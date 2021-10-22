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Новости Борьба с коронавирусом
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От коронавируса могут умирать по тысяче человек в сутки, - Данилов

От коронавируса могут умирать по тысяче человек в сутки, - Данилов

В Украине необходимо вакцинировать от коронавирусной инфекции 350-400 тысяч человек ежесуточно, иначе страна столкнется с очень большим ростом заболеваемости коронавирусом и смертности от этого заболевания.

Об этом на брифинге по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны заявил его секретарь Алексей Данилов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня более, чем достаточно вакцин. Вакцины есть какие угодно. И сегодня, если наша страна не выйдет на 350-400 тысяч вакцинированных за сутки, то у нас будет очень и очень большая проблема", - сказал он.

Данилов подчеркнул, что Украина только начинает входить в пик эпидемии Covid-19.

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"Большая проблема существует, когда люди, не вакцинируясь, попадают в больницы. Сегодня мы имеем с вами рекорд по людям, которые умерли от Covid-19. Это очень страшная ситуация. Я могу сказать то, что вам не понравится, но количество людей, которые будут погибать от болезни, может превысить за сутки 1000 человек. Те люди, которые сегодня попадают на кладбища от COVID-19 – это люди, которые не прошли вакцинирование. Это 99,9% людей, которые не провакцинировались", - сказал секретарь СНБО.

По словам Данилова, в настоящее время в Украине делается все возможное, чтобы вакцинация проходила, а также достаточно всех необходимых лекарств.

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Автор: 

вакцина (3815) Данилов Алексей (1066) смертность (268) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+9
Та хто би їх вивів ?
Сам зеленський ?
Навіть не спромоглись кисень медичний виробляти. У поляків закуповуємо.
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22.10.2021 20:13
+8
Звісно із такими "майстрами спорту з боротьби з коронавірусом", може і більше 1000. Асфальт Великого крадівництва буле їм спільним пам"ятником від зелених злочинців
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22.10.2021 20:07
+7
Ахахаха)))твоя зекрыса мало того ,что вывела за границу деньги привата,так ещё и из ковидфонда тоже,идиотина
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22.10.2021 20:14
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Шпаришь прям как кацапский пропагандон.
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22.10.2021 20:41 Ответить
прикольно
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22.10.2021 20:10 Ответить
а почему правительство не запретит продажу алкоголя и табачных изделий, они же вред не меньший приносят? я не говорю уже про "наркоманские аптеки" из-за которых идиоты за пару лет отправляются на кладбище? ответ простой - это деньги, очень большие деньги, а ковид - это наоборот, потеря денег. и не надо говорить про то что государство бесплатно лечит.
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22.10.2021 20:02 Ответить
Потому что при таком запрете, которые не раз вводились, подскакиваеи контрабанда и плтребление суррогатов, от которых вреда и смертности гораздо больше.
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23.10.2021 08:08 Ответить
весна прийде саджати будем ?
якщо доживемо

а поки прости Господи ЗЕ-влада засіває Україну покійниками
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22.10.2021 20:02 Ответить
Я тоже вакцинировалась...но мы с Порошенко не обварововали ковидфонд,как твоя зекрыса)
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22.10.2021 20:11 Ответить
Что значит обворововать ковидфонд? Привывки помоему есть для всех желающих. И где примеры воровства фонда Зеленским.
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22.10.2021 20:13 Ответить
Где мы берём (покупаем)кислород ?почему не подготовлены к новой волне,от слова совсем?
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22.10.2021 20:16 Ответить
Ещё расскажи ,что лечат за счёт государства )))
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22.10.2021 20:30 Ответить
Так президент же одобрил выделение средств, так что какие вопросы за чьи средства?
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22.10.2021 20:43 Ответить
сам одобрил и тут же украл на Крадивныцтве
а больные опять без кислорода
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22.10.2021 21:58 Ответить

продавать Китаю маски, не обеспечивать больницы кислородом и т.д.

