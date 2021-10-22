Школы Киева идут на карантин на две недели, - КГГА

Столичная власть сообщила об отправке всех школ города на карантин на две недели.

Об этом сообщил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, принято решение об отправке на карантин всех школ Киева, он продлится две недели. Решение вступает в силу с субботы, 23 октября.

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