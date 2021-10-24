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Новости Коронавирус и карантин
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Украинцы могут встретить Новый год с ограничениями "красной" зоны, - эпидемиолог Сояк

Украинцы могут встретить Новый год с ограничениями

Украинцы встретят новогодние праздники в "красной зоне" с соответствующими ограничениями.

Такой прогноз озвучила эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Екатерина Сояк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

"Мы пока видим серьезное ухудшение ситуации. Поэтому, я думаю, что до новогодних праздников это может не решиться. То есть, скорее всего, мы будем как раз в "красной" зоне на праздники", - предположила эксперт.

Отметим, в стране два дня подряд фиксируют рекордные уровни смертности от коронавируса. Органы здравоохранения сообщили о 23 785 новых подтвержденных инфекциях и 614 случаях смерти за последние 24 часа. В целом зарегистрировано более 2,7 миллиона случаев инфицирования и около 63 тысяч смертей.

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Автор: 

карантин (16729) Новый год (934) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
Клоун вилізе в телевізор і скаже з Новим роком, дорогі українці, тридцять шість вам і шість. Але газу як не було, так і не буде.
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24.10.2021 13:48 Ответить
+6
і випустить Комаровського з тезою про корисніть прохолоди в хатах і провітрювання скрізь...
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24.10.2021 13:51 Ответить
+5
Новый год нужно встречать на тёплом морском пляже.. на зло абизянам!
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24.10.2021 13:52 Ответить
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Клоун вилізе в телевізор і скаже з Новим роком, дорогі українці, тридцять шість вам і шість. Але газу як не було, так і не буде.
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24.10.2021 13:48 Ответить
і випустить Комаровського з тезою про корисніть прохолоди в хатах і провітрювання скрізь...
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24.10.2021 13:51 Ответить
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24.10.2021 14:12 Ответить
Ні, він відмінить локдаун, бо у нього йолки
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24.10.2021 14:37 Ответить
Новый год нужно встречать на тёплом морском пляже.. на зло абизянам!
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24.10.2021 13:52 Ответить
Хоум видео не обязательно тут выставлять.
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24.10.2021 13:56 Ответить
узнать в тебе абизяну с планшетом не составляет труда..
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24.10.2021 13:59 Ответить
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24.10.2021 14:01 Ответить
Якось пiх
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24.10.2021 13:54 Ответить
ой...вы это расскажите слугам нарида (куда они там мотанут начхав на карантин и пандемию)
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24.10.2021 13:54 Ответить
Та на Мальдивы.
Тем более, что проверено уже
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24.10.2021 13:57 Ответить
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24.10.2021 14:19 Ответить
Прямо Руслана Пысанка о погоде на год грядущий....прогнозисты долбанные...
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24.10.2021 14:01 Ответить
Хе-хе. Антиваксерам испортили самый главный совковый праздник
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24.10.2021 14:02 Ответить
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24.10.2021 14:03 Ответить
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24.10.2021 14:05 Ответить
боясь , возможных протестов нищего украинского народа ,из-за высоких тарифов на комуналку и мизерные з/п и пенсии ,ничего удивительного если "зеленые " при власти будут ,рисовать "зону красную" для украинцев до тех пор ,пока народ им будет разрешать издеватся над ним
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24.10.2021 14:06 Ответить
Кажуть шо Зеля сделает индексацию зарплат и пенсий...во второй кадденции типа Юлина тысяча
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24.10.2021 14:10 Ответить
Мир людей уже 3-й год составляет неплохую конкуренцию миру парнокопытных. Креативнее не придумаешь конца света.ЗАЧЕТ Создателю. ТАЛАНТ.
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24.10.2021 14:12 Ответить
Конец света себе сами люди скорее устроят.
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24.10.2021 15:38 Ответить
зато кован о ту пору улетит в оман на очередное спецзадание
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24.10.2021 15:21 Ответить
Всё к этому идет, Новый год по домам.
Еще бы спиртное запретили продавать.
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24.10.2021 16:24 Ответить
Буковель только волшебным образом будет в синей
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24.10.2021 17:27 Ответить
Два недоумения,какого хрена на вакцинацию собираете толпы обезумевших,потом говорите что много больных,и второе,когда Китай будет нести ответственность за это массовое убийство,ответы я знаю на все это,но,это кароче полный треш...
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25.10.2021 00:46 Ответить
Карантин - карантином, святкування Нового року ніхто не відміняв.. Красиві https://moonzori.com/pryvitannya-z-nastupayuchym-novym-rokom-2020/ привітання з Новим роком 2022
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08.12.2021 21:39 Ответить
 
 