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Новини Боротьба з коронавірусом
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Для лікарів-антивакцинаторів має бути кримінальна відповідальність, - ізраїльський лікар Бриль

Для лікарів-антивакцинаторів має бути кримінальна відповідальність, - ізраїльський лікар Бриль

Лікарі, які закликають пацієнтів не вакцинуватися від COVID-19, мають нести за це кримінальну відповідальність.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера"заявив ізраїльський лікар-реаніматолог Борис Бриль, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Для України така рекомендація: треба вводити кримінальну відповідальність для лікарів, які розповідають те, що не відповідає дослідженням. Мої думки у мене на кухні повинні бути і все. І вище нікуди не йти", - сказав Бриль.

Він додав, що вакцинація є єдиним способом перемогти коронавірус.

"Потрібно вакцинувати не тільки на вокзалах, а й у кожному кіоску, щоб якомога більше охопити населення вакцинацією. Ви можете відкрити тисячі відділень на мільйони ліжок, але на сьогодні немає жодного ефективного способу лікування коронавірусіу крім вакцинації. Не існує", - підкреслив Бриль.

Читайте також: "Гра у вакцинацію": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять чому українці не хочуть вакцинуватися і чи є Зеленський гарантом свободи слова в Україні?

Автор: 

вакцина (4419) шоу Шустера (309) лікарі (1289) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+19
Те, що усі виборці Зеленскього антиваксери - цинічна брехня. Серед них повно гомеопатів, плоскоземельників, малограмотних і просто розумово відсталих.
А також один дебіл з пірамідкою Ю-Шинсе.
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22.10.2021 22:59
+16
ну почему ни один из знающих и уверенных в своих знаниях не говорит о тотальном тестировании - всех подряд (и особенно перед вакцинацией), чтоб понять картину .. ну ведь переболевший уже имеет антитела... зачем ему сейчас вакцина???? может ему она нужнее будет через полгода, через год , когда действительно иммунитет начнет проседать... многие же болели бессимптомно, но у них может быть больше антител, чем после 2 или 3 вакцин... Я НЕ ПРОТИВ ВАКЦИНАЦИИ !!! я против насильственной вакцинации тех, кто может без этого обойтись и кто уже безвреден (по распространению) и в случае заражения (а повторное заражение после выздоровления не частое, а вот после вакцинации...возможное, ибо вакцинация может происходить в то время, когда человек уже с вирусом - ведь тестирование перед вакцинацией не проводилось)
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22.10.2021 23:30
+14
Наукова дискусія щодо єдиної хвороби в світі - заборонена.

Є лише диктатура фарми і "борців".

Всіх, хто має іншу думку і намагається її висловити (ті ж лікарі) - затавровують, погрожують позбавити (і позбавляють) ліцензії, а це "богоізбране" ще квакнуло про кримінальну відповідальність.

Нічого спільного ні з лікуванням, ні з "турботою" про здоров*я людей вакцинофашизм не має.
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23.10.2021 01:49
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Врачи, которые призывают пациентов не вакцинироваться от COVID-19, должны нести за это уголовную ответственность. Источник:
Далі буде ще жорсткіше. Який фашизм, який концлагєрь? Ви всьо врйотє.

