Украинцы могут встретить Новый год с ограничениями "красной" зоны, - эпидемиолог Сояк

Украинцы встретят новогодние праздники в "красной зоне" с соответствующими ограничениями.

Такой прогноз озвучила эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Екатерина Сояк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

"Мы пока видим серьезное ухудшение ситуации. Поэтому, я думаю, что до новогодних праздников это может не решиться. То есть, скорее всего, мы будем как раз в "красной" зоне на праздники", - предположила эксперт.

Отметим, в стране два дня подряд фиксируют рекордные уровни смертности от коронавируса. Органы здравоохранения сообщили о 23 785 новых подтвержденных инфекциях и 614 случаях смерти за последние 24 часа. В целом зарегистрировано более 2,7 миллиона случаев инфицирования и около 63 тысяч смертей.

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