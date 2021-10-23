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Зеленський відповів на петицію про "примусову вакцинацію"

Зеленський відповів на петицію про

Президент України Володимир Зеленський звернувся до голови Верховної Ради і прем'єр-міністра щодо розгляду питання про запровадження відповідальності за "примусову вакцинацію".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді глави держави, опублікованій на сайті ОП.

Петиція №22/121610-еп "Кримінальна відповідальність за примусову вакцинацію" набрала необхідні 25 тисяч підписів.

"Я звернувся до голови Верховної Ради України з проханням організувати опрацювання викладених у петиції пропозицій та інформувати про результати. З огляду на те, що Міністерство охорони здоров'я України відповідно до затвердженого в установленому порядку Положення є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони здоров'я, і ​​його діяльність спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України, я також звернувся з аналогічним листом до прем'єр-міністра України", - йдеться у відповіді.

Водночас Зеленський зазначив, що законодавством передбачено, що стосовно окремих особливо небезпечних інфекційних захворювань можуть здійснюватися обов'язкові медичні огляди, профілактичні щеплення, лікувальні та карантинні заходи в порядку, встановленому законами України (частина друга статті 30 Основ законодавства України про охорону здоров'я).

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Крім того, Законами України "Про захист населення від інфекційних хвороб" (частина перша статті 12) і "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (частина перша статті 27) передбачено обов'язковість щеплень проти туберкульозу, поліомієліту, дифтерії, коклюшу, правця та кору.

Президент додав, що, згідно із законодавством, для запобігання поширенню інших інфекційних захворювань обов'язковим профілактичним щепленням підлягають працівники окремих професій, а в разі загрози виникнення особливо небезпечної інфекційної хвороби або масового поширення небезпечної інфекційної хвороби на відповідних територіях та об'єктах можуть проводитися обов'язкові профілактичні щеплення проти цієї інфекційної хвороби за епідемічними показаннями.

"Таким чином, суспільні відносини щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя, правові, організаційні та фінансові засади діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій врегульовано законодавством України", - пояснив Зеленський.

Нагадаємо, 12 серпня на сайті ОП була зареєстрована електронна петиція з вимогою "терміново запровадити кримінальну відповідальність і зобов'язати уряд брати на себе відповідальність за кожну вакциновану особу і компенсувати матеріально і за допопмогою медичної допомоги будь-які зміни фізичного стану та здоров'я, які могли б бути хоча б теоретично спричинені вакциною упродовж 5 років із дати вакцинації". Петицію загалом  підписали 26 663 людини.

Автор: 

вакцина (4419) Зеленський Володимир (24268) петиція (321) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+34
"Принудительной" не буде! Просто скажуть власнику підприємства: "Або вакцинуєтесь або закриємо!" А власник працівникам скаже: "Хто не вакцинується - хай шукає нову роботу!" І ВСЕ!!!
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23.10.2021 16:46
+33
Я могу приводить обратные примеры. Эти " ужастики" ничего не доказывают.
И я не противник прививок. Я противник принудиловки и ограничения моих прав по признаку привитости эксперементальными препаратами ( м б они и не плохие). И пока статистика не показывает ничего аномального в смертности ( если конечно не выдёргивать нужные цифры и даты от фонаря) И гораздо больше людей умерло от того шо грохнули мировую экономику и отказали в помощи больным другими болезнями чем от даже не ковида а якобы его последствий.
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23.10.2021 18:08
+30
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23.10.2021 17:37
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как то все в кучу намешано . как раз таки от пакетов , нефти , газа и остальной нормальной жизни призывают отказаться сторонники вакцин и последователи секты изменения климата .
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25.10.2021 21:49 Відповісти
В понедельник умер знакомый.От несуществующей болезни.Он вел здоровый образ жизни,не признавал никаких прививок и не то,чтобы был активным антивакцинатором, но таки не привился.Когда его положили в больницу с несуществующей болезнью - от увиденного там в четверг он сбежал из больницы.Он был в диком ужасе от перспективы.Через день ему стало совсем плохо.Его опять забрали уже в реанимацию и к понедельнику его не стало. Я понимаю, что геройских парней из этого форума так просто не испугать.Сбежав из больницы,он говорил - "Я туди не піду, там люди вмирають!!!" Пошел...
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24.10.2021 18:38 Відповісти
Так надо вакцинироваться или нет?
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24.10.2021 18:43 Відповісти
ЦЬОГО НІХТО НЕ ЗНАЄ. Бо немає навіть ближніх результатів на живих людях після хвороби- вони з"являться лише приблизні десь на рівні березня-квітня 2022 року після того як вщухне друга хвиля. Тоді буде можливість підрахувати хто, в якому віці, в якій формі перехворів, хто помер. Серед вакцинованих і невакцинованих у порівнянні. А покищо бал правлять фармацевтичні компанії, котрі прагнуть хапнути побільше бабла на закупках вакцин, поки ця афера не виплила налюди. І, звісно продажні державні чиновники і медики та т.з. "вчені", котрі мають "відкати" від цих багатомільярдних закупок. Почекаємо результатів, хоча і вони будуть сфальсифіковані (в Україні - точно).
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24.10.2021 19:18 Відповісти
Что тут не понятно все мы переболеем и не раз хоть ты вакцинировался хоть нет все ровно кердык тут уже и дураку понятно перспективы не веселые болеют все и болеют одинаково что бы там власть не говорила. Самое страшное что наша власть готовить нам ,это устроит бардак хаус в стране сами уничтожили медицину теперь добьют экономику ну а там не далеко до голодных бунтов и грабежей убийств ну и наконец гражданская война.
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24.10.2021 20:23 Відповісти
вы мне скажите ребята почему маски мы покупаем а вакцина бесплатно? Что за забота такая? Что мыши в лаборатории кончились не за что купить?
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24.10.2021 20:26 Відповісти
Багато які країни не пускають до себе тих хто не вакцинований, зєляЯнєлох всіх посадить
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24.10.2021 21:44 Відповісти
Двірники, бомжі і конюхи стали авторитетами по вірусах ...
Хе-хе, Творець вирішив почистити планету від дурнів, руками тих же дурнів - дурні не вакцинуються і вимирають.
Логічно буде, коли антивакцинатори публічно напишуть заяви про відмову від реанімації, на випадок захворювання ковідом.
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24.10.2021 23:01 Відповісти
Дайте відповідь на поосте запитання.
Чому при вакцинації,ви підписуєте папери які знімають відповідальність з тих хто вас вакцинує?
Чому вас не вакцинують,якщо ви відкажитесь підписувати якісь бумажки?
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30.12.2021 23:03 Відповісти
Що означає слово "відкажитесь"?
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31.12.2021 06:43 Відповісти
Що ви питанням на питання,як те зелене,починаєте викручуватися.
Вакцинують вас від ковід 19 без підпису що не маєте ніяких претензій, чи ні?
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31.12.2021 12:29 Відповісти
Пацієнт, який письмово відмовився від скринінгу та медичного огляду, а також не дав інформовану згоду, не може бути допущений до отримання вакцини"

Це випис з вимог МОЗ.
А чому в усній формі не приймають згоду?
А тому що,ви можете піти до суду (в разі виникнення побічний дій від вакцинації) і потребувати компенсації за нанесену шкоду здоров'ю.
Від діфтерії,гепатиту В,туберкульозу....вам не порібно письмову згоду давати на щеплення.
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31.12.2021 12:47 Відповісти
Дараґой таваріщь Іванов! Я і без Вас знаю, що головними антивакцинаторами в Україні є УПЦ МП і її вірні, завезені іванови.
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31.12.2021 16:12 Відповісти
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