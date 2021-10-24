Саакашвілі можуть ліквідувати в тюремній лікарні, - адвокат експрезидента Грузії

Адвокат колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, гендиректор опозиційного телеканалу "Мтаварі архі" Ніка Гварамія стверджує, що чинна влада має намір ліквідувати експрезидента в тюремній лікарні, куди його перевезуть із Руставської в'язниці найближчим часом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"За нашою інформацією, влада після переведення Саакашвілі в тюремну лікарню має намір імітувати там бунт ув'язнених, який завершиться його (Саакашвілі. - Ред.) ліквідацією", - заявив Гварамія.

Він повідомив, що має інформацію про те, що "в тюремну лікарню вже помістили спеціального ув'язненого, який про це подбає".

Адвокат закликав омбудсмена Грузії Ніно Ломджарія стежити за ситуацією навколо Саакашвілі.

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Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати. Політика можуть доставити в лікарню в найближчі вихідні.