Від коронавірусу можуть вмирати по тисячі осіб за добу, - Данілов
В Україні необхідно вакцинувати від коронавірусної інфекції 350-400 тисяч осіб щодоби, інакше країна зіткнеться з дуже великим зростанням захворюваності і смертності від цієї хвороби.
Про це на брифінгу за підсумком засідання Ради національної безпеки і оборони заявив його секретар Олексій Данілов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Сьогодні більше, ніж достатньо вакцин. Вакцини є які завгодно. І сьогодні, якщо наша країна не вийде на 350-400 тисяч вакцинованих за добу, то у нас буде дуже і дуже велика проблема", - сказав він.
Данілов наголосив, що Україна лише починає входити в пік епідемії Covid-19.
"Велика проблема існує, коли люди, не вакциновані, потрапляють до лікарень. Сьогодні ми маємо з вами рекорд щодо людей, які померли від Covid-19. Це дуже страшна ситуація. Я можу сказати те, що вам не сподобається, але кількість людей, які будуть гинути від хвороби, може перевищити за добу 1000 осіб. Ті люди, які сьогодні потрапляють на кладовища через COVID-19 - це люди, які не пройшли вакцинацію. Це 99,9% людей, які не провакциновані", - сказав секретар РНБО.
За словами Данілова, наразі в Україні робиться все можливе, щоб вакцинація проходила, а також достатньо всіх необхідних ліків.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
якщо доживемо
а поки прости Господи ЗЕ-влада засіває Україну покійниками
а больные опять без кислорода
продавать Китаю маски, не обеспечивать больницы кислородом и т.д.
если ты не в курсе
а это - нецелевое расходование средств - уголовная статья для ЗЕ-ленского
Сам зеленський ?
Навіть не спромоглись кисень медичний виробляти. У поляків закуповуємо.
P.S. Що "рускій язьік з літературой" прогуляв у школі?
Пропагандою свого Кібуца-95 та Г+Г. А вакцину "майстер спорту" отримав пізно. Той мудрий нарід, що за нього проголосував не переконав вакцинуватися. Тому що як не шкодить, то, взагалі не працює. Воно на 11 год. на роботу приїджає і до 18 з*обує. Ну, і відпустки
Зеленський в цей перелік не потрапляє, ним же доведено.
або близько до того.. не офіційно лікарі кажуть, що мають вказівки, щоб не ставити остаточний діагноз як covid..
і всі померлі не робили собі щеплення..
тому вакцинуйтеся, хоч зараз і черги великі..