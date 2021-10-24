Украина надеется на присоединение ООН к "Крымской платформе", - заявление МИД

Как одно из государств-основателей ООН Украина подтверждает приверженность принципам современного мироустройства, заложенным в положениях Устава Генеральной Ассамблеи ООН, которая отмечает 76-ю годовщину основания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"Понимая важность обеспечения мира на территориях, где продолжаются вооруженные конфликты, готовы и в дальнейшем усиливать вклад в дело утверждения международного мира и безопасности в составе операций ООН. Продолжим проводить целенаправленную политику противодействия дерзким попыткам отдельных государств подорвать закрепленный Уставом ООН мировой порядок, навязать международному сообществу логику агрессии и реваншизма, переписать мировую историю", - подчеркивают в МИД.

Напоминается также, что с целью защиты норм и принципов международного права 23 августа 2021 года Украина совместно с 46 государствами и международными и региональными организациями создала "Крымскую платформу" - новый международный формат, направленный на деоккупацию Крыма и противодействие гибридной агрессии со стороны России.

"Рассчитываем на более активный и конструктивный подход со стороны руководства ООН к вопросам противодействия продолжающейся военной агрессии РФ против Украины", - следует из сообщения.

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"Учитывая роль ООН в вопросах деоккупации Крыма, в частности в контексте принятых Генеральной Ассамблеей ООН резолюции о территориальной целостности Украины, проблемы милитаризации Крыма и по защите прав человека в Крыму, Украина надеется на присоединение ООН к Крымской платформе", - говорится в заявлении.

Подчеркивается, что важной задачей остается воплощение усилий по реформированию и совершенствованию ООН, ее укреплению и адаптации к требованиям современности. Украина готова в дальнейшем усиливать вклад в дело утверждения международного мира и безопасности в составе операций ООН.

Также отмечается, что организации системы ООН, в частности Программа развития ООН (ПРООН), продолжают играть важную роль в поддержании курса социально-экономических реформ в Украине, достижении Целей устойчивого развития, обеспечении защиты прав человека и верховенства права.

"Одним из наиболее успешных примеров нашего сотрудничества является преодоление гуманитарных последствий российской агрессии. Готовы к дальнейшему взаимодействию в этой сфере для обеспечения потребностей пострадавшего гражданского населения вдоль линии разграничения и на временно оккупированных территориях", - подчеркнули в министерстве.

В частности, актуальным направлением деятельности ООН в Украине является поддержка процессов восстановления и миростроительства в Донецкой и Луганской областях для мирной и безопасной реинтеграции оккупированных территорий и их жителей, развития устойчивого мира.