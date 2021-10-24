Полный бред и провокация, - премьер Грузии Гарибашвили о возможной ликвидации Саакашвили
Бредом и провокацией назвал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявление адвоката Ники Гварамия, что в тюремной больнице власти якобы готовят ликвидацию бывшего президента Михаила Саакашвили.
Об этом сказал Гарибашвили в воскресенье журналистам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Это полный бред и провокация. Население отлично понимает, почему сторонники Саакашвили хотят посеять до выборов в предстоящую субботу панику. Эта неделя будет напряженной, появятся и другие лживые заявления", - отметил он.
Он добавил, что во времена правления Саакашвили в тюрьмах действительно убивали и пытали людей.
"Всю эту неделю они (сторонники Саакашвили. - Ред.) будут показывать, как голодает этот человек, которому никто не препятствует есть. Врачи ведут полный контроль за состоянием здоровья Саакашвили, соответственно заявление бывшего прокурора Гварамия (во время правления Саакашвили Гварамия занимал должности министра юстиции и заместителя генерального прокурора - ИФ) является очередной попыткой поставить театрализованное представление, которое завершится крахом", - сказал Гарибашвили.
Он еще раз подчеркнул, что в случае необходимости Саакашвили переведут в тюремную больницу, а не в городскую клинику, так как ни для одного заключенного в Грузии исключений не будет.
"В тюремной больнице Саакашвили проведут все необходимые процедуры, после чего вернут в камеру", - сказал Гарибашвили.
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Грузины, как оказалось, не такие идиоты, какими их считал Саакашвили.
А тем, кто так за ним убивается, закажут резиновых Мишико, пусть покупают и анонируют на него.
Быстро его урки оприходовали .
а мед не кончится НИКОГДА.
Грузинский телеканал "Имеди" выпустил сюжет с видео экс-президента Михеила Саакашвили на пути в Грузию, где тот рассказывает, что его якобы похитили.
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