Савченко говорит, что не подделывала COVID-сертификат и называет вакцинацию "обыдлением"

Экс-нардеп Надежда Савченко утверждает, что не покупала сертификат о вакцинации, и при этом резко критикует распоряжения правительства о карантине во время пандемии.

Свою позицию она озвучила в эфире телеканала "Украина 24", сообщает Цензор.НЕТ.

"Шкандаля не будет. Ни Вера Савченко, ни я не подделывали, не заказывали, не покупали никаких сертификатов", - заявила Савченко и начала рассуждать о том, какой именно COVID-сертификат можно считать поддельным.

"Любой документ, который, как вам говорят, является поддельным, должен быть экспертизой сравним с каким-то оригиналом. Покажите хоть один оригинал документа, если это документ, или этой справки... Как выглядят все эти бумажки? По-разному. Покажите хоть один оригинал, тогда вы сможете говорить о какой-то подделке", - сказала она.

Савченко считает, что в Украине вводят "ветеринарную медицину": "Это когда корову или собаку прививаете без их согласия".

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Также, по ее мнению, распоряжение правительства о карантине во время пандемии противоречат Конституции.

"Это все профанация. Вся Европа выходит на протесты против принудительной вакцинации и издевательств государств над народом. "Обыдление" нас, превращение нас в животных", - сказала экс-нардеп.

Ранее стало известно, что Надежду Савченко и ее сестру Веру поймали в аэропорту "Борисполь" на попытке предъявить поддельные сертификаты о вакцинации при возвращении в Украину. Полиция возбудила дело по факту подделки документов.