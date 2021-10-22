От коронавируса могут умирать по тысяче человек в сутки, - Данилов

В Украине необходимо вакцинировать от коронавирусной инфекции 350-400 тысяч человек ежесуточно, иначе страна столкнется с очень большим ростом заболеваемости коронавирусом и смертности от этого заболевания.

Об этом на брифинге по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны заявил его секретарь Алексей Данилов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня более, чем достаточно вакцин. Вакцины есть какие угодно. И сегодня, если наша страна не выйдет на 350-400 тысяч вакцинированных за сутки, то у нас будет очень и очень большая проблема", - сказал он.

Данилов подчеркнул, что Украина только начинает входить в пик эпидемии Covid-19.

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"Большая проблема существует, когда люди, не вакцинируясь, попадают в больницы. Сегодня мы имеем с вами рекорд по людям, которые умерли от Covid-19. Это очень страшная ситуация. Я могу сказать то, что вам не понравится, но количество людей, которые будут погибать от болезни, может превысить за сутки 1000 человек. Те люди, которые сегодня попадают на кладбища от COVID-19 – это люди, которые не прошли вакцинирование. Это 99,9% людей, которые не провакцинировались", - сказал секретарь СНБО.

По словам Данилова, в настоящее время в Украине делается все возможное, чтобы вакцинация проходила, а также достаточно всех необходимых лекарств.

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