи теж не приймаю , маю відмінний імунітет ,чому я повинен його вбивати не знаючи чим? Тільки для галочки!? Щоб хтось нажився? Бесплатний сир тільки у мишоловці!
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23.10.2021 09:56 Ответить
Ш подивіться інші каїни , тенденція одна , навіть де 80% вакциновано!
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23.10.2021 09:57 Ответить
Суть не в том что бы она помогала, суть в том что бы ее колоть бесконечно.
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23.10.2021 09:34 Ответить
Хороша казочка. Тут теж такі байки мололи.
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23.10.2021 02:01 Ответить
Лучше 73% так честнее будет :
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23.10.2021 05:08 Ответить
Довбо..бів,таких як ви,пане патрійоте,необхідно лікувати примусово..

щоб не розносили заразу..
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23.10.2021 09:15 Ответить
Чим більше обмежень для невакцинованих - дим довші черги на пунктах щеплення.
Потрібні максимальні обмеження , щоб люди швидше приймали розумне рішення вакцинуватись .
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23.10.2021 08:14 Ответить
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/vaccination/australia/

Посмотрите графики по разным странам и и докажите мне что вакцинация эффективна! И я побегу делать укол ,хотя уже переболел легко! А максимальні обмеження можете засунути собі у дупу ! Мізки включіть самі , а не задурюйте їх іншим!
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23.10.2021 11:46 Ответить
статистика норвегії,італії показує,що цифра,при якій можна знімати карантинні обмеження- 75.

https://ourworldindata.org/covid-vaccinations

https://who.maps.arcgis.com/apps/dashboards/a19d5d1f86ee4d99b013eed5f637232d
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23.10.2021 09:13 Ответить
В чому головна відмінність між 56% адекватних громадян, які свідомо відмовляються від участі в сумнівних медичних експериментах і тими, кого брехливі ЗМІ залякали, чи кому не вистачило розумових здібностей, і вони добровільно вкололи собі цю т.з. вакцину: перші, ґрунтуючись на досвіді поколінь, прекрасно знають, що робити і до чого готуватися; другі, не мають ні найменшого уявлення про те, що їх чекає, бо вони втратили можливість керувати своєю долею.
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23.10.2021 10:54 Ответить
лучше - 73%... ну вы понимаете....
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23.10.2021 13:16 Ответить
 
 