https://ccu.gov.ua/novyna/konstytuciynyy-sud-********-uhvalyv-rishennya-u-spravi-shchodo-konstytuciynosti-vstanovlenyh Конституційний Суд України ухвалив Рішення у справі щодо конституційності
встановлених на період дії карантину обмежень прав і свобод громадян
https://ccu.gov.ua/novyna/konstytuciynyy-sud-********-uhvalyv-rishennya-u-spravi-shchodo-konstytuciynosti-vstanovlenyh 28.08.2020
https://ccu.gov.ua/novyna/konstytuciynyy-sud-********-uhvalyv-rishennya-u-spravi-shchodo-konstytuciynosti-vstanovlenyh Велика палата Конституційного Суду України 28 серпня 2020 року ухвалила Рішення у справі за конституційним поданням Верховного Суду.
Суб'єкт права на конституційне подання - Верховний Суд - звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням визнати такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), положення підпунктів 5, 6, 7, 14 пункту 3, абзацу шостого пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України "Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів" від 20 травня 2020 року № 392 (далі - Постанова № 392), пунктів 10, 17 Порядку здійснення протиепідемічних заходів, пов'язаних із самоізоляцією, затвердженого Постановою № 392 (далі - Порядок), частин першої, третьої статті 29 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" від 14 листопада 2019 року № 294-ІХ зі змінами (далі - Закон № 294), абзацу дев'ятого пункту 2 розділу ІІ "Прикінцеві положення" Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"» від 13 квітня 2020 року № 553-ІХ (далі - Закон № 553).
Рішенням Конституційного Суду України визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), положення:
- частин першої, третьої статті 29 Закону № 294;
- абзацу дев'ятого пункту 2 розділу ІІ "Прикінцеві положення" Закону № 553.
Зазначені положення законів визнані неконституційними та втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України цього Рішення.
Суд також закрив конституційне провадження у справі в частині щодо перевірки на відповідність Конституції України оспорюваних положень Постанови № 392 та Порядку у зв'язку з втратою їх чинності.
При цьому, Конституційний Суд України наголосив, що обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є можливим у випадках, визначених Конституцією України. Таке обмеження може встановлюватися виключно законом - актом, ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої влади в Україні; встановлення такого обмеження підзаконним актом суперечить Конституції України.
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22.10.2021 23:57 Відповісти
Не вакцинированных людей нужно лечить за деньги. Нашей стране это только пойдет на пользу.
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22.10.2021 23:59 Відповісти
І заборонити невакцинованим платити податки..
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23.10.2021 00:10 Відповісти
А Монтаньє казав,що не все так добре з вакцинами від ковіду.А це не просто якийсь там вірусолог.
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23.10.2021 00:06 Відповісти

Мне тут недавно нащелкали фотографий - по областям жгуть мусор в промышленных масштабах. Особенно на левом берегу Днепра. А в курсе ли что жгут не только сено но и разную химию?

И дело не только в том что в дыме частицы которые вызывают и астмы, и поражения легких.

И у детей дышащим таким дымом регулярно могут в будущем возникнуть раки вплоть до лейкемии. Потому что организм молодой, и частицы из дыхательных путей попадают в кровь.

А также дело в том что такой дым поражает дыхательные пути. При поражении дыхательных путей значительно увеличиваються шансы заболеть и гриппом и короновирусом в более тяжёлой форме. Поскольку слизистая сушиться и разрушаеться.

И вот что знакомый врач молодой думат - а не специално ли это делаеться чтобы побольше людей в Украине позаболевали? И вообще, чтобы здоровье нации испортить. Неужели кацапы подсказали? Раньше такого не было. Лет 15-20 назад. В таких масштабах.
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23.10.2021 00:07 Відповісти
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23.10.2021 00:38 Відповісти
Нарешті! Вас почали банити! Сподіваюсь, антиваксерів незабаром взагалі не залишиться на сайті.
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23.10.2021 00:36 Відповісти
врач должен лечить всех: и вакцинированных, и нет, и верующих и атеистов, и хороших людей и ублюдков. Профессия как бы...
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23.10.2021 00:37 Відповісти
Хрюкнув недобитий бот із параші.
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23.10.2021 00:39 Відповісти
"Нужно вакцинировать не только на вокзалах, но и в каждом ларьке,Источник:

Не разбираясь кто болен а кто нет! Я как то по другому вакцинацию понимаю , а это больше похоже на распространение наркотиков!
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23.10.2021 01:20 Відповісти
якщо вакцинація збільшує опір організму,то немає перешкод провакцинуватись перехворівшому.

