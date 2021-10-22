Для лікарів-антивакцинаторів має бути кримінальна відповідальність, - ізраїльський лікар Бриль

Лікарі, які закликають пацієнтів не вакцинуватися від COVID-19, мають нести за це кримінальну відповідальність.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера"заявив ізраїльський лікар-реаніматолог Борис Бриль, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Для України така рекомендація: треба вводити кримінальну відповідальність для лікарів, які розповідають те, що не відповідає дослідженням. Мої думки у мене на кухні повинні бути і все. І вище нікуди не йти", - сказав Бриль.

Він додав, що вакцинація є єдиним способом перемогти коронавірус.

"Потрібно вакцинувати не тільки на вокзалах, а й у кожному кіоску, щоб якомога більше охопити населення вакцинацією. Ви можете відкрити тисячі відділень на мільйони ліжок, але на сьогодні немає жодного ефективного способу лікування коронавірусіу крім вакцинації. Не існує", - підкреслив Бриль.

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