Зеленский отреагировал на петицию о "принудительной вакцинации"
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады и премьер-министру относительно рассмотрения вопроса о введении ответственности за "принудительную вакцинацию".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе главы государства, опубликованном на сайте ОП.
Петиция №22/121610-эп Уголовная ответственность за принудительную вакцинацию набрала необходимые 25 тысяч подписей.
"Я обратился к председателю Верховной Рады Украины с просьбой организовать обработку изложенных в петиции предложений и информировании о результатах. Учитывая то, что Министерство здравоохранения Украины в соответствии с утвержденным в установленном порядке Положением является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти, обеспечивающим реализацию государственной политики в сфере здравоохранения, и его деятельность направляется и координируется Кабинетом Министров Украины, я также обратился с аналогичным письмом к премьер-министру Украины", - говорится в ответе.
При этом Зеленский отметил, что законодательством предусмотрено, что в отношении отдельных особо опасных инфекционных заболеваний могут осуществляться обязательные медицинские осмотры, профилактические прививки, лечебные и карантинные мероприятия в порядке, установленном законами Украины (часть вторая статьи 30 Основ законодательства Украины об охране здоровья).
Кроме того, Законами Украины "О защите населения от инфекционных болезней" (часть первая статьи 12) и "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" (часть первая статьи 27) предусмотрена обязательность прививок против туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка и кори.
Президент добавил, что согласно законодательству для предотвращения распространения других инфекционных заболеваний обязательным профилактическим прививкам подлежат работники отдельных профессий, а в случае угрозы возникновения особо опасной инфекционной болезни или массового распространения опасной инфекционной болезни на соответствующих территориях и объектах могут проводиться обязательные профилактические прививки против этой инфекционной болезни по эпидемическим показаниям.
"Таким образом, общественные отношения относительно обеспечения санитарного и эпидемического благополучия, правовые, организационные и финансовые основы деятельности органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций урегулированы законодательством Украины", - пояснил Зеленский.
Напомним, 12 августа на сайте ОП была зарегистрирована электронная петиция с требованием "срочно ввести уголовную ответственность и обязать правительство брать на себя ответственность за каждое вакцинированное лицо и компенсировать материально и в виде медицинской помощи любые изменения физического состояния и здоровья, которые могли бы быть хотя бы теоретически вызваны вакциной в течение 5 лет с даты вакцинации". Петицию в общем подписали 26 663 человека.
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Хе-хе, Творець вирішив почистити планету від дурнів, руками тих же дурнів - дурні не вакцинуються і вимирають.
Логічно буде, коли антивакцинатори публічно напишуть заяви про відмову від реанімації, на випадок захворювання ковідом.
Чому при вакцинації,ви підписуєте папери які знімають відповідальність з тих хто вас вакцинує?
Чому вас не вакцинують,якщо ви відкажитесь підписувати якісь бумажки?
Вакцинують вас від ковід 19 без підпису що не маєте ніяких претензій, чи ні?
Це випис з вимог МОЗ.
А чому в усній формі не приймають згоду?
А тому що,ви можете піти до суду (в разі виникнення побічний дій від вакцинації) і потребувати компенсації за нанесену шкоду здоров'ю.
Від діфтерії,гепатиту В,туберкульозу....вам не порібно письмову згоду давати на щеплення.