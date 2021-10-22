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Школы Киева идут на карантин на две недели, - КГГА
Столичная власть сообщила об отправке всех школ города на карантин на две недели.
Об этом сообщил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.
По его словам, принято решение об отправке на карантин всех школ Киева, он продлится две недели. Решение вступает в силу с субботы, 23 октября.
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cimbitep
показать весь комментарий22.10.2021 11:06 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
ьля
показать весь комментарий22.10.2021 11:29 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Иван Петров #453814
показать весь комментарий22.10.2021 11:35 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
cimbitep
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