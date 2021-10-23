Зеленський відповів на петицію про "примусову вакцинацію"

Президент України Володимир Зеленський звернувся до голови Верховної Ради і прем'єр-міністра щодо розгляду питання про запровадження відповідальності за "примусову вакцинацію".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді глави держави, опублікованій на сайті ОП.

Петиція №22/121610-еп "Кримінальна відповідальність за примусову вакцинацію" набрала необхідні 25 тисяч підписів.

"Я звернувся до голови Верховної Ради України з проханням організувати опрацювання викладених у петиції пропозицій та інформувати про результати. З огляду на те, що Міністерство охорони здоров'я України відповідно до затвердженого в установленому порядку Положення є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони здоров'я, і ​​його діяльність спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України, я також звернувся з аналогічним листом до прем'єр-міністра України", - йдеться у відповіді.

Водночас Зеленський зазначив, що законодавством передбачено, що стосовно окремих особливо небезпечних інфекційних захворювань можуть здійснюватися обов'язкові медичні огляди, профілактичні щеплення, лікувальні та карантинні заходи в порядку, встановленому законами України (частина друга статті 30 Основ законодавства України про охорону здоров'я).

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Крім того, Законами України "Про захист населення від інфекційних хвороб" (частина перша статті 12) і "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (частина перша статті 27) передбачено обов'язковість щеплень проти туберкульозу, поліомієліту, дифтерії, коклюшу, правця та кору.

Президент додав, що, згідно із законодавством, для запобігання поширенню інших інфекційних захворювань обов'язковим профілактичним щепленням підлягають працівники окремих професій, а в разі загрози виникнення особливо небезпечної інфекційної хвороби або масового поширення небезпечної інфекційної хвороби на відповідних територіях та об'єктах можуть проводитися обов'язкові профілактичні щеплення проти цієї інфекційної хвороби за епідемічними показаннями.

"Таким чином, суспільні відносини щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя, правові, організаційні та фінансові засади діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій врегульовано законодавством України", - пояснив Зеленський.

Нагадаємо, 12 серпня на сайті ОП була зареєстрована електронна петиція з вимогою "терміново запровадити кримінальну відповідальність і зобов'язати уряд брати на себе відповідальність за кожну вакциновану особу і компенсувати матеріально і за допопмогою медичної допомоги будь-які зміни фізичного стану та здоров'я, які могли б бути хоча б теоретично спричинені вакциною упродовж 5 років із дати вакцинації". Петицію загалом підписали 26 663 людини.