Існує ризик, що ЄС погодить запуск "Північного потоку-2" без сертифікації, - Зеркаль

Європа може прийняти запуск "Північного потоку-2" без сертифікації.

Про це повідомила радниця міністра енергетики України Олена Зеркаль в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Такий ризик існує. Якщо не будуть запропоновані інші варіанти розв’язання цієї кризи, то, можливо, й ризикне", - сказала вона.

Зеркаль нагадала, що наприкінці наступного тижня має відбутися зустріч лідерів G20. До порядку денного включено питання подолання енергетичної кризи.

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"Росія завжди користується кризовими ситуаціями. І цей рerfect storm (ідеальний шторм. - Ред.), який зараз ми бачимо, використаний дуже добре", - додала представниця Міненерго.

За її словами, за перше півріччя поточного року "Газпром" заробив більше 10 млрд. Зеркаль зазначила, що в другому півріччі російський газовий монополіст заробить "якісь цифри, які неможливо уявити".