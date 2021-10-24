Існує ризик, що ЄС погодить запуск "Північного потоку-2" без сертифікації, - Зеркаль
Європа може прийняти запуск "Північного потоку-2" без сертифікації.
Про це повідомила радниця міністра енергетики України Олена Зеркаль в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.
"Такий ризик існує. Якщо не будуть запропоновані інші варіанти розв’язання цієї кризи, то, можливо, й ризикне", - сказала вона.
Зеркаль нагадала, що наприкінці наступного тижня має відбутися зустріч лідерів G20. До порядку денного включено питання подолання енергетичної кризи.
"Росія завжди користується кризовими ситуаціями. І цей рerfect storm (ідеальний шторм. - Ред.), який зараз ми бачимо, використаний дуже добре", - додала представниця Міненерго.
За її словами, за перше півріччя поточного року "Газпром" заробив більше 10 млрд. Зеркаль зазначила, що в другому півріччі російський газовий монополіст заробить "якісь цифри, які неможливо уявити".
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