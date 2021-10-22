Від коронавірусу можуть вмирати по тисячі осіб за добу, - Данілов

В Україні необхідно вакцинувати від коронавірусної інфекції 350-400 тисяч осіб щодоби, інакше країна зіткнеться з дуже великим зростанням захворюваності і смертності від цієї хвороби.

Про це на брифінгу за підсумком засідання Ради національної безпеки і оборони заявив його секретар Олексій Данілов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні більше, ніж достатньо вакцин. Вакцини є які завгодно. І сьогодні, якщо наша країна не вийде на 350-400 тисяч вакцинованих за добу, то у нас буде дуже і дуже велика проблема", - сказав він.

Данілов наголосив, що Україна лише починає входити в пік епідемії Covid-19.

"Велика проблема існує, коли люди, не вакциновані, потрапляють до лікарень. Сьогодні ми маємо з вами рекорд щодо людей, які померли від Covid-19. Це дуже страшна ситуація. Я можу сказати те, що вам не сподобається, але кількість людей, які будуть гинути від хвороби, може перевищити за добу 1000 осіб. Ті люди, які сьогодні потрапляють на кладовища через COVID-19 - це люди, які не пройшли вакцинацію. Це 99,9% людей, які не провакциновані", - сказав секретар РНБО.

За словами Данілова, наразі в Україні робиться все можливе, щоб вакцинація проходила, а також достатньо всіх необхідних ліків.

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