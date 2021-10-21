Саакашвили может быть госпитализирован в ближайшие выходные, - врач Кипшидзе

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили согласился на рекомендацию состоявшегося накануне врачебного консилиума о госпитализации.

Об этом заявил журналистам личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Госпитализация Михеила Саакашвили может произойти в субботу или воскресенье. Есть небольшие вопросы, которые необходимо решить с министерствами юстиции и здравоохранения", - сказал он.

При этом он отметил, что госпитализация Саакашвили не означает прекращения объявленной им голодовки.

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Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили 1 октября объявил голодовку и, по данным адвоката, только за первые восемь дней похудел на 12 килограммов.