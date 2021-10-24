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Існує ризик, що ЄС погодить запуск "Північного потоку-2" без сертифікації, - Зеркаль

Існує ризик, що ЄС погодить запуск

Європа може прийняти запуск "Північного потоку-2" без сертифікації.

Про це повідомила радниця міністра енергетики України Олена Зеркаль в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Такий ризик існує. Якщо не будуть запропоновані інші варіанти розв’язання цієї кризи, то, можливо, й ризикне", - сказала вона.

Зеркаль нагадала, що наприкінці наступного тижня має відбутися зустріч лідерів G20. До порядку денного  включено питання подолання енергетичної кризи.

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"Росія завжди користується кризовими ситуаціями. І цей рerfect storm (ідеальний шторм. - Ред.), який зараз ми бачимо, використаний дуже добре", - додала представниця Міненерго.

За її словами, за перше півріччя поточного року "Газпром" заробив більше 10 млрд. Зеркаль зазначила, що в другому півріччі російський газовий монополіст заробить "якісь цифри, які неможливо уявити".

Автор: 

Північний потік (2473) Зеркаль Олена (291)


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Топ коментарі
+15
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24.10.2021 00:16
+11
Попытки Газпрома шантажом затолкнуть в Европу газопровод Nord Stream2 напоминают гоп-стоп из 90-х, когда подходят бандиты и предлагают купить кирпич. Чувствуется школа питерской подворотни.
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24.10.2021 00:12
+11
главзебил для кацапов - скидку 50%, для молдован - мульён бесплатного газа, а для тебя "мудрый нарид" - повышение тарифа на транспортировку.
Дякую, дуже дякую. (с)
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24.10.2021 00:39
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Е С вже в минулому, Германія забила на всіх і буде цю трубу вводити, Україні потрібно об'єднуватись не ЕС а створювати свій регіональний союз ( Польща, Україна, Литва а потім до них підтянеться і Латвія і Словакія і Чехія і закривати кордони для них
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24.10.2021 08:34 Відповісти
Закон не для всех😁😁😁😁
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24.10.2021 10:07 Відповісти
Американцам нужно проводить политику,,кто платит, тот и заказывает музыку,, Для начала выйти из НАТО-любите Россию , будете ее рабами и бомжами. Американцы уже по тихому создают новый военный союз, где не будет ,, немного беременных,, и хитрожопых. Намечается грандиозный шухер- геополитический передел. Немцы , чехи, венгры, французы - имеют шанс стать пассивной политической гомосятиной, перед Рашей, они потеряют окончательно авторитет в мире, как и перестанут себя уважать. Украине нужно держаться подальше от ,, извраженцев,,- можно быть без газа , но не стоять на коленях и не отдавать свою задницу на растерзание......В Украине нужно ввести простой , но честный кодекс казацких законов( хватит и на газ и на все)- украл- отрубили руку, украл по крупному( с офшорами) - повесили, предал - отрубили голову. Не нужно смотреть ,, как у них,, - у нас 35% гибридных, ватных предателей, у нас война.....
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24.10.2021 10:14 Відповісти
Надіюсь, цей козацький кодекс буде стосуватись ВСІХ, без винятку, незалежно від посади, ступеню патріотичності і кількості та місця вкраденого. Єдине, що коли його почати застосовувати, в Україні залишиться ледь не половина населення, та і ті майже всі стануть інвалідами...
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24.10.2021 20:28 Відповісти
Конечно смогут...Это же европедожопые лошары. они все смогут, стоить лишь только на них рабсияшкам надавить!!...
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24.10.2021 23:45 Відповісти
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