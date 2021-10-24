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Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
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Саакашвілі можуть ліквідувати в тюремній лікарні, - адвокат експрезидента Грузії

Саакашвілі можуть ліквідувати в тюремній лікарні, - адвокат експрезидента Грузії

Адвокат колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, гендиректор опозиційного телеканалу "Мтаварі архі" Ніка Гварамія стверджує, що чинна влада має намір ліквідувати експрезидента в тюремній лікарні, куди його перевезуть із Руставської в'язниці найближчим часом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"За нашою інформацією, влада після переведення Саакашвілі в тюремну лікарню має намір імітувати там бунт ув'язнених, який завершиться його (Саакашвілі. - Ред.) ліквідацією", - заявив Гварамія.

Він повідомив, що має інформацію про те, що "в тюремну лікарню вже помістили спеціального ув'язненого, який про це подбає".

Адвокат закликав омбудсмена Грузії Ніно Ломджарія стежити за ситуацією навколо Саакашвілі.

Читайте також: На консиліумі не йшлося про можливість переведення Саакашвілі в цивільну клініку, - міністр юстиції Грузії Брегадзе

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати. Політика можуть доставити в лікарню в найближчі вихідні.

Автор: 

Грузія (1852) Саакашвілі Міхеіл (2155) в’язниця (442) вбивство (3109)


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Топ коментарі
+13
ПОХ.
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24.10.2021 13:17 Відповісти
+10
Міхо! Пропеллером їх, пропеллером!
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24.10.2021 13:23 Відповісти
+10
"От винта!.. От винта!".. кричал Михуил, яростно отбиваясь от гомосексуалистов..
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24.10.2021 13:29 Відповісти
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24.10.2021 13:17 Відповісти
так вы сами хотели чтобы его из одиночки в больничку перевели?
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24.10.2021 13:18 Відповісти
Такое как раз было возможно при Саакашвили. А сейчас вряд ли. Хотя это Грузия. Разборки Шеварнадзе-Гамсахурдии были почище кровавых бань итальянской мафии или якудзы.
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24.10.2021 13:21 Відповісти
Ну, не надо сбрасывать россиян со счетов. Они могут захотеть. Поэтому тюремная больница для него безопаснее, чем гражданская. В гражданскую много посторонних людей ходит.
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24.10.2021 13:27 Відповісти
Хотели бы давно грохнули за столько лет, но никому он не нужен.
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24.10.2021 13:40 Відповісти
Міхо! Пропеллером їх, пропеллером!
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24.10.2021 13:23 Відповісти
А никто не задумывался, зачем это делать?
Или такие мелочи никого не интересуют?
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24.10.2021 13:24 Відповісти
зачем так усложнять? могли б при переливании крови просто влить...абышо...
устраивать бунт)))) я вас умоляю )))
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24.10.2021 13:26 Відповісти
если я правильно понимаю, такой опытный политик-популист, как михо, прекрасно понимал, чем все завершится, когда нелегально пересекал границу... и чем дальше, тем более все выглядит, как провокация с целью притормозить продвижение Грузии в сторону Европы...
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24.10.2021 13:27 Відповісти
"От винта!.. От винта!".. кричал Михуил, яростно отбиваясь от гомосексуалистов..
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24.10.2021 13:29 Відповісти
Ну грохнут. Ну земля ему пухом. Кто ему виноват. Сам в Грузию полез
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24.10.2021 13:29 Відповісти
На кой ляд? Кому он нужен?
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24.10.2021 13:34 Відповісти
Нет Михрютки- нет проблемы для президента Грузии( конкурент), Путина(08.08.08.), Коломойского. Коломойский сравнил Саакашвили с собакой. "Когда собака без намордника кого-то кусает, нужно наказывать и собаку, и, что важно, ее хозяина. Собак в таких случаях усыпляют.", - сказал Коломойский.
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24.10.2021 13:34 Відповісти
Не делайте из него Кенеди, кому оно нужно ))))
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24.10.2021 13:35 Відповісти
Что за чушь, а в камере одиночной его что не могут ликвидировать.
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24.10.2021 13:39 Відповісти
Не наш цирк - не наші мавпи.
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24.10.2021 13:47 Відповісти
Почему нет ? Немцова ликвидировали. Как опасного. Навальный непонятно шо. Поэтому не трогают.
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24.10.2021 13:49 Відповісти
А в контейнеровозе не мог произойти "несчастный случай"?

Хотели бы - уже давно удавили бы того Михо, как куренка.
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24.10.2021 14:34 Відповісти
Кодлан Коломойского на ликвидацию Михрютки дал добро.
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24.10.2021 13:50 Відповісти
Не адвокат, а прямо якийсь контрозвідник з розгалуженою мережею "стукачів".
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24.10.2021 13:58 Відповісти
не исключено.
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24.10.2021 14:02 Відповісти
Його вже другий тиждень "ліквідують".
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24.10.2021 14:16 Відповісти
Да. И это может быть его жена. Проберется в больницу и сковородкой по похотливой наглой морде.
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24.10.2021 14:17 Відповісти
Головне ,щоб він у нас більше не з'явився,а що з ним буде , пофігу.
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24.10.2021 14:18 Відповісти
Что бы вызволить Михо с кичи, все средства хороши. Как барин Михо может лечится в тюремной больничке.???? Завтра они еще какой то диагнос выдумают и будут требовать перевода Михо в Швейцарскую клинику.
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24.10.2021 14:30 Відповісти
Тыгыгы. Команда Сааки всеми силами пытается сделать из тупого Карлсона диссидента и жертву.
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24.10.2021 14:33 Відповісти
прям таки взять и уничтожить ум, честь и красные ноздри нации? кишка у них тонка, хотя в любом случае жеваный гастук будут помнить уси, а гроши собрать на памятник безвременно усопшему мыше це ваще не проблема
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24.10.2021 15:28 Відповісти
цирк приехал в грузию!
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24.10.2021 16:04 Відповісти
У Микэила много врагов даже на Кавказе-Иреванское ханство,Абхазия захваченная 53% пришлыми арабох-ми, в самой Грузии х-и.Но остальная часть Кавказа за него. Ему там могут зделать какой то нехороший укол.Держись Микэил !
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24.10.2021 16:29 Відповісти
Його хочуть помити, але тоді пропелер може заклинити...
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24.10.2021 18:43 Відповісти
ПОХ . . . .
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24.10.2021 19:10 Відповісти
Всё может статься - ослабят затяжку гайки на валу несущего винта и снимут с неё фиксатор. В полёте под воздействием динамических нагрузок и вибрации гайка самопроизвольно отвинтится и "мужчина хоть куда, в полном расцвете сил"© утратит несущий винт и спикирует из-под потолка камеры. А полы в буцыгарня весьма жёсткие.
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24.10.2021 19:46 Відповісти
 
 