не зашкодить.
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23.10.2021 08:54 Відповісти
Ні одна вакцинація не дає дієвіший захист ніж хвороба! Почитайте дослідження і включіть мозок! Скільки різновидів антигенів дає хвороба - майже 30 різновидів!Які захищають від усіх штамів. А скільки вакцинація - 1 на білок шипу!
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23.10.2021 10:00 Відповісти
Ти стверджуєш "Ні одна вакцинація не дає дієвіший захист ніж хвороба!" Ну, то давай, я вколю собі антирабічну вакцину, а тобі введемо вірус сказу. Подивимося, чи ти правий.
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23.10.2021 16:10 Відповісти
Є вийнятки , і сказ один з них. Але не Ковід!
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23.10.2021 16:28 Відповісти
Ну, мені ще за часів СРСР перед поїздкою на полігон кололи вакцини проти чуми і проти холери. Я і мої товариші по службі їх тоді перенесли нормально, так що можемо і з цими хворобами проексперементувати...
А хочеш - з правцем поексперементуємо?
Так що, замість того, як писати ось цю маячню - "Ні одна вакцинація не дає дієвіший захист ніж хвороба!" - краще вивчи предмет, про який пишеш.
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23.10.2021 16:35 Відповісти
Ти звик до планової вакцинації дітей, які досягли певного віку та інших обмежених груп населення. У даному ж випадку, в зв'язку з ПАНДЕМІЄЮ, вакцинація має бути тотальною - всіх, хто не має протипоказань, інакше, через карантинні обмеження виникають серйозні економічні, а слідом за ними й соціальні проблеми.
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23.10.2021 11:01 Відповісти
ТОТАЛЬНОЮ - оце мені і не подобається! Я звик думати , і біологію дуже добре знаю , і завжди цікавився медециною і як працюють вакцини цікавився усе життя , з хімією знайомий і математика дуже до мене близька. ТОТАЛЬНА вакцинація без досліджень стану здоров'я людини - це тільки для галочки. А ще ніякої відповідальності ні з боку виробників вакцин , ні з боку тих , хто їх заставляє колоти! БЕЗВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ - от інша складова цієї ситуації! Я повторююсь - ПЕРЕХВОРІВШИМ НЕ ПОТРІБНА ВАКЦИНАЦІЯ! А якщо вони стикаються повторно з цим вірусом , то вони отримують повторну природну ревакцинацію! Навіть якщо антитіла з часом падають! Це як памперс! Дитину , яка носила довго памперс , відучити від нього складніше! Я ніколи його не носив і на горшок з року ходив!
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23.10.2021 11:13 Відповісти
Наукова дискусія щодо єдиної хвороби в світі - заборонена.

Є лише диктатура фарми і "борців".

Всіх, хто має іншу думку і намагається її висловити (ті ж лікарі) - затавровують, погрожують позбавити (і позбавляють) ліцензії, а це "богоізбране" ще квакнуло про кримінальну відповідальність.

Нічого спільного ні з лікуванням, ні з "турботою" про здоров*я людей вакцинофашизм не має.
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23.10.2021 01:49 Відповісти
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23.10.2021 01:55 Відповісти
цю "теорію",ведана і решта антиваксерів, можете"штовхати" на рашці.Ворогу.

а не самовбивчо в Україні.

а бо ви і є ворожі боти.Тоді відразу на..уй у спам!
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23.10.2021 08:49 Відповісти
ответственность ? это зря тратить время . расстреливать без суда и следствия . все иные мнения надо отменить , обьявить файзер/модерну божией милостью и колоть колоться колоться !

Если пропустишь файзер-укол
Сразу посадим тебя мы кол .
Если Модерну не хочешь колоть
Будем на площади людной пороть
Слава Прививке , слава Короне !
Вновь коммунисты уселись на троне
Рабство покорность в закон возвели
Стадо баранов блеет в пыли.
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23.10.2021 02:40 Відповісти
Добряче тебе Пегас по безтолковці брикнув.
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23.10.2021 08:16 Відповісти
долпоепы и антиваксеры - это одни и те же туловища.
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23.10.2021 06:23 Відповісти
ні,вони різні.

просто одну роботу роблять.Заради вимирання України."во славу путина"
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23.10.2021 08:51 Відповісти
Угу. Для начала зебилам нужно ввести уголовную отвественность за подделку, отдельно за оригинал от врача, но без вакцинации (колят физраствор, записывают что вакцинировали).
Те кто принес левак должны получить штраф и месяц исправительных работ. На первый раз. За вторую попытку - срок.
Поддельщикам нужно давать 10 лет. Интерент забит бизнесменами. Но зебилам некогда принять закон. Подумаешь по 400-500 трупов каждые сутки.
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23.10.2021 08:42 Відповісти
Они не должни бить врачами, пусть на шоу єкстрасенсов идут.
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23.10.2021 08:44 Відповісти
Судя по смертности в Ізраїлі, та вакцина що вони використвують ф... причому на їхньому сайті ВОЗ повно коментарів про побочки..... І це при їхній медицині...Їм вже чешуть що це через те що третій раз не хочуть вколотись.... А от в британії наприклад хороші дані, вони вроді іншим виробником другий раз вакцинували...

