12 886 4
Школи Києва йдуть на карантин на два тижні, - КМДА
Столична влада повідомила про відправлення всіх шкіл міста на карантин на два тижні.
Про це повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.
За його словами, ухвалено рішення про відправлення на карантин усіх шкіл Києва, він триватиме два тижні. Рішення набуває чинності із суботи, 23 жовтня.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
cimbitep
показати весь коментар22.10.2021 11:06 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
ьля
показати весь коментар22.10.2021 11:29 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Иван Петров #453814
показати весь коментар22.10.2021 11:35 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
cimbitep
показати весь коментар22.10.2021 13:26 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль