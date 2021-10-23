Зеленский отреагировал на петицию о "принудительной вакцинации"

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады и премьер-министру относительно рассмотрения вопроса о введении ответственности за "принудительную вакцинацию".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе главы государства, опубликованном на сайте ОП.

Петиция №22/121610-эп Уголовная ответственность за принудительную вакцинацию набрала необходимые 25 тысяч подписей.

"Я обратился к председателю Верховной Рады Украины с просьбой организовать обработку изложенных в петиции предложений и информировании о результатах. Учитывая то, что Министерство здравоохранения Украины в соответствии с утвержденным в установленном порядке Положением является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти, обеспечивающим реализацию государственной политики в сфере здравоохранения, и его деятельность направляется и координируется Кабинетом Министров Украины, я также обратился с аналогичным письмом к премьер-министру Украины", - говорится в ответе.

При этом Зеленский отметил, что законодательством предусмотрено, что в отношении отдельных особо опасных инфекционных заболеваний могут осуществляться обязательные медицинские осмотры, профилактические прививки, лечебные и карантинные мероприятия в порядке, установленном законами Украины (часть вторая статьи 30 Основ законодательства Украины об охране здоровья).

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Кроме того, Законами Украины "О защите населения от инфекционных болезней" (часть первая статьи 12) и "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" (часть первая статьи 27) предусмотрена обязательность прививок против туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка и кори.

Президент добавил, что согласно законодательству для предотвращения распространения других инфекционных заболеваний обязательным профилактическим прививкам подлежат работники отдельных профессий, а в случае угрозы возникновения особо опасной инфекционной болезни или массового распространения опасной инфекционной болезни на соответствующих территориях и объектах могут проводиться обязательные профилактические прививки против этой инфекционной болезни по эпидемическим показаниям.

"Таким образом, общественные отношения относительно обеспечения санитарного и эпидемического благополучия, правовые, организационные и финансовые основы деятельности органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций урегулированы законодательством Украины", - пояснил Зеленский.

Напомним, 12 августа на сайте ОП была зарегистрирована электронная петиция с требованием "срочно ввести уголовную ответственность и обязать правительство брать на себя ответственность за каждое вакцинированное лицо и компенсировать материально и в виде медицинской помощи любые изменения физического состояния и здоровья, которые могли бы быть хотя бы теоретически вызваны вакциной в течение 5 лет с даты вакцинации". Петицию в общем подписали 26 663 человека.