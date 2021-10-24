РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12659 посетителей онлайн
Новости Задержание Саакашвили в Грузии
2 757 32

Саакашвили могут ликвидировать в тюремной больнице, - адвокат экс-президента Грузии

Саакашвили могут ликвидировать в тюремной больнице, - адвокат экс-президента Грузии

Адвокат бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, гендиректор оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия утверждает, что действующие власти намерены ликвидировать экс-президента в тюремной больнице, куда его перевезут из Руставской тюрьмы в ближайшее время.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"По нашей информации, власти после перевода Саакашвили в тюремную больницу намерены имитировать там бунт заключенных, который завершится его (Саакашвили. - Ред.) ликвидацией", - заявил Гварамия.

Он сообщил, что располагает информацией о том, что "в тюремную больницу уже поместили специального заключенного, который об этом позаботится".

Адвокат призвал омбудсмена Грузии Нино Ломджария следить за ситуацией вокруг Саакашвили.

Читайте также: На консилиуме не шла речь о возможности перевода Саакашвили в гражданскую клинику, - министр юстиции Грузии Брегадзе

Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили 1 октября объявил голодовку и, по данным адвоката, только за первые восемь дней похудел на 12 килограммов. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать. Политика могут доставить в больницу в ближайшие выходные.

Автор: 

Грузия (4504) Саакашвили Михеил (3307) тюрьма (825) убийство (6505)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+13
ПОХ.
показать весь комментарий
24.10.2021 13:17 Ответить
+10
Міхо! Пропеллером їх, пропеллером!
показать весь комментарий
24.10.2021 13:23 Ответить
+10
"От винта!.. От винта!".. кричал Михуил, яростно отбиваясь от гомосексуалистов..
показать весь комментарий
24.10.2021 13:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ПОХ.
показать весь комментарий
24.10.2021 13:17 Ответить
так вы сами хотели чтобы его из одиночки в больничку перевели?
показать весь комментарий
24.10.2021 13:18 Ответить
Такое как раз было возможно при Саакашвили. А сейчас вряд ли. Хотя это Грузия. Разборки Шеварнадзе-Гамсахурдии были почище кровавых бань итальянской мафии или якудзы.
показать весь комментарий
24.10.2021 13:21 Ответить
Ну, не надо сбрасывать россиян со счетов. Они могут захотеть. Поэтому тюремная больница для него безопаснее, чем гражданская. В гражданскую много посторонних людей ходит.
показать весь комментарий
24.10.2021 13:27 Ответить
Хотели бы давно грохнули за столько лет, но никому он не нужен.
показать весь комментарий
24.10.2021 13:40 Ответить
Міхо! Пропеллером їх, пропеллером!
показать весь комментарий
24.10.2021 13:23 Ответить
А никто не задумывался, зачем это делать?
Или такие мелочи никого не интересуют?
показать весь комментарий
24.10.2021 13:24 Ответить
зачем так усложнять? могли б при переливании крови просто влить...абышо...
устраивать бунт)))) я вас умоляю )))
показать весь комментарий
24.10.2021 13:26 Ответить
если я правильно понимаю, такой опытный политик-популист, как михо, прекрасно понимал, чем все завершится, когда нелегально пересекал границу... и чем дальше, тем более все выглядит, как провокация с целью притормозить продвижение Грузии в сторону Европы...
показать весь комментарий
24.10.2021 13:27 Ответить
"От винта!.. От винта!".. кричал Михуил, яростно отбиваясь от гомосексуалистов..
показать весь комментарий
24.10.2021 13:29 Ответить
Ну грохнут. Ну земля ему пухом. Кто ему виноват. Сам в Грузию полез
показать весь комментарий
24.10.2021 13:29 Ответить
На кой ляд? Кому он нужен?
показать весь комментарий
24.10.2021 13:34 Ответить
Нет Михрютки- нет проблемы для президента Грузии( конкурент), Путина(08.08.08.), Коломойского. Коломойский сравнил Саакашвили с собакой. "Когда собака без намордника кого-то кусает, нужно наказывать и собаку, и, что важно, ее хозяина. Собак в таких случаях усыпляют.", - сказал Коломойский.
показать весь комментарий
24.10.2021 13:34 Ответить
Не делайте из него Кенеди, кому оно нужно ))))
показать весь комментарий
24.10.2021 13:35 Ответить
Что за чушь, а в камере одиночной его что не могут ликвидировать.
показать весь комментарий
24.10.2021 13:39 Ответить
Не наш цирк - не наші мавпи.
показать весь комментарий
24.10.2021 13:47 Ответить
Почему нет ? Немцова ликвидировали. Как опасного. Навальный непонятно шо. Поэтому не трогают.
показать весь комментарий
24.10.2021 13:49 Ответить
А в контейнеровозе не мог произойти "несчастный случай"?

Хотели бы - уже давно удавили бы того Михо, как куренка.
показать весь комментарий
24.10.2021 14:34 Ответить
Кодлан Коломойского на ликвидацию Михрютки дал добро.
показать весь комментарий
24.10.2021 13:50 Ответить
Не адвокат, а прямо якийсь контрозвідник з розгалуженою мережею "стукачів".
показать весь комментарий
24.10.2021 13:58 Ответить
не исключено.
показать весь комментарий
24.10.2021 14:02 Ответить
Його вже другий тиждень "ліквідують".
показать весь комментарий
24.10.2021 14:16 Ответить
Да. И это может быть его жена. Проберется в больницу и сковородкой по похотливой наглой морде.
показать весь комментарий
24.10.2021 14:17 Ответить
Головне ,щоб він у нас більше не з'явився,а що з ним буде , пофігу.
показать весь комментарий
24.10.2021 14:18 Ответить
Что бы вызволить Михо с кичи, все средства хороши. Как барин Михо может лечится в тюремной больничке.???? Завтра они еще какой то диагнос выдумают и будут требовать перевода Михо в Швейцарскую клинику.
показать весь комментарий
24.10.2021 14:30 Ответить
Тыгыгы. Команда Сааки всеми силами пытается сделать из тупого Карлсона диссидента и жертву.
показать весь комментарий
24.10.2021 14:33 Ответить
прям таки взять и уничтожить ум, честь и красные ноздри нации? кишка у них тонка, хотя в любом случае жеваный гастук будут помнить уси, а гроши собрать на памятник безвременно усопшему мыше це ваще не проблема
показать весь комментарий
24.10.2021 15:28 Ответить
цирк приехал в грузию!
показать весь комментарий
24.10.2021 16:04 Ответить
У Микэила много врагов даже на Кавказе-Иреванское ханство,Абхазия захваченная 53% пришлыми арабох-ми, в самой Грузии х-и.Но остальная часть Кавказа за него. Ему там могут зделать какой то нехороший укол.Держись Микэил !
показать весь комментарий
24.10.2021 16:29 Ответить
Його хочуть помити, але тоді пропелер може заклинити...
показать весь комментарий
24.10.2021 18:43 Ответить
ПОХ . . . .
показать весь комментарий
24.10.2021 19:10 Ответить
Всё может статься - ослабят затяжку гайки на валу несущего винта и снимут с неё фиксатор. В полёте под воздействием динамических нагрузок и вибрации гайка самопроизвольно отвинтится и "мужчина хоть куда, в полном расцвете сил"© утратит несущий винт и спикирует из-под потолка камеры. А полы в буцыгарня весьма жёсткие.
показать весь комментарий
24.10.2021 19:46 Ответить
 
 