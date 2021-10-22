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Новости Коронавирус и карантин
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Школы Киева идут на карантин на две недели, - КГГА

Школы Киева идут на карантин на две недели, - КГГА

Столичная власть сообщила об отправке всех школ города на карантин на две недели.

Об этом сообщил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, принято решение об отправке на карантин всех школ Киева, он продлится две недели. Решение вступает в силу с субботы, 23 октября.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Более трети украинских школ с 18 октября ушли на досрочные каникулы из-за ситуации с COVID-19, - Шкарлет

Школы Киева идут на карантин на две недели, - КГГА 01

Автор: 

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учителей обкололи принудительно... и на карантин
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22.10.2021 11:06 Ответить
ага, у меня так друг обижался - заставили зонд глотать, а язвы не нашли
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22.10.2021 11:29 Ответить
а если проктолог ничего не нащщщщупает - то вообще вся жисть коту под хвост. ))
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22.10.2021 11:35 Ответить
ага, у меня тоже друг так обижался. говорил адвокату - не виноват, а адвокат говорит - соглашайся, поругают и отпустят. согласился. дали 7 лет.
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22.10.2021 13:26 Ответить
 
 