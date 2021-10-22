Для врачей-антивакцинаторов должна быть уголовная ответственность, - израильский врач Бриль

Врачи, которые призывают пациентов не вакцинироваться от COVID-19, должны нести за это уголовную ответственность.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил израильский врач-реаниматолог Борис Бриль, сообщает Цензор.НЕТ.

"Для Украины такая рекомендация: нужно вводить уголовную ответственность для врачей, которые рассказывают то, что не соответствует исследованиям. Мои мысли у меня на кухне должны быть и все. И выше никуда не уходить", - сказал Бриль.

Он добавил, что вакцинация является единственным способом победить коронавирус.

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"Нужно вакцинировать не только на вокзалах, но и в каждом ларьке, чтобы как можно больше охватить населения вакцинацией. Вы можете открыть тысячи отделений на миллионы коек, но на сегодня нет ни одного эффективного способа лечения коронавируса, кроме вакцинации. Не существует", - подчеркнул Бриль.