COVID-обмеження почнуть скасовувати після вакцинації 70% населення, - Ляшко

Обмеження в Україні щодо коронавірусу можна скасувати у разі вакцинації не менше 70% українців.

Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Країни європейського регіону, які почали вакцинацію, за 4-5 місяців дійшли до порога 70%. Решта підсилюють роль держави, втручання для того, щоб збільшити кількість вакцинованих серед 30%, які не хочуть або бояться", - сказав Ляшко.

Міністр вважає, що теперішня динаміка вакцинації показує: 70% українців будуть вакциновані. "Далі будемо переконувати і говорити", - додав він.

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Після досягнення показника в 70% вакцинованих Україна зможе поступово відмовлятися від коронавірусних обмежень.

"У скандинавських країнах вже скасовують маски у транспорті, тому що відсоток вакцинації вже понад 75%", - додав Ляшко.