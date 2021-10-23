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Савченко говорит, что не подделывала COVID-сертификат и называет вакцинацию "обыдлением"

Савченко говорит, что не подделывала COVID-сертификат и называет вакцинацию

Экс-нардеп Надежда Савченко утверждает, что не покупала сертификат о вакцинации, и при этом резко критикует распоряжения правительства о карантине во время пандемии.

Свою позицию она озвучила в эфире телеканала "Украина 24", сообщает Цензор.НЕТ.

"Шкандаля не будет. Ни Вера Савченко, ни я не подделывали, не заказывали, не покупали никаких сертификатов", - заявила Савченко и начала рассуждать о том, какой именно COVID-сертификат можно считать поддельным.

"Любой документ, который, как вам говорят, является поддельным, должен быть экспертизой сравним с каким-то оригиналом. Покажите хоть один оригинал документа, если это документ, или этой справки... Как выглядят все эти бумажки? По-разному. Покажите хоть один оригинал, тогда вы сможете говорить о какой-то подделке", - сказала она.

Савченко считает, что в Украине вводят "ветеринарную медицину": "Это когда корову или собаку прививаете без их согласия".

Смотрите: Экс-нардеп Савченко и ее сестра Вера пытались использовать поддельные COVID-сертификаты, чтобы попасть в Украину, - полиция. ФОТО

Также, по ее мнению, распоряжение правительства о карантине во время пандемии противоречат Конституции.

"Это все профанация. Вся Европа выходит на протесты против принудительной вакцинации и издевательств государств над народом. "Обыдление" нас, превращение нас в животных", - сказала экс-нардеп.

Ранее стало известно, что Надежду Савченко и ее сестру Веру поймали в аэропорту "Борисполь" на попытке предъявить поддельные сертификаты о вакцинации при возвращении в Украину. Полиция возбудила дело по факту подделки документов.

Автор: 

вакцина (3815) Савченко Надежда (2851)


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Топ комментарии
+71
Быдло говорит про обыдление.

И ни разу не палится, когда срет кирпичами против вакцинации, но говорит, что ее сертификат вакцинации настоящий.
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23.10.2021 01:07
+51
Сявченко - як обличчя типового антиваксера.

Вузьколобе створіння, яке вірить у найтупіші теорії змов та вважає бидлом усіх хто підкоряється законам, логіці та здоровому глузду.

Просто ходяча іллюстрація синдрому Даннінга-Крюгера. Чим тупіша людина - тим менше шансів на те що вона зрозуміє ступінь свого ідиотизму.
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23.10.2021 01:10
+48
Слышишь, олень. Ты жалуешься, что тебе в Австралии в гости не дают спокойно сходить. А у нас за сутки более 600 человек умерло. Просто, представь себе толпу в 600 человек, их не стало за одни сутки. И завтра не станет столько же. Они прямо сейчас умирают. Заткнись лучше и сиди там себе в обществе кенгуру. Не лезь к нам со своими идиотскими размышлениями. У нас и в руководстве страны долбо...в хватает, без тебя.
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23.10.2021 01:33
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Отмазка. Так себе. Ну, как для лоха сойдет.
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23.10.2021 07:45 Ответить
Ти вже здохнеш до цього часу.
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23.10.2021 07:44 Ответить
Швидше за все, воно вже щеплене, але смердить, щоб "розкачати лодку"
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23.10.2021 08:12 Ответить
Цю дуру потрібно заміж за дурака Киву віддати.
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23.10.2021 07:43 Ответить
Они так подходят друг другу, лучшего варианта для этой дуры не найти.
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23.10.2021 08:31 Ответить
уяви що вони наплодять! ти рeально цього хочeш?
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23.10.2021 12:22 Ответить
таких трeба стeрилiзувати як Трeтякова завєщала!
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23.10.2021 12:23 Ответить
Тупая кобыла.
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23.10.2021 07:45 Ответить
Дыбильная, скорше за все. Бо все совколетчики - пьяницы. Результат: в лучшем случае, амнезийники.
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23.10.2021 11:48 Ответить
Таких как она и парочку комментаторов с этой ветки должен забирать covid
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23.10.2021 07:53 Ответить
не понятно для чего цензор вытягивает разную моль и подает это как новость
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23.10.2021 09:22 Ответить
Кризис жанра
Затяжной.
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23.10.2021 09:38 Ответить
так iнфа нeгативна. цeнзор допомагає обсирати шалав Мeртвeчукчи
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23.10.2021 12:25 Ответить
Цікаво, куди поділись всі дописувачі, які кілька років тому кричали - Савченко в президенти?
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23.10.2021 08:10 Ответить
Потом эти лохи переметнулись к Карлсону, а когда увидели, что и тут им ничего не отломится, закрыли свои членоприемники.
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23.10.2021 08:33 Ответить
Хорошая аналитика. Единственно, шо эти приемники сейчас усиленно ищут обьект для писанья кипятком. И этим обьктом запросто может стать даже лошадиная физиономия часто демострируемая по Ге+Ге.
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23.10.2021 11:03 Ответить
Вони всі за зе голосували .
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23.10.2021 11:08 Ответить
куди-куди?.... -ковiд
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23.10.2021 11:50 Ответить
Вспоминаю слова Пояркова Наде - какие институты ты оканчивала, чтобы о чем то судить?
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23.10.2021 08:17 Ответить
наконец то у антивакцинаторов появился лидер каралева надюха хавченка ! все под ее знамя
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23.10.2021 08:33 Ответить
Справедливости ради, замечу, что у Савченко логики все же больше, чем у пока нынешнего президента Украины зеленского.
Кого вы выбрали, *****?
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23.10.2021 08:33 Ответить
Справедливости ради, замечу, что у вас вообще проблемы с самой логикой то. Как вы вообще живете, *****?
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23.10.2021 10:26 Ответить
Быдловопросы не предусматривают ответов. И встречных вопросов тоже. Обилие быдла в стране и определяет низкий уровень жизни, увы...
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23.10.2021 14:02 Ответить
Странно, если так, то зачем гадя приперлась с бомагой? Могла сразу "весчать". Куда это гуано летело интересно?
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23.10.2021 08:37 Ответить
Гадя бидлом родилось и сдохнет.
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23.10.2021 08:41 Ответить
Как изворачивается! Ей предъявляют , что у нее поддельный
COVID-сертификат, но она переводит на тему
вакцинация "обыдление". Врет, передергивает, манипулирует, переводит в политиканство...
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23.10.2021 08:46 Ответить
Зачем спорить? Проверить на на наличие антител. Если их нет-значит поддельный сертификат!
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23.10.2021 08:48 Ответить
а если есть, то 100 % оригинал? А если она переболела?
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23.10.2021 13:12 Ответить
С Москвы поступила команда отбелить Надю. Ответственный за выполнение Рабинович.
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23.10.2021 08:59 Ответить
В 95-й квартал её!!!!😁😁😁
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23.10.2021 08:59 Ответить
В квартале идиоты намного круче, а Гадя просто убогая. Ни ума ни фантазии. И вааще, не надо квартал отвлекать, они заняты посадкой миллиарда деревьев.
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23.10.2021 12:04 Ответить
Как можно обыдлить Гадю, которая быдло с рождения. Похоже, на этот раз падлюка влипла. Завтра снова будет работать на трассе по ту сторону границы с лаптестаном.
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23.10.2021 09:06 Ответить
Гадя остро нуждается в психиатрической экспертизе. Нельзя наказывать больного человека за слова и поступки, которым он не отдает отчета.
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23.10.2021 09:19 Ответить
А просто забьіть о существовании етой неадекватна?
Ведь наверняка ловят и других, но пишут о ней. Нафига, спрашивается в задаче
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23.10.2021 09:43 Ответить
Эта больная - бывший народный депутат и Герой Украины. Она самая титулованная из психов. Как о такой не говорить?
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23.10.2021 09:56 Ответить
Только в узком кругу специалистов-психиатров
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23.10.2021 11:19 Ответить
Типичная лживая свинарчучка



