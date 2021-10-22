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Новини Коронавірус і карантин
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Школи Києва йдуть на карантин на два тижні, - КМДА

Школи Києва йдуть на карантин на два тижні, - КМДА

Столична влада повідомила про відправлення всіх шкіл міста на карантин на два тижні.

Про це повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, ухвалено рішення про відправлення на карантин усіх шкіл Києва, він триватиме два тижні. Рішення набуває чинності із суботи, 23 жовтня.

Також читайте: Понад третину українських шкіл з 18 жовтня пішли на дострокові канікули через ситуацію з COVID-19, - Шкарлет

Школи Києва йдуть на карантин на два тижні, - КМДА 01

Автор: 

карантин (18172) КМДА (2379) Київ (19633) школа (2224) Поворозник Микола (131) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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учителей обкололи принудительно... и на карантин
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22.10.2021 11:06 Відповісти
ага, у меня так друг обижался - заставили зонд глотать, а язвы не нашли
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22.10.2021 11:29 Відповісти
а если проктолог ничего не нащщщщупает - то вообще вся жисть коту под хвост. ))
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22.10.2021 11:35 Відповісти
ага, у меня тоже друг так обижался. говорил адвокату - не виноват, а адвокат говорит - соглашайся, поругают и отпустят. согласился. дали 7 лет.
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22.10.2021 13:26 Відповісти
 
 