Україна знову закликала держави-члени ООН приєднатися до Кримської платформи, - МЗС
Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова запросила держави, які є членами Організації Об'єднаних Націй, приєднуватися до Кримської платформи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.
Зазначається, що Джапарова взяла участь в Інтерактивному діалозі з Верховним комісаром ООН з прав людини щодо ситуації в Україні. Захід відбувся в рамках 48-ї сесії Ради ООН з прав людини в Женеві.
У своєму виступі Джапарова наголосила, що українці, які мешкають в умовах російської окупації в Криму і на Донбасі, позбавлені основних прав і свобод.
"На тимчасово окупованому Кримському півострові відбуваються незаконні обшуки, арешти, затримання, зникнення, тортури в місцях позбавлення волі. За російськими ґратами разом із сотнями інших політичних заручників залишаються Наріман Джеляль, перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, Азіз та Асан Ахметови", - нагадала перша заступниця міністра закордонних справ.
Джапарова зазначила, що так звані вибори в Криму до Державної Думи РФ два тижні тому є нелегітимними, а їх результати нікчемними, оскільки півострів продовжує залишатися невід'ємною частиною суверенної території України.
Заступниця міністра закордонних справ розповіла про створення Україною Кримської платформи - міжнародної консультаційної платформи задля консолідації зусиль з деокупації Криму.
"Хочу звернути увагу на те, що Кримська платформа відкрита для участі інших держав-членів ООН. Ми запрошуємо приєднуватися до цієї міжнародної платформи, аби припинити грубі порушення прав людини та відновити повагу до міжнародного права", - наголошується в її заяві.
Джапарова висловила сподівання, що Управління Верховного комісара ООН з прав людини, зокрема через Моніторингову місію ООН з прав людини в Україні, буде активно брати участь у втіленні цілей і принципів Кримської платформи.
Нагадаємо, 4 жовтня перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова проголосила під час сесії Ради ООН з прав людини в Женеві спільну заяву від імені 40 держав із засудженням Росії за порушення прав людини в Криму і підтримкою Кримської платформи.
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