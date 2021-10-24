Цілковита маячня і провокація, - прем'єр Грузії Гарібашвілі про можливу ліквідацію Саакашвілі

Маячнею та провокацією назвав прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заяву адвоката Ніки Гварамії, що в тюремній лікарні влада нібито готує ліквідацію колишнього президента Міхеіла Саакашвілі.

Про це сказав Гарібашвілі в неділю журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Це цілковита маячня і провокація. Населення чудово розуміє, чому прихильники Саакашвілі хочуть посіяти до виборів у майбутню суботу паніку. Цей тиждень буде напруженим, з'являться й інші брехливі заяви", - зазначив він.

Він додав, що за часів правління Саакашвілі в тюрмах справді вбивали і катували людей.

"Весь цей тиждень вони (прихильники Саакашвілі. - Ред.) будуть показувати, як голодує ця людина, якій ніхто не перешкоджає їсти. Лікарі здійснюють повний контроль за станом здоров'я Саакашвілі, тож заява колишнього прокурора Гварамії (під час правління Саакашвілі Гварамія обіймав посади міністра юстиції і заступника генерального прокурора. - Ред.) є черговою спробою поставити театралізовану виставу, яка завершиться крахом", - сказав Гарібашвілі.

Він вкотре наголосив, що в разі потреби Саакашвілі переведуть до тюремної лікарні, а не в міську клініку, адже для жодного ув'язненого в Грузії винятків не буде.

"У тюремній лікарні Саакашвілі проведуть всі необхідні процедури, після чого повернуть у камеру", - сказав Гарібашвілі.

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