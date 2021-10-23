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Существует риск, что ЕС согласует запуск "Северного потока-2" без сертификации, - Зеркаль

Существует риск, что ЕС согласует запуск

Европа может принять запуск "Северного потока-2" без сертификации.

Об этом сообщила советница министра энергетики Украины Елена Зеркаль в интервью Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Такой риск существует. Если не будут предложены другие варианты решения этого кризиса, может быть, и рискнет", - сказала она.

Зеркаль напомнила, что в конце следующей недели должна пройти встреча лидеров G20. В повестку включены вопросы преодоления энергетического кризиса.

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"Россия всегда пользуется кризисными ситуациями. И этот рerfect storm (идеальный шторм. - Ред.), который сейчас мы видим, использован очень хорошо", - добавила представитель Минэнерго.

По ее словам, за первое полугодие текущего года "Газпром" заработал более 10 млрд. Зеркаль отметила, что во втором полугодии российский газовый монополист заработает "какие-то цифры, которые невозможно представить.

Автор: 

Северный поток (1458) Зеркаль Елена (292)


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Топ комментарии
+15
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24.10.2021 00:16
+11
Попытки Газпрома шантажом затолкнуть в Европу газопровод Nord Stream2 напоминают гоп-стоп из 90-х, когда подходят бандиты и предлагают купить кирпич. Чувствуется школа питерской подворотни.
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24.10.2021 00:12
+11
главзебил для кацапов - скидку 50%, для молдован - мульён бесплатного газа, а для тебя "мудрый нарид" - повышение тарифа на транспортировку.
Дякую, дуже дякую. (с)
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24.10.2021 00:39
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Е С вже в минулому, Германія забила на всіх і буде цю трубу вводити, Україні потрібно об'єднуватись не ЕС а створювати свій регіональний союз ( Польща, Україна, Литва а потім до них підтянеться і Латвія і Словакія і Чехія і закривати кордони для них
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24.10.2021 08:34 Ответить
Закон не для всех😁😁😁😁
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24.10.2021 10:07 Ответить
Американцам нужно проводить политику,,кто платит, тот и заказывает музыку,, Для начала выйти из НАТО-любите Россию , будете ее рабами и бомжами. Американцы уже по тихому создают новый военный союз, где не будет ,, немного беременных,, и хитрожопых. Намечается грандиозный шухер- геополитический передел. Немцы , чехи, венгры, французы - имеют шанс стать пассивной политической гомосятиной, перед Рашей, они потеряют окончательно авторитет в мире, как и перестанут себя уважать. Украине нужно держаться подальше от ,, извраженцев,,- можно быть без газа , но не стоять на коленях и не отдавать свою задницу на растерзание......В Украине нужно ввести простой , но честный кодекс казацких законов( хватит и на газ и на все)- украл- отрубили руку, украл по крупному( с офшорами) - повесили, предал - отрубили голову. Не нужно смотреть ,, как у них,, - у нас 35% гибридных, ватных предателей, у нас война.....
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24.10.2021 10:14 Ответить
Надіюсь, цей козацький кодекс буде стосуватись ВСІХ, без винятку, незалежно від посади, ступеню патріотичності і кількості та місця вкраденого. Єдине, що коли його почати застосовувати, в Україні залишиться ледь не половина населення, та і ті майже всі стануть інвалідами...
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24.10.2021 20:28 Ответить
Конечно смогут...Это же европедожопые лошары. они все смогут, стоить лишь только на них рабсияшкам надавить!!...
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24.10.2021 23:45 Ответить
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