Из-за ухудшения ситуации с COVID-19 в школах Запорожья продлили каникулы

В Запорожье из-за ухудшения ситуации с коронавирусом на неделю продлили осенние каникулы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель городского главы Анатолий Васюк.

"Продлены осенние каникулы в учреждениях общего среднего образования Запорожья. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе срок осенних каникул в запорожских школах продлевается с 23 по 31 октября текущего года", - говорится в сообщении.

Напомним, в Запорожье из-за осложнения эпидемической ситуации ввели дополнительные карантинные ограничения. С 18 октября в Запорожье запретили работу общепита, кроме предоставления услуг на вынос или с доставкой. Закрыты ТРЦ, непродовольственные рынки, развлекательные заведения и магазины, за исключением продуктовых.

Киевские школы отправляются на двухнедельные каникулы.

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