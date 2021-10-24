Українці можуть зустріти Новий рік з обмеженнями "червоної" зони, - епідеміологиня Сояк
Українці зустрінуть новорічні свята в "червоній" зоні з відповідними обмеженнями.
Такий прогноз озвучила епідеміологиня Національної експертної групи з інфекційного контролю Катерина Сояк, інформує Цензор.НЕТі з посиланням на "Дзеркало тижня".
"Ми поки бачимо серйозне погіршення ситуації. Тому, я думаю, що до новорічних свят це може не вирішитися. Тобто, найімовірніше, ми будемо якраз у "червоній" зоні на свята", - спрогнозувала експертка.
Зазначимо, що в країні два дні поспіль фіксують рекордні рівні смертності від коронавірусу. Органи охорони здоров'я повідомили про 23 785 нових підтверджених випадків інфікування і 614 випадків смерті за останні 24 години. Загалом зареєстровано понад 2,7 млн випадків інфікування і близько 63 тис. смертей.
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