если ты не в курсе
а это - нецелевое расходование средств - уголовная статья для ЗЕ-ленского
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22.10.2021 21:57 Ответить
Ага, и все благодаря вашей импотентности.
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22.10.2021 20:04 Ответить
Та ти шо, серьезно? А как же ковидный фонд и подготовка к эпидемии с весны?
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22.10.2021 20:05 Ответить
Уже, еще в мае. Я же не зебил.
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22.10.2021 20:21 Ответить
Звісно із такими "майстрами спорту з боротьби з коронавірусом", може і більше 1000. Асфальт Великого крадівництва буле їм спільним пам"ятником від зелених злочинців
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22.10.2021 20:07 Ответить
Та хто би їх вивів ?
Сам зеленський ?
Навіть не спромоглись кисень медичний виробляти. У поляків закуповуємо.
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22.10.2021 20:13 Ответить
Більш нема кому ?
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22.10.2021 20:33 Ответить
Як я пам'ятаю, ЕС на початку року двічі подавала в парламенті пропозицію про фінінсування розгортання додаткових потужностей. Ви не помітили, що роблять слуги з пропозиціями неслуг?
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22.10.2021 20:34 Ответить
Ты че,дюююю?Медицинский кислород,бл.Ты знаешь, что любая более-менее исправная промышленная кислородно-компресорная станция дает вполне пригодный кислород.И это происходило всегда и происходит.Промышленные предприятия еще с советских времен всегда потхоньку снабжали нищие советские больницы кислородом.Теперь только еще этот процесс лицензируют.И все.Наслушались Степашку...Схему такого компрессора,кстати,нарисовал и построил Капица-старший(советский физик - ученик Резерфорда - это не рок-звезды,если знаешь о чем я).
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22.10.2021 21:13 Ответить
Ахахаха)))твоя зекрыса мало того ,что вывела за границу деньги привата,так ещё и из ковидфонда тоже,идиотина
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22.10.2021 20:14 Ответить
Угу, а якби Зеленський з Бєнєю не сп"здів 40 лямів баксів з Привату, то їх би вкрали порохоботи та Порошенко.
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22.10.2021 20:14 Ответить
Порохоботы не воруют они работают за копейки ,а порошенко тырет в других местах
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22.10.2021 20:19 Ответить
Канєшна-канєшна, третій рік як не Президент, а все краде і краде, Вові робити мудрий нарід щасливим заважає.
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22.10.2021 20:22 Ответить
Не мудрый народ мешает он обычно не кому не мешает, а такой как ты продажный.Ваша слабост в том что вы держете других за идиотов, или просто дети тут я не пойму.
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22.10.2021 20:25 Ответить
Дай мільйон, дай мільйон! Я Бубочку в сраку почну цілувати. А, нє, не буду, там Арестович, Подоляк та чергу зайняли.
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22.10.2021 20:27 Ответить
Понятливости от зебильных ботов никто и не ожидает.
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22.10.2021 20:46 Ответить
Зеленчику, як ти можеш судити про інших, коли, у тебе, на твоїй москальскій мові" помилка на помилці. Вгомонися.
P.S. Що "рускій язьік з літературой" прогуляв у школі?
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22.10.2021 20:55 Ответить
Ну ладно дороги не сделали и есть море денег. У человека которому насрать на карантин, насрать на вакцинацию и насрать на ковид , обнаружили ковид, который протекает в тяжелой форме. У него сгорели легкие и он корчится обосраный в больнице. Думаешь засунуть в него деньги и он выздоровеет? Сомнительно, в развитых и богатых странах люди тогда не гибли бы. Вакцина есть, лекарства есть , врачи лечат. Хера вечно искать проблему там где ее нет? Почему нам вечно кто-то что-то должен, а сами на это в ответ не можем сделать элементарное, вакцинироваться?
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22.10.2021 20:19 Ответить
Як це шукати проблему там де її не має? Хто у нас у керма? Як він туди вмостився?
Пропагандою свого Кібуца-95 та Г+Г. А вакцину "майстер спорту" отримав пізно. Той мудрий нарід, що за нього проголосував не переконав вакцинуватися. Тому що як не шкодить, то, взагалі не працює. Воно на 11 год. на роботу приїджає і до 18 з*обує. Ну, і відпустки
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22.10.2021 20:40 Ответить
Напрям сайту - ПРОукраїнський.
Зеленський в цей перелік не потрапляє, ним же доведено.
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22.10.2021 20:35 Ответить
))))))главное,что зеголосилки,которые окунули воюющую страну с кризисной экономикой в зелёное дерьмо,теперь вне политики...но не останавливайся -оправдывай свой кретинизм байками про "всем платят" -люблю такое😆
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22.10.2021 20:35 Ответить
Валерия, мне одинаково все равно кто президент, я уважаю Зеленского за его труд в мире юмора и как актера, я уважаю Порошенко как бизнесмена. Я думаю что они оба нормальные люди, не полное гавно как минимум. Но я уверен что находясь у верхушки они преследуют свои цели, а не цели народа. И любого украинца поставь, будет тоже самое. Я привык расчитывать только на себя и не жду подачек от государства.
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22.10.2021 20:42 Ответить
"Воровать у украинцев в крови" - Давид Агрохимия.
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22.10.2021 20:49 Ответить
Порошенко не сдал Украину *****. И за это его ненавидят кацапы и любители шары зебилы, но помнят и уважают остальные, в отличие от Бениной куклы, которая в принципе не может быть самостоятельной. Беня его в любой момент угробит если захочет а Порошенко самостоятельная фигура.
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22.10.2021 21:17 Ответить
Знайдіть зараз пересічне відео про зелених на трубі. Порівняно, навіть із попереднім роком, там майже усі коментарі - негативні.
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22.10.2021 20:38 Ответить
При Порошенко такого б в принципі не було
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22.10.2021 20:33 Ответить
здається, вже зараз кількість померлих від ковіду перевищує тисячу..
або близько до того.. не офіційно лікарі кажуть, що мають вказівки, щоб не ставити остаточний діагноз як covid..

