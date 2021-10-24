РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10905 посетителей онлайн
Новости Задержание Саакашвили в Грузии
2 218 26

Полный бред и провокация, - премьер Грузии Гарибашвили о возможной ликвидации Саакашвили

Полный бред и провокация, - премьер Грузии Гарибашвили о возможной ликвидации Саакашвили

Бредом и провокацией назвал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявление адвоката Ники Гварамия, что в тюремной больнице власти якобы готовят ликвидацию бывшего президента Михаила Саакашвили.

Об этом сказал Гарибашвили в воскресенье журналистам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Это полный бред и провокация. Население отлично понимает, почему сторонники Саакашвили хотят посеять до выборов в предстоящую субботу панику. Эта неделя будет напряженной, появятся и другие лживые заявления", - отметил он.

Он добавил, что во времена правления Саакашвили в тюрьмах действительно убивали и пытали людей.

"Всю эту неделю они (сторонники Саакашвили. - Ред.) будут показывать, как голодает этот человек, которому никто не препятствует есть. Врачи ведут полный контроль за состоянием здоровья Саакашвили, соответственно заявление бывшего прокурора Гварамия (во время правления Саакашвили Гварамия занимал должности министра юстиции и заместителя генерального прокурора - ИФ) является очередной попыткой поставить театрализованное представление, которое завершится крахом", - сказал Гарибашвили.

Он еще раз подчеркнул, что в случае необходимости Саакашвили переведут в тюремную больницу, а не в городскую клинику, так как ни для одного заключенного в Грузии исключений не будет.

"В тюремной больнице Саакашвили проведут все необходимые процедуры, после чего вернут в камеру", - сказал Гарибашвили.

Читайте также: Саакашвили могут ликвидировать в тюремной больнице, - адвокат экс-президента Грузии

Автор: 

Грузия (4504) Саакашвили Михеил (3307) убийство (6505) Гарибашвили Ираклий (31)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+9
це ж горе всему свиту будет и украины в целом, прольется море слез, реки и моря выйдут из берегов, таки зеле без мыши и кокс будет не в кокс
показать весь комментарий
24.10.2021 15:19 Ответить
+9
Полностью согласен что не должно быть исключений, почему простых заключенных отправляют в тюремную больницу а Саакашвили подавай элитную клинику.
показать весь комментарий
24.10.2021 15:22 Ответить
+7
Не поверю, пока его в Шарите не переведут.
Грузины, как оказалось, не такие идиоты, какими их считал Саакашвили.
показать весь комментарий
24.10.2021 15:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
це ж горе всему свиту будет и украины в целом, прольется море слез, реки и моря выйдут из берегов, таки зеле без мыши и кокс будет не в кокс
показать весь комментарий
24.10.2021 15:19 Ответить
Полностью согласен что не должно быть исключений, почему простых заключенных отправляют в тюремную больницу а Саакашвили подавай элитную клинику.
показать весь комментарий
24.10.2021 15:22 Ответить
Кому сейчас интересен ЛУЗЕР , подрабатывавший в чужой стране политической ПРОСТИТУЦИЕЙ !Сдох Максим , да и хрен с ним !
показать весь комментарий
24.10.2021 17:17 Ответить
я бы попросил!

используйте лучше: "Сдох Михо - и .уй на него!"
показать весь комментарий
24.10.2021 22:08 Ответить
...держим кулачки
показать весь комментарий
24.10.2021 15:24 Ответить
показать весь комментарий
24.10.2021 15:24 Ответить
Зверху пір проїзду частина вулиці стала " дикою природою"?
показать весь комментарий
24.10.2021 17:51 Ответить
Ни Гарибашвили, ни Коломойскому, ни Путину Михрютка не нужен. А новичком и полонием не оскудела земля русская.
показать весь комментарий
24.10.2021 15:26 Ответить
да кому он нужен.
показать весь комментарий
24.10.2021 18:52 Ответить
Не поверю, пока его в Шарите не переведут.
Грузины, как оказалось, не такие идиоты, какими их считал Саакашвили.
показать весь комментарий
24.10.2021 15:26 Ответить
хотели бы, в киеве грохнули, а так зачем
показать весь комментарий
24.10.2021 15:27 Ответить
Мишико, если он еще мужик, должен мужиком и оставаться, не разбрасывать сопли и слезы вокруг себя, а отсидеть с достоинством. Хотя, если урки над ним надругались в извращенной форме, так Мишико выделят в камере специальный угол, для таких как он сам, или под шконкой.
А тем, кто так за ним убивается, закажут резиновых Мишико, пусть покупают и анонируют на него.
показать весь комментарий
24.10.2021 15:35 Ответить
он не мужик.
показать весь комментарий
24.10.2021 18:53 Ответить
Шо, уже? Теперь его называют не Мишико а Маруха или Наташа?
Быстро его урки оприходовали .
показать весь комментарий
24.10.2021 19:59 Ответить
Так это он я так понимаю еще в СИЗО находится. И уже сопли. А какие концерты он со своим адвокатом показывать будет когда на зону отедит?????
показать весь комментарий
24.10.2021 15:48 Ответить
тю нe кормiть штучно. уважтe волю карлсона. вiн i сам пiдe в мiр iной
показать весь комментарий
24.10.2021 15:50 Ответить
пока мед не кончится - никуда он не уйдет.
а мед не кончится НИКОГДА.
показать весь комментарий
24.10.2021 18:53 Ответить
Шо, Виктор Андреевич снабжает?
показать весь комментарий
24.10.2021 21:02 Ответить
Зебіл йому баночку с "варєньєм" пірідаст!
показать весь комментарий
24.10.2021 16:10 Ответить
То что пиридаст 100%
показать весь комментарий
24.10.2021 16:27 Ответить
Печально , но давайте про беспредел в наших тюрьмах!
показать весь комментарий
24.10.2021 17:48 Ответить
О , очередная мишкина постанова! А с версией похищения что не так пошло?
Грузинский телеканал "Имеди" выпустил сюжет с видео экс-президента Михеила Саакашвили на пути в Грузию, где тот рассказывает, что его якобы похитили.
https://t.me/apnewsua/13742 Telegram: Contact @apnewsua
показать весь комментарий
24.10.2021 21:17 Ответить
Как ревность и мелочная мстительность одного украинского олигарха влияет на форум "Цензора" , просто удивительно !
показать весь комментарий
24.10.2021 21:18 Ответить
Чукча вьетнамская, сии на бутылке ровно!
показать весь комментарий
24.10.2021 22:10 Ответить
этот сайт для того и создан и им оплачивается.
показать весь комментарий
24.10.2021 22:17 Ответить
ааааа-правакация-бред-карлсон-кокаин-галстук-хинкальщик-бебебе-ненавижу-ненавижу-караул.
показать весь комментарий
24.10.2021 22:16 Ответить
 
 