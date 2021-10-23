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Новости Борьба с коронавирусом
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Из-за ухудшения ситуации с COVID-19 в школах Запорожья продлили каникулы

Из-за ухудшения ситуации с COVID-19 в школах Запорожья продлили каникулы

В Запорожье из-за ухудшения ситуации с коронавирусом на неделю продлили осенние каникулы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель городского главы Анатолий Васюк.

"Продлены осенние каникулы в учреждениях общего среднего образования Запорожья. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе срок осенних каникул в запорожских школах продлевается с 23 по 31 октября текущего года", - говорится в сообщении.

Напомним, в Запорожье из-за осложнения эпидемической ситуации ввели дополнительные карантинные ограничения. С 18 октября в Запорожье запретили работу общепита, кроме предоставления услуг на вынос или с доставкой. Закрыты ТРЦ, непродовольственные рынки, развлекательные заведения и магазины, за исключением продуктовых.

Киевские школы отправляются на двухнедельные каникулы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Каникулы в школах могут продлить до 3-4 недель, - Кузин

Запорожье (2676) каникулы (136) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+4
Дети просто рыдают от счастья!
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23.10.2021 12:16
+2
А дітворі лафа.
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23.10.2021 12:17
+2
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23.10.2021 12:22
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А дітворі лафа.
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23.10.2021 12:17 Ответить
Треба не подовжувати, а на дистанційне навчання. В мене сестра викладає, каже діти смартфони з рук не випускають: ні на уроці, ні на перерві. Тоді хай хоч втикають в нього і вчаться...
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23.10.2021 13:35 Ответить
Дети просто рыдают от счастья!
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23.10.2021 12:16 Ответить
а мы то в их годы!!!
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23.10.2021 12:21 Ответить
та даже если один урок (особенно последний) отменяли - уже счастье безмежное )))
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23.10.2021 12:33 Ответить
анекдот вылез:
***
сегодня с друзьями мой ДР отмечали... змея запускали... орали, прикалывались... аж чуть до драки не дошло, так каждому нитку подержать охота было... а я в компании самый младший… мне, между прочим, сегодня 45.
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23.10.2021 12:41 Ответить
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23.10.2021 13:36 Ответить
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23.10.2021 12:22 Ответить
детям лафа, учителям кайф, а шо, уколоты зеленый свет везде,зп 4000 бакинских получили - гуляй нехочу
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23.10.2021 12:46 Ответить
Не дивлячись на червону зону багато хто ігнорує маски. Розсобачились влітку.
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23.10.2021 13:19 Ответить
 
 