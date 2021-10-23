Из-за ухудшения ситуации с COVID-19 в школах Запорожья продлили каникулы
В Запорожье из-за ухудшения ситуации с коронавирусом на неделю продлили осенние каникулы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель городского главы Анатолий Васюк.
"Продлены осенние каникулы в учреждениях общего среднего образования Запорожья. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе срок осенних каникул в запорожских школах продлевается с 23 по 31 октября текущего года", - говорится в сообщении.
Напомним, в Запорожье из-за осложнения эпидемической ситуации ввели дополнительные карантинные ограничения. С 18 октября в Запорожье запретили работу общепита, кроме предоставления услуг на вынос или с доставкой. Закрыты ТРЦ, непродовольственные рынки, развлекательные заведения и магазины, за исключением продуктовых.
Киевские школы отправляются на двухнедельные каникулы.
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сегодня с друзьями мой ДР отмечали... змея запускали... орали, прикалывались... аж чуть до драки не дошло, так каждому нитку подержать охота было... а я в компании самый младший… мне, между прочим, сегодня 45.