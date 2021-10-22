COVID-обмеження почнуть скасовувати після вакцинації 70% населення, - Ляшко
Обмеження в Україні щодо коронавірусу можна скасувати у разі вакцинації не менше 70% українців.
Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
"Країни європейського регіону, які почали вакцинацію, за 4-5 місяців дійшли до порога 70%. Решта підсилюють роль держави, втручання для того, щоб збільшити кількість вакцинованих серед 30%, які не хочуть або бояться", - сказав Ляшко.
Міністр вважає, що теперішня динаміка вакцинації показує: 70% українців будуть вакциновані. "Далі будемо переконувати і говорити", - додав він.
Після досягнення показника в 70% вакцинованих Україна зможе поступово відмовлятися від коронавірусних обмежень.
"У скандинавських країнах вже скасовують маски у транспорті, тому що відсоток вакцинації вже понад 75%", - додав Ляшко.
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Чим будете займатися? Горобцям дулі тикати?
Эффект вакцины начинает спадать через пол года после вакцинации.
А перевакцинироваться надо через год.
Таким образом, они должны провакцинировать 70% населения за ОДИН ГОД максимум, а лучше за 9-10 месяцев.
То есть, ежедневно вакцинировать не менее 78000 человек, а лучше 100000 (праздники, то да сё).
Надо же делать минимум ДВА укола.
Поэтому ежедневно надо колоть 156000-200000 человек.
Он медик или гауляйтер ?
Развалілі Совок - развалім і Русню
СЛАВА УКРАЇНІ !!!
Не говоря уже о том, что если вакцинировать даже по 3 миллиона в месяц, то до 70 процентов нам еще год колоться. А там кстати и по второму кругу надо, а потом и по третьему... Пока не надоест или пока не изобретут нормально эффективное лекарство от ковида. Которое быстро подымает на ноги больных.
Но как то не видно что бы вакцинация очень сильно помогала!
15 143 376
58,50 %
https://ourworldindata.org/covid-vaccinations світ-48.
У дельти Ро не 2 як на початках ковіду, а 6-7.
тому йдеться вже не про 60,а 70-80 необхідних відсотків...для того,щоб карантинні обмеження можна знімати...
а поки що антиваксерів треба "ї..ати у хвіст і гриву",бо це унеможливлюють
щоб не розносили заразу..
Потрібні максимальні обмеження , щоб люди швидше приймали розумне рішення вакцинуватись .
Посмотрите графики по разным странам и и докажите мне что вакцинация эффективна! И я побегу делать укол ,хотя уже переболел легко! А максимальні обмеження можете засунути собі у дупу ! Мізки включіть самі , а не задурюйте їх іншим!
https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
https://who.maps.arcgis.com/apps/dashboards/a19d5d1f86ee4d99b013eed5f637232d