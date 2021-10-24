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Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
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Цілковита маячня і провокація, - прем'єр Грузії Гарібашвілі про можливу ліквідацію Саакашвілі

Цілковита маячня і провокація, - прем'єр Грузії Гарібашвілі про можливу ліквідацію Саакашвілі

Маячнею та провокацією назвав прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заяву адвоката Ніки Гварамії, що в тюремній лікарні влада нібито готує ліквідацію колишнього президента Міхеіла Саакашвілі.

Про це сказав Гарібашвілі в неділю журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Це цілковита маячня і провокація. Населення чудово розуміє, чому прихильники Саакашвілі хочуть посіяти до виборів у майбутню суботу паніку. Цей тиждень буде напруженим, з'являться й інші брехливі заяви", - зазначив він.

Він додав, що за часів правління Саакашвілі в тюрмах справді вбивали і катували людей.

"Весь цей тиждень вони (прихильники Саакашвілі. - Ред.) будуть показувати, як голодує ця людина, якій ніхто не перешкоджає їсти. Лікарі здійснюють повний контроль за станом здоров'я Саакашвілі, тож заява колишнього прокурора Гварамії (під час правління Саакашвілі Гварамія обіймав посади міністра юстиції і заступника генерального прокурора. - Ред.) є черговою спробою поставити театралізовану виставу, яка завершиться крахом", - сказав Гарібашвілі.

Він вкотре наголосив, що в разі потреби Саакашвілі переведуть до тюремної лікарні, а не в міську клініку, адже для жодного ув'язненого в Грузії винятків не буде.

"У тюремній лікарні Саакашвілі проведуть всі необхідні процедури, після чого повернуть у камеру", - сказав Гарібашвілі.

Читайте також: Саакашвілі можуть ліквідувати в тюремній лікарні, - адвокат експрезидента Грузії

Автор: 

Грузія (1852) Саакашвілі Міхеіл (2155) вбивство (3109) Гарібашвілі Іраклій (37)


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Топ коментарі
+9
це ж горе всему свиту будет и украины в целом, прольется море слез, реки и моря выйдут из берегов, таки зеле без мыши и кокс будет не в кокс
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24.10.2021 15:19 Відповісти
+9
Полностью согласен что не должно быть исключений, почему простых заключенных отправляют в тюремную больницу а Саакашвили подавай элитную клинику.
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24.10.2021 15:22 Відповісти
+7
Не поверю, пока его в Шарите не переведут.
Грузины, как оказалось, не такие идиоты, какими их считал Саакашвили.
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24.10.2021 15:26 Відповісти
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це ж горе всему свиту будет и украины в целом, прольется море слез, реки и моря выйдут из берегов, таки зеле без мыши и кокс будет не в кокс
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24.10.2021 15:19 Відповісти
Полностью согласен что не должно быть исключений, почему простых заключенных отправляют в тюремную больницу а Саакашвили подавай элитную клинику.
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24.10.2021 15:22 Відповісти
Кому сейчас интересен ЛУЗЕР , подрабатывавший в чужой стране политической ПРОСТИТУЦИЕЙ !Сдох Максим , да и хрен с ним !
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24.10.2021 17:17 Відповісти
я бы попросил!

используйте лучше: "Сдох Михо - и .уй на него!"
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24.10.2021 22:08 Відповісти
...держим кулачки
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24.10.2021 15:24 Відповісти
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24.10.2021 15:24 Відповісти
Зверху пір проїзду частина вулиці стала " дикою природою"?
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24.10.2021 17:51 Відповісти
Ни Гарибашвили, ни Коломойскому, ни Путину Михрютка не нужен. А новичком и полонием не оскудела земля русская.
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24.10.2021 15:26 Відповісти
да кому он нужен.
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24.10.2021 18:52 Відповісти
Не поверю, пока его в Шарите не переведут.
Грузины, как оказалось, не такие идиоты, какими их считал Саакашвили.
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24.10.2021 15:26 Відповісти
хотели бы, в киеве грохнули, а так зачем
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24.10.2021 15:27 Відповісти
Мишико, если он еще мужик, должен мужиком и оставаться, не разбрасывать сопли и слезы вокруг себя, а отсидеть с достоинством. Хотя, если урки над ним надругались в извращенной форме, так Мишико выделят в камере специальный угол, для таких как он сам, или под шконкой.
А тем, кто так за ним убивается, закажут резиновых Мишико, пусть покупают и анонируют на него.
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24.10.2021 15:35 Відповісти
он не мужик.
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24.10.2021 18:53 Відповісти
Шо, уже? Теперь его называют не Мишико а Маруха или Наташа?
Быстро его урки оприходовали .
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24.10.2021 19:59 Відповісти
Так это он я так понимаю еще в СИЗО находится. И уже сопли. А какие концерты он со своим адвокатом показывать будет когда на зону отедит?????
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24.10.2021 15:48 Відповісти
тю нe кормiть штучно. уважтe волю карлсона. вiн i сам пiдe в мiр iной
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24.10.2021 15:50 Відповісти
пока мед не кончится - никуда он не уйдет.
а мед не кончится НИКОГДА.
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24.10.2021 18:53 Відповісти
Шо, Виктор Андреевич снабжает?
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24.10.2021 21:02 Відповісти
Зебіл йому баночку с "варєньєм" пірідаст!
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24.10.2021 16:10 Відповісти
То что пиридаст 100%
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24.10.2021 16:27 Відповісти
Печально , но давайте про беспредел в наших тюрьмах!
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24.10.2021 17:48 Відповісти
О , очередная мишкина постанова! А с версией похищения что не так пошло?
Грузинский телеканал "Имеди" выпустил сюжет с видео экс-президента Михеила Саакашвили на пути в Грузию, где тот рассказывает, что его якобы похитили.
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24.10.2021 21:17 Відповісти
Как ревность и мелочная мстительность одного украинского олигарха влияет на форум "Цензора" , просто удивительно !
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24.10.2021 21:18 Відповісти
Чукча вьетнамская, сии на бутылке ровно!
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24.10.2021 22:10 Відповісти
этот сайт для того и создан и им оплачивается.
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24.10.2021 22:17 Відповісти
ааааа-правакация-бред-карлсон-кокаин-галстук-хинкальщик-бебебе-ненавижу-ненавижу-караул.
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24.10.2021 22:16 Відповісти
 
 