От коронавируса могут умирать по тысяче человек в сутки, - Данилов
В Украине необходимо вакцинировать от коронавирусной инфекции 350-400 тысяч человек ежесуточно, иначе страна столкнется с очень большим ростом заболеваемости коронавирусом и смертности от этого заболевания.
Об этом на брифинге по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны заявил его секретарь Алексей Данилов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Сегодня более, чем достаточно вакцин. Вакцины есть какие угодно. И сегодня, если наша страна не выйдет на 350-400 тысяч вакцинированных за сутки, то у нас будет очень и очень большая проблема", - сказал он.
Данилов подчеркнул, что Украина только начинает входить в пик эпидемии Covid-19.
"Большая проблема существует, когда люди, не вакцинируясь, попадают в больницы. Сегодня мы имеем с вами рекорд по людям, которые умерли от Covid-19. Это очень страшная ситуация. Я могу сказать то, что вам не понравится, но количество людей, которые будут погибать от болезни, может превысить за сутки 1000 человек. Те люди, которые сегодня попадают на кладбища от COVID-19 – это люди, которые не прошли вакцинирование. Это 99,9% людей, которые не провакцинировались", - сказал секретарь СНБО.
По словам Данилова, в настоящее время в Украине делается все возможное, чтобы вакцинация проходила, а также достаточно всех необходимых лекарств.
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якщо доживемо
а поки прости Господи ЗЕ-влада засіває Україну покійниками
а больные опять без кислорода
продавать Китаю маски, не обеспечивать больницы кислородом и т.д.
если ты не в курсе
а это - нецелевое расходование средств - уголовная статья для ЗЕ-ленского
Сам зеленський ?
Навіть не спромоглись кисень медичний виробляти. У поляків закуповуємо.
P.S. Що "рускій язьік з літературой" прогуляв у школі?
Пропагандою свого Кібуца-95 та Г+Г. А вакцину "майстер спорту" отримав пізно. Той мудрий нарід, що за нього проголосував не переконав вакцинуватися. Тому що як не шкодить, то, взагалі не працює. Воно на 11 год. на роботу приїджає і до 18 з*обує. Ну, і відпустки
Зеленський в цей перелік не потрапляє, ним же доведено.
або близько до того.. не офіційно лікарі кажуть, що мають вказівки, щоб не ставити остаточний діагноз як covid..
і всі померлі не робили собі щеплення..
тому вакцинуйтеся, хоч зараз і черги великі..