і всі померлі не робили собі щеплення..
тому вакцинуйтеся, хоч зараз і черги великі..

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22.10.2021 20:44 Ответить
Я шутить не буду два вопроса к Данилову Вопрос первый центры вакцинации почему так мало и ограниченное время работы и кто в этом виноват Вопрос второй где список критических противопоказаний против прививки и последнее Вы что рассчитываете на эти цифры то желаю Вам оказаться первым а в лучшем случае для Вас чтоб Ваш язык распух минимум на два года На Здоровье не кашляйте
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22.10.2021 20:45 Ответить
Мало центров вакцинации????Список противопоказаний недоступен для любого человека умеющего читать????? Можешь записаться медсестрой добровольцем, будешь ночью пациентов принимать...совсем уже охренели)
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22.10.2021 20:56 Ответить
Охренели такие как ты зеленые дебилы ЧМО ты видел очередь в Днепре и второе противопоказания до сведения подобных как ты только разрабатываются и появятся на свет в лучшем случае на следующей неделе Хай Щастить
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22.10.2021 21:06 Ответить
ты дурик? Ребенок - это глина. Можно вылепить что угодно
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22.10.2021 21:58 Ответить
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22.10.2021 21:22 Ответить
по мильену, придурок
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22.10.2021 21:31 Ответить
Все остальные болезни больше не важны...
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22.10.2021 22:07 Ответить
Та щось робіть вже дятли зелені!Додайте 2 тис.грн допомоги тим пенсам хто пройде вакцинацію,молодь зацікавте, варіантів безліч .Уряду потрібно обов'язково вводити стимули,наш нарід любить халяву), бо інформполітику ви програли вчисту і це треба визнати.
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22.10.2021 23:38 Ответить
Умным "халява" не нужна, они соблюдают карантин и прививаются. Идиоты делают вид, что ковида нет, болеют и мрут. Ну то их идиотское право, раз ума мало, пускай болеют. Им рассказали как не болеть, дали бесплатные прививки. Меньше идиотов - державе лучше.
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26.10.2021 22:37 Ответить
Прикольно. Дятли не вакцинуються, а коли захворіють, то звинувачують всіх довкола, крім себе самих. Дятли, шо з них візьмеш?
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23.10.2021 07:16 Ответить
А видосик от клоуна буит? Это же его электорат...
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23.10.2021 07:54 Ответить
Не вірю "зеленій" владі, мабуть вже і вмирають по тисячі, але є можливість корегувати статистику, як скажуть "барин". Є гарна басня про "стрикозу і мурав'я". Так ось, пролітав стрикольол по Оманам,Буковелям,Чорному і Азовському морях і не знав, що буде зима і не вистачить того, що колись закачав в труби барига зі своєю командою і навіз вуголька на склади, а кошти виграні у Газпрома в арбітражі витратив не по призначенню, а на своє іграшки-дорогу. А міг би також збільшити штат лікарів, збільшити їм зарплати і виплати грошей за чергування і лікування ковідних хворих, взяв би під свій контроль фінансування лікарень з центрального бюджету, їх будівництво і прискорення реформи. А так - одні обіцянки, відосіки і брехня, з ранку і до ранку- брехня, брехня і ще раз брехня.
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23.10.2021 08:47 Ответить
Знаете какое хобби в западной Украине? Ругать и гнобить власть Киева. При этом маски называют синими тряпками и не носят, прививки не делают, гуляют в ресторанах и на свадьбах массово. Такой беспредел много где, селян хватает. Они на словах за карантин, а на деле полный саботаж. Болеют, мрут, но себя виновными в эпидемии не считают. То все власть виновата... типа.... Рагули!
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26.10.2021 22:13 Ответить
 
 