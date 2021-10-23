Савченко говорит, что не подделывала COVID-сертификат и называет вакцинацию "обыдлением"
Экс-нардеп Надежда Савченко утверждает, что не покупала сертификат о вакцинации, и при этом резко критикует распоряжения правительства о карантине во время пандемии.
Свою позицию она озвучила в эфире телеканала "Украина 24", сообщает Цензор.НЕТ.
"Шкандаля не будет. Ни Вера Савченко, ни я не подделывали, не заказывали, не покупали никаких сертификатов", - заявила Савченко и начала рассуждать о том, какой именно COVID-сертификат можно считать поддельным.
"Любой документ, который, как вам говорят, является поддельным, должен быть экспертизой сравним с каким-то оригиналом. Покажите хоть один оригинал документа, если это документ, или этой справки... Как выглядят все эти бумажки? По-разному. Покажите хоть один оригинал, тогда вы сможете говорить о какой-то подделке", - сказала она.
Савченко считает, что в Украине вводят "ветеринарную медицину": "Это когда корову или собаку прививаете без их согласия".
Также, по ее мнению, распоряжение правительства о карантине во время пандемии противоречат Конституции.
"Это все профанация. Вся Европа выходит на протесты против принудительной вакцинации и издевательств государств над народом. "Обыдление" нас, превращение нас в животных", - сказала экс-нардеп.
Ранее стало известно, что Надежду Савченко и ее сестру Веру поймали в аэропорту "Борисполь" на попытке предъявить поддельные сертификаты о вакцинации при возвращении в Украину. Полиция возбудила дело по факту подделки документов.
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Затяжной.
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COVID-сертификат, но она переводит на тему
вакцинация "обыдление". Врет, передергивает, манипулирует, переводит в политиканство...
Ведь наверняка ловят и других, но пишут о ней. Нафига, спрашивается в задаче
есть закон Украины о вакцинации. и почему туда до сих пор не внесен в перечень Ковид-19 и вакцины от него? наверное, потому, что это очень скользкий юридический нюанс и никто не хочет потом присесть лет этак на ...дцать