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Україна знову закликала держави-члени ООН приєднатися до Кримської платформи, - МЗС

Україна знову закликала держави-члени ООН приєднатися до Кримської платформи, - МЗС

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова запросила держави, які є членами Організації Об'єднаних Націй, приєднуватися до Кримської платформи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.

Зазначається, що Джапарова взяла участь в Інтерактивному діалозі з Верховним комісаром ООН з прав людини щодо ситуації в Україні. Захід відбувся в рамках 48-ї сесії Ради ООН з прав людини в Женеві.

У своєму виступі Джапарова наголосила, що українці, які мешкають в умовах російської окупації в Криму і на Донбасі, позбавлені основних прав і свобод.

"На тимчасово окупованому Кримському півострові відбуваються незаконні обшуки, арешти, затримання, зникнення, тортури в місцях позбавлення волі. За російськими ґратами разом із сотнями інших політичних заручників залишаються Наріман Джеляль, перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, Азіз та Асан Ахметови", - нагадала перша заступниця міністра закордонних справ.

Джапарова зазначила, що так звані вибори в Криму до Державної Думи РФ два тижні тому є нелегітимними, а їх результати нікчемними, оскільки півострів продовжує залишатися невід'ємною частиною суверенної території України.

Читайте також: "Кримська платформа" розвінчала міф РФ про те, що питання окупованого Криму вирішено, - Джапарова

Заступниця міністра закордонних справ розповіла про створення Україною Кримської платформи - міжнародної консультаційної платформи задля консолідації зусиль з деокупації Криму.

"Хочу звернути увагу на те, що Кримська платформа відкрита для участі інших держав-членів ООН. Ми запрошуємо приєднуватися до цієї міжнародної платформи, аби припинити грубі порушення прав людини та відновити повагу до міжнародного права", - наголошується в її заяві.

Джапарова висловила сподівання, що Управління Верховного комісара ООН з прав людини, зокрема через Моніторингову місію ООН з прав людини в Україні, буде активно брати участь у втіленні цілей і принципів Кримської платформи.

Нагадаємо, 4 жовтня перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова проголосила під час сесії Ради ООН з прав людини в Женеві спільну заяву від імені 40 держав із засудженням Росії за порушення прав людини в Криму і підтримкою Кримської платформи.
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Топ коментарі
+3
кого вы просите о осуждении и присоединении ??? озабоченность - это максимум !
судя по ценам на газ - ООН и вся Европа наоборот- собираются откармливать кремлёвских вертухаев, за то, что они, мягко говоря беспредельничают в мире уже восьмой год , а то и больше
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05.10.2021 22:11
+2
А ти особисто впевнений що тут потрібні будні ********? Ось коли повиздохнуть, тоді й станцюємо!
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05.10.2021 22:27
+2
Выгоняя Крымских Татар из Крыма в вагонах для скота в 1944 году,дохлый Ссср сам себя сдал...,мол это они сдали за неделю Крым Гитлеру...,тут важны сегодня те документы по Крыму которые обнародовал Марк Солонин,где указаны точные сроки когда, где именно обосралась краснопузая армия в 1941 году...,уничтожая в каменоломнях собственных граждан...,Аджимушкая к примеру...,крысы позорные...
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05.10.2021 22:35
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Украина хочет чтоб у лаптеногих снова пердак подгорать начал
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05.10.2021 21:55 Відповісти
Вряд ли от высказывания озабоченности у кого-то чего-то подгорит.
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05.10.2021 22:18 Відповісти
кого вы просите о осуждении и присоединении ??? озабоченность - это максимум !
судя по ценам на газ - ООН и вся Европа наоборот- собираются откармливать кремлёвских вертухаев, за то, что они, мягко говоря беспредельничают в мире уже восьмой год , а то и больше
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05.10.2021 22:11 Відповісти
А больше ничего и не остаётся. Кроме этой крымской платформы больше ничего вообще нет.
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06.10.2021 08:35 Відповісти
Цензор, а чего этой новости нет? МММ-щик разошёлся не на шутку. Патриотов русского мира вяжет.

В Лугандонии задержан известный комбат Пётр Ручьёв.

Об этом в своем Telegram-канале Wargonzo сообщает военный корреспондент Семен Пегов со ссылкой на источники в силовых структурах республики. «Пётр Ручьёв известен на Донбассе по позывному "Дизель" и командует одним из танковых подразделений ДНР .Дизеля" на донбасской войне знают как отважного и честного офицера, очень надеемся, что задержание Пети "Дизеля" - это какое-то недоразумение, которое прояснится в ближайшее время».
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05.10.2021 22:17 Відповісти
А ти особисто впевнений що тут потрібні будні ********? Ось коли повиздохнуть, тоді й станцюємо!
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05.10.2021 22:27 Відповісти
Выгоняя Крымских Татар из Крыма в вагонах для скота в 1944 году,дохлый Ссср сам себя сдал...,мол это они сдали за неделю Крым Гитлеру...,тут важны сегодня те документы по Крыму которые обнародовал Марк Солонин,где указаны точные сроки когда, где именно обосралась краснопузая армия в 1941 году...,уничтожая в каменоломнях собственных граждан...,Аджимушкая к примеру...,крысы позорные...
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05.10.2021 22:35 Відповісти
Багато що було відомо і до Солоніна, неперевершений автор, респект йому, чого тільки варта евакуація червоних командирів на субмаринах із Севастополя, котра залишила армію без централізованого командування. Проте кацапи про це не згадують...
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05.10.2021 22:45 Відповісти
Это я знал и без Солонина что драпали в Новороссийск комуняки и камандиры быстрее подлодки...
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05.10.2021 22:47 Відповісти
А государства просят Украину побороть коррупцию, и че....
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05.10.2021 22:40 Відповісти
Тут Фишка вот в чем...,Крымские татары при Независимой Украине начали возвращаться на Историческую Родину из всяких Казахстанов Узбекистанов и Турции...,а когда Украина предоставила Крымской области юридический статус АРК КРЫМ,то это был юридический компромисс коренного населения Крыма и Независимой Украины....,сегодня Крым РАБссия опять превратила в концлагерь...
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05.10.2021 22:46 Відповісти
А сколько татаров выехало в Украину и сколько осталось в Крыму есть инфа?
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06.10.2021 08:37 Відповісти
Единственное объяснение всему этому кремлевскому скотству по отношению к крымским татарам только одно...Крымский Хан Девлет-Гирей сжег Мацковию до тла в 1571 году...,который приказал князьм Мацковии платить Дань Крымскому Ханству,как правопреемникам Золотой Орды...,ровно 450 лет назад кстати...,элементарная месть...,другой причины просто нет в природе...
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05.10.2021 23:07 Відповісти
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05.10.2021 23:10 Відповісти
 
 