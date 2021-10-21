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Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
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Саакашвілі можуть госпіталізувати найближчими вихідними, - лікар Кіпшидзе

Саакашвілі можуть госпіталізувати найближчими вихідними, - лікар Кіпшидзе

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі погодився на рекомендацію лікарського консиліуму, що відбувся напередодні, щодо госпіталізації.

Про це заявив журналістам особистий лікар Саакашвілі Ніколоз Кіпшидзе, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Госпіталізація Міхеіла Саакашвілі може відбутися в суботу або неділю. Є невеликі питання, які необхідно вирішити з міністерствами юстиції та охорони здоров'я", - сказав він.

При цьому він зазначив, що госпіталізація Саакашвілі не означає припинення оголошеного ним голодування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саакашвілі дістався до Грузії на судні "Вільнюс", сховавшись у трейлері з молочними продуктами, - прокуратура

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів.

Автор: 

голодування (426) Грузія (1852) Саакашвілі Міхеіл (2155) госпіталізація (188)


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Топ коментарі
+5
Почему такую важную новость сообщает какой-то врач, а не его любовница???
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21.10.2021 09:13
+5
Я от ніяк не зрозумію - чому мене в Україні повинно хвилювати чи не схуд бува Саакашвілі?
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21.10.2021 10:35
+4
А шо, за 6 00 000 гривен в месяц зряплаты начисляемых ему ежемесячно в Украине можно и на тюремной больничке побыть. Впрочем он и тут не работал, а только жрал, бухал и срал, причем срал и на Украину, и на больничке работать не надо.
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21.10.2021 09:03
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А шо так, О П не передав "ко-ко добавку"?
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21.10.2021 08:50 Відповісти
Отпустите Мишу на крышу.
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21.10.2021 08:53 Відповісти
Переезд в контейнере с молочными продуктами пагубно сказался на здоровье Мишико.
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21.10.2021 09:00 Відповісти
Цистерна,в которой мы ехали,оказался цемент,случайно.(х-ф."Джентельмены удачи".)
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21.10.2021 09:44 Відповісти
А чего так??? Растаможили Мишу не по феншую????
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21.10.2021 10:41 Відповісти
В молочных продуктах нашли посторонние добавки.
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21.10.2021 10:58 Відповісти
Рача, рача Міську, - пиратефта
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21.10.2021 09:01 Відповісти
А шо, за 6 00 000 гривен в месяц зряплаты начисляемых ему ежемесячно в Украине можно и на тюремной больничке побыть. Впрочем он и тут не работал, а только жрал, бухал и срал, причем срал и на Украину, и на больничке работать не надо.
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21.10.2021 09:03 Відповісти
а в больничке ждет капельница с Долмой, и микстуры с "Саперави"..
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21.10.2021 09:07 Відповісти
ему необходимы слова поддержки от надежды савченко...
она смогла и он сможет после этого
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21.10.2021 09:10 Відповісти
Почему такую важную новость сообщает какой-то врач, а не его любовница???
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21.10.2021 09:13 Відповісти
она в поисках нового папика...
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21.10.2021 09:23 Відповісти
Я так переживаю, бо як тільки відпустять величезного реформатора простих реффформ, то в українській трубі з'явиться газ і вугілля на ТЕЦ.
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21.10.2021 09:28 Відповісти
Яка сумна новина, розжирівши, хряк влаштував подорож та шоу: "Зважений та щасливий" + "Розсміши гоміка в ОПу"...
Переживаю за Міхуіла, одяг великим буде.
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21.10.2021 10:16 Відповісти
У меня кот тоже голодает - берет меня измором. Не жрет ничего, кроме свежей говядины. Такая тактика - я не буду ничего есть кроме мяса - пусть тебе будет плохо от этого страдания и ты умрешь от потери слез! Правда, более суток эта голодовка не продолжается - брюхо требует свое.
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21.10.2021 10:18 Відповісти
Я от ніяк не зрозумію - чому мене в Україні повинно хвилювати чи не схуд бува Саакашвілі?
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21.10.2021 10:35 Відповісти
врач Кипишидзе, не устраивайте хипиш на ровном месте)))
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21.10.2021 23:40 Відповісти
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22.10.2021 00:29 Відповісти
Кетоз зробив свою добру справу! Міхо зараз стрункий, позбавився зайвого жиру. Почистив печінку від токсинів, від алкоголю та наркотиків.

Товаріщ Саа… ах такой женіх!
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22.10.2021 00:34 Відповісти
 
 