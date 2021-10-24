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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Украина надеется на присоединение ООН к "Крымской платформе", - заявление МИД

Украина надеется на присоединение ООН к

Как одно из государств-основателей ООН Украина подтверждает приверженность принципам современного мироустройства, заложенным в положениях Устава Генеральной Ассамблеи ООН, которая отмечает 76-ю годовщину основания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины. 

"Понимая важность обеспечения мира на территориях, где продолжаются вооруженные конфликты, готовы и в дальнейшем усиливать вклад в дело утверждения международного мира и безопасности в составе операций ООН. Продолжим проводить целенаправленную политику противодействия дерзким попыткам отдельных государств подорвать закрепленный Уставом ООН мировой порядок, навязать международному сообществу логику агрессии и реваншизма, переписать мировую историю", - подчеркивают в МИД. 

Напоминается также, что с целью защиты норм и принципов международного права 23 августа 2021 года Украина совместно с 46 государствами и международными и региональными организациями создала "Крымскую платформу" - новый международный формат, направленный на деоккупацию Крыма и противодействие гибридной агрессии со стороны России.

"Рассчитываем на более активный и конструктивный подход со стороны руководства ООН к вопросам противодействия продолжающейся военной агрессии РФ против Украины", - следует из сообщения.

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"Учитывая роль ООН в вопросах деоккупации Крыма, в частности в контексте принятых Генеральной Ассамблеей ООН резолюции о территориальной целостности Украины, проблемы милитаризации Крыма и по защите прав человека в Крыму, Украина надеется на присоединение ООН к Крымской платформе", - говорится в заявлении.

Подчеркивается, что важной задачей остается воплощение усилий по реформированию и совершенствованию ООН, ее укреплению и адаптации к требованиям современности. Украина готова в дальнейшем усиливать вклад в дело утверждения международного мира и безопасности в составе операций ООН.

Также отмечается, что организации системы ООН, в частности Программа развития ООН (ПРООН), продолжают играть важную роль в поддержании курса социально-экономических реформ в Украине, достижении Целей устойчивого развития, обеспечении защиты прав человека и верховенства права.

"Одним из наиболее успешных примеров нашего сотрудничества является преодоление гуманитарных последствий российской агрессии. Готовы к дальнейшему взаимодействию в этой сфере для обеспечения потребностей пострадавшего гражданского населения вдоль линии разграничения и на временно оккупированных территориях", - подчеркнули в министерстве.

В частности, актуальным направлением деятельности ООН в Украине является поддержка процессов восстановления и миростроительства в Донецкой и Луганской областях для мирной и безопасной реинтеграции оккупированных территорий и их жителей, развития устойчивого мира.

Автор: 

Крым (26421) МИД (6993) ООН (4187) Крымская платформа (308)


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Топ комментарии
+3
Вам шо, озабоченности не хватает?
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24.10.2021 11:57
+3
Ага, ООН присоединится, а расея ррррраз! - и перестанет членские взносы платить, как в ПАСЕ. Оно ООНовским чинушам надо? Свой кошелёчек дороже жизни украинцев.
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24.10.2021 11:59
+3
Який сенс від платформлення вашої платформи?
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24.10.2021 12:07
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Правила форума Совет форумчан
Вам шо, озабоченности не хватает?
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24.10.2021 11:57 Ответить
Ага, ООН присоединится, а расея ррррраз! - и перестанет членские взносы платить, как в ПАСЕ. Оно ООНовским чинушам надо? Свой кошелёчек дороже жизни украинцев.
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24.10.2021 11:59 Ответить
Так было,есть и будет.Во всех этих пустобрёхских оон,пасе,обсе-главное бабло получить.Остальное просто трёп и сказки для бедных.
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24.10.2021 12:11 Ответить
Вам мабуть не вистачає глибокої занепокоєності цього клубу імпотентів.
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24.10.2021 12:00 Ответить
Який сенс від платформлення вашої платформи?
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24.10.2021 12:07 Ответить
А что, ООН признавала Крым рабссейским? Каждый год резолюция ООН по этому поводу. Нахрена эта Крымская платформа без имеющих международных последствия результатов. Донбасскую платформу еще замутите, блин. Разговоры в пользу бедных и только.
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24.10.2021 12:12 Ответить
Ещё бабло капает
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24.10.2021 13:42 Ответить
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24.10.2021 12:19 Ответить
не поможуть ні танки, ані ракети, якщо розбомблено мізки...

Завуальовано посилаючись на нещодавні дії комуністичного Китаю щодо Тайваню, міністр оборони Японії вказав на спробу Росії анексувати Крим в якості прикладу того, як вторгнення може початися без розгортання військ, вказує «Nikkei» з Токіо.

Дії Росії були «незаконної анексією Криму», - сказав Нобуо Кісі 22 жовтня у відеозверненні до 18-го симпозіуму Центру стратегічних і міжнародних досліджень США (CSIS) та «Nikkei». Тому міністр Кісі додав, що «вторгнення може початися, і ніхто цього не усвідомлює, а війна може вестися без використання збройних сил». Міністр додав, що інформаційний контроль та кібератаки стали помітними ще до того, як російські війська взяли під контроль Кримський регіон в 2014 році.

«Могутні країни продовжують зміцнювати свою військову міць, щоб домогтися панування у космосі та кіберпросторі», - сказав Кісі. «Північна Корея має не тільки ракети, а й передові технології. Демократія в небезпеці всюди у світі». Попередження міністра оборони Кісі стосуються так званої гібридної війни і тактики «сірої зони», що все більше привертає увагу світу. До неї відносяться дезінформація, економічні маніпуляції, використання найманців і колаборантів, а також дипломатичний тиск. - https://arc.construction/21531?lang=uk&fbclid=IwAR0FPqfD5uf9L0YmjALmZbxBsE_tS_iT55uAp2SzzL6YZFlAxdZOiQt1SPE
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24.10.2021 12:22 Ответить
 
 