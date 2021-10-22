Для лікарів-антивакцинаторів має бути кримінальна відповідальність, - ізраїльський лікар Бриль
Лікарі, які закликають пацієнтів не вакцинуватися від COVID-19, мають нести за це кримінальну відповідальність.
Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера"заявив ізраїльський лікар-реаніматолог Борис Бриль, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Для України така рекомендація: треба вводити кримінальну відповідальність для лікарів, які розповідають те, що не відповідає дослідженням. Мої думки у мене на кухні повинні бути і все. І вище нікуди не йти", - сказав Бриль.
Він додав, що вакцинація є єдиним способом перемогти коронавірус.
"Потрібно вакцинувати не тільки на вокзалах, а й у кожному кіоску, щоб якомога більше охопити населення вакцинацією. Ви можете відкрити тисячі відділень на мільйони ліжок, але на сьогодні немає жодного ефективного способу лікування коронавірусіу крім вакцинації. Не існує", - підкреслив Бриль.
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Далі буде ще жорсткіше. Який фашизм, який концлагєрь? Ви всьо врйотє.
https://ccu.gov.ua/novyna/konstytuciynyy-sud-********-uhvalyv-rishennya-u-spravi-shchodo-konstytuciynosti-vstanovlenyh Конституційний Суд України ухвалив Рішення у справі щодо конституційності
встановлених на період дії карантину обмежень прав і свобод громадян
https://ccu.gov.ua/novyna/konstytuciynyy-sud-********-uhvalyv-rishennya-u-spravi-shchodo-konstytuciynosti-vstanovlenyh 28.08.2020
https://ccu.gov.ua/novyna/konstytuciynyy-sud-********-uhvalyv-rishennya-u-spravi-shchodo-konstytuciynosti-vstanovlenyh Велика палата Конституційного Суду України 28 серпня 2020 року ухвалила Рішення у справі за конституційним поданням Верховного Суду.
Суб'єкт права на конституційне подання - Верховний Суд - звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням визнати такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), положення підпунктів 5, 6, 7, 14 пункту 3, абзацу шостого пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України "Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів" від 20 травня 2020 року № 392 (далі - Постанова № 392), пунктів 10, 17 Порядку здійснення протиепідемічних заходів, пов'язаних із самоізоляцією, затвердженого Постановою № 392 (далі - Порядок), частин першої, третьої статті 29 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" від 14 листопада 2019 року № 294-ІХ зі змінами (далі - Закон № 294), абзацу дев'ятого пункту 2 розділу ІІ "Прикінцеві положення" Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"» від 13 квітня 2020 року № 553-ІХ (далі - Закон № 553).
Рішенням Конституційного Суду України визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), положення:
- частин першої, третьої статті 29 Закону № 294;
- абзацу дев'ятого пункту 2 розділу ІІ "Прикінцеві положення" Закону № 553.
Зазначені положення законів визнані неконституційними та втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України цього Рішення.
Суд також закрив конституційне провадження у справі в частині щодо перевірки на відповідність Конституції України оспорюваних положень Постанови № 392 та Порядку у зв'язку з втратою їх чинності.
При цьому, Конституційний Суд України наголосив, що обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є можливим у випадках, визначених Конституцією України. Таке обмеження може встановлюватися виключно законом - актом, ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої влади в Україні; встановлення такого обмеження підзаконним актом суперечить Конституції України.
Мне тут недавно нащелкали фотографий - по областям жгуть мусор в промышленных масштабах. Особенно на левом берегу Днепра. А в курсе ли что жгут не только сено но и разную химию?
И дело не только в том что в дыме частицы которые вызывают и астмы, и поражения легких.
И у детей дышащим таким дымом регулярно могут в будущем возникнуть раки вплоть до лейкемии. Потому что организм молодой, и частицы из дыхательных путей попадают в кровь.
А также дело в том что такой дым поражает дыхательные пути. При поражении дыхательных путей значительно увеличиваються шансы заболеть и гриппом и короновирусом в более тяжёлой форме. Поскольку слизистая сушиться и разрушаеться.
И вот что знакомый врач молодой думат - а не специално ли это делаеться чтобы побольше людей в Украине позаболевали? И вообще, чтобы здоровье нации испортить. Неужели кацапы подсказали? Раньше такого не было. Лет 15-20 назад. В таких масштабах.
Не разбираясь кто болен а кто нет! Я как то по другому вакцинацию понимаю , а это больше похоже на распространение наркотиков!
не зашкодить.
А хочеш - з правцем поексперементуємо?
Так що, замість того, як писати ось цю маячню - "Ні одна вакцинація не дає дієвіший захист ніж хвороба!" - краще вивчи предмет, про який пишеш.
Є лише диктатура фарми і "борців".
Всіх, хто має іншу думку і намагається її висловити (ті ж лікарі) - затавровують, погрожують позбавити (і позбавляють) ліцензії, а це "богоізбране" ще квакнуло про кримінальну відповідальність.
Нічого спільного ні з лікуванням, ні з "турботою" про здоров*я людей вакцинофашизм не має.
а не самовбивчо в Україні.
а бо ви і є ворожі боти.Тоді відразу на..уй у спам!
Если пропустишь файзер-укол
Сразу посадим тебя мы кол .
Если Модерну не хочешь колоть
Будем на площади людной пороть
Слава Прививке , слава Короне !
Вновь коммунисты уселись на троне
Рабство покорность в закон возвели
Стадо баранов блеет в пыли.
просто одну роботу роблять.Заради вимирання України."во славу путина"
Те кто принес левак должны получить штраф и месяц исправительных работ. На первый раз. За вторую попытку - срок.
Поддельщикам нужно давать 10 лет. Интерент забит бизнесменами. Но зебилам некогда принять закон. Подумаешь по 400-500 трупов каждые сутки.
Друге я не розумію чому я якщо перехворів і в мене судячи по дослідженнях імунітет мінім 8 місяців, повинен вакцинуватись, при чому виробники гарантують імунітет після вакцинації тільки на 4 місяці.... Плюс є багато хто безсимптомно переніс.....Зробили тест є на антитіла і якщо немає тоді є необхідність вакцинації а не примусово всіх....
October 22 (GMT)
639 new cases and 1 new death in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
October 21
970 new cases and 8 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
October 20
1,058 new cases and 7 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
October 22
23,785 new cases and 614 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/ Ukraine [https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-cov19 source ]
І спаду ще не видно.
October 22 (GMT)
639 new cases and 1 new death in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
October 21
970 new cases and 8 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
October 20
1,058 new cases and 7 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
Лицемеры паскудные, нужно кучу раз вакцинироваться, а ответственность они не несут, + говорят вакцина, это не гарантия, что вы не заболеете. То набуя мне эта срань нужна?
Хотя, особенно в последнее десятилетие, мне кажется, что мир сошел с ума, ибо я совершенно не понимаю людей.
Начались захватнические войны, как в 16 веке, уничтожаются неиспользованные вакцины при эпидемии и куче придурков, которые решили просто тупо умереть похоже.
Сами же не могут объяснить почему не вакцинируются. Просто маразм.
Виновата Власть .....