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23.10.2021 09:52 Ответить
Треба ще перевірити чи не підроблений указ про присвоєння їй Героя, може підробили підпис Пороха.
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23.10.2021 09:53 Ответить
"Обидление" Савченко, це вже прогрес, так як одноклітинні знаходяться на нижчому еволюційному щаблі ніж "бидло", тобто худоба.
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23.10.2021 09:56 Ответить
Самовпевнена, тупа, недосвідчена потвора...Путінська консерва в Україні,яка згубила дійсних Героїв та й досі не покарана.
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23.10.2021 10:09 Ответить
Так Порошок їй Героя дав.
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23.10.2021 13:15 Ответить
Не фанат Савченки, но насчёт вакцинации она права. Гонят колоться кому надо и кому не надо. Кому противопоказана вакцина тоже гонят. Как отару овец.
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23.10.2021 10:15 Ответить
А кому она противопоказана? У вас есть информация, или так.. абы шо то умное ляпнуть?
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23.10.2021 10:29 Ответить
Та хотя бы тем, у кого аллергические реакции на компоненты. Но разве это кого-то волнует? Нет. Разве кто-то проверяет на аллергическую реакцию? Тоже нет
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23.10.2021 12:11 Ответить
Пардон муа, а как определить есть эти "аллергические реакции на компоненты" или нет не делая прививку? Вот я например, не знаю, есть у меня аллергия на котов или нет. Что бы узнать надо кота завести.
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23.10.2021 17:49 Ответить
Даа.. удружил "самый украиенский президент" с этой алколечицей - хероем. По ней дурка давно плачет.
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23.10.2021 10:27 Ответить
Королева антивакциноторів ! Але треба уточнити - таких , як воно і третякова з ківою , ковід не бере , боїться .
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23.10.2021 11:11 Ответить
Сестренки попали из " грязи в князи"( в результате спецоперации ГРУ-ФСБ-Медведчука), но грязь так въелась что ее не отмыть , не отодрать.. Она изнутри болотная..
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23.10.2021 11:37 Ответить
Гарну диверсію ФСБ зробило проти України, віддавши цю дуру. Напевно там дійсно є непогані специ.
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23.10.2021 11:40 Ответить
А сама то уже Спутником вакцинировалась раз пятнадцать! Гляньте ка как ее штырит от кацапского ширева
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23.10.2021 11:55 Ответить
Ця істота не від Юлькіної партії "************" ?
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23.10.2021 12:14 Ответить
в чем то она права!

есть закон Украины о вакцинации. и почему туда до сих пор не внесен в перечень Ковид-19 и вакцины от него? наверное, потому, что это очень скользкий юридический нюанс и никто не хочет потом присесть лет этак на ...дцать
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23.10.2021 12:41 Ответить
дурепа ти надя,просто тупа дурепа...
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23.10.2021 15:27 Ответить
вера надежда *****...
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23.10.2021 15:31 Ответить
думаю эта вонючая портянка - "героиня Украины" действительно не покупала фальшивый сертификат... зато получила его как взятку, или что то незаконно за него пообещала...
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23.10.2021 17:45 Ответить
называйте "вакцинацию" правильно - вивисекция
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23.10.2021 18:41 Ответить
Свободу Наде!
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24.10.2021 09:26 Ответить
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