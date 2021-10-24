Україна сподівається на приєднання ООН до "Кримської платформі", - заява МЗС

Як одна з держав-засновниць ООН Україна підтверджує прихильність принципам сучасного світоустрою, закладеному в положеннях Статуту Генасамблеї ООН, яка відзначає 76-ту річницю заснування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

"Розуміючи важливість забезпечення миру на територіях, де тривають збройні конфлікти, готові і надалі посилювати внесок у справу утвердження міжнародного миру та безпеки в складі операцій ООН. Продовжимо проводити цілеспрямовану політику протидії зухвалим спробам окремих держав підірвати закріплений Статутом ООН світовий порядок, нав’язати міжнародній спільноті логіку агресії і реваншизму, переписати світову історію", - підкреслюють у МЗС.

Нагадується також, що з метою захисту норм та принципів міжнародного права 23 серпня 2021 року Україна спільно з 46 державами та міжнародними і регіональними організаціями створила "Кримську платформу" - новий міжнародний формат, спрямований на деокупацію Криму та протидію гібридній агресії з боку Росії.

"Розраховуємо на активніший і конструктивніший підхід із боку керівництва ООН до питань протидії триваючій військовій агресії РФ проти України", - випливає з повідомлення.

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"З огляду на роль ООН у питаннях деокупації Криму, зокрема у контексті ухвалених Генасамблеєю ООН резолюцій щодо територіальної цілісності України, проблеми мілітаризації Криму та щодо захисту прав людини в Криму, Україна сподівається на приєднання ООН до "Кримської платформи", - йдеться узаяві.

Наголошується, що вкрай важливим завданням залишається втілення зусилля з реформування та удосконалення ООН, її зміцнення та адаптації до вимог сьогодення. Україна готова надалі посилювати внесок у справу утвердження міжнародного миру і безпеки в складі операцій ООН.

Також зазначається, що організації системи ООН, зокрема Програма розвитку ООН (ПРООН), продовжують відігравати важливу роль у підтримці курсу соціально-економічних реформ в Україні, досягненні цілей сталого розвитку, забезпеченні захисту прав людини та верховенства права.

"Одним із найбільш успішних прикладів нашої співпраці є подолання гуманітарних наслідків російської агресії. Готові до подальшої взаємодії у цій сфері для забезпечення потреб постраждалого цивільного населення вздовж лінії розмежування та на тимчасово окупованих територіях", - підкреслили в міністерстві.

Зокрема, актуальним напрямком діяльності ООН в Україні є підтримка процесів відновлення і миробудівництва у Донецькій і Луганській областях для мирної та безпечної реінтеграції окупованих територій і їхніх жителів, розбудови сталого миру.