Друге я не розумію чому я якщо перехворів і в мене судячи по дослідженнях імунітет мінім 8 місяців, повинен вакцинуватись, при чому виробники гарантують імунітет після вакцинації тільки на 4 місяці.... Плюс є багато хто безсимптомно переніс.....Зробили тест є на антитіла і якщо немає тоді є необхідність вакцинації а не примусово всіх....
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23.10.2021 09:44 Відповісти
Это маркетинг. Вот когда будет утверждение что вакцина 100% убивает и борется с этим "эфемерным вирусом" вот тогда и можно будет говорить серьёзно.
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23.10.2021 14:02 Відповісти
Мозги у тебя фуфло. Помножь эти данные на 4 и сравни с нашими. Разница между ними измеряется сотнями жизней. Это результат усилий антиваксеров.

October 22 (GMT)

639 new cases and 1 new death in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]

October 21

970 new cases and 8 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]

October 20

1,058 new cases and 7 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
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23.10.2021 16:07 Відповісти
Фарм компанії на ботах економлять ))) Зрівняв їхню медицину з нашою 5 щей коли пік пройшов 5 вересня 64 смерті рівень захворюваності і смертності на графіку як до вакцинації
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23.10.2021 19:50 Відповісти
Daily New Cases 9 вересня 7000 на 52
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23.10.2021 19:53 Відповісти
А тобі росіяни щедро платять чи ти так, корисний для них ідіот? Навіть якщо помножити 64 на 4 буде 256, а в Україні

October 22

23,785 new cases and 614 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/ Ukraine [https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-cov19 source ]

І спаду ще не видно.
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23.10.2021 19:58 Відповісти
Ти хоть розумієш що ти гроші на смертях заробляєш чи ні???? тому що є нормальні вакцини які реально допомагають типу схеми як у британців коли міксують різні....
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23.10.2021 20:57 Відповісти
Така велика кількість смертей в Україні від ковіду - результат зусиль антиваксерів, яких всіма засобами підтримує росія. Ось вони на цьому і заробляють (за виключенням, хіба що корисних росії ідіотів).
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23.10.2021 21:12 Відповісти
1) Вакцина против ковидлы19. Против "Дельты" она помогает слабо. 2) Сидел бы доктор в своём Израиле и смотрел бы за своими врачами и больными
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23.10.2021 10:40 Відповісти
Помножь эти данные на 4 и сравни с нашими. Разница между ними измеряется сотнями жизней. Это результат усилий антиваксеров.

October 22 (GMT)

639 new cases and 1 new death in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]

October 21

970 new cases and 8 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]

October 20

1,058 new cases and 7 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
показати весь коментар
23.10.2021 16:05 Відповісти
За Дарвіном, епідемія ковіду сприяє очищенню популяції від недоумків (антивакцінаторів).
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23.10.2021 11:40 Відповісти
Кто такой этот Бриль вообще, чтобы его слушать?
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23.10.2021 12:56 Відповісти
Что это говно себе позволяет? Е*ало ему проломить за такие разговоры.
Лицемеры паскудные, нужно кучу раз вакцинироваться, а ответственность они не несут, + говорят вакцина, это не гарантия, что вы не заболеете. То набуя мне эта срань нужна?
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23.10.2021 13:58 Відповісти
Это слишком. Как умереть - личное дело каждого индивидуума.
Хотя, особенно в последнее десятилетие, мне кажется, что мир сошел с ума, ибо я совершенно не понимаю людей.
Начались захватнические войны, как в 16 веке, уничтожаются неиспользованные вакцины при эпидемии и куче придурков, которые решили просто тупо умереть похоже.
Сами же не могут объяснить почему не вакцинируются. Просто маразм.
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23.10.2021 14:00 Відповісти
Кстати, врачи не виноваты, что Украина лидер по смертям, не только в Европе, но и в мире...
Виновата Власть .....
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23.10.2021 15:44 Відповісти
Да, а ведь никто и не ожидал, что подобное заявление может сделать, например этнический украинец. А в данном случае то чему удивляться...
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23.10.2021 15:58 Відповісти
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