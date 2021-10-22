Для врачей-антивакцинаторов должна быть уголовная ответственность, - израильский врач Бриль
Врачи, которые призывают пациентов не вакцинироваться от COVID-19, должны нести за это уголовную ответственность.
Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил израильский врач-реаниматолог Борис Бриль, сообщает Цензор.НЕТ.
"Для Украины такая рекомендация: нужно вводить уголовную ответственность для врачей, которые рассказывают то, что не соответствует исследованиям. Мои мысли у меня на кухне должны быть и все. И выше никуда не уходить", - сказал Бриль.
Он добавил, что вакцинация является единственным способом победить коронавирус.
"Нужно вакцинировать не только на вокзалах, но и в каждом ларьке, чтобы как можно больше охватить населения вакцинацией. Вы можете открыть тысячи отделений на миллионы коек, но на сегодня нет ни одного эффективного способа лечения коронавируса, кроме вакцинации. Не существует", - подчеркнул Бриль.
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Далі буде ще жорсткіше. Який фашизм, який концлагєрь? Ви всьо врйотє.
https://ccu.gov.ua/novyna/konstytuciynyy-sud-********-uhvalyv-rishennya-u-spravi-shchodo-konstytuciynosti-vstanovlenyh Конституційний Суд України ухвалив Рішення у справі щодо конституційності
встановлених на період дії карантину обмежень прав і свобод громадян
https://ccu.gov.ua/novyna/konstytuciynyy-sud-********-uhvalyv-rishennya-u-spravi-shchodo-konstytuciynosti-vstanovlenyh 28.08.2020
https://ccu.gov.ua/novyna/konstytuciynyy-sud-********-uhvalyv-rishennya-u-spravi-shchodo-konstytuciynosti-vstanovlenyh Велика палата Конституційного Суду України 28 серпня 2020 року ухвалила Рішення у справі за конституційним поданням Верховного Суду.
Суб'єкт права на конституційне подання - Верховний Суд - звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням визнати такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), положення підпунктів 5, 6, 7, 14 пункту 3, абзацу шостого пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України "Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів" від 20 травня 2020 року № 392 (далі - Постанова № 392), пунктів 10, 17 Порядку здійснення протиепідемічних заходів, пов'язаних із самоізоляцією, затвердженого Постановою № 392 (далі - Порядок), частин першої, третьої статті 29 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" від 14 листопада 2019 року № 294-ІХ зі змінами (далі - Закон № 294), абзацу дев'ятого пункту 2 розділу ІІ "Прикінцеві положення" Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"» від 13 квітня 2020 року № 553-ІХ (далі - Закон № 553).
Рішенням Конституційного Суду України визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), положення:
- частин першої, третьої статті 29 Закону № 294;
- абзацу дев'ятого пункту 2 розділу ІІ "Прикінцеві положення" Закону № 553.
Зазначені положення законів визнані неконституційними та втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України цього Рішення.
Суд також закрив конституційне провадження у справі в частині щодо перевірки на відповідність Конституції України оспорюваних положень Постанови № 392 та Порядку у зв'язку з втратою їх чинності.
При цьому, Конституційний Суд України наголосив, що обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є можливим у випадках, визначених Конституцією України. Таке обмеження може встановлюватися виключно законом - актом, ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої влади в Україні; встановлення такого обмеження підзаконним актом суперечить Конституції України.
Мне тут недавно нащелкали фотографий - по областям жгуть мусор в промышленных масштабах. Особенно на левом берегу Днепра. А в курсе ли что жгут не только сено но и разную химию?
И дело не только в том что в дыме частицы которые вызывают и астмы, и поражения легких.
И у детей дышащим таким дымом регулярно могут в будущем возникнуть раки вплоть до лейкемии. Потому что организм молодой, и частицы из дыхательных путей попадают в кровь.
А также дело в том что такой дым поражает дыхательные пути. При поражении дыхательных путей значительно увеличиваються шансы заболеть и гриппом и короновирусом в более тяжёлой форме. Поскольку слизистая сушиться и разрушаеться.
И вот что знакомый врач молодой думат - а не специално ли это делаеться чтобы побольше людей в Украине позаболевали? И вообще, чтобы здоровье нации испортить. Неужели кацапы подсказали? Раньше такого не было. Лет 15-20 назад. В таких масштабах.
Не разбираясь кто болен а кто нет! Я как то по другому вакцинацию понимаю , а это больше похоже на распространение наркотиков!
не зашкодить.
А хочеш - з правцем поексперементуємо?
Так що, замість того, як писати ось цю маячню - "Ні одна вакцинація не дає дієвіший захист ніж хвороба!" - краще вивчи предмет, про який пишеш.
Є лише диктатура фарми і "борців".
Всіх, хто має іншу думку і намагається її висловити (ті ж лікарі) - затавровують, погрожують позбавити (і позбавляють) ліцензії, а це "богоізбране" ще квакнуло про кримінальну відповідальність.
Нічого спільного ні з лікуванням, ні з "турботою" про здоров*я людей вакцинофашизм не має.
а не самовбивчо в Україні.
а бо ви і є ворожі боти.Тоді відразу на..уй у спам!
Если пропустишь файзер-укол
Сразу посадим тебя мы кол .
Если Модерну не хочешь колоть
Будем на площади людной пороть
Слава Прививке , слава Короне !
Вновь коммунисты уселись на троне
Рабство покорность в закон возвели
Стадо баранов блеет в пыли.
просто одну роботу роблять.Заради вимирання України."во славу путина"
Те кто принес левак должны получить штраф и месяц исправительных работ. На первый раз. За вторую попытку - срок.
Поддельщикам нужно давать 10 лет. Интерент забит бизнесменами. Но зебилам некогда принять закон. Подумаешь по 400-500 трупов каждые сутки.
Друге я не розумію чому я якщо перехворів і в мене судячи по дослідженнях імунітет мінім 8 місяців, повинен вакцинуватись, при чому виробники гарантують імунітет після вакцинації тільки на 4 місяці.... Плюс є багато хто безсимптомно переніс.....Зробили тест є на антитіла і якщо немає тоді є необхідність вакцинації а не примусово всіх....
October 22 (GMT)
639 new cases and 1 new death in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
October 21
970 new cases and 8 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
October 20
1,058 new cases and 7 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
October 22
23,785 new cases and 614 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/ Ukraine [https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-cov19 source ]
І спаду ще не видно.
October 22 (GMT)
639 new cases and 1 new death in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
October 21
970 new cases and 8 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
October 20
1,058 new cases and 7 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
Лицемеры паскудные, нужно кучу раз вакцинироваться, а ответственность они не несут, + говорят вакцина, это не гарантия, что вы не заболеете. То набуя мне эта срань нужна?
Хотя, особенно в последнее десятилетие, мне кажется, что мир сошел с ума, ибо я совершенно не понимаю людей.
Начались захватнические войны, как в 16 веке, уничтожаются неиспользованные вакцины при эпидемии и куче придурков, которые решили просто тупо умереть похоже.
Сами же не могут объяснить почему не вакцинируются. Просто маразм.
Виновата Власть .....