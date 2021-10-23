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Новости Борьба с коронавирусом
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Зеленский отреагировал на петицию о "принудительной вакцинации"

Зеленский отреагировал на петицию о

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады и премьер-министру относительно рассмотрения вопроса о введении ответственности за "принудительную вакцинацию".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе главы государства, опубликованном на сайте ОП.

Петиция №22/121610-эп Уголовная ответственность за принудительную вакцинацию набрала необходимые 25 тысяч подписей.

"Я обратился к председателю Верховной Рады Украины с просьбой организовать обработку изложенных в петиции предложений и информировании о результатах. Учитывая то, что Министерство здравоохранения Украины в соответствии с утвержденным в установленном порядке Положением является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти, обеспечивающим реализацию государственной политики в сфере здравоохранения, и его деятельность направляется и координируется Кабинетом Министров Украины, я также обратился с аналогичным письмом к премьер-министру Украины", - говорится в ответе.

При этом Зеленский отметил, что законодательством предусмотрено, что в отношении отдельных особо опасных инфекционных заболеваний могут осуществляться обязательные медицинские осмотры, профилактические прививки, лечебные и карантинные мероприятия в порядке, установленном законами Украины (часть вторая статьи 30 Основ законодательства Украины об охране здоровья).

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Кроме того, Законами Украины "О защите населения от инфекционных болезней" (часть первая статьи 12) и "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" (часть первая статьи 27) предусмотрена обязательность прививок против туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка и кори.

Президент добавил, что согласно законодательству для предотвращения распространения других инфекционных заболеваний обязательным профилактическим прививкам подлежат работники отдельных профессий, а в случае угрозы возникновения особо опасной инфекционной болезни или массового распространения опасной инфекционной болезни на соответствующих территориях и объектах могут проводиться обязательные профилактические прививки против этой инфекционной болезни по эпидемическим показаниям.

"Таким образом, общественные отношения относительно обеспечения санитарного и эпидемического благополучия, правовые, организационные и финансовые основы деятельности органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций урегулированы законодательством Украины", - пояснил Зеленский.

Напомним, 12 августа на сайте ОП была зарегистрирована электронная петиция с требованием "срочно ввести уголовную ответственность и обязать правительство брать на себя ответственность за каждое вакцинированное лицо и компенсировать материально и в виде медицинской помощи любые изменения физического состояния и здоровья, которые могли бы быть хотя бы теоретически вызваны вакциной в течение 5 лет с даты вакцинации". Петицию в общем подписали 26 663 человека.

вакцина (3815) Зеленский Владимир (20794) петиция (357) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+34
"Принудительной" не буде! Просто скажуть власнику підприємства: "Або вакцинуєтесь або закриємо!" А власник працівникам скаже: "Хто не вакцинується - хай шукає нову роботу!" І ВСЕ!!!
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23.10.2021 16:46
+33
Я могу приводить обратные примеры. Эти " ужастики" ничего не доказывают.
И я не противник прививок. Я противник принудиловки и ограничения моих прав по признаку привитости эксперементальными препаратами ( м б они и не плохие). И пока статистика не показывает ничего аномального в смертности ( если конечно не выдёргивать нужные цифры и даты от фонаря) И гораздо больше людей умерло от того шо грохнули мировую экономику и отказали в помощи больным другими болезнями чем от даже не ковида а якобы его последствий.
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23.10.2021 18:08
+30
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23.10.2021 17:37
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как то все в кучу намешано . как раз таки от пакетов , нефти , газа и остальной нормальной жизни призывают отказаться сторонники вакцин и последователи секты изменения климата .
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25.10.2021 21:49 Ответить
В понедельник умер знакомый.От несуществующей болезни.Он вел здоровый образ жизни,не признавал никаких прививок и не то,чтобы был активным антивакцинатором, но таки не привился.Когда его положили в больницу с несуществующей болезнью - от увиденного там в четверг он сбежал из больницы.Он был в диком ужасе от перспективы.Через день ему стало совсем плохо.Его опять забрали уже в реанимацию и к понедельнику его не стало. Я понимаю, что геройских парней из этого форума так просто не испугать.Сбежав из больницы,он говорил - "Я туди не піду, там люди вмирають!!!" Пошел...
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24.10.2021 18:38 Ответить
Так надо вакцинироваться или нет?
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24.10.2021 18:43 Ответить
ЦЬОГО НІХТО НЕ ЗНАЄ. Бо немає навіть ближніх результатів на живих людях після хвороби- вони з"являться лише приблизні десь на рівні березня-квітня 2022 року після того як вщухне друга хвиля. Тоді буде можливість підрахувати хто, в якому віці, в якій формі перехворів, хто помер. Серед вакцинованих і невакцинованих у порівнянні. А покищо бал правлять фармацевтичні компанії, котрі прагнуть хапнути побільше бабла на закупках вакцин, поки ця афера не виплила налюди. І, звісно продажні державні чиновники і медики та т.з. "вчені", котрі мають "відкати" від цих багатомільярдних закупок. Почекаємо результатів, хоча і вони будуть сфальсифіковані (в Україні - точно).
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24.10.2021 19:18 Ответить
Что тут не понятно все мы переболеем и не раз хоть ты вакцинировался хоть нет все ровно кердык тут уже и дураку понятно перспективы не веселые болеют все и болеют одинаково что бы там власть не говорила. Самое страшное что наша власть готовить нам ,это устроит бардак хаус в стране сами уничтожили медицину теперь добьют экономику ну а там не далеко до голодных бунтов и грабежей убийств ну и наконец гражданская война.
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24.10.2021 20:23 Ответить
вы мне скажите ребята почему маски мы покупаем а вакцина бесплатно? Что за забота такая? Что мыши в лаборатории кончились не за что купить?
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24.10.2021 20:26 Ответить
Багато які країни не пускають до себе тих хто не вакцинований, зєляЯнєлох всіх посадить
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24.10.2021 21:44 Ответить
Двірники, бомжі і конюхи стали авторитетами по вірусах ...
Хе-хе, Творець вирішив почистити планету від дурнів, руками тих же дурнів - дурні не вакцинуються і вимирають.
Логічно буде, коли антивакцинатори публічно напишуть заяви про відмову від реанімації, на випадок захворювання ковідом.
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24.10.2021 23:01 Ответить
Дайте відповідь на поосте запитання.
Чому при вакцинації,ви підписуєте папери які знімають відповідальність з тих хто вас вакцинує?
Чому вас не вакцинують,якщо ви відкажитесь підписувати якісь бумажки?
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30.12.2021 23:03 Ответить
Що означає слово "відкажитесь"?
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31.12.2021 06:43 Ответить
Що ви питанням на питання,як те зелене,починаєте викручуватися.
Вакцинують вас від ковід 19 без підпису що не маєте ніяких претензій, чи ні?
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31.12.2021 12:29 Ответить
Пацієнт, який письмово відмовився від скринінгу та медичного огляду, а також не дав інформовану згоду, не може бути допущений до отримання вакцини"

Це випис з вимог МОЗ.
А чому в усній формі не приймають згоду?
А тому що,ви можете піти до суду (в разі виникнення побічний дій від вакцинації) і потребувати компенсації за нанесену шкоду здоров'ю.
Від діфтерії,гепатиту В,туберкульозу....вам не порібно письмову згоду давати на щеплення.
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31.12.2021 12:47 Ответить
Дараґой таваріщь Іванов! Я і без Вас знаю, що головними антивакцинаторами в Україні є УПЦ МП і її вірні, завезені іванови.
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31.12.2021 16:12 Ответить
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