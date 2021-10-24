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Новини Коронавірус і карантин
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Українці можуть зустріти Новий рік з обмеженнями "червоної" зони, - епідеміологиня Сояк

Українці можуть зустріти Новий рік з обмеженнями

Українці зустрінуть новорічні свята в "червоній" зоні з відповідними обмеженнями.

Такий прогноз озвучила епідеміологиня Національної експертної групи з інфекційного контролю Катерина Сояк, інформує Цензор.НЕТі з посиланням на "Дзеркало тижня".

"Ми поки бачимо серйозне погіршення ситуації. Тому, я думаю, що до новорічних свят це може не вирішитися. Тобто, найімовірніше, ми будемо якраз у "червоній" зоні на свята", - спрогнозувала експертка.

Зазначимо, що в країні два дні поспіль фіксують рекордні рівні смертності від коронавірусу. Органи охорони здоров'я повідомили про 23 785 нових підтверджених випадків інфікування і 614 випадків смерті за останні 24 години. Загалом зареєстровано понад 2,7 млн випадків інфікування і близько 63 тис. смертей.

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Автор: 

карантин (18172) Новий рік (551) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
Клоун вилізе в телевізор і скаже з Новим роком, дорогі українці, тридцять шість вам і шість. Але газу як не було, так і не буде.
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24.10.2021 13:48 Відповісти
+6
і випустить Комаровського з тезою про корисніть прохолоди в хатах і провітрювання скрізь...
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24.10.2021 13:51 Відповісти
+5
Новый год нужно встречать на тёплом морском пляже.. на зло абизянам!
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24.10.2021 13:52 Відповісти
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Клоун вилізе в телевізор і скаже з Новим роком, дорогі українці, тридцять шість вам і шість. Але газу як не було, так і не буде.
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24.10.2021 13:48 Відповісти
і випустить Комаровського з тезою про корисніть прохолоди в хатах і провітрювання скрізь...
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24.10.2021 13:51 Відповісти
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24.10.2021 14:12 Відповісти
Ні, він відмінить локдаун, бо у нього йолки
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24.10.2021 14:37 Відповісти
Новый год нужно встречать на тёплом морском пляже.. на зло абизянам!
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24.10.2021 13:52 Відповісти
Хоум видео не обязательно тут выставлять.
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24.10.2021 13:56 Відповісти
узнать в тебе абизяну с планшетом не составляет труда..
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24.10.2021 13:59 Відповісти
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24.10.2021 14:01 Відповісти
Якось пiх
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24.10.2021 13:54 Відповісти
ой...вы это расскажите слугам нарида (куда они там мотанут начхав на карантин и пандемию)
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24.10.2021 13:54 Відповісти
Та на Мальдивы.
Тем более, что проверено уже
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24.10.2021 13:57 Відповісти
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24.10.2021 14:19 Відповісти
Прямо Руслана Пысанка о погоде на год грядущий....прогнозисты долбанные...
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24.10.2021 14:01 Відповісти
Хе-хе. Антиваксерам испортили самый главный совковый праздник
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24.10.2021 14:02 Відповісти
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24.10.2021 14:03 Відповісти
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24.10.2021 14:05 Відповісти
боясь , возможных протестов нищего украинского народа ,из-за высоких тарифов на комуналку и мизерные з/п и пенсии ,ничего удивительного если "зеленые " при власти будут ,рисовать "зону красную" для украинцев до тех пор ,пока народ им будет разрешать издеватся над ним
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24.10.2021 14:06 Відповісти
Кажуть шо Зеля сделает индексацию зарплат и пенсий...во второй кадденции типа Юлина тысяча
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24.10.2021 14:10 Відповісти
Мир людей уже 3-й год составляет неплохую конкуренцию миру парнокопытных. Креативнее не придумаешь конца света.ЗАЧЕТ Создателю. ТАЛАНТ.
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24.10.2021 14:12 Відповісти
Конец света себе сами люди скорее устроят.
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24.10.2021 15:38 Відповісти
зато кован о ту пору улетит в оман на очередное спецзадание
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24.10.2021 15:21 Відповісти
Всё к этому идет, Новый год по домам.
Еще бы спиртное запретили продавать.
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24.10.2021 16:24 Відповісти
Буковель только волшебным образом будет в синей
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24.10.2021 17:27 Відповісти
Два недоумения,какого хрена на вакцинацию собираете толпы обезумевших,потом говорите что много больных,и второе,когда Китай будет нести ответственность за это массовое убийство,ответы я знаю на все это,но,это кароче полный треш...
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25.10.2021 00:46 Відповісти
Карантин - карантином, святкування Нового року ніхто не відміняв.. Красиві https://moonzori.com/pryvitannya-z-nastupayuchym-novym-rokom-2020/ привітання з Новим роком 2022
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08.12.2021 21:39 Відповісти
 
 