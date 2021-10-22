Школи Києва йдуть на карантин на два тижні, - КМДА

Столична влада повідомила про відправлення всіх шкіл міста на карантин на два тижні.

Про це повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, ухвалено рішення про відправлення на карантин усіх шкіл Києва, він триватиме два тижні. Рішення набуває чинності із суботи, 23 жовтня.

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