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Новости Задержание Саакашвили в Грузии
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Саакашвили может быть госпитализирован в ближайшие выходные, - врач Кипшидзе

Саакашвили может быть госпитализирован в ближайшие выходные, - врач Кипшидзе

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили согласился на рекомендацию состоявшегося накануне врачебного консилиума о госпитализации.

Об этом заявил журналистам личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Госпитализация Михеила Саакашвили может произойти в субботу или воскресенье. Есть небольшие вопросы, которые необходимо решить с министерствами юстиции и здравоохранения", - сказал он.  

При этом он отметил, что госпитализация Саакашвили не означает прекращения объявленной им голодовки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саакашвили добрался до Грузии на судне "Вильнюс", спрятавшись в трейлере с молочными продуктами, - прокуратура

Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили 1 октября объявил голодовку и, по данным адвоката, только за первые восемь дней похудел на 12 килограммов.

Автор: 

голодовка (829) Грузия (4504) Саакашвили Михеил (3307) госпитализация (236)


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Топ комментарии
+5
Почему такую важную новость сообщает какой-то врач, а не его любовница???
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21.10.2021 09:13
+5
Я от ніяк не зрозумію - чому мене в Україні повинно хвилювати чи не схуд бува Саакашвілі?
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21.10.2021 10:35
+4
А шо, за 6 00 000 гривен в месяц зряплаты начисляемых ему ежемесячно в Украине можно и на тюремной больничке побыть. Впрочем он и тут не работал, а только жрал, бухал и срал, причем срал и на Украину, и на больничке работать не надо.
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21.10.2021 09:03
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А шо так, О П не передав "ко-ко добавку"?
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21.10.2021 08:50 Ответить
Отпустите Мишу на крышу.
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21.10.2021 08:53 Ответить
Переезд в контейнере с молочными продуктами пагубно сказался на здоровье Мишико.
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21.10.2021 09:00 Ответить
Цистерна,в которой мы ехали,оказался цемент,случайно.(х-ф."Джентельмены удачи".)
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21.10.2021 09:44 Ответить
А чего так??? Растаможили Мишу не по феншую????
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21.10.2021 10:41 Ответить
В молочных продуктах нашли посторонние добавки.
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21.10.2021 10:58 Ответить
Рача, рача Міську, - пиратефта
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21.10.2021 09:01 Ответить
А шо, за 6 00 000 гривен в месяц зряплаты начисляемых ему ежемесячно в Украине можно и на тюремной больничке побыть. Впрочем он и тут не работал, а только жрал, бухал и срал, причем срал и на Украину, и на больничке работать не надо.
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21.10.2021 09:03 Ответить
а в больничке ждет капельница с Долмой, и микстуры с "Саперави"..
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21.10.2021 09:07 Ответить
ему необходимы слова поддержки от надежды савченко...
она смогла и он сможет после этого
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21.10.2021 09:10 Ответить
Почему такую важную новость сообщает какой-то врач, а не его любовница???
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21.10.2021 09:13 Ответить
она в поисках нового папика...
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21.10.2021 09:23 Ответить
Я так переживаю, бо як тільки відпустять величезного реформатора простих реффформ, то в українській трубі з'явиться газ і вугілля на ТЕЦ.
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21.10.2021 09:28 Ответить
Яка сумна новина, розжирівши, хряк влаштував подорож та шоу: "Зважений та щасливий" + "Розсміши гоміка в ОПу"...
Переживаю за Міхуіла, одяг великим буде.
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21.10.2021 10:16 Ответить
У меня кот тоже голодает - берет меня измором. Не жрет ничего, кроме свежей говядины. Такая тактика - я не буду ничего есть кроме мяса - пусть тебе будет плохо от этого страдания и ты умрешь от потери слез! Правда, более суток эта голодовка не продолжается - брюхо требует свое.
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21.10.2021 10:18 Ответить
Я от ніяк не зрозумію - чому мене в Україні повинно хвилювати чи не схуд бува Саакашвілі?
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21.10.2021 10:35 Ответить
врач Кипишидзе, не устраивайте хипиш на ровном месте)))
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21.10.2021 23:40 Ответить
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22.10.2021 00:29 Ответить
Кетоз зробив свою добру справу! Міхо зараз стрункий, позбавився зайвого жиру. Почистив печінку від токсинів, від алкоголю та наркотиків.

Товаріщ Саа… ах такой женіх!
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22.10.2021 00:34 Ответить
 
 