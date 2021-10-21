Саакашвілі можуть госпіталізувати найближчими вихідними, - лікар Кіпшидзе

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі погодився на рекомендацію лікарського консиліуму, що відбувся напередодні, щодо госпіталізації.

Про це заявив журналістам особистий лікар Саакашвілі Ніколоз Кіпшидзе, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Госпіталізація Міхеіла Саакашвілі може відбутися в суботу або неділю. Є невеликі питання, які необхідно вирішити з міністерствами юстиції та охорони здоров'я", - сказав він.

При цьому він зазначив, що госпіталізація Саакашвілі не означає припинення оголошеного ним голодування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саакашвілі дістався до Грузії на судні "Вільнюс", сховавшись у трейлері з молочними продуктами, - прокуратура

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів.