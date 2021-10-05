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МИД (6806) ООН (4053) Крымская платформа (307)

Украина вновь призвала государства-члены ООН присоединиться к Крымской платформе, - МИД

Украина вновь призвала государства-члены ООН присоединиться к Крымской платформе, - МИД

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова пригласила государства, которые являются членами Организации Объединенных Наций, присоединяться к Крымской платформе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

Отмечается, что Джапарова приняла участие в Интерактивном диалоге с Верховным комиссаром ООН по правам человека о ситуации в Украине. Мероприятие состоялось в рамках 48-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

В своем выступлении Джапарова сообщила, что украинцы, живущие в условиях российской оккупации в Крыму, части Луганской и Донецкой областей, лишены основных прав и свобод.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Крымская платформа" развенчала миф РФ о том, что вопрос оккупированного Крыма решен, - Джапарова

"На временно оккупированном Крымском полуострове происходят незаконные обыски, аресты, задержания, исчезновения, пытки в местах лишения свободы. За российской решеткой вместе с сотнями других политических заложников остаются Нариман Джелял, первый заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, Эльдар Одаманов, Шевкет Усеинов, Азиз и Асан Ахметовы", - напомнила первый заместитель министра иностранных дел.

Джапарова заявила, что так называемые выборы в Крыму в Государственную Думу РФ две недели тому назад являются нелегитимными, а их результаты - ничтожными, поскольку полуостров продолжает оставаться неотъемлемой частью суверенной территории Украины.

Заместитель министра иностранных дел рассказала о создании Украиной Крымской платформы - международной консультационной платформы для консолидации усилий по деоккупации Крыма.

"Хочу обратить внимание на то, что Крымская платформа открыта для участия других государств-членов ООН. Мы приглашаем присоединяться к этой международной платформе, чтобы прекратить грубые нарушения прав человека и восстановить уважение к международному праву", - говорится в ее заявлении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский упрекнул страны ООН в игнорировании Крымской платформы и призвал присоединиться к формату. ВИДЕО

Джапарова выразила надежду, что Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, в частности с помощью Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, будет активно участвовать в воплощении целей и принципов Крымской платформы.

Напомним, 4 октября первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова провозгласила во время сессии Совета ООН по правам человека в Женеве совместное заявление от имени 40 государств с осуждением России за нарушение прав человека в Крыму и поддержкой Крымской платформы.

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Топ комментарии
+3
кого вы просите о осуждении и присоединении ??? озабоченность - это максимум !
судя по ценам на газ - ООН и вся Европа наоборот- собираются откармливать кремлёвских вертухаев, за то, что они, мягко говоря беспредельничают в мире уже восьмой год , а то и больше
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05.10.2021 22:11
+2
А ти особисто впевнений що тут потрібні будні ********? Ось коли повиздохнуть, тоді й станцюємо!
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05.10.2021 22:27
+2
Выгоняя Крымских Татар из Крыма в вагонах для скота в 1944 году,дохлый Ссср сам себя сдал...,мол это они сдали за неделю Крым Гитлеру...,тут важны сегодня те документы по Крыму которые обнародовал Марк Солонин,где указаны точные сроки когда, где именно обосралась краснопузая армия в 1941 году...,уничтожая в каменоломнях собственных граждан...,Аджимушкая к примеру...,крысы позорные...
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05.10.2021 22:35
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Украина хочет чтоб у лаптеногих снова пердак подгорать начал
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05.10.2021 21:55 Ответить
Вряд ли от высказывания озабоченности у кого-то чего-то подгорит.
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05.10.2021 22:18 Ответить
кого вы просите о осуждении и присоединении ??? озабоченность - это максимум !
судя по ценам на газ - ООН и вся Европа наоборот- собираются откармливать кремлёвских вертухаев, за то, что они, мягко говоря беспредельничают в мире уже восьмой год , а то и больше
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05.10.2021 22:11 Ответить
А больше ничего и не остаётся. Кроме этой крымской платформы больше ничего вообще нет.
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06.10.2021 08:35 Ответить
Цензор, а чего этой новости нет? МММ-щик разошёлся не на шутку. Патриотов русского мира вяжет.

В Лугандонии задержан известный комбат Пётр Ручьёв.

Об этом в своем Telegram-канале Wargonzo сообщает военный корреспондент Семен Пегов со ссылкой на источники в силовых структурах республики. «Пётр Ручьёв известен на Донбассе по позывному "Дизель" и командует одним из танковых подразделений ДНР .Дизеля" на донбасской войне знают как отважного и честного офицера, очень надеемся, что задержание Пети "Дизеля" - это какое-то недоразумение, которое прояснится в ближайшее время».
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05.10.2021 22:17 Ответить
А ти особисто впевнений що тут потрібні будні ********? Ось коли повиздохнуть, тоді й станцюємо!
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05.10.2021 22:27 Ответить
Выгоняя Крымских Татар из Крыма в вагонах для скота в 1944 году,дохлый Ссср сам себя сдал...,мол это они сдали за неделю Крым Гитлеру...,тут важны сегодня те документы по Крыму которые обнародовал Марк Солонин,где указаны точные сроки когда, где именно обосралась краснопузая армия в 1941 году...,уничтожая в каменоломнях собственных граждан...,Аджимушкая к примеру...,крысы позорные...
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05.10.2021 22:35 Ответить
Багато що було відомо і до Солоніна, неперевершений автор, респект йому, чого тільки варта евакуація червоних командирів на субмаринах із Севастополя, котра залишила армію без централізованого командування. Проте кацапи про це не згадують...
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05.10.2021 22:45 Ответить
Это я знал и без Солонина что драпали в Новороссийск комуняки и камандиры быстрее подлодки...
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05.10.2021 22:47 Ответить
А государства просят Украину побороть коррупцию, и че....
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05.10.2021 22:40 Ответить
Тут Фишка вот в чем...,Крымские татары при Независимой Украине начали возвращаться на Историческую Родину из всяких Казахстанов Узбекистанов и Турции...,а когда Украина предоставила Крымской области юридический статус АРК КРЫМ,то это был юридический компромисс коренного населения Крыма и Независимой Украины....,сегодня Крым РАБссия опять превратила в концлагерь...
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05.10.2021 22:46 Ответить
А сколько татаров выехало в Украину и сколько осталось в Крыму есть инфа?
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06.10.2021 08:37 Ответить
Единственное объяснение всему этому кремлевскому скотству по отношению к крымским татарам только одно...Крымский Хан Девлет-Гирей сжег Мацковию до тла в 1571 году...,который приказал князьм Мацковии платить Дань Крымскому Ханству,как правопреемникам Золотой Орды...,ровно 450 лет назад кстати...,элементарная месть...,другой причины просто нет в природе...
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05.10.2021 23:07 Ответить
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05.10.2021 23:10 Ответить
 
 