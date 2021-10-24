УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12253 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Окуповані території
1 248 10

Україна сподівається на приєднання ООН до "Кримської платформі", - заява МЗС

Україна сподівається на приєднання ООН до

Як одна з держав-засновниць ООН Україна підтверджує прихильність принципам сучасного світоустрою, закладеному в положеннях Статуту Генасамблеї ООН, яка відзначає 76-ту річницю заснування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

"Розуміючи важливість забезпечення миру на територіях, де тривають збройні конфлікти, готові і надалі посилювати внесок у справу утвердження міжнародного миру та безпеки в складі операцій ООН. Продовжимо проводити цілеспрямовану політику протидії зухвалим спробам окремих держав підірвати закріплений Статутом ООН світовий порядок, нав’язати міжнародній спільноті логіку агресії і реваншизму, переписати світову історію", - підкреслюють у МЗС.

Нагадується також, що з метою захисту норм та принципів міжнародного права 23 серпня 2021 року Україна спільно з 46 державами та міжнародними і регіональними організаціями створила "Кримську платформу" - новий міжнародний формат, спрямований на деокупацію Криму та протидію гібридній агресії з боку Росії.

"Розраховуємо на активніший і конструктивніший підхід із боку керівництва ООН до питань протидії триваючій військовій агресії РФ проти України", - випливає з повідомлення.

Читайте також: Україна знову закликала держави-члени ООН приєднатися до Кримської платформи, - МЗС

"З огляду на роль ООН у питаннях деокупації Криму, зокрема у контексті ухвалених Генасамблеєю ООН резолюцій щодо територіальної цілісності України, проблеми мілітаризації Криму та щодо захисту прав людини в Криму, Україна сподівається на приєднання ООН до "Кримської платформи", - йдеться узаяві.

Наголошується, що вкрай важливим завданням залишається втілення зусилля з реформування та удосконалення ООН, її зміцнення та адаптації до вимог сьогодення. Україна готова надалі посилювати внесок у справу утвердження міжнародного миру і безпеки в складі операцій ООН.

Також зазначається, що організації системи ООН, зокрема Програма розвитку ООН (ПРООН), продовжують відігравати важливу роль у підтримці курсу соціально-економічних реформ в Україні, досягненні цілей сталого розвитку, забезпеченні захисту прав людини та верховенства права.

"Одним із найбільш успішних прикладів нашої співпраці є подолання гуманітарних наслідків російської агресії. Готові до подальшої взаємодії у цій сфері для забезпечення потреб постраждалого цивільного населення вздовж лінії розмежування та на тимчасово окупованих територіях", - підкреслили в міністерстві.

Зокрема, актуальним напрямком діяльності ООН в Україні є підтримка процесів відновлення і миробудівництва у Донецькій і Луганській областях для мирної та безпечної реінтеграції окупованих територій і їхніх жителів, розбудови сталого миру.

Автор: 

Крим (14185) МЗС (4165) ООН (3372) Кримська платформа (320)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+3
Вам шо, озабоченности не хватает?
показати весь коментар
24.10.2021 11:57 Відповісти
+3
Ага, ООН присоединится, а расея ррррраз! - и перестанет членские взносы платить, как в ПАСЕ. Оно ООНовским чинушам надо? Свой кошелёчек дороже жизни украинцев.
показати весь коментар
24.10.2021 11:59 Відповісти
+3
Який сенс від платформлення вашої платформи?
показати весь коментар
24.10.2021 12:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вам шо, озабоченности не хватает?
показати весь коментар
24.10.2021 11:57 Відповісти
Ага, ООН присоединится, а расея ррррраз! - и перестанет членские взносы платить, как в ПАСЕ. Оно ООНовским чинушам надо? Свой кошелёчек дороже жизни украинцев.
показати весь коментар
24.10.2021 11:59 Відповісти
Так было,есть и будет.Во всех этих пустобрёхских оон,пасе,обсе-главное бабло получить.Остальное просто трёп и сказки для бедных.
показати весь коментар
24.10.2021 12:11 Відповісти
Вам мабуть не вистачає глибокої занепокоєності цього клубу імпотентів.
показати весь коментар
24.10.2021 12:00 Відповісти
Який сенс від платформлення вашої платформи?
показати весь коментар
24.10.2021 12:07 Відповісти
А что, ООН признавала Крым рабссейским? Каждый год резолюция ООН по этому поводу. Нахрена эта Крымская платформа без имеющих международных последствия результатов. Донбасскую платформу еще замутите, блин. Разговоры в пользу бедных и только.
показати весь коментар
24.10.2021 12:12 Відповісти
Ещё бабло капает
показати весь коментар
24.10.2021 13:42 Відповісти
показати весь коментар
24.10.2021 12:19 Відповісти
не поможуть ні танки, ані ракети, якщо розбомблено мізки...

Завуальовано посилаючись на нещодавні дії комуністичного Китаю щодо Тайваню, міністр оборони Японії вказав на спробу Росії анексувати Крим в якості прикладу того, як вторгнення може початися без розгортання військ, вказує «Nikkei» з Токіо.

Дії Росії були «незаконної анексією Криму», - сказав Нобуо Кісі 22 жовтня у відеозверненні до 18-го симпозіуму Центру стратегічних і міжнародних досліджень США (CSIS) та «Nikkei». Тому міністр Кісі додав, що «вторгнення може початися, і ніхто цього не усвідомлює, а війна може вестися без використання збройних сил». Міністр додав, що інформаційний контроль та кібератаки стали помітними ще до того, як російські війська взяли під контроль Кримський регіон в 2014 році.

«Могутні країни продовжують зміцнювати свою військову міць, щоб домогтися панування у космосі та кіберпросторі», - сказав Кісі. «Північна Корея має не тільки ракети, а й передові технології. Демократія в небезпеці всюди у світі». Попередження міністра оборони Кісі стосуються так званої гібридної війни і тактики «сірої зони», що все більше привертає увагу світу. До неї відносяться дезінформація, економічні маніпуляції, використання найманців і колаборантів, а також дипломатичний тиск. - https://arc.construction/21531?lang=uk&fbclid=IwAR0FPqfD5uf9L0YmjALmZbxBsE_tS_iT55uAp2SzzL6YZFlAxdZOiQt1SPE
показати весь коментар
24.10.2021 12:22 Відповісти
 
 